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Северна Осетия погребва все повече руски войници от Украйна
  Тема: Украйна

Северна Осетия погребва все повече руски войници от Украйна

29 Септември, 2026 05:21, обновена 29 Септември, 2026 05:23 856 20

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  • руски войници-
  • владикавказ-
  • семейства на загинали

Роднини на загинали военнослужещи разказват за загубите и за различното отношение към войната в региона.

Северна Осетия погребва все повече руски войници от Украйна - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във Владикавказ е обособено гробище за руски военнослужещи, загинали във войната срещу Украйна, а теренът продължава да се разширява. Семейства от Северна Осетия разказват за загубите си, докато регионът остава сред местата в Русия, дали непропорционално голям брой войници за фронта, съобщава Ню Йорк таймс.

Северна Осетия е планински регион с население около 680 000 души. По данни, цитирани в публикацията, почти всеки интервюиран е имал роднина или близък приятел, който е воювал в Украйна или е загинал там. При много от семействата загубата е повече от една.

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Синът, който обещал да се върне

Сред погребаните във Владикавказ е 20-годишният Алберт Абаев. Той участва в руското пълномащабно нахлуване в Украйна от февруари 2022 г. Майка му Оксана Абаева разказва, че синът ѝ се обаждал у дома, когато имал възможност, но не се оплаквал от студа и глада на фронта.

На 17 май 2022 г. мъже във военни униформи съобщили на Абаева, че Алберт е загинал. По това време съпругът ѝ Хетаг Засеев вече бил на фронта. След като получил отпуск, той стигнал до военна морга в Ростов на Дон, взел тялото на сина си и го върнал във Владикавказ.

„Вече не сме същите. Животът ни се раздели на „преди“ и „след““, казва Абаева.

След смъртта на Алберт тя основава организация за жени, загубили близки във войната. Въпреки личната си трагедия Абаева заявява, че Русия трябва да спре бойните действия едва след разгрома на противниците, които тя нарича „нацисти в Украйна“. В същото време казва: „Искам мир. Не искам нито една майка да погребва детето си“.

Загубите са по-високи от средните за Русия

Според доклад на правозащитната организация „Мемориал“, цитиран в материала, броят на загиналите от Северна Осетия е приблизително с една трета над средния показател за страната. Изчислението е направено въз основа на данни от вестници и социални мрежи.

В публикацията се посочва, че по-бедни региони като Северна Осетия са изпращали непропорционално много военнослужещи, докато големите руски градове са оставали по-слабо засегнати от преките последици на войната.

„За нас това е война“

Сред интервюираните е 65-годишният Анатолий Бетрузов, ветеран от Афганистан и боевете в Донбас. Той е получил травма на крака по време на войната срещу Украйна. Бетрузов повтаря официалната руска реторика за „нацистите“, но едновременно с това заявява, че в настоящата война „няма справедливост“, защото загиват хора, които нямат отношение към нея.

Той разказва, че е забранил на 33-годишния си племенник да заминава за Украйна. Мъжът не го послушал и по-късно загинал.

При посещение на гробището част от жените реагират остро на присъствието на чуждестранни журналисти. Марина Данилова настоява, че в Русия няма война, а „специална военна операция“. Друга жена ѝ възразява: „За някои това не е война. За нас е война“.

На гроба на Алберт Абаев Оксана е подкрепяна от съпруга си и от осемгодишния им син Давид. По думите ѝ момчето вече казва, че също ще отиде на война, за да защитава народа си.

Източници: УНИАН, Ню Йорк таймс


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промити мозъзи

    5 10 Отговор
    губещи живота си да защитят болните амбиции на един старец живеещ в охолство и разкош

    Коментиран от #4, #18

    05:36 29.09.2026

  • 2 Това е гражданска

    10 4 Отговор
    Война. През 2014 г сащ и западналите направиха военен преврат в покрайнината с цел да разпаднат Русия и да й изядат ресурсите. Да, има убити и от двете страни. НО Русия не иска да умре! А за западналите тя просто е "голямо и тлъсто парче за изяждане"! Това е война за оцеляване на руския свят, на нашата някогашна цивилизация. Ние сме й дали началото, но след турското робство, ние не сме вече ние. Така че, тази война е и за нашето културно минало, наследство, българската цивилизация създадена още през средновековието!

    Коментиран от #5, #6

    05:37 29.09.2026

  • 3 Мисиркий

    10 1 Отговор
    Ню Йорк Таймс сигурно има офис в Северна Осетия и поддържа екип кореспонденти. Или някой си измисля тъпотии с ИИ.

    05:42 29.09.2026

  • 4 Дъртак

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Промити мозъзи":

    Ако си на минимална пенсия и нямаш евро за нов бастун, кандидатствай в общината.

    05:45 29.09.2026

  • 5 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Това е гражданска":

    След като са направили военен преврат кой са военните които застанаха начело на Украйна. Същност може да се каже че Путин бе поставен точно след военен преврат и вече 27г е несменяем

    Коментиран от #7

    05:45 29.09.2026

  • 6 Селкооп

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Това е гражданска":

    Не е "гражданска война" защото там живеят прости крепостни цървули.

    05:47 29.09.2026

  • 7 Хисбула

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Не са военни, а терористи.

    Коментиран от #9

    05:47 29.09.2026

  • 8 Дзак

    2 1 Отговор
    Хубави хора гинат заради някой си!

    Коментиран от #10

    05:49 29.09.2026

  • 9 Соломон

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Хисбула":

    Наясно съм че Русия е нацистко терористична държава

    Коментиран от #12

    05:49 29.09.2026

  • 10 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    И в Кривой Рог са същите хора!

    Коментиран от #15

    05:52 29.09.2026

  • 11 Герго

    6 4 Отговор
    А бе да питам световно информирания сайт факти къде погребват загиналите над 3млн украински перемогли гащници а

    Коментиран от #14

    05:53 29.09.2026

  • 12 А бе

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    що не си дигнеш патурете и изедеш една тлъста свинска мръвка

    05:54 29.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Русодебили

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Герго":

    Не е лесно да си русодебил,а?

    05:57 29.09.2026

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Име":

    По нищо не приличат на Шефа!

    05:57 29.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 С какъв акъл отиват доброволно

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Промити мозъзи":

    да се бият срещу безсмъртните украинци! Не четат ни авторитени медии за Призрака от Киев и размазващите контранаступи украинците отиващи с нетърпение на фронта да защитават ценностите на Зеленски и Урсула?
    И за какви "нацисти" говорят след като думата е в кавички? Не знаят ли значението на кавичките?

    Коментиран от #19

    06:19 29.09.2026

  • 19 Володя

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "С какъв акъл отиват доброволно":

    Не но четат за продължаващата вече 5 години война, и анализират шанса да бъдат убити в тази 5 годишна операция, и сравняват шанса да бъдат убити в 3 дневна операция. Чисто математически шанса да бъдат убити в 5 годишна война е 60 733% по-голям в сравнение с 3-дневна операция!

    06:27 29.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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