Европейският съюз ще предостави на Словакия 105 млн. евро като компенсация за военна техника, която страната вече е предала на Украйна. Това съобщава руската държавна информационна агенция ТАСС.

Сумата е свързана с предоставената от Словакия военна помощ за Украйна, включително изтребители МиГ-29 и зенитно-ракетна система С-300.

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Важно е да се уточни, че става дума за компенсация към Словакия, а не за директно предоставяне на 105 млн. евро на Киев. Средствата са предназначени да компенсират словашките отбранителни способности заради вече извършените доставки.

Темата има допълнителен политически контекст. Правителството на премиера Роберт Фицо многократно е заявявало, че Словакия няма да предоставя собствено военно оборудване и средства за военна помощ на Украйна.

В същото време Братислава участва в европейските механизми за укрепване на отбранителните способности на държавите членки. ЕС използва различни финансови инструменти, чрез които компенсира или подпомага държавите, предоставили военна техника, както и финансира последващо превъоръжаване.

Източници: EEAS, TASR