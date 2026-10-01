ООН призова САЩ за повече помощ за Маршаловите острови заради ядреното наследство

САЩ трябва да предприемат допълнителни мерки за справяне с дългосрочните последици от ядрените изпитания на Маршаловите острови, включително чрез осигуряване на здравни грижи за засегнатите и разсекретяване на документи. Това се посочва в доклад на ООН, представен пред Съвета по правата на човека в Женева, предава БТА.

Между 1946 и 1958 г. САЩ са извършили 67 ядрени изпитания на територията на Маршаловите острови. Сред тях е „Касъл Браво“ на атола Бикини през 1954 г. Последиците от програмата продължават да засягат здравето и живота на местното население, а според ООН въпросът за справедливото уреждане на предявените претенции все още не е решен.

Заместник-върховният комисар на ООН по правата на човека Ава Дабо заяви пред Съвета, че „щетите трябва да бъдат поправени“. В доклада се посочват здравни проблеми, включително повишена заболеваемост от рак, както и продължаващо разселване от замърсени райони и социална стигматизация на хората, изложени на радиация.

ООН препоръчва САЩ да разширят подкрепата за засегнатите чрез здравни услуги и да осигурят достъп до информацията, свързана с ядрените изпитания и техните последици. Маршаловите острови от години настояват за пълно разсекретяване на документите от периода на ядрената програма.

Американското правителство поддържа позицията, че претенциите, свързани с ядрените изпитания, са били уредени, и посочва, че на засегнатите общности са предоставени над 600 млн. долара. Същевременно Маршаловите острови продължават да настояват за допълнително обезщетение и достъп до архивите.

Представителят на Маршаловите острови в Съвета по правата на човека, сенатор Дейвид Аниток, заяви, че липсата на ефективно обезщетение е принудила страната отново да потърси съдействие от международната организация.

Според документи на ООН пълният достъп до американските архиви остава дългогодишен спор. През 2024 г. Вашингтон е отделил 10 млн. долара за подобряване на достъпа до вече разсекретени материали, но това не включва ново разсекретяване на документи.

Американската мисия в Женева и Държавният департамент не са дали незабавен коментар по новия доклад. Междувременно мястото на САЩ в Съвета по правата на човека остава празно, след като Вашингтон се оттегли от органа миналата година.