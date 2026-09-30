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Руски балистични ракети удариха Киев, има двама ранени
  Тема: Украйна

Руски балистични ракети удариха Киев, има двама ранени

30 Септември, 2026 05:40, обновена 30 Септември, 2026 05:49 1 125 33

  • киев-
  • балистични ракети-
  • русия-
  • украйна-
  • въздушна атака

При нощната атака са възникнали пожари в частен жилищен сектор, склад и магазин в различни райони на украинската столица.

Руски балистични ракети удариха Киев, има двама ранени - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са пострадали при нова руска балистична атака срещу Киев през нощта на 30 септември. При удара са възникнали пожари в частен жилищен сектор, складова сграда и помещение на магазин, съобщиха украинските военновъздушни сили, Киевската градска военна администрация и кметът на столицата Виталий Кличко.

Сигналът за заплаха от балистично въоръжение е подаден в 2:44 часа. Малко по-късно в Киев и в няколко области е обявена въздушна тревога, а украинските ВВС съобщават за движение на балистични ракети към столицата.

Пожари в три района на столицата

Първоначално кметът Виталий Кличко съобщава за пожар в частния жилищен сектор в Святошинския район. Екстрените служби са изпратени на място. Киевската градска военна администрация допълва, че гори складова сграда в Голосеевския район.

В Оболонския район е регистрирано възпламеняване в помещение на магазин. Данните за мащаба на щетите и причините за отделните пожари се уточняват от аварийните екипи.

В 3:51 часа Киевската градска военна администрация съобщава за ранена жена. Малко след това Кличко уточнява, че пострадалите вече са двама, като едната ранена е настанена в болница.

„В момента двама души са пострадали в резултат на вражеската атака. Една ранена жена медиците са хоспитализирали“, заяви Виталий Кличко.

Нощната атака последва поредна руска въздушна операция срещу Киев. Предната нощ в столицата също бяха обявени тревоги заради заплаха от балистични ракети, като бяха съобщени взривове, пожари и щети в няколко района.

Към последната информация, публикувана от украинските власти, няма данни за загинали при удара на 30 септември. Спасителните и аварийните служби продължават работа на местата на пожарите, а окончателният размер на материалните щети предстои да бъде установен.

Източници: Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Соломон

    17 25 Отговор

    До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Спкойно тя Украйна няма да остане длъжница и ще върне помоща.Само че тогава това ще е тероризъм

    Коментиран от #19

    05:59 30.09.2026

  • 6 хихи

    25 7 Отговор
    двама ранени по при Руска атака с балистични ракети по Киев!??? изключително политнекоректно в демократична медия!?!???
    Кара демокартите да се замислят украинците ли свършиха или Украинците свършиха ПВО ракетите и вече няма странични жертви

    06:04 30.09.2026

  • 7 вехтия

    6 6 Отговор
    украинският тризъбец върху железният кръст за храброст.знаете на кого

    06:05 30.09.2026

  • 8 Путинизъм (прогресизъм) в действие

    5 17 Отговор
    Ректорката на УАСГ задължава докторантите да посетят (гласуват) събитие на Йотова.

    Следващата стъпка е заповед да се мобилизират.


    Другари, източният фронт ви чака. Путин се нуждае от вас. Сглобката е пълна.

    06:07 30.09.2026

  • 9 Алекс

    24 2 Отговор
    Браво на братушките !

    Коментиран от #11, #12

    06:08 30.09.2026

  • 10 Крадев

    11 18 Отговор
    Радев управлява чрез служебни правителства ЧЕТИРИ ГОДИНИ..

    и сега берем плодовете от труда му:

    1. Висока инфлация
    2. Нестабилност
    3. Увеличен дълг
    4. Увеличена престъпност

    Вървим към пълна катастрофа, другари!

    Коментиран от #28

    06:15 30.09.2026

  • 11 Алена

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "Алекс":

    Да живей фашизма

    06:17 30.09.2026

  • 12 Йотова

    3 15 Отговор

    До коментар #9 от "Алекс":

    С хвалене на братушките по интернет не става.

    Запиши се доброволец на фронта.

    Коментиран от #30

    06:20 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Урка у метрото

    10 0 Отговор
    А бе кой месец стана че съвсем им изгубих бройката! Не помним вече от кога не съм излизал! Иначе тук всичко е окей,малко понамирисва ама се свиква! Нема леб, караме на свещи ама и те привършват!

    06:30 30.09.2026

  • 15 Хи хи

    2 15 Отговор

    До коментар #1 от "Не дразнете животните!":

    В Украйна също има мечки. И в Скандинавия и в Румъния и България.
    И в Северна Америка.

    България има на герба си Лъв, а Русия кокошка, а не мечка.

    Коментиран от #29

    06:32 30.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Надда Ренн

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Няма значение като Соломон ,Лука ,Сюлейман ,Антирашист 6666 ли се представяш ,правиш го прекрасно ,чак настръхвам и аха аха ....,а цената е направо като за социално слаби .

    06:38 30.09.2026

  • 20 Фен

    5 0 Отговор
    НАТО??? И тия щели да ни пазят. Смях. През сълзи.

    06:39 30.09.2026

  • 21 Българка 😺-Маца

    6 0 Отговор
    Уудрийй Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    06:40 30.09.2026

  • 22 аz СВО Победа 81

    1 5 Отговор
    Доблестните руски воини в Олешки се предават масово. Излезнаха кадри с първите 250 руски пленници строени в редици.

    Коментиран от #26

    06:41 30.09.2026

  • 23 Галина Събева

    3 1 Отговор
    Току що в кафенето две жени разгорещено коментираха на руски с украински акцент ,че в метрото на Киев вече миризмата на спаружени катерици била непоносима .

    06:49 30.09.2026

  • 24 брюкс

    4 0 Отговор
    Руснаците унищожават парите ни наливани от брюкселските идиоти за подклаждане на тази война!

    06:49 30.09.2026

  • 25 Кадия

    1 1 Отговор
    стоит !

    06:50 30.09.2026

  • 26 Весел Патиланец

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "аz СВО Победа 81":

    И като се събуди изпотен с пръсти в контакта ,а останалото всички го знаят 😂😂😂 ....

    06:50 30.09.2026

  • 27 Гост

    4 0 Отговор
    2 балистични ракети, двама ранени?!? Ясно защо ВСУ няма загуби, руснаците просто нямат достатъчно балистични ракети за всичките им хора! Хмм...
    ПС
    Да видим след 3 дни какво точно аджеба са треснали русите!!!

    06:56 30.09.2026

  • 28 Де Жа Ву (Жан Виденов)

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Крадев":

    Бизнесменът - собственик на транспортната компания PIMK и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов - е бил убит.

    06:58 30.09.2026

  • 29 центавос

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хи хи":

    а велика америка кво има,белоглава кокошка

    07:04 30.09.2026

  • 30 Йотова

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Йотова":

    Защо толкова минуси? Русофобия ли е това?

    07:04 30.09.2026

  • 31 Юра

    3 0 Отговор
    Красота. Какви хубави новини.Как хубаво ми започна деня. Прекрасно. Благодаря Воюва. Слави дълъг живот.

    07:13 30.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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