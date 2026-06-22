Защо много германци мечтаят за работа в чужбина

Много от работещите в Германия биха могли да си представят да работят в друга държава. Това показва непредставително проучване на института Appinio, проведено по поръчка на платформата за обяви за работа Indeed. Според него две трети от анкетираните работници обмислят възможността да си потърсят работа в чужбина, а една трета вече са направили и конкретни запитвания. Най-търсените дестинации в това отношение са САЩ, Великобритания и Швейцария – като интересът към САЩ напоследък е отбелязал спад, пише обществената медия АРД.

Знак за недоволство от условията в Германия

„Ако обаче две трети от заетите обмислят да напуснат, това трябва да се разглежда като знак за недоволство от условията на местния пазар на труда“, цитира изданието икономистката от Indeed Вирджиния Зондергелд. По принцип обаче международната мобилност е нещо положително. „Политиците и работодателите трябва да вземат тези сигнали на сериозно: в диалог със служителите е важно да се създадат нови стимули за работа в Германия, да се подобрят условията на труд и по този начин да се предложат на талантливите кадри истински причини да останат", казва тя.

Желанието да се замине в чужбина е особено силно изразено сред високоплатените служители. Около половината от групата на хората с нетни доходи на домакинството над 6 000 евро вече активно са кандидатствали за работа в чужбина или активно проучват чуждестранния пазар на труда. Въпреки това, според Indeed, голямото мнозинство не желае да остане завинаги в чужбина – по-скоро желаещите посочват срокове между няколко месеца и няколко години, отбелязва АРД.

Желание за по-ниски данъци и такси

При това основният мотив не е желанието за по-добри възможности за кариерно развитие (1/4 са посочили тази причина): повечето хора търсят по-високо заплащане и по-добро качество на живота (по над 50 процента). Мотивът на повече от 40 на сто от запитаните пък е по-ниската данъчна и социалноосигурителна тежест.

Проучването е проведено през май т.г. сред общо 1 000 работещи в Германия на възраст между 16 и 66 години, половината от които са жени.

Много от желаещите да напуснат са млади хора

Изглежда, че именно сред младите хора заминаването в чужбина е особено привлекателно. Според проучване за младежта в Германия (от тази година) 41 процента от повече от 2 000 анкетирани на възраст между 14 и 29 години са заявили, че принципно обмислят възможността да се преместят за постоянно в друга страна, а около една пета вече активно работят в тази посока. Като причини се посочват, наред с другото, несигурните перспективи за работа и напрегнатата ситуация на пазара на жилища в Германия. Към това се добавя и усещането, че политиците не ги чуват.

„Много млади хора вече си задават съвсем конкретно въпроса дали все още виждат бъдещето си в Германия“, заяви наскоро пред вестник „Берлинер Цайтунг" проф. Нина Колек от Университета в Потсдам и съавторка на проучването. „Ако не вземем на сериозно тревогите на младите хора, пренебрегваме факта, че те са нашето бъдеще, и рискуваме да загубим важен потенциал предвид недостига на квалифицирани кадри", цитира предупреждението ѝ обществената АРД.