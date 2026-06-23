Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Германия »
Демографските промени в Германия предвещават недостиг на кадри за критични професии

Демографските промени в Германия предвещават недостиг на кадри за критични професии

23 Юни, 2026 16:20 836 9

  • германци-
  • германия-
  • работа-
  • заплата-
  • заетост

Демографските промени ще бъдат особено забележими през следващото десетилетие в професиите, на които обществото разчита всеки ден

Демографските промени в Германия предвещават недостиг на кадри за критични професии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пенсионирането на служители от системно важни професии през следващите десет години ще доведе до недостиг на персонал, според най-новия анализ на института „Ифо“ (ifo), предаде БТА.

„Демографските промени ще бъдат особено забележими през следващото десетилетие в професиите, на които обществото разчита всеки ден. Това включва секторите на обществения транспорт, социалните работници и медицинските сестри“, казва изследователят на „Ифо“ Ернст Глокнер, цитиран в съобщението.

В 21 професионални групи в Германия, класифицирани като системно значими по време на пандемията от КОВИД-19, 27 на сто от работещите са над 55 години. При шофьорите на обществения транспорт и някои групи здравни специалисти са отчетени особено висока средна възраст на служителите, се посочва в доклада. Това представлява нарастващ недостиг на персонал. Възрастните и младите работят особено често на т. нар. мини работни места, които са на непълен работен ден и носят доходи до 603 евро на месец, сочи още анализът на „Ифо“.

Проучването на възрастовата структура в различните професионални групи и германски провинции се основава на статистика за заетостта от Федералната агенция по заетост на Германия. Делът на хората над 55 години сред всичките 37 основни професионални групи варира значително – между 15 и 40 на сто.

Около една трета от всички работници са заети в системно важни професионални групи. Макар хората в Източна Германия да са по-възрастни от тези в Западна Германия, не е открита разлика във възрастовата структура на работната сила – разпределението в рамките на отделните професионални и в системно важните работни места до голяма степен е равномерно в цялата страна, отчита „Ифо“.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 35ГодиниДемографияИДемокрация

    4 2 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    Коментиран от #9

    16:23 23.06.2026

  • 2 Сталин

    14 1 Отговор
    Чакай малко значи изкуствения интелект вече оставя милиони без работа ,а от Синедриона ни обясняват че няма работна ръка,като в същото време милиони висят на помощи и никога не работят ,кабала от синагогата на дявола започна пропаганда в България да внасяме талибани и примати както в Европа преди ,това е хилядолетната мечта на ционистите да заменят бялото население на Европа с талибани и примати

    16:26 23.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Демографските промени... църните нищат да учат и работят а?!
    Швабата ше опиня и заради него!

    16:28 23.06.2026

  • 4 Я пак? Как недостиг на кадри?

    10 0 Отговор
    Нали за това се внасят афганистански хирурзи и африкански инжинери. Айде, моля, малко по-сериозно. хахахахахахахаххахахахахах

    16:33 23.06.2026

  • 5 Някой

    6 0 Отговор
    Демографските промени ще доведат до доста други промени и липси. Няма да стигат парите за социални помощи, няма да стигат джамиите, белите ще ходят с аведени глави пред новите германци и др.

    16:36 23.06.2026

  • 6 Абе

    4 0 Отговор
    нема страшно, елате хиляди младежи на танте Меркел ке оправят батака......

    16:38 23.06.2026

  • 7 Гориил

    3 0 Отговор
    В най-бедните и най-изостаналите страни в света има неизчерпаеми източници на работна сила.Например, до 10-15 процента от руското производство вече е евакуирано в страните от Централна Азия и този процес се разширява и ще продължи към страните от АСЕАН, както беше договорено на срещата на върха Русия-АСЕАН в Казан. Руски фирми и компании ще обучават хиляди чуждестранни работници в страните от АСЕАН и ще ги наемат в своите фабрики там. От една страна, това разширява географията на икономическите връзки; от друга, тази стратегия, подобно на агресивна киселина, разтваря и разрушава калъпа на санкциите (не можеш да контролираш целия свят и ще загубиш контрол върху прилагането на санкциите си).

    17:04 23.06.2026

  • 8 71626

    1 0 Отговор
    У нас е същото, аз съм ветеринарен лекар и се утрепвам от работа, въпреки, че надухме цените до скандално безобразие, за да намалим малко клиентите, но не, няма отърване. Защо така? Просто няма достатъчно читави лекари и трябва да поемаме огромен брой хора и животни. В другите области сигурно е сходно.

    17:34 23.06.2026

  • 9 ЧудяСе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "35ГодиниДемографияИДемокрация":

    Чудя се на минусите - защитават немските, фернските и чешките фирми ли, че чукат по минуси ? Или не са съгласни, че демокрафията е навсякъде около нас покрай този див капитализъм

    17:43 23.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания