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Говори Москва: Не бихме искали Техеран да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия
  Тема: Иранската криза

Говори Москва: Не бихме искали Техеран да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия

29 Септември, 2026 18:18 779 24

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Русия и Иран поддържат близки връзки по силата на договор за стратегическо сътрудничество между двете страни, припомня Ройтерс

Говори Москва: Не бихме искали Техеран да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия не би искала Иран да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) и разчита Ислямската република да продължи да участва в споразумението, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Песков каза това в отговор на коментари на ирански официални представители относно евентуално оттегляне на Техеран от договора, който ангажира Ислямската република да не разработва или придобива ядрени оръжия.

Русия и Иран поддържат близки връзки по силата на договор за стратегическо сътрудничество между двете страни, припомня Ройтерс.

Песков каза още, че поставянето под временно управление на активите на чуждестранни компании в Русия не представлява промяна в собствеността им и отчасти е отговор на засилващото се участие на „неприятелски страни“ във военните действия срещу Русия.

Руските власти този месец прехвърлиха контрола върху активите в Русия на швейцарския хранителен гигант „Нестле“ (Nestle), германската търговска група „Метро“ (Metro) и френската търговска група „Ошан“ (Auchan).

Песков каза, че тези мерки са обратими, но Москва в момента не вижда основания те да бъдат отменени.

„Предвид нарастващото равнище на участие на тези неприятелски страни в преките военни действия срещу нашата страна, се вземат такива решения“, заяви той.

Иранският министър на културата Абас Салех Шариати призова преди дни за изготвяне на ясна пътна карта и организиране на редовни инициативи за задълбочаване на културните отношения с Русия, като определи творците като културни посланици на иранския народ, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

По време на среща с ирански творци, пристигнали в Москва за проявите в рамките на „Дните на Иран“ в Русия като част от 168-членна културна делегация, носеща името на жертвите от Минаб, Салех Шариати заяви, че Русия трябва да бъде сред приоритетите на Иран в областта на културната дипломация, и подчерта, че дейностите трябва да продължат и след края на културните седмици.

Той посочи, че настоящите ирански културни прояви в Русия са по-мащабни и разнообразни от предишните програми и включват музиканти, изпълняващи произведения с повече от 20 ирански и западни музикални инструмента, творци от девет направления на визуалните изкуства и представители на около 13 области на занаятите.

В иранската делегация участват и представители на театъра, киното, литературата, персийския език и поезията, както и специалисти в областта на ръкописите, библиотечното дело и медиите.

Министърът открои четирите града домакини Санкт Петербург, Москва, Казан и Астрахан, като заяви, че техните културни институции предоставят възможности за разширяване на обмена.

Той посочи дългогодишните културни връзки между двете страни, включително литературния обмен, свързан с руски писатели като Лев Толстой и Антон Чехов, както и десетилетията на двустранни споразумения в областта на културата.

Салех Шариати призова и за по-активно участие на частния сектор, като заяви, че държавните институции трябва да улесняват културните дейности, вместо сами да осъществяват всички инициативи. Той подчерта, че културното сътрудничество трябва едновременно да укрепва икономическото измерение на изкуствата и ролята им за утвърждаване на културната идентичност.

По време на събитието иранският посланик в Москва Казем Джалали заяви, че 168-членната делегация, наречена в памет на учениците и учителите, загинали при нападението срещу училище в Минаб, е символ на културната устойчивост на Иран и неговото послание за мир.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Говори

    8 5 Отговор
    Тя Масква си говори, ама вече никой не я слуша. Бензиностанцията
    свърши бензина бе!

    Коментиран от #4

    18:19 29.09.2026

  • 2 Лазерно

    0 1 Отговор
    Тибет и Казахстан и те ще разработват космическо оръжие😂🤣🤣

    18:21 29.09.2026

  • 3 авамтгард

    0 3 Отговор
    Говорят му на него, звездите.
    Слушало било то радио в миналото.
    Ха!
    Колкото говорели Брюксел и Фашингтон.

