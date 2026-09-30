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Двама загинали и девет пострадали при удари по Суми
  Тема: Украйна

Двама загинали и девет пострадали при удари по Суми

30 Септември, 2026 05:51, обновена 30 Септември, 2026 05:53 690 8

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  • уаб-
  • руски удари-
  • украйна-
  • олег григоров

Сред ранените са три деца. Повредени са жилища, училища, автомобили и Централното градско гробище.

Двама загинали и девет пострадали при удари по Суми - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а девет са пострадали при руските удари с управляеми авиационни бомби по украинския град Суми, съобщи ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Сред ранените са три деца.

Жертвите са 70-годишна жена и 74-годишен мъж, които са се намирали в частния сектор на града. Повредени са десетки жилищни сгради, учебни заведения, други граждански обекти и автомобили.

Бомба е паднала и на градското гробище

Една от управляемите авиационни бомби е попаднала на територията на Централното градско гробище. Повредени са гробове и паметници, а взривната вълна е изпочупила прозорците на храм.

„Руските удари не подминават дори мемориалите и местата за погребения“, заяви Олег Григоров.

По-рано през деня е било съобщено и за удар по училище в Суми по време на учебни занятия. Децата и служителите са били в укритие, когато бомбата е попаднала в сградата, съобщи „Украинска правда“.

Над 150 удара по Суми от началото на годината

Григоров заяви, че градът е подложен на почти ежедневни атаки с управляеми авиационни бомби.

„Врагът атакува областния център с управляеми авиационни бомби почти всеки ден. От началото на годината Русия нанесе над 150 удара само по град Суми“, каза ръководителят на областната администрация.

По думите му управляемите авиационни бомби остават „една от най-сериозните и сложни заплахи“ за граничните райони.

Източници: Украинска правда


Украйна
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  • 5 ДС лесно власт не дава

    2 3 Отговор
    Очаква се доста терор над хората. Жалко е, че стадото не се замисли над това, когато гласува.

    06:17 30.09.2026

  • 6 Урсула

    6 0 Отговор
    Тия в куйф са добре имат си поне метро.......

    06:32 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фен

    7 1 Отговор
    Бе няма нищо, важното е, че украинците, Кая, Урсула и Мерц се радват на ударите дълбоко в Русия. Явно след като остана без хора, Украйна ще бъде принудена от желаещите да остане и без държава. Вече се превръща в територия.

    06:49 30.09.2026

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