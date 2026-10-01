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Руски дрон удари училище в Киев, докато учениците са били в укритие
  Тема: Украйна

Руски дрон удари училище в Киев, докато учениците са били в укритие

1 Октомври, 2026 16:38, обновена 1 Октомври, 2026 16:38 717 46

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  • киев-
  • украйна-
  • ученици

При атаката избухна пожар, а удар по Южния мост временно прекъсна движението на метрото

Руски дрон удари училище в Киев, докато учениците са били в укритие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски дрон удари училищна сграда в Соломянския район на Киев в четвъртък сутринта, предизвиквайки пожар. По време на атаката учениците и училищният персонал са били в укритие и няма съобщения за пострадали деца. Украинските власти съобщиха, че сградата е била повредена в района на третия етаж, а пожарът впоследствие е потушен, предава БТА.

Кадри от охранителни камери показват момента на удара, при който се вижда ярък пламък. Спасителни екипи са претърсили повредената сграда и района около нея. В същия квартал е бил повреден и складов обект.

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Друг дрон е ударил района на Южния мост над Днепър. Според кмета на Киев Виталий Кличко конструкцията не е получила сериозни повреди, но движението на метрото по моста е било временно преустановено. Влак е бил засегнат от ударната вълна и прах е проникнал през вентилацията, без да има пострадали сред пътниците и екипажа.

Атаките са част от поредната руска въздушна атака срещу Киев и други украински градове. Украинските власти съобщават, че сред използваните средства има и реактивни дронове, които според тях са по-трудни за прихващане.

На 30 септември Русия нанесе мащабен въздушен удар по украинската енергийна инфраструктура, при който по данни на украинските власти са били използвани стотици дронове и ракети. Атаките доведоха до повреди по енергийни обекти и прекъсвания на електрозахранването в Киев и други райони.

Отделно от това, Институтът за ядрени изследвания в Киев съобщи, че негов обект е бил ударен от дрон вечерта на 30 септември. Според украинския ядрен регулатор изследователският реактор не е повреден, не са регистрирани промени в радиационния фон и няма пострадали.

По-рано тази седмица руски дрон удари сградата на Националната академия на науките на Украйна в Киев, при което загина един човек, а няколко други бяха ранени.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папата

    20 2 Отговор
    Бялото знаме.

    16:38 01.10.2026

  • 2 Гларус

    31 6 Отговор
    А украинците карат скъпите си автомобили пияни до козирката по нашите пътища

    16:39 01.10.2026

  • 3 Европеец

    31 3 Отговор
    Е война е ,така е..... Украинците се оказаха големи и мазохисти, щом продължава да търпят хунтата на зеления просяк милионера.....

    Коментиран от #14

    16:40 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    31 4 Отговор
    Учениците са били в укритие, но натовските инструктори са били точно в училището!!!

    16:42 01.10.2026

  • 7 Ами

    23 4 Отговор
    да не бяха дърпали мечока за опашката.

    16:43 01.10.2026

  • 8 Сандо

    19 3 Отговор
    Порошенко прредупреди,някои тогава се радваха без дори да си помислят,че каквото повикало,такова се обадило.Сърбайте укри попарата,която сами надробихте.А българите внимавайте какви ги мислите и вършите.

    16:43 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Киев е Руски

    26 5 Отговор
    Класните стаи са били пълни с наемници и натовски "професори"
    Бая американски парцала ще трябват за завивки

    Коментиран от #26

    16:45 01.10.2026

  • 11 9689

    24 3 Отговор
    Нямало ученици а случайно имало войници.

    16:46 01.10.2026

  • 12 Гошо

    22 2 Отговор
    Е как така били в укритието ,демек в мазето Порошенко нали каза че руските деца ще са по мазета и ще гладуват, а украинските ще са си спят в домовете ще ходят на у-ще и въобще кефа ще си карат заедно с родителите Нещо явно не са скачали по Майдана точно както трябва Я сега по едни дантелени гащи и на фронта

    16:47 01.10.2026

  • 13 ха, ха, ха...

    3 23 Отговор
    Руснаците победиха поредното училище. Следват още няколко вражески старчески дома и детски градини.

    16:47 01.10.2026

  • 14 И Киев е Руски

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    То па ние не сме .За 35 години ни направиха просяци но ние си търпим

    Коментиран от #18

    16:47 01.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    18 3 Отговор
    Да не е някое вечерно училище Сигурно в час по трудово са се занимавали с АВИОМОДЕЛИЗЪМ В академията на науките правиха модели на самолетчета тука май същата работа

    16:50 01.10.2026

  • 18 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    Е прав си..... Разликата е, че е Украйна има достатъчно оръжие населението за фа се освободят от зелената фашистка хунта..... А в бг-то няма такова, а и ПР Славейков беше написал едно подходящо стихотворение,, не народ ,а мърша,,....

