Демографските промени в Германия предвещават недостиг на кадри за критични професии

Пенсионирането на служители от системно важни професии през следващите десет години ще доведе до недостиг на персонал, според най-новия анализ на института „Ифо“ (ifo), предаде БТА.
„Демографските промени ще бъдат особено забележими през следващото десетилетие в професиите, на които обществото разчита всеки ден. Това включва секторите на обществения транспорт, социалните работници и медицинските сестри“, казва изследователят на „Ифо“ Ернст Глокнер, цитиран в съобщението.
В 21 професионални групи в Германия, класифицирани като системно значими по време на пандемията от КОВИД-19, 27 на сто от работещите са над 55 години. При шофьорите на обществения транспорт и някои групи здравни специалисти са отчетени особено висока средна възраст на служителите, се посочва в доклада. Това представлява нарастващ недостиг на персонал. Възрастните и младите работят особено често на т. нар. мини работни места, които са на непълен работен ден и носят доходи до 603 евро на месец, сочи още анализът на „Ифо“.
Проучването на възрастовата структура в различните професионални групи и германски провинции се основава на статистика за заетостта от Федералната агенция по заетост на Германия. Делът на хората над 55 години сред всичките 37 основни професионални групи варира значително – между 15 и 40 на сто.
Около една трета от всички работници са заети в системно важни професионални групи. Макар хората в Източна Германия да са по-възрастни от тези в Западна Германия, не е открита разлика във възрастовата структура на работната сила – разпределението в рамките на отделните професионални и в системно важните работни места до голяма степен е равномерно в цялата страна, отчита „Ифо“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 35ГодиниДемографияИДемокрация
Коментиран от #9
16:23 23.06.2026
2 Сталин
16:26 23.06.2026
3 ДрайвингПлежър
Швабата ше опиня и заради него!
16:28 23.06.2026
4 Я пак? Как недостиг на кадри?
16:33 23.06.2026
5 Някой
16:36 23.06.2026
6 Абе
16:38 23.06.2026
7 Гориил
17:04 23.06.2026
8 71626
17:34 23.06.2026
9 ЧудяСе
До коментар #1 от "35ГодиниДемографияИДемокрация":Чудя се на минусите - защитават немските, фернските и чешките фирми ли, че чукат по минуси ? Или не са съгласни, че демокрафията е навсякъде около нас покрай този див капитализъм
17:43 23.06.2026