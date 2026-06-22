Защо много германци мечтаят за работа в чужбина

Много от работещите в Германия биха могли да си представят да работят в друга държава. Това показва непредставително проучване на института Appinio, проведено по поръчка на платформата за обяви за работа Indeed. Според него две трети от анкетираните работници обмислят възможността да си потърсят работа в чужбина, а една трета вече са направили и конкретни запитвания. Най-търсените дестинации в това отношение са САЩ, Великобритания и Швейцария – като интересът към САЩ напоследък е отбелязал спад, пише обществената медия АРД.
Знак за недоволство от условията в Германия
„Ако обаче две трети от заетите обмислят да напуснат, това трябва да се разглежда като знак за недоволство от условията на местния пазар на труда“, цитира изданието икономистката от Indeed Вирджиния Зондергелд. По принцип обаче международната мобилност е нещо положително. „Политиците и работодателите трябва да вземат тези сигнали на сериозно: в диалог със служителите е важно да се създадат нови стимули за работа в Германия, да се подобрят условията на труд и по този начин да се предложат на талантливите кадри истински причини да останат", казва тя.
Желанието да се замине в чужбина е особено силно изразено сред високоплатените служители. Около половината от групата на хората с нетни доходи на домакинството над 6 000 евро вече активно са кандидатствали за работа в чужбина или активно проучват чуждестранния пазар на труда. Въпреки това, според Indeed, голямото мнозинство не желае да остане завинаги в чужбина – по-скоро желаещите посочват срокове между няколко месеца и няколко години, отбелязва АРД.
Желание за по-ниски данъци и такси
При това основният мотив не е желанието за по-добри възможности за кариерно развитие (1/4 са посочили тази причина): повечето хора търсят по-високо заплащане и по-добро качество на живота (по над 50 процента). Мотивът на повече от 40 на сто от запитаните пък е по-ниската данъчна и социалноосигурителна тежест.
Проучването е проведено през май т.г. сред общо 1 000 работещи в Германия на възраст между 16 и 66 години, половината от които са жени.
Много от желаещите да напуснат са млади хора
Изглежда, че именно сред младите хора заминаването в чужбина е особено привлекателно. Според проучване за младежта в Германия (от тази година) 41 процента от повече от 2 000 анкетирани на възраст между 14 и 29 години са заявили, че принципно обмислят възможността да се преместят за постоянно в друга страна, а около една пета вече активно работят в тази посока. Като причини се посочват, наред с другото, несигурните перспективи за работа и напрегнатата ситуация на пазара на жилища в Германия. Към това се добавя и усещането, че политиците не ги чуват.
„Много млади хора вече си задават съвсем конкретно въпроса дали все още виждат бъдещето си в Германия“, заяви наскоро пред вестник „Берлинер Цайтунг" проф. Нина Колек от Университета в Потсдам и съавторка на проучването. „Ако не вземем на сериозно тревогите на младите хора, пренебрегваме факта, че те са нашето бъдеще, и рискуваме да загубим важен потенциал предвид недостига на квалифицирани кадри", цитира предупреждението ѝ обществената АРД.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
В Русия не ☝️😆
Коментиран от #9, #13
21:57 22.06.2026
2 Щото са изпаднали германци
Коментиран от #4
21:58 22.06.2026
3 Шопо
21:58 22.06.2026
4 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #2 от "Щото са изпаднали германци":Изпадналите руснаци благополучно изместиха германците като най-бита пребита нация !!!
Запомни го 😆☝️
Коментиран от #11
22:02 22.06.2026
5 Защо
Коментиран от #10
22:03 22.06.2026
6 германци мечтаят за работа в чужбина
дето ги заплашват че ще дойде време да им сменят бирата с чай и да изучават културните
особености на прииждащите скакалци
22:04 22.06.2026
7 Газпром
22:05 22.06.2026
8 кой ше храни милионите цигани
22:06 22.06.2026
9 Напротив
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":нета е пълен с видеа на немци, американци и всякакви други чужденци, които бягат от Германия и от Европа, от САЩ и Канада в Русия и можеш да ги видиш... Ще ги чуеш в оригинал, защо предпочитат Русия!
22:06 22.06.2026
10 Сталин
До коментар #5 от "Защо":Това е хилядолетната мечта на талмудистите
22:06 22.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Елате в лом монтана елхово видин руси😅
22:09 22.06.2026
13 Гресиран козяк
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Къв президент се бе гресиран козяк ,теб за 2€врака колко пъти съм те е.....балл 😂😂😂 !
Коментиран от #16, #17
22:09 22.06.2026
14 Ами
22:12 22.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "Гресиран козяк":Германците трябва на всяка цена да си върнат Кьонигсберг / Калининград сега, а после Ладожкото езеро и Новгородска област, които са исконно германски територии !!! Не забравяме че Русь е основана от германци ☝️
22:15 22.06.2026
17 Сталин
До коментар #13 от "Гресиран козяк":От цървула по голям пияч и €бач няма
Коментиран от #25
22:15 22.06.2026
18 Соваж бейби
22:18 22.06.2026
19 ха, ха, ха...
Коментиран от #22
22:22 22.06.2026
20 иван костов
Коментиран от #23
22:25 22.06.2026
21 РЕАЛИСТ
22:38 22.06.2026
22 Хмммм,
До коментар #19 от "ха, ха, ха...":Отговора на този въпрос е съвсем елементарен. Защото нито един германец не познава и не знае как да употребява най масовите инструменти с които се работи в България, а по точно кирка, чук, секач, тесла, трион, брадва, ренде, пила и ред други антики. После защо производителността на българина била ниска и заплатата му малка. Е как и кога ще настигне германските работници на компютъризирани машини и техните заплати, като в Германия работодателите инвестират в най модерната техника, а в България в скъпи лимузини, яхти, колекции от фалшификати, исторически паркове с лична полиция, палати в България, имоти в чужбина и ред други гевезалъци?
22:39 22.06.2026
23 Така ли бе скъсаняк
До коментар #20 от "иван костов":Опашките са като българо-гръцката граница.
22:45 22.06.2026
24 🦁ЩЩД🦁
22:48 22.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.