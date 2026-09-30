„Файненшъл таймс“: Бърнам може да предоговори Брекзит

Британският премиер Анди Бърнам допуска предоговаряне на отношенията между Великобритания и Европейския съюз след следващите парламентарни избори. Според „Файненшъл таймс“ това е най-неочакваният момент от речта му в последния ден на конгреса на Лейбъристката партия в Ливърпул.

Бърнам е заявил, че трите досегашни „червени линии“ на лейбъристите могат да бъдат преразгледани в следващия парламентарен мандат. Те изключват повторно присъединяване към единния пазар, митническия съюз и самия Европейски съюз по време на настоящия мандат.

Премиерът иска национален дебат

В речта си Бърнам е обявил намерение да започне национален дебат за „вариантите“ пред бъдещите отношения с европейските партньори. Това трябва да стане преди срещата на върха между ЕС и Обединеното кралство, която според информация на „Файненшъл таймс“ е предварително насрочена за 20 ноември. Датата все още не е официално потвърдена.

Срещата беше отложена след оставката на Киър Стармър като министър-председател. По-рано Бърнам заяви, че иска да бъде постигнат „консенсус“ за следващия курс на страната, без да посочи конкретен модел за отношенията с Брюксел.

Лейбъристите не изключват промяна на позицията

„Не мога честно да кажа, че сегашното ни положение е задоволително. Брекзит донесе повече вреда, отколкото полза“, заяви Анди Бърнам.

Говорител на британския премиер е заявил след речта, че Лейбъристката партия би могла да води кампания на следващите избори за изграждане на нови отношения с Европейския съюз. По думите му това ще зависи от изхода на националния дебат, който Бърнам предстои да инициира.

Така премиерът не обявява незабавно връщане към единния пазар, митническия съюз или ЕС, но оставя възможност за промяна на сегашната политика след изборите. Британското правителство ще трябва първо да формулира конкретните си предложения, а след това да ги обсъди с европейските партньори.

Темата за отношенията с ЕС се очаква да бъде сред основните въпроси преди срещата на върха през ноември. Засега няма официално потвърждение нито за датата на срещата, нито за конкретна договореност, която Лондон ще предложи на Брюксел.

Източници: БНР, Файненшъл таймс