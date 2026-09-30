Руски балистични ракети удариха Киев, има двама ранени

Двама души са пострадали при нова руска балистична атака срещу Киев през нощта на 30 септември. При удара са възникнали пожари в частен жилищен сектор, складова сграда и помещение на магазин, съобщиха украинските военновъздушни сили, Киевската градска военна администрация и кметът на столицата Виталий Кличко.
Сигналът за заплаха от балистично въоръжение е подаден в 2:44 часа. Малко по-късно в Киев и в няколко области е обявена въздушна тревога, а украинските ВВС съобщават за движение на балистични ракети към столицата.
Пожари в три района на столицата
Първоначално кметът Виталий Кличко съобщава за пожар в частния жилищен сектор в Святошинския район. Екстрените служби са изпратени на място. Киевската градска военна администрация допълва, че гори складова сграда в Голосеевския район.
В Оболонския район е регистрирано възпламеняване в помещение на магазин. Данните за мащаба на щетите и причините за отделните пожари се уточняват от аварийните екипи.
В 3:51 часа Киевската градска военна администрация съобщава за ранена жена. Малко след това Кличко уточнява, че пострадалите вече са двама, като едната ранена е настанена в болница.„В момента двама души са пострадали в резултат на вражеската атака. Една ранена жена медиците са хоспитализирали“, заяви Виталий Кличко.
Нощната атака последва поредна руска въздушна операция срещу Киев. Предната нощ в столицата също бяха обявени тревоги заради заплаха от балистични ракети, като бяха съобщени взривове, пожари и щети в няколко района.
Към последната информация, публикувана от украинските власти, няма данни за загинали при удара на 30 септември. Спасителните и аварийните служби продължават работа на местата на пожарите, а окончателният размер на материалните щети предстои да бъде установен.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Соломон
До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Спкойно тя Украйна няма да остане длъжница и ще върне помоща.Само че тогава това ще е тероризъм
Коментиран от #19
05:59 30.09.2026
6 хихи
Кара демокартите да се замислят украинците ли свършиха или Украинците свършиха ПВО ракетите и вече няма странични жертви
06:04 30.09.2026
7 вехтия
06:05 30.09.2026
8 Путинизъм (прогресизъм) в действие
Следващата стъпка е заповед да се мобилизират.
Другари, източният фронт ви чака. Путин се нуждае от вас. Сглобката е пълна.
06:07 30.09.2026
9 Алекс
Коментиран от #11, #12
06:08 30.09.2026
10 Крадев
и сега берем плодовете от труда му:
1. Висока инфлация
2. Нестабилност
3. Увеличен дълг
4. Увеличена престъпност
Вървим към пълна катастрофа, другари!
Коментиран от #28
06:15 30.09.2026
11 Алена
До коментар #9 от "Алекс":Да живей фашизма
06:17 30.09.2026
12 Йотова
До коментар #9 от "Алекс":С хвалене на братушките по интернет не става.
Запиши се доброволец на фронта.
Коментиран от #30
06:20 30.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Урка у метрото
06:30 30.09.2026
15 Хи хи
До коментар #1 от "Не дразнете животните!":В Украйна също има мечки. И в Скандинавия и в Румъния и България.
И в Северна Америка.
България има на герба си Лъв, а Русия кокошка, а не мечка.
Коментиран от #29
06:32 30.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Надда Ренн
До коментар #5 от "Соломон":Няма значение като Соломон ,Лука ,Сюлейман ,Антирашист 6666 ли се представяш ,правиш го прекрасно ,чак настръхвам и аха аха ....,а цената е направо като за социално слаби .
06:38 30.09.2026
20 Фен
06:39 30.09.2026
21 Българка 😺-Маца
06:40 30.09.2026
22 аz СВО Победа 81
Коментиран от #26
06:41 30.09.2026
23 Галина Събева
06:49 30.09.2026
24 брюкс
06:49 30.09.2026
25 Кадия
06:50 30.09.2026
26 Весел Патиланец
До коментар #22 от "аz СВО Победа 81":И като се събуди изпотен с пръсти в контакта ,а останалото всички го знаят 😂😂😂 ....
06:50 30.09.2026
27 Гост
ПС
Да видим след 3 дни какво точно аджеба са треснали русите!!!
06:56 30.09.2026
28 Де Жа Ву (Жан Виденов)
До коментар #10 от "Крадев":Бизнесменът - собственик на транспортната компания PIMK и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов - е бил убит.
06:58 30.09.2026
29 центавос
До коментар #15 от "Хи хи":а велика америка кво има,белоглава кокошка
07:04 30.09.2026
30 Йотова
До коментар #12 от "Йотова":Защо толкова минуси? Русофобия ли е това?
07:04 30.09.2026
31 Юра
07:13 30.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.