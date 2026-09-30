САЩ затегнаха санкциите срещу Куба с пакет от нови финансови и пътнически ограничения, обявени от Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерство на финансите. Правилата ще започнат да се прилагат след публикуването им във Федералния регистър на 30 септември.

Мерките въвеждат отделни регулации по Изпълнителна заповед 14404, подписана от президента Доналд Тръмп на 1 май. Тя позволява санкции срещу кубински и чуждестранни лица, които подкрепят определени сектори от икономиката на Куба или са свързани с репресии, корупция и структури от сферата на сигурността.

Ограничения за финансовите операции

Вашингтон вече забранява не само преките, но и косвените финансови транзакции с организации от американския списък на ограничените кубински структури. В него попадат предприятия, контролирани от кубинските военни, разузнавателни или силови служби, когато операциите с тях могат да облагодетелстват тези структури за сметка на частния сектор и населението.

Американските банки няма да могат да обработват и така наречените U-Turn трансакции - операции, при които средствата започват и приключват извън САЩ, но са свързани с Куба или кубински граждани. Банковите институции ще могат да отхвърлят такива преводи.

Отпада и разрешението за откриване и поддържане на сметки за кубински граждани, които работят като независими предприемачи. Сметките, открити по стария режим, ще бъдат блокирани, освен ако OFAC не издаде специален лиценз.

По-строги правила за пътуванията

Новите санкции ограничават и пътуванията от САЩ до Куба. Груповите образователни посещения тип „от човек към човек“ вече няма да бъдат разрешени по общ лиценз. За голяма част от образователните пътувания ще се изисква участие на американска организация и придружител от нейна страна.

Отпада и общото разрешение за посещение или организиране на професионални срещи и конференции в Куба. За хората, които вече са започнали подобно пътуване, е предвиден 30-дневен период за приключване на дейностите и напускане на острова.

Ограниченията са част от поредица американски действия през последните месеци. На 17 септември САЩ добавиха към санкционния списък кубински държавни предприятия, свързани с отбраната, никеловата промишленост и минното дело. По-рано бяха санкционирани и представители на кубинския елит, както и компании, свързани с финансови операции и вноса на техническо оборудване.

Хавана отхвърля американската политика. В интервю за Асошиейтед прес кубинският външен министър Бруно Родригес заяви, че „затягането на икономическата и финансовата блокада“ и ограниченията върху доставките на гориво са равнозначни на морска блокада.

Паралелно с новите правила администрацията на Тръмп обсъжда и допълнителни ограничения за кубински представители, които пътуват до ООН. Според Асошиейтед прес окончателно решение по тази мярка все още не е взето.