Без взривни устройства в трите буса край „Феърфорд“

Не са открити взривни устройства в трите микробуса, проверени край военновъздушната база „Феърфорд“ в западната част на Англия. В превозните средства е намерено известно количество бензин, съобщи британската полиция за борба с тероризма. Разследването продължава.

Микробусите са били забелязани рано сутринта на 27 септември край село Уелфорд. След сигнал за подозрителни превозни средства и група мъже с качулки и маски полицията е изпратила въоръжени екипи и специалисти по обезвреждане на взривни устройства. Жители на района са били евакуирани, докато трите буса са били проверявани.

Петимата задържани са британски граждани на възраст между 23 и 25 години. Те първоначално са били задържани по подозрение за престъпления, свързани с експлозиви, а впоследствие и за подготовка на терористичен акт. На 28 септември са освободени под гаранция, при ограничения за движението им и контактите с други хора. Освобождаването под гаранция не прекратява разследването и не представлява оправдаване.

Говори се за възможна чужда връзка

Случаят предизвика спекулации за възможна иранска връзка, тъй като базата „Феърфорд“ се използва от американската армия. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е ясно, че е замесена „чужда страна“, но не представи доказателства в подкрепа на твърдението.

„Чужда страна“

Президентът Доналд Тръмп заяви, че не би освободил задържаните. Британските власти не са потвърдили публично връзка с Иран и не са посочили мотив за присъствието на петимата мъже край базата.

Проверката на микробусите е приключила без откриване на взривни устройства. Очаква се след премахването на полицейските кордони жителите на евакуираните домове да могат да се върнат, докато разследването на британските антитерористични служби продължава.

Източници: БНР