Папа Лъв XIV: Рисковете от ИИ не са „фалшиви новини“

Папа Лъв XIV заяви, че опасенията за излизането на изкуствения интелект извън контрол не са „фалшиви новини“ и трябва да бъдат обсъдени с конкретни действия. Той направи изказването пред журналисти на връщане от Франция, след като беше попитан какво трябва да направят САЩ и Китай, за да предотвратят възможни катастрофални последици от развитието на технологията.

„Не можем просто да стоим със скръстени ръце и да се преструваме, че нищо няма да се случи“, каза папата.

Лъв XIV заяви, че не е изпаднал в паника, но според него предупрежденията на експерти и специалисти по изкуствен интелект не бива да бъдат отхвърляни. „Не мисля, че това са фалшиви новини“, каза той, като добави, че подобни твърдения могат да бъдат разпространявани от хора, които се опитват да извлекат финансова или друга полза.

Спорът за контрола върху технологията

Изказването на папата идва на фона на различия между Вашингтон и представители на технологичния сектор за темпото на развитие и регулиране на ИИ. Американският президент Доналд Тръмп по-рано определи като измама опасенията, че технологията може да излезе извън контрол. Той подкрепя ускореното развитие на изкуствения интелект и често заявява, че САЩ трябва да изпреварят Китай в технологичната надпревара.

Тръмп е определял опитите за ограничаване на ИИ като част от заговор на политическите си опоненти. В същото време няколко големи компании от сектора призоваха за забавяне на разработката, за да могат мерките за безопасност да се развият успоредно с технологията.

Главният изпълнителен директор на „Антропик“ Дарио Амодей предупреди, че в рамките на 6 до 12 месеца изкуственият интелект може да стане способен да управлява „рой“ от агенти, които да поемат контрола над целия интернет. Това е негово предупреждение за възможен сценарий, а не потвърдено развитие.

Призив за общи правила

Лъв XIV обърна внимание и на информацията, че „Енвидия“ въвежда предпазни механизми в системите с ИИ. Той отбеляза обаче, че компанията досега се е противопоставяла на външно регулиране на разработката на технологията.

Папата призова политически лидери, водещи фигури в ИИ индустрията, обществени организации и сдружения да обсъдят както настоящото развитие, така и възможните бъдещи сценарии. Той заяви, че е „сравнително оптимистично настроен“ за намирането на решения, ако участниците не се ръководят единствено от въпросите за властта и технологичното първенство.

Лъв XIV определи изкуствения интелект като едно от най-големите предизвикателства пред човечеството още в дните след избирането си. Първата му енциклика е посветена на ИИ и защитата на човека в условията на бързото развитие на технологията.

Източници: БТА