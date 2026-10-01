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Зеленски: ЕС и Украйна договориха мерки за покриване на финансовите и отбранителните нужди
  Тема: Украйна

Зеленски: ЕС и Украйна договориха мерки за покриване на финансовите и отбранителните нужди

1 Октомври, 2026 17:44 921 58

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  • отбранителни нужди-
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  • нужди-
  • зеленски

Киев търси допълнително финансиране за 2026 г., а за следващата година е предвидено ускорено отпускане на 45 млрд. евро от европейския заем

Зеленски: ЕС и Украйна договориха мерки за покриване на финансовите и отбранителните нужди - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна и Европейската комисия са постигнали договореност за стъпките, необходими за покриване на бюджетните и отбранителните нужди на Киев през 2026 г. Това съобщиха президентът Володимир Зеленски и Европейската комисия, предава БТА.

„Споразумяхме се за формата, времевата рамка и стъпките, необходими за осигуряване на пълно покритие“, заяви Зеленски.

По данни на украинските власти страната има недостиг от около 27 млрд. долара за отбранителните си разходи през тази година. Паралелно с това Киев подготвя финансирането за 2027 г., когато нуждите също се очаква да останат значителни.

В съвместното изявление ЕС и Украйна посочват, че за 2027 г. ще бъде ускорена работата по отпускането на 45 млрд. евро от европейския заем за Украйна, при спазване на договорените условия. Двете страни ще започнат и оценка на допълнителните бюджетни и отбранителни потребности.

Общият европейски заем за 2026 и 2027 г. е на стойност 90 млрд. евро. По структурата му около 60 млрд. евро са предназначени за отбранителна подкрепа, а 30 млрд. евро - за бюджетни нужди. За 2026 г. ЕС вече е определил до 45 млрд. евро, от които до 16,7 млрд. евро са за бюджетна подкрепа и 28,3 млрд. евро за отбранителните способности на Украйна.

Зеленски благодари на европейските партньори и заяви, че се подготвят допълнителни мерки за укрепване на страната. В съвместното изявление се подчертава и необходимостта останалите международни партньори на Киев да изпълнят поетите финансови ангажименти на фона на продължаващите нужди на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффф

    35 3 Отговор
    Ганчо също ще плаща! Няма къде да ходи!

    Коментиран от #12, #47

    17:46 01.10.2026

  • 2 гост

    3 42 Отговор
    Трябваше да им донесат победа: Руснаците загубиха на фронта мощите на Дмитрий Донски При отстъплението си в Лиманското направление руските сили са изоставили мощите на великия княз Дмитрий Донски, които специално бяха изпратени по-рано този месец на фронта от Руската православна църква уж за да донесат победи на руската армия и да повдигнат морала !

    Коментиран от #4

    17:47 01.10.2026

  • 3 Киро

    41 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #14

    17:48 01.10.2026

  • 4 Уффф

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Има мозък на врабче

    17:49 01.10.2026

  • 5 Путин

    2 25 Отговор
    Сорос ми каза да съм многоходов и да не ескалирам. Каза ми ватата да мре

    17:49 01.10.2026

  • 6 Бялджип

    31 2 Отговор
    Адските апетити на този бандит и държавата му, загробват Европа.

    17:49 01.10.2026

  • 7 ЕК СА ПРЕСТЪПНИЦИ

    40 3 Отговор
    ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ БЕЗКОНТРОЛНО СРЕДСТВАТА НА ЕС ГРАЖДАНИТЕ. ШАЙКАТА НА ЛАЙЕН ПЛАЧАТ ЗА ЗАТВОР.

    Коментиран от #25, #48

    17:50 01.10.2026

  • 8 Вашето мнение

    26 2 Отговор
    Ще има още златни кенефи за урсулианците. Прави ми впечетление как един клоун с дълга рошава коса в европарламента се изправя на крака, върти се като пумпал и пляска като изоглавен докато урсула държи някъква безмисленна реч, която пък бг мисирите заедно с платени гласатаи я разнищват, така както не са разнищвали навремето речите на Т. Живков.

    17:50 01.10.2026

  • 9 Баба Яга

    33 1 Отговор
    Полуделият от брюкселсски негодници еврейски съюз съсипва всички държави, лишава ни от много средства за подобряване на живота ни. Пилеят се чутовни пари за чужда кауза, за подхравнане на фашистка хунта от наркозависими негодници, които избиват народа в тяхната страна и накрая ще напълнят Европа с терористи. Това е ненормално, психясали индивидки да ни набутват в такива въртопи, в които накрая всички ще потънем. Долу цялата управа на днешния еврейски съюз!

    Коментиран от #16

    17:51 01.10.2026

  • 10 Аре черта

    22 2 Отговор
    Зеленски благодари на европейските партньори но ние не сме му партньор и от нас пари няма

    Коментиран от #23, #50

    17:51 01.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тц,тц,тц

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    Само финансовите пазари на Азия още не е обиколил

    17:54 01.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Антирашист 4607

    2 23 Отговор

    До коментар #3 от "Киро":

    Противоречиш на документи на ООН ! САМО РАШИСТИТЕ ПРАВЯТ ТАКА!

    Коментиран от #30

    17:57 01.10.2026

  • 15 Алоизмамникът Зельо

    22 1 Отговор
    Продължават да мятат пачки през балкона евробабишкерите за златния 🚽!

    17:57 01.10.2026

  • 16 Антирашист 4608

    4 19 Отговор

    До коментар #9 от "Баба Яга":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #34, #37

    18:00 01.10.2026

  • 17 Ъхъъъъ....

