Гринспан води в надпреварата за генерален секретар на ООН

Ребека Гринспан води в надпреварата за следващ генерален секретар на ООН, след като получи най-много подкрепа в четвъртото тайно неофициално допитване на Съвета за сигурност. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници, близки до процеса.

Кандидатката от Коста Рика е получила 10 гласа „за насърчаване“, три „за обезкуражаване“ и два гласа „без мнение“. Каролин Родригес-Биркет от Гаяна е с осем гласа „за насърчаване“, шест „за обезкуражаване“ и един „без мнение“. Рафаел Гроси от Аржентина също е получил осем положителни гласа, но седем членове на Съвета са се обявили срещу кандидатурата му. Данните са предоставени от източници, запознати с резултатите от тайното гласуване.

Гринспан се връща начело след третия вот

Четвъртото допитване потвърждава преднината на Гринспан, която е оглавила и първия, и третия тур. През август Родригес-Биркет временно зае първото място. След отпадането на бившия чилийски президент Мишел Башле от надпреварата този месец седем кандидати продължават да се борят за поста.

Неофициалните гласувания не определят победител. При тях членовете на Съвета за сигурност посочват дали „насърчават“, „обезкуражават“ или нямат мнение за отделните кандидатури. Резултатите са тайни, а източниците не посочват кои от отрицателните гласове са дадени от петте постоянни членове на Съвета за сигурност.

Решаваща ще бъде позицията на петте постоянни членове

САЩ, Китай, Русия, Франция и Великобритания трябва да постигнат съгласие за кандидат, който Съветът за сигурност официално ще препоръча на Общото събрание. След това изборът трябва да бъде одобрен от 193-членния орган. При избора на Антониу Гутериш през 2016 г. са били необходими шест неофициални допитвания, преди Съветът да се обедини около кандидатура.

Гутериш, бивш министър-председател на Португалия, приключва втория си петгодишен мандат в края на 2026 г. Новият генерален секретар ще поеме ръководството на организацията на фона на войни, съкращаване на американското финансиране и критики към политическата роля на ООН.

Гринспан е бивш вицепрезидент на Коста Рика и ръководи Конференцията на ООН за търговия и развитие. В изявление, разпространено от Ройтерс, тя заявява: „Познавах ООН достатъчно добре, за да я реформирам, и достатъчно добре, за да я защитавам.“ Ако бъде избрана, тя би станала първата жена генерален секретар в повече от 80-годишната история на организацията.

Източници: Ройтерс, ООН