    18:25 29.09.2026

  • 4 Не е така

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Говори":

    Радев непрекъснато слуша и изпълнява каквото каже Масква.

    18:26 29.09.2026

  • 5 Лице

    0 2 Отговор
    мери....

    18:27 29.09.2026

  • 6 Гаварит масква ,

    1 2 Отговор
    Ама нищо не казва ..

    18:29 29.09.2026

  • 7 да питам

    1 2 Отговор
    Абе , куда пропала Малката Ханъма ?

    18:31 29.09.2026

  • 8 Масква

    0 3 Отговор
    Пекин,не ми гаварит в слушалката!

    18:32 29.09.2026

  • 9 Нацистки Израел подписал

    3 1 Отговор
    ли е договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) ? А? А САЩ?

    Коментиран от #12

    18:36 29.09.2026

  • 10 Мукаров

    0 0 Отговор
    Ше се думна .

    18:37 29.09.2026

  • 11 Иран

    3 2 Отговор
    Винаги може да се разчита на Хаяско да ти забие нож в гърба. Като истински руснак.

    18:38 29.09.2026

  • 12 Русия

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нацистки Израел подписал":

    разпространи в Беларус!

    18:38 29.09.2026

  • 13 Русия ли ще ни пази ахаха

    2 3 Отговор
    Милиционерите вместо да помогнат на сюзника си от БРИКС, те му забиват нож в гърба. Ей копейки понстроежите, тези ли ни пробутвате за съюзници? БУАХАХАХАХ

    18:41 29.09.2026

  • 14 Аааа.. ами даааа ...

    1 0 Отговор
    Между другото Руските власти този месец прехвърлиха контрола върху активите в Русия на швейцарския хранителен гигант „Нестле“ (Nestle), германската търговска група „Метро“ (Metro) и френската търговска група „Ошан“ (Auchan)....и още 197 корпорации ...за някакви си там 194 милиарда евро ...Само Метро“ (Metro) потъна с около 7 милиарда ама тва са подробности...нищо че собственият му капитал е 1,48 милиарда само...ама хич няма да фалира ...

    18:42 29.09.2026

  • 15 Фръляй бомбитее

    5 0 Отговор
    Ако бех путин,щех да продам на ким на хутите на аятоласите и да глеам сеир.

    Коментиран от #19, #24

    18:44 29.09.2026

  • 16 Дзак

    2 1 Отговор
    Гледат да успокоят конфликта!

    18:44 29.09.2026

  • 17 Продавам акции на Метро

    1 0 Отговор
    По 52 рубли ...хахахаха

    Коментиран от #23

    18:45 29.09.2026

  • 18 Остана и

    0 0 Отговор
    само говоренето!

    18:46 29.09.2026

  • 19 Те пари

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фръляй бомбитее":

    нямат!

    18:47 29.09.2026

  • 20 Не знам дали сте разбрали пичове

    1 2 Отговор
    Но метро кеш енд кери фалира! Давайте им стоки на консигнация моля, не спирайте български балъци ...

    18:49 29.09.2026

  • 21 Четете бавно моля!

    1 0 Отговор
    Акциите на Moderna (NASDAQ: MRNA) отбелязват исторически скок от над 550% от началото на 2026 г., достигайки нов 52-седмичен връх от около $203 – $208 в края на септември. Този масивен обрат превърна биотехнологичната компания в един от най-добре представящите се компоненти в индекса SP 500 за годината. !!! 63,4 % са собственост на руски инвеститори и 9% на китайски ! .....а коментирайте?

    18:56 29.09.2026

  • 22 Четете бавно моля!

    1 0 Отговор
    От акциите на Moderna спечелих 9 милиона и 8 от тях ще даря сега на братска Русия! На останалият ще си платя плоския !

    19:00 29.09.2026

  • 23 Няма кой вече

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Продавам акции на Метро":

    52 рубли да даде за акция на метро кеш енд кери...реално той фалира вчера

    19:06 29.09.2026

  • 24 Путин многоходовия

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фръляй бомбитее":

    не можем, нас ани сме

    19:16 29.09.2026

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