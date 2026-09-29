Иран не очаква сделка със САЩ преди междинния вот

Ирански представители са изразили песимизъм, че Техеран и Вашингтон ще постигнат споразумение за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток преди междинните избори в САЩ през ноември. Според Bloomberg Иран смята, че има голяма вероятност конфликтът да се изостри след вота на 3 ноември.

Източници на агенцията, запознати с разговорите, твърдят, че преговорите между двете страни в Ню Йорк, проведени по време на Общото събрание на ООН, са постигнали малък напредък. В Техеран има недоверие към готовността на администрацията на Доналд Тръмп да спазва условията на евентуална договореност. Вашингтон също се съмнява, че Иран ще изпълни американските изисквания.

Предложението за Ормузкия проток остава отхвърлено

Иран предложи да възстанови корабоплаването през стратегическия Ормузки проток в рамките на седем дни, ако САЩ прекратят морската блокада на иранските пристанища, облекчат санкциите върху износа на петрол и размразят част от иранските активи. Предложението включва и подновяване на преговорите по ядрената програма.

Доналд Тръмп потвърди, че е отхвърлил плана. „Те направиха предложение, но аз го отхвърлих“, каза американският президент. Според Associated Press посредници продължават да търсят формула за сделка, но между Вашингтон и Техеран остават сериозни разногласия за блокадата, санкциите, ядрените ангажименти и участието на регионални съюзници в конфликта.

Паралелно с това американската страна е готова да обсъжда санкционни облекчения и освобождаване на замразени ирански средства срещу „конкретен напредък“ по ядрения въпрос. Вашингтон настоява Иран да не разработва ядрено оръжие, докато Техеран иска гаранции за прекратяване на военните действия и за икономически достъп до международните пазари.

В Иран растат призивите за излизане от ДНЯО

Група бивши и настоящи ирански представители призова за незабавно прекратяване на сътрудничеството по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и за започване на процедура по излизане от него. В декларацията се казва, че „продължаващото членство в този договор не е в интерес на страната“ и се определя оттеглянето като стратегическа необходимост.

Документът е подписан от депутати и бивши представители на правителствата на Ебрахим Раиси и Махмуд Ахмадинеджад. Сред подписалите са бившият министър на разузнаването Хайдар Мослехи, бившият вицепрезидент Масуд Зарибафан и депутатите Ебрахим Азизи и Фада Хосейн Малeки, съобщи Iran International.

Засега няма официално решение на иранското правителство или парламента за излизане от ДНЯО. Дебатът обаче се засилва на фона на ограничения достъп на Международната агенция за атомна енергия до част от ядрените обекти и на процедурата, която върна международния натиск върху Техеран.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната ще спазва международните си задължения и няма намерение да създава ядрени оръжия. Така официалната позиция на изпълнителната власт остава различна от призивите на част от депутатите и бившите държавни представители за напускане на договора.

Източници: Блумбърг, Iran International