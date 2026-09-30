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Дете загина при руска атака срещу Киевска област
  Тема: Украйна

Дете загина при руска атака срещу Киевска област

30 Септември, 2026 05:49 566 10

  • киевска област-
  • руска атака-
  • вишгород-
  • бучански район-
  • тимур ткаченко

Разрушени са частни домове във Вишгородския район, а в Бучанския са повредени къщи, автомобили и складове.

Дете загина при руска атака срещу Киевска област - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дете загина, а трима души бяха ранени при масирана ракетна и дронова атака срещу Киевска област в нощта срещу 30 септември. Разрушени и повредени са частни домове, складове, автомобили и инфраструктурни обекти, съобщи ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко.

Във Вишгород трима души са били извадени изпод развалините на разрушена частна къща. Сред тях е било дете с остра стресова реакция. Мъж е получил осколъчни рани по главата, а жена – травма на крака. На пострадалите се оказва медицинска помощ.

„За съжаление, под развалините беше открито тялото на още едно дете. Спасителите извършват разблокиране. Това е страшна трагедия. Искрени съболезнования на близките на детето“, заяви Тимур Ткаченко.

Във Вишгородския район са разрушени и повредени частни къщи. Възникнали са пожари в жилищна къща и гаражи, а по друг дом е повредено остъкляването.

В Бучанския район са повредени три частни къщи, 11 автомобила и два складови обекта. Там също е възникнал пожар. Последици от атаката са регистрирани и по инфраструктурни обекти в Бучанския, Вишгородския и Обуховския район.

Ткаченко посочи, че на местата работят съответните служби, които отстраняват последствията от ударите и продължават спасителните действия.

През същата нощ Киев беше атакуван с балистични ракети. В града са възникнали пожари, включително в частен жилищен сектор, а двама души са пострадали.

Източници: Украинска правда


Украйна
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  • 10 Алекс

    3 1 Отговор
    Дете - бъдещ нацист, което ще се бие и умре за интересите на сатанистите.

    06:10 30.09.2026

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