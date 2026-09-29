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Пуснаха областния управител на ДПС в Бургас под домашен арест

Пуснаха областния управител на ДПС в Бургас под домашен арест

29 Септември, 2026 11:49 413 1

  • христо широков-
  • дпс-
  • домашен арест

По делото са обвинени общо четирима души

Пуснаха областния управител на ДПС в Бургас под домашен арест - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бургаският окръжен съд пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков, съобщи Нова тв.

Широков беше привлечени като обвиняем затова, че през периода февруари 2024 г. - 14 юли 2026 г. е участвали в организирана престъпна група заедно с други лица. Твърди се, че тя е била създадена с користна цел и за извършване на престъпления.

По делото са обвинени общо четирима души. Освен Широков, другите трима са директорът на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и двама негови подчинени. По данни от разследването става дума за схема, при която така са манипулирани водомери, че обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а останалата част от парите са били давани „на ръка“ на Широков.

По данни от разследването става дума за схема, при която така са манипулирани водомери, че обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а останалата част от парите са били давани „на ръка“ на Широков. Според събраните данни четиримата събирали такса „спокойствие“, оказвайки принуда на собственици на хотели да плащат между 10 и 30 000 лева от разлики в отчетена и реално изразходвана вода на тях, а не на дружеството.

Съдът е взел предвид приложената допълнителна съдебномедицинска експертиза, с която се установява, че при Широков е настъпилото съществено влошаване на здравословното му състояние след извършена сърдечна операция.

По отношение задържания по случая началник на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК дружеството в Бургас Методи Смилов съдът реши да остави наложената мярка “домашен арест”.


България
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  • 1 Бая

    0 0 Отговор
    тлъст и бос ! Управителя !

    11:59 29.09.2026

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