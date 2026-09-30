Boeing получи договор за над 20 млрд. долара за F/A-XX

Boeing получи договор за над 20 милиарда долара от Пентагона за пълномащабната разработка на бъдещия палубен изтребител F/A-XX за Военноморските сили на САЩ. Сделката включва производството на няколко тестови самолета за наземни изпитания, оценка на летателната годност, системни тестове и интеграция на оръжия.

F/A-XX е самолет от шесто поколение, предназначен за действие от американски самолетоносачи. Очаква се той да започне да постъпва във флота през 2030-те години, когато първите F/A-18E/F Super Hornet започнат да бъдат изваждани от въоръжение. Самолетът трябва да увеличи обсега и оцеляването на палубната авиация в среда с модерни противовъздушни системи.

„F/A-XX е критичен стълб в ангажимента ни да поддържаме мира чрез сила. F/A-XX ще доминира във въздушното пространство с висока степен на заплаха, ще увеличи оперативния обсег и ще осигури решаващо бойно предимство“, заяви заместник-министърът на отбраната по въпросите на придобиването и снабдяването Майкъл Дъфи.

Boeing спечели състезанието срещу Northrop Grumman

Компанията беше избрана след конкуренция с Northrop Grumman. Lockheed Martin по-рано отпадна от надпреварата. Решението дава на Boeing водеща позиция в разработването на двата американски пилотирани изтребителя от шесто поколение, след като през март 2025 г. компанията спечели договора за военновъздушния F-47.

Пътят до договора беше съпроводен със спорове във Вашингтон. През 2025 г. Белият дом и представители на Пентагона изразиха опасения, че едновременното изпълнение на програмите F/A-XX и F-47 може да натовари производствения капацитет на Boeing и да забави по-важни етапи от разработването на новите самолети. Конгресът обаче осигури допълнително финансиране за военноморската програма. За фискалната 2026 година бяха одобрени 1,7 милиарда долара за F/A-XX.

Изтребителят ще работи с безпилотни самолети

Военноморските сили разглеждат F/A-XX като пилотиран център на бъдещо въздушно крило, което ще включва и безпилотни бойни апарати. Концепцията Collaborative Combat Aircraft предвижда дронове да изпълняват задачи съвместно с пилотирани самолети, включително разузнаване, атаки и електронна борба. Програмата трябва да бъде съчетана и с безпилотния самолет-цистерна MQ-25A Stingray, предназначен за дозареждане във въздуха.

Подробностите за окончателния дизайн, въоръжението и броя на самолетите, които ВМС на САЩ ще закупят, остават засекретени или все още не са обявени. Договорът, който започва с пълномащабната развойна фаза и тестовите машини, поставя началото на най-голямата промяна в палубната авиация на САЩ след въвеждането на Super Hornet.

Източници: USNI News, Axios, Breaking Defense