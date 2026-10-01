Руски дрон удари училище в Киев, докато учениците са били в укритие

Руски дрон удари училищна сграда в Соломянския район на Киев в четвъртък сутринта, предизвиквайки пожар. По време на атаката учениците и училищният персонал са били в укритие и няма съобщения за пострадали деца. Украинските власти съобщиха, че сградата е била повредена в района на третия етаж, а пожарът впоследствие е потушен, предава БТА.
Кадри от охранителни камери показват момента на удара, при който се вижда ярък пламък. Спасителни екипи са претърсили повредената сграда и района около нея. В същия квартал е бил повреден и складов обект.
Друг дрон е ударил района на Южния мост над Днепър. Според кмета на Киев Виталий Кличко конструкцията не е получила сериозни повреди, но движението на метрото по моста е било временно преустановено. Влак е бил засегнат от ударната вълна и прах е проникнал през вентилацията, без да има пострадали сред пътниците и екипажа.
Атаките са част от поредната руска въздушна атака срещу Киев и други украински градове. Украинските власти съобщават, че сред използваните средства има и реактивни дронове, които според тях са по-трудни за прихващане.
На 30 септември Русия нанесе мащабен въздушен удар по украинската енергийна инфраструктура, при който по данни на украинските власти са били използвани стотици дронове и ракети. Атаките доведоха до повреди по енергийни обекти и прекъсвания на електрозахранването в Киев и други райони.
Отделно от това, Институтът за ядрени изследвания в Киев съобщи, че негов обект е бил ударен от дрон вечерта на 30 септември. Според украинския ядрен регулатор изследователският реактор не е повреден, не са регистрирани промени в радиационния фон и няма пострадали.
По-рано тази седмица руски дрон удари сградата на Националната академия на науките на Украйна в Киев, при което загина един човек, а няколко други бяха ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папата
16:38 01.10.2026
2 Гларус
16:39 01.10.2026
3 Европеец
Коментиран от #14
16:40 01.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
16:42 01.10.2026
7 Ами
16:43 01.10.2026
8 Сандо
16:43 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И Киев е Руски
Бая американски парцала ще трябват за завивки
Коментиран от #26
16:45 01.10.2026
11 9689
16:46 01.10.2026
12 Гошо
16:47 01.10.2026
13 ха, ха, ха...
16:47 01.10.2026
14 И Киев е Руски
До коментар #3 от "Европеец":То па ние не сме .За 35 години ни направиха просяци но ние си търпим
Коментиран от #18
16:47 01.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
16:50 01.10.2026
18 Европеец
До коментар #14 от "И Киев е Руски":Е прав си..... Разликата е, че е Украйна има достатъчно оръжие населението за фа се освободят от зелената фашистка хунта..... А в бг-то няма такова, а и ПР Славейков беше написал едно подходящо стихотворение,, не народ ,а мърша,,....
16:53 01.10.2026
19 Ахъ
Коментиран от #21
16:56 01.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тва Как променя
До коментар #19 от "Ахъ":Факта,че педофила е МАСОВ убиец ?!?
На Второ място след ГРУЗ инеца СТА ЛИН?!?
17:01 01.10.2026
22 Ей тъй преди 2 дена руски дрон удари
17:02 01.10.2026
23 Руски дрон
17:03 01.10.2026
24 Очо..за...Очо !
17:04 01.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Без казармен пе ДИК,да? ))
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Нали Час преди това се обявява В. Тревогата,.. петушок Тридневен
Хихихихи
17:06 01.10.2026
27 Бойкот на О.Л.Хлъц
Кажете какво е имало в ударения т.н. от вас „складов обект”...
17:10 01.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Учениците защо не са дистанционно
Коментиран от #33
17:11 01.10.2026
30 БАНко
17:12 01.10.2026
31 Натаняху
17:12 01.10.2026
32 В същия квартал е бил "повреден" и
17:14 01.10.2026
33 Как сринат?
До коментар #29 от "Учениците защо не са дистанционно":Нали педофила щеше да слага Монголско правителство у Киев а после да тръгва към Виена Берлин и Лиса бон?!?
Хихихихи
17:14 01.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Маринов
17:17 01.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Не е така!
До коментар #36 от "Разбираемо":Сигурно виждаш, че срещу Русия не е само киевската хунта а и цялото НАТО. Киев дава войниците и офицерите на фронта. Оръжие и боеприпаси, спътници НАТОвски офицери в щабовете като ръководещи, персонал по управление на ракетите, техническа и материална помощ и възли за уж окраински дронове и ракети. Това е истината.
17:32 01.10.2026
43 Мдаааа...
17:33 01.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Мдаа....
17:36 01.10.2026
46 2 седмици
17:42 01.10.2026