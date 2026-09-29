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ЕС ще предостави €105 млн. на Словакия заради военна помощ за Украйна
  Тема: Украйна

ЕС ще предостави €105 млн. на Словакия заради военна помощ за Украйна

29 Септември, 2026 04:24, обновена 29 Септември, 2026 04:29 500 2

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Средствата са компенсация за военна техника, която Братислава вече е предоставила на Киев

ЕС ще предостави €105 млн. на Словакия заради военна помощ за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз ще предостави на Словакия 105 млн. евро като компенсация за военна техника, която страната вече е предала на Украйна. Това съобщава руската държавна информационна агенция ТАСС.

Сумата е свързана с предоставената от Словакия военна помощ за Украйна, включително изтребители МиГ-29 и зенитно-ракетна система С-300.

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Важно е да се уточни, че става дума за компенсация към Словакия, а не за директно предоставяне на 105 млн. евро на Киев. Средствата са предназначени да компенсират словашките отбранителни способности заради вече извършените доставки.

Темата има допълнителен политически контекст. Правителството на премиера Роберт Фицо многократно е заявявало, че Словакия няма да предоставя собствено военно оборудване и средства за военна помощ на Украйна.

В същото време Братислава участва в европейските механизми за укрепване на отбранителните способности на държавите членки. ЕС използва различни финансови инструменти, чрез които компенсира или подпомага държавите, предоставили военна техника, както и финансира последващо превъоръжаване.

Източници: EEAS, TASR


Словакия
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  • 1 койдазнай

    1 0 Отговор
    Дания плати на България 460 млн за 100 изгнили БТР-а. Парите къде отидоха, какво се купи с тях, някой знае ли?!?

    05:02 29.09.2026

  • 2 ЕС НЕ,ЕВРОРОБИТЕ ПЛАЩАТ ТЕЗИ МИЛИОНИ ПАК

    3 0 Отговор
    ЕТО ГИ ПАК , НАМИРАТ КАКВИ ЛИ НЕ МАШИНАЦИИ ЕЖЕДНЕВНО ЗА ОБИР НА ЕВРОБИТЕ !! ПАК ПАРИ ОТ РОБА ЗА УКРОХУНТАТА!! НЕМАТ СПИРКА ! НЕ МИНАВА ДЕН БЕЗ СХЕМА ЗА ПАРИ ЗА УКРИЯТА !! ТОВА Е УЖАНА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА БЕЗКОНТРОЛНА КРАЖБА , ОБИР БЕЗ СПИР ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦИТЕ !! ЗАРОБИХА НИ ТОТАЛНО ТЕЯ ФАШИЗЧАДИЯ !

    05:05 29.09.2026

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