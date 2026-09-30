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Иран получи американско предложение за преговорите със САЩ

Иран получи американско предложение за преговорите със САЩ

30 Септември, 2026 15:42 949 12

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  • преговори

Абас Арагчи е представил предложението на президента Масуд Пезешкиан, а съдържанието му засега не е оповестено

Иран получи американско предложение за преговорите със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи е представил на президента Масуд Пезешкиан новото предложение на САЩ за продължаване на преговорите между Вашингтон и Техеран. Това съобщи говорителката на иранското правителство Фатеме Мохаджерани, цитирана от държавната агенция IRNA, предава Фокус.

Подробности за американското предложение не са оповестени. Според актуалната информация Арагчи е получил американския отговор чрез катарски посредници, след което е информирал Пезешкиан за него.

Разговорите между Иран и САЩ продължават с посредничеството на Катар. Основна тема е възможността за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток, както и условията за преминаване към по-широки преговори.

Иран по-рано предложи седемдневен план за изграждане на доверие, който предвижда конкретни стъпки от двете страни. Техеран свързва отварянето на Ормузкия проток с изпълнението на свои условия, сред които облекчаване на американския натиск и освобождаване на замразени ирански активи. Президентът Доналд Тръмп първоначално отхвърли предложението, но катарското посредничество продължи.

Арагчи посети Ню Йорк за участието си в срещите от седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН. По време на престоя си той проведе контакти с посредници и заяви, че Техеран очаква официалния отговор на Вашингтон.

Към момента съдържанието на американското предложение не е публично, а двете страни продължават дипломатическите контакти чрез посредници.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    3 10 Отговор
    много сме безгласни, купейки. никой не ни брои за живи

    15:43 30.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Бий за да те уважават.

    Коментиран от #3

    15:43 30.09.2026

  • 3 Путин многоходовия

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Уважаваме сащ където са ни децата

    15:44 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Паветник

    7 6 Отговор
    Може да съм праззз, грозен и тъп, но съм горд хомосексуалист!

    15:47 30.09.2026

  • 6 Путин дечко

    3 2 Отговор
    гласувай с + ако смяташ че Путн не е бавноразвиащ но се прави успешно на такъв.

    гласувай с - ако смяташ че Путн е бавноразвиащ и не се прави на такъв.

    15:49 30.09.2026

  • 7 Хе хе...

    11 4 Отговор
    След като инфантилния идиот тръмп се изсули от Ирак като пpъдHя из гащи, сега очаквам да се изниже и от Катар и Кувейт и да го обяви като още една велика, прекрасна победа срещу Иран.

    15:50 30.09.2026

  • 8 ДНЕС ЕДНО УТРЕ ДРУГО

    6 2 Отговор
    И ТАКА СИ СИ ОПРАВЯТ СДЕЛКИТЕ ЗА СМЕТКА НА 4,000 000 000 ТЪРПЯЩИ НЕСГОДИ И ОБЕДНЯВАТ. МУНКАТА НАТАНЯХУ И ТРЪМПАКА ДЕМЕНТНИ СЕ КЕФЯТ. ЗАЩОТО НЯМА УПРАВНИЦИ ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ДА ИМ СПРАТ ДАЛАВЕРИТЕ. ТУКА АМУЧАТ ОТ ВОЙНАТА ТАМ ОТ КОНФЛИКТ ПЕТРОЛЕН. Е ДАНО СЕ НА СМУЧИТЕ И ДА МИРЯСАТЕ. А НИЕ СВОБОДНО ДА СИ ЖИВЕЕМ

    15:55 30.09.2026

  • 9 Велчов

    1 1 Отговор
    Това което стана с Венецуела става с Иран.

    16:18 30.09.2026

  • 10 гост

    2 1 Отговор
    Американците се изложиха много, страх ги е да воюват, добре че Израел нямат такива проблеми.

    16:19 30.09.2026

  • 11 Велчов

    0 2 Отговор
    А руските тролове днес ги няма.

    16:19 30.09.2026

  • 12 Арагчи

    0 1 Отговор
    Ново по-лошо от предишното!

    16:19 30.09.2026

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