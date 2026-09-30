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Южна Корея поиска извинение от Пхенян за взрива на мина

Южна Корея поиска извинение от Пхенян за взрива на мина

30 Септември, 2026 06:33 518 1

  • южна корея-
  • северна корея-
  • ким йо-чен-
  • демилитаризирана зона-
  • експлозия на мина

Експлозията в демилитаризираната зона рани трима южнокорейски войници. Ким Йо-чен отхвърли обвиненията и предупреди Сеул за последствия.

Южна Корея поиска извинение от Пхенян за взрива на мина - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южна Корея поиска извинение от Северна Корея след експлозия на мина, при която на 21 септември бяха ранени трима южнокорейски войници в демилитаризираната зона между двете държави. Южнокорейската армия настоя Пхенян да прекрати действията, които повишават напрежението на Корейския полуостров, и да предприеме отговорни мерки.

„Северна Корея трябва незабавно да прекрати дейностите си, които покачват напрежението на Корейския полуостров, и ние настояваме за извинения и за отговорни мерки“, заяви пред журналисти представител на южнокорейските въоръжени сили.

Сеул свързва взрива с мина, поставена от Северна Корея, но Пхенян отхвърля тази версия. Севернокорейската позиция беше представена от Ким Йо-чен, сестра на лидера Ким Чен-ун и една от най-често говорещите публично фигури по въпросите на външната политика.

„Това обвинение на Сеул е твърде низко и подло, подобно на племената в Република Корея“, се казва в изявлението на Ким Йо-чен, цитирано от севернокорейската държавна агенция КЦТА.

Северна Корея заяви още, че Южна Корея ще си плати за опита да прехвърли върху Пхенян вината за взривовете. По-късно Ким Йо-чен предупреди, че Пхенян ще реагира, ако южнокорейските сили открият огън по севернокорейски военнослужещи.

Инцидентът се случи в силно охраняваната демилитаризирана зона, която разделя Корейския полуостров. Южнокорейските власти настояват за отговорност от Северна Корея, докато Пхенян определя обвиненията като опит за политическа манипулация.

Към момента двете страни поддържат противоположни версии за произхода на мината и отговорността за експлозията. Южна Корея поиска извинение, а Северна Корея отхвърли обвинението и отправи предупреждение за ответни действия.

Източници: БТА, Ройтерс


Южна Корея
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