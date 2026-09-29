Северна Осетия погребва все повече руски войници от Украйна

Във Владикавказ е обособено гробище за руски военнослужещи, загинали във войната срещу Украйна, а теренът продължава да се разширява. Семейства от Северна Осетия разказват за загубите си, докато регионът остава сред местата в Русия, дали непропорционално голям брой войници за фронта, съобщава Ню Йорк таймс.
Северна Осетия е планински регион с население около 680 000 души. По данни, цитирани в публикацията, почти всеки интервюиран е имал роднина или близък приятел, който е воювал в Украйна или е загинал там. При много от семействата загубата е повече от една.
Синът, който обещал да се върне
Сред погребаните във Владикавказ е 20-годишният Алберт Абаев. Той участва в руското пълномащабно нахлуване в Украйна от февруари 2022 г. Майка му Оксана Абаева разказва, че синът ѝ се обаждал у дома, когато имал възможност, но не се оплаквал от студа и глада на фронта.
На 17 май 2022 г. мъже във военни униформи съобщили на Абаева, че Алберт е загинал. По това време съпругът ѝ Хетаг Засеев вече бил на фронта. След като получил отпуск, той стигнал до военна морга в Ростов на Дон, взел тялото на сина си и го върнал във Владикавказ.„Вече не сме същите. Животът ни се раздели на „преди“ и „след““, казва Абаева.
След смъртта на Алберт тя основава организация за жени, загубили близки във войната. Въпреки личната си трагедия Абаева заявява, че Русия трябва да спре бойните действия едва след разгрома на противниците, които тя нарича „нацисти в Украйна“. В същото време казва: „Искам мир. Не искам нито една майка да погребва детето си“.
Загубите са по-високи от средните за Русия
Според доклад на правозащитната организация „Мемориал“, цитиран в материала, броят на загиналите от Северна Осетия е приблизително с една трета над средния показател за страната. Изчислението е направено въз основа на данни от вестници и социални мрежи.
В публикацията се посочва, че по-бедни региони като Северна Осетия са изпращали непропорционално много военнослужещи, докато големите руски градове са оставали по-слабо засегнати от преките последици на войната.
„За нас това е война“
Сред интервюираните е 65-годишният Анатолий Бетрузов, ветеран от Афганистан и боевете в Донбас. Той е получил травма на крака по време на войната срещу Украйна. Бетрузов повтаря официалната руска реторика за „нацистите“, но едновременно с това заявява, че в настоящата война „няма справедливост“, защото загиват хора, които нямат отношение към нея.
Той разказва, че е забранил на 33-годишния си племенник да заминава за Украйна. Мъжът не го послушал и по-късно загинал.
При посещение на гробището част от жените реагират остро на присъствието на чуждестранни журналисти. Марина Данилова настоява, че в Русия няма война, а „специална военна операция“. Друга жена ѝ възразява: „За някои това не е война. За нас е война“.
На гроба на Алберт Абаев Оксана е подкрепяна от съпруга си и от осемгодишния им син Давид. По думите ѝ момчето вече казва, че също ще отиде на война, за да защитава народа си.
Източници: УНИАН, Ню Йорк таймс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промити мозъзи
Коментиран от #4, #18
05:36 29.09.2026
2 Това е гражданска
Коментиран от #5, #6
05:37 29.09.2026
3 Мисиркий
05:42 29.09.2026
4 Дъртак
До коментар #1 от "Промити мозъзи":Ако си на минимална пенсия и нямаш евро за нов бастун, кандидатствай в общината.
05:45 29.09.2026
5 Соломон
До коментар #2 от "Това е гражданска":След като са направили военен преврат кой са военните които застанаха начело на Украйна. Същност може да се каже че Путин бе поставен точно след военен преврат и вече 27г е несменяем
Коментиран от #7
05:45 29.09.2026
6 Селкооп
До коментар #2 от "Това е гражданска":Не е "гражданска война" защото там живеят прости крепостни цървули.
05:47 29.09.2026
7 Хисбула
До коментар #5 от "Соломон":Не са военни, а терористи.
Коментиран от #9
05:47 29.09.2026
8 Дзак
Коментиран от #10
05:49 29.09.2026
9 Соломон
До коментар #7 от "Хисбула":Наясно съм че Русия е нацистко терористична държава
Коментиран от #12
05:49 29.09.2026
10 Име
До коментар #8 от "Дзак":И в Кривой Рог са същите хора!
Коментиран от #15
05:52 29.09.2026
11 Герго
Коментиран от #14
05:53 29.09.2026
12 А бе
До коментар #9 от "Соломон":що не си дигнеш патурете и изедеш една тлъста свинска мръвка
05:54 29.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Русодебили
До коментар #11 от "Герго":Не е лесно да си русодебил,а?
05:57 29.09.2026
15 Анонимен
До коментар #10 от "Име":По нищо не приличат на Шефа!
05:57 29.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 С какъв акъл отиват доброволно
До коментар #1 от "Промити мозъзи":да се бият срещу безсмъртните украинци! Не четат ни авторитени медии за Призрака от Киев и размазващите контранаступи украинците отиващи с нетърпение на фронта да защитават ценностите на Зеленски и Урсула?
И за какви "нацисти" говорят след като думата е в кавички? Не знаят ли значението на кавичките?
Коментиран от #19
06:19 29.09.2026
19 Володя
До коментар #18 от "С какъв акъл отиват доброволно":Не но четат за продължаващата вече 5 години война, и анализират шанса да бъдат убити в тази 5 годишна операция, и сравняват шанса да бъдат убити в 3 дневна операция. Чисто математически шанса да бъдат убити в 5 годишна война е 60 733% по-голям в сравнение с 3-дневна операция!
06:27 29.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.