Руски дрон удари училище в Киев, докато учениците са били в укритие

Руски дрон удари училищна сграда в Соломянския район на Киев в четвъртък сутринта, предизвиквайки пожар. По време на атаката учениците и училищният персонал са били в укритие и няма съобщения за пострадали деца. Украинските власти съобщиха, че сградата е била повредена в района на третия етаж, а пожарът впоследствие е потушен, предава БТА.

Кадри от охранителни камери показват момента на удара, при който се вижда ярък пламък. Спасителни екипи са претърсили повредената сграда и района около нея. В същия квартал е бил повреден и складов обект.

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Друг дрон е ударил района на Южния мост над Днепър. Според кмета на Киев Виталий Кличко конструкцията не е получила сериозни повреди, но движението на метрото по моста е било временно преустановено. Влак е бил засегнат от ударната вълна и прах е проникнал през вентилацията, без да има пострадали сред пътниците и екипажа.

Атаките са част от поредната руска въздушна атака срещу Киев и други украински градове. Украинските власти съобщават, че сред използваните средства има и реактивни дронове, които според тях са по-трудни за прихващане.

На 30 септември Русия нанесе мащабен въздушен удар по украинската енергийна инфраструктура, при който по данни на украинските власти са били използвани стотици дронове и ракети. Атаките доведоха до повреди по енергийни обекти и прекъсвания на електрозахранването в Киев и други райони.

Отделно от това, Институтът за ядрени изследвания в Киев съобщи, че негов обект е бил ударен от дрон вечерта на 30 септември. Според украинския ядрен регулатор изследователският реактор не е повреден, не са регистрирани промени в радиационния фон и няма пострадали.

По-рано тази седмица руски дрон удари сградата на Националната академия на науките на Украйна в Киев, при което загина един човек, а няколко други бяха ранени.