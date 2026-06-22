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Защо много германци мечтаят за работа в чужбина

Защо много германци мечтаят за работа в чужбина

22 Юни, 2026 21:55 957 25

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Двама от трима работещи в Германия проучват възможността за работа в друга държава – основно в САЩ, Швейцария и Великобритания

Защо много германци мечтаят за работа в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Много от работещите в Германия биха могли да си представят да работят в друга държава. Това показва непредставително проучване на института Appinio, проведено по поръчка на платформата за обяви за работа Indeed. Според него две трети от анкетираните работници обмислят възможността да си потърсят работа в чужбина, а една трета вече са направили и конкретни запитвания. Най-търсените дестинации в това отношение са САЩ, Великобритания и Швейцария – като интересът към САЩ напоследък е отбелязал спад, пише обществената медия АРД.

Знак за недоволство от условията в Германия

„Ако обаче две трети от заетите обмислят да напуснат, това трябва да се разглежда като знак за недоволство от условията на местния пазар на труда“, цитира изданието икономистката от Indeed Вирджиния Зондергелд. По принцип обаче международната мобилност е нещо положително. „Политиците и работодателите трябва да вземат тези сигнали на сериозно: в диалог със служителите е важно да се създадат нови стимули за работа в Германия, да се подобрят условията на труд и по този начин да се предложат на талантливите кадри истински причини да останат", казва тя.

Желанието да се замине в чужбина е особено силно изразено сред високоплатените служители. Около половината от групата на хората с нетни доходи на домакинството над 6 000 евро вече активно са кандидатствали за работа в чужбина или активно проучват чуждестранния пазар на труда. Въпреки това, според Indeed, голямото мнозинство не желае да остане завинаги в чужбина – по-скоро желаещите посочват срокове между няколко месеца и няколко години, отбелязва АРД.

Желание за по-ниски данъци и такси

При това основният мотив не е желанието за по-добри възможности за кариерно развитие (1/4 са посочили тази причина): повечето хора търсят по-високо заплащане и по-добро качество на живота (по над 50 процента). Мотивът на повече от 40 на сто от запитаните пък е по-ниската данъчна и социалноосигурителна тежест.

Проучването е проведено през май т.г. сред общо 1 000 работещи в Германия на възраст между 16 и 66 години, половината от които са жени.

Много от желаещите да напуснат са млади хора

Изглежда, че именно сред младите хора заминаването в чужбина е особено привлекателно. Според проучване за младежта в Германия (от тази година) 41 процента от повече от 2 000 анкетирани на възраст между 14 и 29 години са заявили, че принципно обмислят възможността да се преместят за постоянно в друга страна, а около една пета вече активно работят в тази посока. Като причини се посочват, наред с другото, несигурните перспективи за работа и напрегнатата ситуация на пазара на жилища в Германия. Към това се добавя и усещането, че политиците не ги чуват.

„Много млади хора вече си задават съвсем конкретно въпроса дали все още виждат бъдещето си в Германия“, заяви наскоро пред вестник „Берлинер Цайтунг" проф. Нина Колек от Университета в Потсдам и съавторка на проучването. „Ако не вземем на сериозно тревогите на младите хора, пренебрегваме факта, че те са нашето бъдеще, и рискуваме да загубим важен потенциал предвид недостига на квалифицирани кадри", цитира предупреждението ѝ обществената АРД.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    2 13 Отговор
    В чужбина да !!!
    В Русия не ☝️😆

    Коментиран от #9, #13

    21:57 22.06.2026

  • 2 Щото са изпаднали германци

    13 1 Отговор
    Иначе ДВ коментира другите, с себе си не вижда.

    Коментиран от #4

    21:58 22.06.2026

  • 3 Шопо

    14 0 Отговор
    Да дойдат в България

    21:58 22.06.2026

  • 4 Майор Деянов, на всеки километър

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "Щото са изпаднали германци":

    Изпадналите руснаци благополучно изместиха германците като най-бита пребита нация !!!
    Запомни го 😆☝️

    Коментиран от #11

    22:02 22.06.2026

  • 5 Защо

    21 0 Отговор
    Еми днешната Германия вече е нещо съвсем друго, различно от европейска страна. Германеца работи, плаща големи данаци, медицински застраховки, разни други отдръжки..., а новодошлите с по 15 деца, една дума не знаят на немски, един цент не са платили данаци или пък в здравните каси, получават по 280 евро на дете детски месечно, отделно по 550-600 евро на човек за храна месечно, отделно и наема им плащат и медицината им е безплатна и детските градини безплатни и всичко... Е, кой луд, млад специалист иска да участва в тази идиотия? Млад, здрав, добре образован... естествено че иска да изчезне от тази "черна дупка", каца без дъно, измислена от тъпи политици. Ние, европейците да си платим за нашата подмяна с чужди народи!

