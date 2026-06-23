Демографските промени в Германия предвещават недостиг на кадри за критични професии

Пенсионирането на служители от системно важни професии през следващите десет години ще доведе до недостиг на персонал, според най-новия анализ на института „Ифо“ (ifo), предаде БТА.

„Демографските промени ще бъдат особено забележими през следващото десетилетие в професиите, на които обществото разчита всеки ден. Това включва секторите на обществения транспорт, социалните работници и медицинските сестри“, казва изследователят на „Ифо“ Ернст Глокнер, цитиран в съобщението.

В 21 професионални групи в Германия, класифицирани като системно значими по време на пандемията от КОВИД-19, 27 на сто от работещите са над 55 години. При шофьорите на обществения транспорт и някои групи здравни специалисти са отчетени особено висока средна възраст на служителите, се посочва в доклада. Това представлява нарастващ недостиг на персонал. Възрастните и младите работят особено често на т. нар. мини работни места, които са на непълен работен ден и носят доходи до 603 евро на месец, сочи още анализът на „Ифо“.

Проучването на възрастовата структура в различните професионални групи и германски провинции се основава на статистика за заетостта от Федералната агенция по заетост на Германия. Делът на хората над 55 години сред всичките 37 основни професионални групи варира значително – между 15 и 40 на сто.

Около една трета от всички работници са заети в системно важни професионални групи. Макар хората в Източна Германия да са по-възрастни от тези в Западна Германия, не е открита разлика във възрастовата структура на работната сила – разпределението в рамките на отделните професионални и в системно важните работни места до голяма степен е равномерно в цялата страна, отчита „Ифо“.