    16:53 01.10.2026

  • 19 Ахъ

    9 3 Отговор
    Питайте краварите как се избиват деца а ревете кат девица за у. И

    Коментиран от #21

    16:56 01.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тва Как променя

    3 12 Отговор

    До коментар #19 от "Ахъ":

    Факта,че педофила е МАСОВ убиец ?!?
    На Второ място след ГРУЗ инеца СТА ЛИН?!?

    17:01 01.10.2026

  • 22 Ей тъй преди 2 дена руски дрон удари

    12 4 Отговор
    патриаршията у Киев,ма то па вътре попове немало,ами едни укро наzzисти генерали и полковници от специалните сили. Та и училищата тъй,учениците в метрото и подземията/сбъдва се предсказанието на Потрошенко но като бумеранг му се връща на скапаната му територия 404 и техните деца като съсли се крият в подземията, че дори и върховната им наркоманска рада. А даскалата са пълни с оръжие и муниции, че като гледам вторичните взривове, все мие на ума, че единственото което няма са учебни помагала там.

    17:02 01.10.2026

  • 23 Руски дрон

    2 2 Отговор
    Уби 3 гарги докато са обсъждали пожарите и мъглата в Киев! Драмата се е случила рано сутринта на около 30км североизточно от Киев. Освен трите мъртви птици са пострадали и две яйца от все още неизяснен вид, намирали се през 4 дървета от удара!

    17:03 01.10.2026

  • 24 Очо..за...Очо !

    3 12 Отговор
    Украинците са си виновни,че не бомбят наред жилищни квартали у московия, както правят фашагите кремльовски

    17:04 01.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Без казармен пе ДИК,да? ))

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Нали Час преди това се обявява В. Тревогата,.. петушок Тридневен
    Хихихихи

    17:06 01.10.2026

  • 27 Бойкот на О.Л.Хлъц

    9 1 Отговор
    Всичко написано в статията е дъра-бъра.
    Кажете какво е имало в ударения т.н. от вас „складов обект”...

    17:10 01.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Учениците защо не са дистанционно

    12 3 Отговор
    обучение да запитам ? За жив щит ли ги ползват в Соломянския район на Киев ? Или още не са разбрали че Киев ще бъде сринат...

    Коментиран от #33

    17:11 01.10.2026

  • 30 БАНко

    6 3 Отговор
    Абе , РУСНАЦИ , ЗАЩО СТРЕЛЯТЕ ??? НЯМА УБИТИ , НЯМА РАНЕНИ , НЯМА РАЗРУШЕНИЯ !!! ДА , ТАКА СЕ ПАЗЯТ РУСНАЦИТЕ ЖИВЕЕЩИ В ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА !!!

    17:12 01.10.2026

  • 31 Натаняху

    4 1 Отговор
    Какво е казал по темата за учениците ?

    17:12 01.10.2026

  • 32 В същия квартал е бил "повреден" и

    6 1 Отговор
    складов обект.....хахахаха

    17:14 01.10.2026

  • 33 Как сринат?

    2 7 Отговор

    До коментар #29 от "Учениците защо не са дистанционно":

    Нали педофила щеше да слага Монголско правителство у Киев а после да тръгва към Виена Берлин и Лиса бон?!?
    Хихихихи

    17:14 01.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Маринов

    8 3 Отговор
    А бе обикновено тук се съобщава за паднали отломки на дронове и ракети, свалени от ВСУ. Сега училището кой го е ударил - руски дрон ли, отломки от дрон или ракета, отклонен дрон от средствата за електронна защита, объркал се окраински дрон или ракета.. Аз не вярвам целта да е била училище с ученици. Вие избирайте кой друг вариант е.

    17:17 01.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Не е така!

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Разбираемо":

    Сигурно виждаш, че срещу Русия не е само киевската хунта а и цялото НАТО. Киев дава войниците и офицерите на фронта. Оръжие и боеприпаси, спътници НАТОвски офицери в щабовете като ръководещи, персонал по управление на ракетите, техническа и материална помощ и възли за уж окраински дронове и ракети. Това е истината.

    17:32 01.10.2026

  • 43 Мдаааа...

    3 2 Отговор
    Южния мост над Днепър не е получила сериозни повреди щото руснаци са го правили !

    17:33 01.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мдаа....

    2 0 Отговор
    Роботи избиват крепостните в Лиманско.Ватенките пета година настъпват отрицателно.Или в чували.Фринтът се мести на Изток.

    17:36 01.10.2026

  • 46 2 седмици

    0 0 Отговор
    От 2 седмици няма утрепан руски генерал...

    17:42 01.10.2026

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