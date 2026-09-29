Говори Москва: Не бихме искали Техеран да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия

Русия не би искала Иран да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) и разчита Ислямската република да продължи да участва в споразумението, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Песков каза това в отговор на коментари на ирански официални представители относно евентуално оттегляне на Техеран от договора, който ангажира Ислямската република да не разработва или придобива ядрени оръжия.

Русия и Иран поддържат близки връзки по силата на договор за стратегическо сътрудничество между двете страни, припомня Ройтерс.

Песков каза още, че поставянето под временно управление на активите на чуждестранни компании в Русия не представлява промяна в собствеността им и отчасти е отговор на засилващото се участие на „неприятелски страни“ във военните действия срещу Русия.

Руските власти този месец прехвърлиха контрола върху активите в Русия на швейцарския хранителен гигант „Нестле“ (Nestle), германската търговска група „Метро“ (Metro) и френската търговска група „Ошан“ (Auchan).

Песков каза, че тези мерки са обратими, но Москва в момента не вижда основания те да бъдат отменени.

„Предвид нарастващото равнище на участие на тези неприятелски страни в преките военни действия срещу нашата страна, се вземат такива решения“, заяви той.

Иранският министър на културата Абас Салех Шариати призова преди дни за изготвяне на ясна пътна карта и организиране на редовни инициативи за задълбочаване на културните отношения с Русия, като определи творците като културни посланици на иранския народ, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

По време на среща с ирански творци, пристигнали в Москва за проявите в рамките на „Дните на Иран“ в Русия като част от 168-членна културна делегация, носеща името на жертвите от Минаб, Салех Шариати заяви, че Русия трябва да бъде сред приоритетите на Иран в областта на културната дипломация, и подчерта, че дейностите трябва да продължат и след края на културните седмици.

Той посочи, че настоящите ирански културни прояви в Русия са по-мащабни и разнообразни от предишните програми и включват музиканти, изпълняващи произведения с повече от 20 ирански и западни музикални инструмента, творци от девет направления на визуалните изкуства и представители на около 13 области на занаятите.

В иранската делегация участват и представители на театъра, киното, литературата, персийския език и поезията, както и специалисти в областта на ръкописите, библиотечното дело и медиите.

Министърът открои четирите града домакини Санкт Петербург, Москва, Казан и Астрахан, като заяви, че техните културни институции предоставят възможности за разширяване на обмена.

Той посочи дългогодишните културни връзки между двете страни, включително литературния обмен, свързан с руски писатели като Лев Толстой и Антон Чехов, както и десетилетията на двустранни споразумения в областта на културата.

Салех Шариати призова и за по-активно участие на частния сектор, като заяви, че държавните институции трябва да улесняват културните дейности, вместо сами да осъществяват всички инициативи. Той подчерта, че културното сътрудничество трябва едновременно да укрепва икономическото измерение на изкуствата и ролята им за утвърждаване на културната идентичност.

По време на събитието иранският посланик в Москва Казем Джалали заяви, че 168-членната делегация, наречена в памет на учениците и учителите, загинали при нападението срещу училище в Минаб, е символ на културната устойчивост на Иран и неговото послание за мир.