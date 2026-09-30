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Мамдани представи план срещу антисемитизма в Ню Йорк
  Тема: Известни личности

Мамдани представи план срещу антисемитизма в Ню Йорк

30 Септември, 2026 06:36 463 6

  • зохран мамдани-
  • ню йорк-
  • антисемитизъм-
  • престъпления от омраза

Предвиждат се повече средства за охрана на синагоги, образование и подкрепа за еврейски културни и религиозни обекти.

Мамдани представи план срещу антисемитизма в Ню Йорк - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани представи план за борба с антисемитизма в града. Документът предвижда допълнителни средства за охрана на синагоги, повече образователни инициативи и подкрепа за еврейски културни и религиозни обекти.

Мамдани заяви, че евреите са около 12% от населението на Ню Йорк, но антисемитските престъпления представляват повече от половината от известните престъпления от омраза в града. Подобни данни за непропорционално високия дял на престъпленията срещу евреи са посочвани и в публикации за ситуацията в Ню Йорк.

„Заедно ще гарантираме сигурността на евреите в Ню Йорк. Ще инвестираме в тяхната защита, в тяхната история и бъдеще. Нашата сигурност и нашите стремежи вървят ръка за ръка“, написа кметът в социалната мрежа „Екс“.

Фокус върху сигурността и образованието

Планът поставя акцент върху защитата на синагогите и на местата, свързани с еврейската религия и култура. Предвидени са и повече усилия за информиране на обществеността, включително чрез образование за еврейската история и за проявите на антисемитизъм.

Администрацията на Мамдани представи стратегията като част от по-широк подход, който съчетава мерки за сигурност с подкрепа за общността и за нейните културни институции. Сред посочените направления са превенцията на престъпленията от омраза, подкрепата за засегнати хора и опазването на еврейското културно наследство.

„Това е не просто неприемливо, това е нещо, което трябва да променим и кметството ще застане начело на тези усилия“, каза Мамдани.

Представянето на плана идва на фона на продължаващи спорове около антисемитизма и критиките към политическите позиции на кмета по темата за Израел. Самият Мамдани заявява, че борбата с антисемитизма и защитата на еврейските жители са отговорност на градската власт.

Източници: БТА


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фен

    7 0 Отговор
    Бе трябва да се премахнат корените му. Например, Нетаняху да спре с геноцида.

    06:53 30.09.2026

  • 3 факуса

    6 0 Отговор
    а план за антихуманизма на семитизма кога,самата юдейска религия е античовешка,само юдеите са хора

    07:09 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Перо

    2 0 Отговор
    Еврейското население може да е 12%, но то контролира всички браншове с висок марж на печалбата! Така че може да се обясни омразата!

    08:01 30.09.2026