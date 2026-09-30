51% в САЩ искат демократите да контролират Камарата

51% от регистрираните избиратели в САЩ искат Демократическата партия да спечели контрола върху Камарата на представителите, докато 39% предпочитат Републиканската партия да запази мнозинството си. 9% не са изразили мнение, показва национално проучване на университета „Куинипиак“.

Анкетата е проведена между 24 и 27 септември сред 1032 регистрирани избиратели. Статистическата грешка е плюс-минус 3,8 процентни пункта. Резултатът дава на демократите преднина от 12 пункта само пет седмици преди междинните избори.

„Предупредителната лампа за републиканците мига в червено“, коментира анализаторът на „Куинипиак“ Тим Мелой. По думите му независимите избиратели се ориентират към демократите, въпреки че мнозинството от тях не одобряват работата на демократите в Конгреса.

Независимите избиратели накланят везните

Сред независимите избиратели 54% предпочитат демократите да контролират Камарата, а 30% подкрепят републиканците. В предишното национално проучване на „Куинипиак“ от 10 септември съотношението е било 49% срещу 38% в полза на демократите.

И двете партии получават ниски оценки за работата си в Конгреса. 67% от анкетираните не одобряват действията на републиканците, а 69% не одобряват действията на демократите. В същото време президентът Доналд Тръмп получава 34% одобрение и 61% неодобрение.

Демократите имат преднина по няколко от темите, които избирателите определят като важни. 55% смятат, че партията може да се справи по-добре със здравеопазването, срещу 31% за републиканците. По въпроса за разходите за живот съотношението е 49% срещу 36%, а по икономиката - 48% срещу 42%.

Републиканците запазват предимство по националната сигурност, престъпността и имиграцията. По последния въпрос 47% смятат, че демократите ще се справят по-добре, а 44% посочват републиканците.

Демократите се нуждаят от три места

Проучването съвпада с оценки, че републиканците са изправени пред трудна битка за запазване на мнозинството. Според анализ на „Аксиос“ демократите се нуждаят от нетна печалба от три места, за да поемат контрола върху Камарата. Прогнозата на „Кук политикъл рипорт“, цитирана от медията, допуска спечелване на между пет и 15 места от демократите.

Междинните избори ще се проведат на 3 ноември 2026 г. Те ще определят състава на Камарата и на част от Сената. Ако демократите спечелят мнозинството, лидерът на партията в Камарата Хаким Джефрис е сред водещите кандидати за председател. Той заяви пред Асошиейтед прес, че партията подготвя широк контрол върху действията на администрацията на Тръмп, включително разследвания в няколко комисии.

Източници: Аксиос