Мамдани представи план срещу антисемитизма в Ню Йорк

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани представи план за борба с антисемитизма в града. Документът предвижда допълнителни средства за охрана на синагоги, повече образователни инициативи и подкрепа за еврейски културни и религиозни обекти.

Мамдани заяви, че евреите са около 12% от населението на Ню Йорк, но антисемитските престъпления представляват повече от половината от известните престъпления от омраза в града. Подобни данни за непропорционално високия дял на престъпленията срещу евреи са посочвани и в публикации за ситуацията в Ню Йорк.

„Заедно ще гарантираме сигурността на евреите в Ню Йорк. Ще инвестираме в тяхната защита, в тяхната история и бъдеще. Нашата сигурност и нашите стремежи вървят ръка за ръка“, написа кметът в социалната мрежа „Екс“.

Фокус върху сигурността и образованието

Планът поставя акцент върху защитата на синагогите и на местата, свързани с еврейската религия и култура. Предвидени са и повече усилия за информиране на обществеността, включително чрез образование за еврейската история и за проявите на антисемитизъм.

Администрацията на Мамдани представи стратегията като част от по-широк подход, който съчетава мерки за сигурност с подкрепа за общността и за нейните културни институции. Сред посочените направления са превенцията на престъпленията от омраза, подкрепата за засегнати хора и опазването на еврейското културно наследство.

„Това е не просто неприемливо, това е нещо, което трябва да променим и кметството ще застане начело на тези усилия“, каза Мамдани.

Представянето на плана идва на фона на продължаващи спорове около антисемитизма и критиките към политическите позиции на кмета по темата за Израел. Самият Мамдани заявява, че борбата с антисемитизма и защитата на еврейските жители са отговорност на градската власт.

Източници: БТА