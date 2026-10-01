ООН призова Тенеси да не прави нов опит за екзекуция на Криста Пайк

Службата на ООН за правата на човека призова властите в американския щат Тенеси да се откажат от нови опити за екзекуция на Криста Пайк, след като първото изпълнение на смъртната ѝ присъда чрез смъртоносна инжекция се провали, предава БТА.

„Върховният комисар на ООН за правата на човека призовава властите в щата да се откажат от всеки опит за екзекуция на Криста Пайк“, заявиха от службата в публикация в социалната мрежа X.

Според ООН случаят поставя редица въпроси относно прилагането на смъртното наказание и е сред причините, поради които организацията призовава то да бъде премахнато.

Пайк трябваше да бъде екзекутирана на 30 септември за убийството на 19-годишната Колийн Слемър през 1995 г. По време на процедурата обаче тя останала жива след прилагането на две дози от смъртоносните медикаменти и впоследствие била откарана за медицинска помощ.

След провала губернаторът на Тенеси Бил Лий обяви временно спиране на екзекуциите в щата за остатъка от годината и разпореди независимо разследване на случилото се.

Пайк е единствената жена в смъртното отделение на Тенеси. Първоначално екзекуцията ѝ трябваше да бъде първата на жена в щата от повече от 200 години.