    Коментиран от #10

    22:03 22.06.2026

  • 6 германци мечтаят за работа в чужбина

    14 1 Отговор
    щото им е писнало да се разминават с булки с бурки и брадати талибани
    дето ги заплашват че ще дойде време да им сменят бирата с чай и да изучават културните
    особености на прииждащите скакалци

    22:04 22.06.2026

  • 7 Газпром

    9 1 Отговор
    Сбогом Русия ,здравей мизерия

    22:05 22.06.2026

  • 8 кой ше храни милионите цигани

    9 0 Отговор
    които шмеркел покани заедно сцелите им катуни ?

    22:06 22.06.2026

  • 9 Напротив

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    нета е пълен с видеа на немци, американци и всякакви други чужденци, които бягат от Германия и от Европа, от САЩ и Канада в Русия и можеш да ги видиш... Ще ги чуеш в оригинал, защо предпочитат Русия!

    22:06 22.06.2026

  • 10 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    Това е хилядолетната мечта на талмудистите

    22:06 22.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Елате в лом монтана елхово видин руси😅

    10 0 Отговор
    Силистра елате милинки може и на кържали или добрич а защо не и на смолин 🤣🤣🤣🤣има ного преспективи за развитие🤣🤣🤣

    22:09 22.06.2026

  • 13 Гресиран козяк

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Къв президент се бе гресиран козяк ,теб за 2€врака колко пъти съм те е.....балл 😂😂😂 !

    Коментиран от #16, #17

    22:09 22.06.2026

  • 14 Ами

    3 0 Отговор
    Ние си прекарваме приятно !

    22:12 22.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Владимир Путин, президент

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "Гресиран козяк":

    Германците трябва на всяка цена да си върнат Кьонигсберг / Калининград сега, а после Ладожкото езеро и Новгородска област, които са исконно германски територии !!! Не забравяме че Русь е основана от германци ☝️

    22:15 22.06.2026

  • 17 Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гресиран козяк":

    От цървула по голям пияч и €бач няма

    Коментиран от #25

    22:15 22.06.2026

  • 18 Соваж бейби

    6 1 Отговор
    Статията ви пак нещо куца искали да се махат германците от Германия и заради данъците ,не тряваше да споменавате Великобритания там са по зле и от с данъците заради кралското семейство и е по скъпо от цяла Европа .Поне да бяхте написали България все още е с най ниски данъци ,имотите също .В САЩ ще им е трудно и заради визите.

    22:18 22.06.2026

  • 19 ха, ха, ха...

    6 0 Отговор
    Неправилно зададен въпрос и отовора съответно е без всякаква стойност. Правилното питане е: " Защо нито един германец не мечтае за работа в България?" Отговора на този въпрос би заинтересовал почти всички българи, които не са политици. Защо никой журналист обаче не го задава дори не е загадка.

    Коментиран от #22

    22:22 22.06.2026

  • 20 иван костов

    7 1 Отговор
    Германците масово бягат в Русия, основно бели хетеросексуални германци с деца! Бягат от терора на ЛГБТ, налаган от гейкомисията, гейфюрера и другите слуги на Сорос!

    Коментиран от #23

    22:25 22.06.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    На български език се казва " немци", а не "германци". Всички славянски народи така ги наричат от време оно. Щом вече не сме славяни, кви сме. Номадски тюрки, като прабългарите ли?

    22:38 22.06.2026

  • 22 Хмммм,

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "ха, ха, ха...":

    Отговора на този въпрос е съвсем елементарен. Защото нито един германец не познава и не знае как да употребява най масовите инструменти с които се работи в България, а по точно кирка, чук, секач, тесла, трион, брадва, ренде, пила и ред други антики. После защо производителността на българина била ниска и заплатата му малка. Е как и кога ще настигне германските работници на компютъризирани машини и техните заплати, като в Германия работодателите инвестират в най модерната техника, а в България в скъпи лимузини, яхти, колекции от фалшификати, исторически паркове с лична полиция, палати в България, имоти в чужбина и ред други гевезалъци?

    22:39 22.06.2026

  • 23 Така ли бе скъсаняк

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "иван костов":

    Опашките са като българо-гръцката граница.

    22:45 22.06.2026

  • 24 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор
    Никой нормален човек не мечтае да ходи на работа ,в смисъл да полага физически и умствени усилия,вместо да се излежава или да се забавлява.На работа се ходи за пари за да преживяваш.И ето това е парадокса- у нас-ходещите на работа живеят трудно,а тарикатите,които имитират способности и труд, а всъщност са едни пълни паразити,обират финансовия каймак.Да ви давам ли примери ?

    22:48 22.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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