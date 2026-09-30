Иран получи американско предложение за преговорите със САЩ

Иранският външен министър Абас Арагчи е представил на президента Масуд Пезешкиан новото предложение на САЩ за продължаване на преговорите между Вашингтон и Техеран. Това съобщи говорителката на иранското правителство Фатеме Мохаджерани, цитирана от държавната агенция IRNA, предава Фокус.

Подробности за американското предложение не са оповестени. Според актуалната информация Арагчи е получил американския отговор чрез катарски посредници, след което е информирал Пезешкиан за него.

Разговорите между Иран и САЩ продължават с посредничеството на Катар. Основна тема е възможността за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток, както и условията за преминаване към по-широки преговори.

Иран по-рано предложи седемдневен план за изграждане на доверие, който предвижда конкретни стъпки от двете страни. Техеран свързва отварянето на Ормузкия проток с изпълнението на свои условия, сред които облекчаване на американския натиск и освобождаване на замразени ирански активи. Президентът Доналд Тръмп първоначално отхвърли предложението, но катарското посредничество продължи.

Арагчи посети Ню Йорк за участието си в срещите от седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН. По време на престоя си той проведе контакти с посредници и заяви, че Техеран очаква официалния отговор на Вашингтон.

Към момента съдържанието на американското предложение не е публично, а двете страни продължават дипломатическите контакти чрез посредници.