ЕНП подготвя стратегия за битка с крайната десница през 2029 г.

Европейската народна партия (ЕНП), чиято група е най-голямата в Европейския парламент, създаде работна група за подготовка на изборите през 2029 г. Групата „Win2029“ трябва да изработи политическа платформа, с която партията да си върне избиратели, привлечени от крайно десни и антиевропейски формации. За инициативата съобщи Politico, позовавайки се на вътрешни протоколи от заседания и разговори с членове на ЕНП.

Инициативата е започната от председателя на ЕНП Манфред Вебер, а работната група ще бъде ръководена от испанския евродепутат Естебан Гонсалес Понс. Първите обсъждания са планирани за октомври по време на среща на партията в Сицилия. Работата трябва да продължи до конгреса на ЕНП в Рим през пролетта на 2027 г., когато се очаква да бъде оформена основата на предизборната програма.

Спорът е дали партията да се придвижи надясно

Вътрешният дебат е свързан с избора между запазване на правоцентристкия курс и по-силно доближаване до позиции, които традиционно се свързват с десните популистки партии. „Това е историческа дилема, която ЕНП трябва да разреши: ние правоцентристи ли сме или още една дясна партия?“, заяви финландската евродепутатка Сирпа Пиетикайнен, цитирана от Politico.

Заместник-председателят на ЕНП Зигфрид Мурешан определя бъдещото политическо съперничество като борба между ЕНП и „антиевропейските популисти“. Представителят на групата Педро Лопес де Пабло заявява, че формациите, които не са на власт, могат да обещават всичко на избирателите, затова ЕНП трябва да предложи собствени решения.

Различията за сътрудничеството с крайната десница остават

Вътре в партията има различия за възможно управление или политическо сътрудничество с крайно десни сили. Представители на Полша и Румъния са против подобно сближаване. В Испания, Швеция, Финландия, Дания и Нидерландия консервативни партии вече са участвали в управление заедно с такива формации.

Най-чувствителен е въпросът в Германия, където част от политиците започнаха да обсъждат отказ от досегашната изолация на „Алтернатива за Германия“ (АдГ). Повечето германски представители на ЕНП в Европейския парламент обаче продължават да се противопоставят на сътрудничество с партията.

Паралелно с това ЕНП е затегнала позициите си по миграцията, депортациите и екологичните изисквания. На партийно заседание във Виена делегатите са заменили израза „нерегулярна миграция“ с „нелегална миграция“ – формулировка, която Politico свързва с езика на крайната десница.

Източници: Политико