ООН призова Тенеси да не прави нов опит за екзекуция на Криста Пайк

Службата на ООН за правата на човека призова властите в американския щат Тенеси да се откажат от нови опити за екзекуция на Криста Пайк, след като първото изпълнение на смъртната ѝ присъда чрез смъртоносна инжекция се провали, предава БТА.
„Върховният комисар на ООН за правата на човека призовава властите в щата да се откажат от всеки опит за екзекуция на Криста Пайк“, заявиха от службата в публикация в социалната мрежа X.
Според ООН случаят поставя редица въпроси относно прилагането на смъртното наказание и е сред причините, поради които организацията призовава то да бъде премахнато.
Пайк трябваше да бъде екзекутирана на 30 септември за убийството на 19-годишната Колийн Слемър през 1995 г. По време на процедурата обаче тя останала жива след прилагането на две дози от смъртоносните медикаменти и впоследствие била откарана за медицинска помощ.
След провала губернаторът на Тенеси Бил Лий обяви временно спиране на екзекуциите в щата за остатъка от годината и разпореди независимо разследване на случилото се.
Пайк е единствената жена в смъртното отделение на Тенеси. Първоначално екзекуцията ѝ трябваше да бъде първата на жена в щата от повече от 200 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООН ВМЕСТО ДА Е ЗАГРИЖЕНО
Коментиран от #8, #9
17:32 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хмм
17:33 01.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Феномена
17:33 01.10.2026
6 Е, що пък да не опитат?
17:34 01.10.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:35 01.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тия пък що трият колежката си
До коментар #1 от "ООН ВМЕСТО ДА Е ЗАГРИЖЕНО":"Как светът, който говори за емпатия от сутрин до вечер, приема евтаназията на 2-годишно дете? Животът на едно двегодишно дете с детска церебрална парализа е бил отнет законно в Холандия със съгласието на родителите.
В същото време Великобритания замрази дебата за евтаназията, защото се опасява, че към нея ще бъдат упътени именно хората с увреждания.Психология
П. С. Написах горното преди да прочета, че в Холандия има участници в дебата за евтаназията, които смятат, че евтаназията е най-висшата форма на емпатия..., защото отърваваш човек от мъките му. Впрочем, в същата държава ако дете на 12 години декларира, че иска да бъде евтанизирано, е възможно такава процедура да бъде задействана. В същото време, ако едно 12-годишно направи покупка, която родителите не одобряват, родителите имат право да не я платят. Двегодишното дете нищо не е "декларирало", както се досещате. Ако някой смята, че евтаназията е най-висшата форма на емпатия или е "за", нека не се разписва, защото ще бъде изтрит.Дискусионни обществени проблеми"
Силвия Томова
17:42 01.10.2026
10 И аз
17:42 01.10.2026