Руски балистични ракети удариха Киев, има двама ранени

Двама души са пострадали при нова руска балистична атака срещу Киев през нощта на 30 септември. При удара са възникнали пожари в частен жилищен сектор, складова сграда и помещение на магазин, съобщиха украинските военновъздушни сили, Киевската градска военна администрация и кметът на столицата Виталий Кличко.

Сигналът за заплаха от балистично въоръжение е подаден в 2:44 часа. Малко по-късно в Киев и в няколко области е обявена въздушна тревога, а украинските ВВС съобщават за движение на балистични ракети към столицата.

Пожари в три района на столицата

Първоначално кметът Виталий Кличко съобщава за пожар в частния жилищен сектор в Святошинския район. Екстрените служби са изпратени на място. Киевската градска военна администрация допълва, че гори складова сграда в Голосеевския район.

В Оболонския район е регистрирано възпламеняване в помещение на магазин. Данните за мащаба на щетите и причините за отделните пожари се уточняват от аварийните екипи.

В 3:51 часа Киевската градска военна администрация съобщава за ранена жена. Малко след това Кличко уточнява, че пострадалите вече са двама, като едната ранена е настанена в болница.

„В момента двама души са пострадали в резултат на вражеската атака. Една ранена жена медиците са хоспитализирали“, заяви Виталий Кличко.

Нощната атака последва поредна руска въздушна операция срещу Киев. Предната нощ в столицата също бяха обявени тревоги заради заплаха от балистични ракети, като бяха съобщени взривове, пожари и щети в няколко района.

Към последната информация, публикувана от украинските власти, няма данни за загинали при удара на 30 септември. Спасителните и аварийните служби продължават работа на местата на пожарите, а окончателният размер на материалните щети предстои да бъде установен.

Източници: Украинска правда