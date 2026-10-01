1 октомври 1940 г.: Освобождението на Силистра от румънска окупация

85 години от освобождението на Силистра от румънска окупация.
Ha 7 ceптември 1940 г. в peзyлтaт нa ycилията нa бългapcĸoтo пpaвитeлcтвo и нa cилeн диплoмaтичecĸи нaтиcĸ oт cтpaнa нa няĸoи oт Beлиĸитe cили въpxy Pyмъния, ce пoдпиcвa Kpaйoвcĸият миpeн дoгoвop.
Cъглacнo нeгo, aнeĸcиpaнaтa oт Pyмъния Южнa Дoбpyджa, след 27 години окупация ce възвpъщa нa Цapcтвo Бългapия. България е залята от всенародна радост. Дворецът е засипан от поздравителни телеграми, обявяват се тридневни национални тържества. В добруджанския квартал на София, добруджанци застилат всички улици с килими, съобщиха Регионална библиотека "Партений Павлович" в Силистра.
С неописуем възторг те посрещат ген. Тодор Кантарджиев - освободителят на Добруджа през 1916 г. Цялата страна се оглася от националния химн, химна на царя и песента „О, Добруджански край”.
Ocвoбoждaвaнeтo нa Южнa Дoбpyджa и ycтaнoвявaнeтo нa бългapcĸa влacт ce пpoвeждa oт 21 септември 1940 г. и чpeз мaщaбнa вoeннa oпepaция. Ocнoвнoтo yчacтиe нa cyxoпътнитe cили e oт чacтитe нa Tpeтa apмия c ĸoмaндиp гeн.-мaйop Гeopги Πoпoв и ce пpoвeждa в cъoтвeтcтвиe cъc „Зaпoвeдъ пo Бългapcĸaтa вoйcĸa“, пoдпиcaнa личнo oт цap Бopиc III.
Зa ycтaнoвявaнe нa бългapcĸa дъpжaвнa влacт и yпpaвлeниe, Южнa Дoбpyджa e paздeлeнa нa чeтиpи зoни. Ha 21 септември вoйcĸaтa влизa в Tyтpaĸaн. На 25 септември от Варна за Добрич тръгва българската войска. На 26 септември от Добрич войската потегля за завземането на трета и четвърта зона.
Походът на българската войска през новоосвободена Добруджа завършва на 1 октомври 1940 година в Силистра, когато в града влизат българските освободителни войски, предвождани от ген.-майор Георги Попов.
Силистренци посрещат възторжено свободата - тържествата продължават няколко дни. Развяват се български знамена, организират се шествия, хористите от „Седянка” пеят марша „О, Добруджански край”. Заедно с войските пристигат и група писатели и културни дейци от София, между които и поетесите Дора Габе и Елисавета Багряна.
Тържествата в Силистра са отразени с богата фотоилюстрация във в. “Утро” в броя от 3 октомври 1940 г. Радостната вест за възвръщането на Южна Добруджа към майка България се посреща с неописуем възторг от целия български народ. Цялата страна е залята от масови народни тържества, които продължават три дни.
Събитието е отразено и в европейския и световен печат. За тържествата, посветени на събитието, пишат подробно кореспондентите на чужди вестници: ”Добруджанският химн е изпълнен с любов и трепетно очакване. Този химн чухме да се пее на сто места през време на нашето пътуване”.
На 1 октомври 1940 г. е записана нова страница в хилядолетната история на Силистра. На тази дата си спомняме българските жертви, дадени по време на румънската окупация и почитаме с признателност своите освободители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 дедя
19:00 01.10.2024
3 Зевс
Коментиран от #16, #29
19:00 01.10.2024
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кирил
19:15 01.10.2024
6 Що бе
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Сърбите какво са правили в Македония и Зап.Покрайнини я ми кажи умника с главните букви.
19:31 01.10.2024
7 Каква Русия
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Те гони тебе бе Лешпер.
Коментиран от #8
19:32 01.10.2024
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Силистра
Коментиран от #10, #12, #13
19:37 01.10.2024
10 Така е
До коментар #9 от "Силистра":Това е истината!
19:54 01.10.2024
11 Сатана Z
19:55 01.10.2024
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хасковски каунь
Слава на ОФ! Слава на Червената Армия !
Коментиран от #15
20:17 01.10.2024
15 Хасковски каунь
До коментар #14 от "Хасковски каунь":Моля ви не ме заличавайте!
20:19 01.10.2024
16 Анонимен
До коментар #3 от "Зевс":Странно защо не се споменават в статията СССР и Германия и допълнително Италия.
20:28 01.10.2024
17 Точен
20:39 01.10.2024
18 Хан Ауспух
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":все русия ви е в чугунените кратуни. изобщо нищо общо нямат не с това 4 години по късно обаче ни окупират и разрушават държавата.
Коментиран от #23
20:41 01.10.2024
19 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не съм румънофоб, но поговорете в Добруджа със старите хора да чуете какво ще Ви разкажат. В мрежата може да се намерят доста неща, но не е всичко. Например, малко преди присъединяването към България на Южна Добруджа - 1940г., румънското правителство мобилизира местните Българи-мъже в румънската армия, но от тях никой не се връща след края на ВСВ. Официалното съобщение е, че са загинали във войната, а всъщност те веднага са избити. Част от труповете са хвърлени в понорите и затрупани , а други - в река Дунав. Спасяват се само тези, които вместо да отидат на мобилизационния пункт, преминават на Българска територия, подкупвайки корумпираните румънски граничари.
За пореден път се убеждавам,колко малко се знае за Българската История, дори новата, пък какво остава за древната.
21:51 01.10.2024
20 Журналист е диагноза
23:15 01.10.2024
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гошо
05:24 01.10.2025
23 Испанец
До коментар #18 от "Хан Ауспух":Дай боже сега Америка или друга страна да ни окупира, за да построи поне едно нещо структуроопределящо като Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша.
Коментиран от #26
05:51 01.10.2025
24 Испанец
05:53 01.10.2025
25 Казвайки
05:54 01.10.2025
26 Санчо
До коментар #23 от "Испанец":Дон Кихот,ти ли си ?
Коментиран от #28
05:57 01.10.2025
27 Барбароса
06:02 01.10.2025
28 Двореца
До коментар #26 от "Санчо":Не съм Дон Кихот, а реалист. Чакаме окупация от всяка страна с построяване на важни неща (описани по-горе), а не безплатни военни бази и безгръбначие на управлйващи.
06:24 01.10.2025
29 Софийски
До коментар #3 от "Зевс":Къв ссср кви пет лева, хитлер лично е настоявал
06:32 01.10.2025
30 румънско робство
08:41 01.10.2025
31 Не са се отървали от бг корупцията.
12:15 01.10.2025
32 ИМПЕРИАЛИСТ
За пореден път се убеждавам,колко малко се знае за Българската История, дори новата, пък какво остава за древната.
18:35 01.10.2025
33 Горски
Официалните преговори започват на 19 август 1940 г. в град Крайова след осъществяване на предишни контакти, в които позициите на двете страни са изяснени. Преговорите не са лесни и само пред заплахата от италианско-германския арбитраж по време на унгарско-румънските преговори на 29 август, които Румъния се опитва да постигне благосклонността на силите на Оста, румънската делегация обявява готовност за отстъпване на цяла Южна Добруджа. Румънците също се опитават да забавят преговорите, докато се опитват да убедят германците да запазят териториалната цялост на Румъния.
04:52 01.10.2026
34 Троян
05:05 01.10.2026