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ООН призова САЩ за повече помощ за Маршаловите острови заради ядреното наследство

ООН призова САЩ за повече помощ за Маршаловите острови заради ядреното наследство

1 Октомври, 2026 17:56, обновена 1 Октомври, 2026 17:44 772 7

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  • маршалови острови-
  • ядрени изпитания

Доклад на ООН настоява за здравни грижи за засегнатите и разсекретяване на архивите за американските ядрени изпитания

ООН призова САЩ за повече помощ за Маршаловите острови заради ядреното наследство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ трябва да предприемат допълнителни мерки за справяне с дългосрочните последици от ядрените изпитания на Маршаловите острови, включително чрез осигуряване на здравни грижи за засегнатите и разсекретяване на документи. Това се посочва в доклад на ООН, представен пред Съвета по правата на човека в Женева, предава БТА.

Между 1946 и 1958 г. САЩ са извършили 67 ядрени изпитания на територията на Маршаловите острови. Сред тях е „Касъл Браво“ на атола Бикини през 1954 г. Последиците от програмата продължават да засягат здравето и живота на местното население, а според ООН въпросът за справедливото уреждане на предявените претенции все още не е решен.

Заместник-върховният комисар на ООН по правата на човека Ава Дабо заяви пред Съвета, че „щетите трябва да бъдат поправени“. В доклада се посочват здравни проблеми, включително повишена заболеваемост от рак, както и продължаващо разселване от замърсени райони и социална стигматизация на хората, изложени на радиация.

ООН препоръчва САЩ да разширят подкрепата за засегнатите чрез здравни услуги и да осигурят достъп до информацията, свързана с ядрените изпитания и техните последици. Маршаловите острови от години настояват за пълно разсекретяване на документите от периода на ядрената програма.

Американското правителство поддържа позицията, че претенциите, свързани с ядрените изпитания, са били уредени, и посочва, че на засегнатите общности са предоставени над 600 млн. долара. Същевременно Маршаловите острови продължават да настояват за допълнително обезщетение и достъп до архивите.

Представителят на Маршаловите острови в Съвета по правата на човека, сенатор Дейвид Аниток, заяви, че липсата на ефективно обезщетение е принудила страната отново да потърси съдействие от международната организация.

Според документи на ООН пълният достъп до американските архиви остава дългогодишен спор. През 2024 г. Вашингтон е отделил 10 млн. долара за подобряване на достъпа до вече разсекретени материали, но това не включва ново разсекретяване на документи.

Американската мисия в Женева и Държавният департамент не са дали незабавен коментар по новия доклад. Междувременно мястото на САЩ в Съвета по правата на човека остава празно, след като Вашингтон се оттегли от органа миналата година.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕЛИ БАЛАЛЙКАТА

    11 0 Отговор
    САМО ЗА ООН ПИШЕ. А ЦЕНЗУРАТА И Е ДО НЕБЕСАТА.

    17:58 01.10.2026

  • 2 чудя се

    4 0 Отговор
    „10 млн. долара за подобряване на достъпа до вече разсекретени материали” -
    Много скъпо това нещо бе, какво толкова ще правят?

    18:09 01.10.2026

  • 3 Чобан

    9 0 Отговор
    Какво ядрено наследство бе, напишете истината- ядрен геноцид и екологична катастрофа предизвикани от САЩ върху коренните жители на островите. Страх ви е да не иажете лоша дума за кравите

    18:21 01.10.2026

  • 4 САЩ

    8 0 Отговор
    Великата нация и демокрация, борещи се с тероризма (създаден от ЦРУ), комунистическите и ислямски държави никога не наредила на здравето на невинни! Не са правили ядрени опити, не са създавали биологични и химически оръжия, не са пръскали с отровни пестициди над населени места, не са използвали ядрени оръжие, не са свалени неудобни правителства... Те са Великите борци за свобода и равни права под американски диктат!

    Коментиран от #5, #6

    18:25 01.10.2026

  • 5 Ха,ха

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ":

    Бе те цел континент опоскаха,та на некви островчета нема видят сметката,ма кво да се прави,такава е цивилизацията,алчност,войни и нов пластмасов континент в тихия океан.

    18:35 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трумп

    0 0 Отговор
    Ще ви изпращаме безплатни ковчези.

    19:01 01.10.2026