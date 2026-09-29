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ЕНП подготвя стратегия за битка с крайната десница през 2029 г.
  Тема: Избори

ЕНП подготвя стратегия за битка с крайната десница през 2029 г.

29 Септември, 2026 05:03 513 3

  • европейска народна партия-
  • европейски парламент-
  • манфред вебер-
  • алтернатива за германия-
  • избори през 2029 г.

Най-голямата политическа сила в Европарламента създаде групата „Win2029“, но вътре в партията няма единство дали курсът трябва да остане центристки или да се измести надясно.

ЕНП подготвя стратегия за битка с крайната десница през 2029 г. - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската народна партия (ЕНП), чиято група е най-голямата в Европейския парламент, създаде работна група за подготовка на изборите през 2029 г. Групата „Win2029“ трябва да изработи политическа платформа, с която партията да си върне избиратели, привлечени от крайно десни и антиевропейски формации. За инициативата съобщи Politico, позовавайки се на вътрешни протоколи от заседания и разговори с членове на ЕНП.

Инициативата е започната от председателя на ЕНП Манфред Вебер, а работната група ще бъде ръководена от испанския евродепутат Естебан Гонсалес Понс. Първите обсъждания са планирани за октомври по време на среща на партията в Сицилия. Работата трябва да продължи до конгреса на ЕНП в Рим през пролетта на 2027 г., когато се очаква да бъде оформена основата на предизборната програма.

Спорът е дали партията да се придвижи надясно

Вътрешният дебат е свързан с избора между запазване на правоцентристкия курс и по-силно доближаване до позиции, които традиционно се свързват с десните популистки партии. „Това е историческа дилема, която ЕНП трябва да разреши: ние правоцентристи ли сме или още една дясна партия?“, заяви финландската евродепутатка Сирпа Пиетикайнен, цитирана от Politico.

Заместник-председателят на ЕНП Зигфрид Мурешан определя бъдещото политическо съперничество като борба между ЕНП и „антиевропейските популисти“. Представителят на групата Педро Лопес де Пабло заявява, че формациите, които не са на власт, могат да обещават всичко на избирателите, затова ЕНП трябва да предложи собствени решения.

Различията за сътрудничеството с крайната десница остават

Вътре в партията има различия за възможно управление или политическо сътрудничество с крайно десни сили. Представители на Полша и Румъния са против подобно сближаване. В Испания, Швеция, Финландия, Дания и Нидерландия консервативни партии вече са участвали в управление заедно с такива формации.

Най-чувствителен е въпросът в Германия, където част от политиците започнаха да обсъждат отказ от досегашната изолация на „Алтернатива за Германия“ (АдГ). Повечето германски представители на ЕНП в Европейския парламент обаче продължават да се противопоставят на сътрудничество с партията.

Паралелно с това ЕНП е затегнала позициите си по миграцията, депортациите и екологичните изисквания. На партийно заседание във Виена делегатите са заменили израза „нерегулярна миграция“ с „нелегална миграция“ – формулировка, която Politico свързва с езика на крайната десница.

Източници: Политико


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Дрън, дрън

    5 0 Отговор
    Нито това е некъв "парламент", нито са много "народни"! И тоя "съюз" е едно изкуствено създание чиято цел е да ни вкара плавно в тоталния, цифров концлагер!
    А "крайно десни", кои са? Аз съм, понеже не искам да има и да живея в диктатура, организирана от психопати!!! Олигархията е създала това образование ЕС, за да ни създава илюзията, че имало неква демокрация. Не. Не е имало никога!

    05:17 29.09.2026

  • 2 бою циганина дпс-гроб

    2 0 Отговор
    един от нашите основатели хер вебер

    05:45 29.09.2026

  • 3 Маринов

    0 0 Отговор
    За да просъществуват, ЕНП трябва да откраднат от АзГ онова, което най силно привлича германците, а то е: спиране на мигрантския поток и депортиране на нелегалните; премахване причините за продължаващите фалити на фирмите; премахване забраните за енергиен внос от Русия; повишаване на благосъстоянието на германеца. Това са общо взето нещата, които изстреляха АзГ бързо и най отгоре при последните избори. Не виждам как ЕНП ще се задържи като най голяма и управляваща формация в ЕС. Спомнете си, че на определен минал етап и нашия Станишев беше поставен за шеф на ПЕС и той цунка ръката на Вебер и добавяше гласове за управляващите. А също да напомня, че Урсула и сие да наследници на хитлетисти и търсят, освен пари, реванш от ВСВ. Аз мисля, че Вебер и другите в ЕНП нямат шанс в източните немски провинции за успех. Първоначалния план към живота в бившето ФРГ постепенно угасна, на фона на дискриминационното отношение към бившата ГДР. Там хората си искат спокойствието, сигурността за работа и живот. Как Вебер ще откликне, за да ги привлече?

    06:28 29.09.2026