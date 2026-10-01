Новини
Свят »
САЩ »
ООН призова Тенеси да не прави нов опит за екзекуция на Криста Пайк

ООН призова Тенеси да не прави нов опит за екзекуция на Криста Пайк

1 Октомври, 2026 17:16, обновена 1 Октомври, 2026 17:17 520 10

  • оон-
  • тенеси-
  • криста пайк-
  • екзекуция

Призивът дойде, след като осъдената на смърт жена остана жива след неуспешно изпълнение на присъдата чрез смъртоносна инжекция

ООН призова Тенеси да не прави нов опит за екзекуция на Криста Пайк - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Службата на ООН за правата на човека призова властите в американския щат Тенеси да се откажат от нови опити за екзекуция на Криста Пайк, след като първото изпълнение на смъртната ѝ присъда чрез смъртоносна инжекция се провали, предава БТА.

„Върховният комисар на ООН за правата на човека призовава властите в щата да се откажат от всеки опит за екзекуция на Криста Пайк“, заявиха от службата в публикация в социалната мрежа X.

Според ООН случаят поставя редица въпроси относно прилагането на смъртното наказание и е сред причините, поради които организацията призовава то да бъде премахнато.

Пайк трябваше да бъде екзекутирана на 30 септември за убийството на 19-годишната Колийн Слемър през 1995 г. По време на процедурата обаче тя останала жива след прилагането на две дози от смъртоносните медикаменти и впоследствие била откарана за медицинска помощ.

След провала губернаторът на Тенеси Бил Лий обяви временно спиране на екзекуциите в щата за остатъка от годината и разпореди независимо разследване на случилото се.

Пайк е единствената жена в смъртното отделение на Тенеси. Първоначално екзекуцията ѝ трябваше да бъде първата на жена в щата от повече от 200 години.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООН ВМЕСТО ДА Е ЗАГРИЖЕНО

    11 1 Отговор
    ЗА ГЕНОЦИДА И ЧОВЕШКИТЕ СТРАДАНИЯ НА ХИЛЯДИ ХОРА,СЕ ЗАНИМАВА С ДОКАЗАНА ПРЕСТЪПНИЦА .ТОВА ЛИ Е ФУНКЦИЯТА НА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ. ТРАГИКОМЕДИЯ.

    Коментиран от #8, #9

    17:32 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хмм

    9 0 Отговор
    милостта към убийците е жестокост към жертвите им

    17:33 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Феномена

    7 0 Отговор
    Въжета нямат ли в Тенеси?

    17:33 01.10.2026

  • 6 Е, що пък да не опитат?

    4 0 Отговор
    Нека пробват да я обесят! Щатът Тенеси бърка ли се в работите на ООН?

    17:34 01.10.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор
    Вързан човек не могат да ефтаназират Толкова са непохватни То бива ама тва на нищо не прилича

    17:35 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тия пък що трият колежката си

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООН ВМЕСТО ДА Е ЗАГРИЖЕНО":

    "Как светът, който говори за емпатия от сутрин до вечер, приема евтаназията на 2-годишно  дете? Животът на едно двегодишно дете с детска церебрална парализа е бил отнет законно в Холандия със съгласието на родителите.
    В същото време Великобритания замрази дебата за евтаназията, защото се опасява, че към нея ще бъдат упътени именно хората с увреждания.Психология
    П. С. Написах горното преди да прочета, че в Холандия има участници в дебата за евтаназията, които смятат, че евтаназията е най-висшата форма на емпатия..., защото отърваваш човек от мъките му. Впрочем, в същата държава ако дете на 12 години декларира, че иска да бъде евтанизирано, е възможно такава процедура да бъде задействана. В същото време, ако едно 12-годишно направи покупка, която родителите не одобряват, родителите имат право да не я платят. Двегодишното дете нищо не е "декларирало", както се досещате. Ако някой смята, че евтаназията е най-висшата форма на емпатия или е "за", нека не се разписва, защото ще бъде изтрит.Дискусионни обществени проблеми"
    Силвия Томова

    17:42 01.10.2026

  • 10 И аз

    2 0 Отговор
    И аз съм на това мнение. Жената може би има противоотрова...

    17:42 01.10.2026