Иран получи американско предложение за преговорите със САЩ

Иранският външен министър Абас Арагчи е представил на президента Масуд Пезешкиан новото предложение на САЩ за продължаване на преговорите между Вашингтон и Техеран. Това съобщи говорителката на иранското правителство Фатеме Мохаджерани, цитирана от държавната агенция IRNA, предава Фокус.
Подробности за американското предложение не са оповестени. Според актуалната информация Арагчи е получил американския отговор чрез катарски посредници, след което е информирал Пезешкиан за него.
Разговорите между Иран и САЩ продължават с посредничеството на Катар. Основна тема е възможността за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток, както и условията за преминаване към по-широки преговори.
Иран по-рано предложи седемдневен план за изграждане на доверие, който предвижда конкретни стъпки от двете страни. Техеран свързва отварянето на Ормузкия проток с изпълнението на свои условия, сред които облекчаване на американския натиск и освобождаване на замразени ирански активи. Президентът Доналд Тръмп първоначално отхвърли предложението, но катарското посредничество продължи.
Арагчи посети Ню Йорк за участието си в срещите от седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН. По време на престоя си той проведе контакти с посредници и заяви, че Техеран очаква официалния отговор на Вашингтон.
Към момента съдържанието на американското предложение не е публично, а двете страни продължават дипломатическите контакти чрез посредници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
15:43 30.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #3
15:43 30.09.2026
3 Путин многоходовия
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Уважаваме сащ където са ни децата
15:44 30.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Паветник
15:47 30.09.2026
6 Путин дечко
гласувай с - ако смяташ че Путн е бавноразвиащ и не се прави на такъв.
15:49 30.09.2026
7 Хе хе...
15:50 30.09.2026
8 ДНЕС ЕДНО УТРЕ ДРУГО
15:55 30.09.2026
9 Велчов
16:18 30.09.2026
10 гост
16:19 30.09.2026
11 Велчов
16:19 30.09.2026
12 Арагчи
16:19 30.09.2026