    8 4 Отговор
    Външният дълг, който се състои главно от преференциални заеми от партньори, има среднопретеглена лихва от 1,95% и срок на падеж от 15,29 години, докато вътрешният дълг има лихва от 13,2% и срок на падеж съответно от 5,31 години. На годишна база дълговият портфейл е по-евтин и има по-дълги срокове на падеж, което намалява разходите за обслужването му и намалява рисковете от рефинансиране в средносрочен план “, подчертаха от пресслужбата. Трябва да се отбележи, че посоченият от Министерството на финансите държавен дълг от 215,55 милиарда долара е с 1 милиард долара по-висок от БВП на Украйна за 2025 г., който възлиза на 214 милиарда долара. В същото време този показател не е нещо уникално или катастрофално: например, държавният дълг на САЩ достигна 31,27 трилиона долара през март, което е 100,2% от БВП.

    18:00 01.10.2026

  • 18 Ъхъъъъ....

    9 4 Отговор
    Украйна е принудена постоянно да взема пари назаем от международни партньори, но засега изплаща много по-малко, отколкото взема назаем . Въпреки това, според резултатите от август, общият размер на държавния дълг и гарантирания от държавата дълг на Украйна възлиза на 9 602,89 милиарда гривни (185,10 милиарда евро или 215,55 милиарда щатски долара).Според Министерството на финансите, държавният дълг на Украйна е разпределен, както следва:
    -публичен външен дълг — 7 341,72 милиарда гривни (76,45%), или 141,51 милиарда евро (164,80 милиарда щатски долара);
    вътрешен дълг на страната — 2 003,37 милиарда гривни (20,86%), или 38,62 милиарда евро (44,97 милиарда щатски долара);
    - държавно гарантиран дълг — 257,81 милиарда гривни (2,68%), или 4,97 милиарда евро (5,79 милиарда щатски долара), включително:
    гарантиран външен дълг — 196,00 милиарда гривни (2,04%), или 3,78 милиарда евро (4,40 милиарда щатски долара);
    гарантиран вътрешен дълг — 61,81 милиарда гривни (0,64%), или 1,19 милиарда евро (1,39 милиарда щатски долара).

    Коментиран от #26

    18:01 01.10.2026

  • 19 Баце

    17 1 Отговор
    Искал е да каже, че пак е преметнал понитата и ще му купят ново обзавеждане за именията със златни WC срещу 30% ресто, щото и ния са големи хиени.
    На евроганьовците Честито.

    18:02 01.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 НЕЩАСТЕН ГАНЮ

    11 1 Отговор
    И тази зима разбрах ,че ще го ям... Сополив за сметка на Украйна

    18:02 01.10.2026

  • 22 Ъхъъъъ....

    13 1 Отговор
    Достигна нивото на САЩ: Националният дълг на Украйна достигна американското ниво.... но има един нюанс. А сетете се какъв ?

    18:04 01.10.2026

  • 23 Ку лЕба

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Аре черта":

    Ще ти се, ще кихаш и благодари на умнокрасивитесороспии, ГюруФ конкретно пар екзампъл.

    18:05 01.10.2026

  • 24 Зеленски пак е по Голяма Нужда

    12 1 Отговор
    Зеленски: ЕС и Украйна договориха мерки за покриване на финансовите и отбранителните нужди

    18:05 01.10.2026

  • 25 Антирашист 4609

    3 17 Отговор

    До коментар #7 от "ЕК СА ПРЕСТЪПНИЦИ":

    Само копейки рашисти и предатели поддържат просия !

    18:05 01.10.2026

  • 26 Антирашист 4610

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Ъхъъъъ....":

    Кой е источника ?

    Коментиран от #27, #32

    18:07 01.10.2026

  • 27 Отговарям веднага !

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Антирашист 4610":

    Такива данни предоставя пресслужбата на Министерството на финансите на Украйна, като отбелязва, че това има и "предимства". Така среднопретегленият лихвен процент по дълга и срокът за неговото погасяване са намалели донякъде. Според Министерството на финансите, държавният дълг на Украйна е разпределен, както следва: ......и т.н ...

    18:11 01.10.2026

  • 28 ЗЕЛЕНСКИ И УРСУЛА

    17 1 Отговор
    Са заедно в кражбите на тези милиарди наши пари.

    18:12 01.10.2026

  • 29 нннн

    13 1 Отговор
    Зеленски здраво дои Европа. И нас, де. Ама ние сме в клуба на богатите и не ни пука

    18:13 01.10.2026

  • 30 Има обаче и едни други по-важни

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Антирашист 4607":

    документи, където пише условията за съществуване на измислената държава. Надлежно подписани и заковани с Конституция. Благодарение щедрото съгласие на Русия.
    При нарушение, разбира се, територията се връща обратно.

    18:15 01.10.2026

  • 31 Анонимен

    14 2 Отговор
    И как точно се отбранява Украйна, като нанася удари в тила на Русия. ЕС дава пари за ответни удари, не за отбрана. Лицемери.

    18:16 01.10.2026

  • 32 Цитирам я точно

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Антирашист 4610":

    колега ! Не е фейк !

    18:16 01.10.2026

  • 33 Факти

    4 4 Отговор
    Зеленски: ЕССР и Украйна договориха мерки за покриване на финансовите и отбранителните нужди

    18:18 01.10.2026

  • 34 Абсолютна глупост!!!

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 4608":

    Не четеш което е истината, а вероятно четеш евангелието на дявола. Давай така, щом ти е хубаво!

    18:20 01.10.2026

  • 35 Слуга на народа

    12 2 Отговор
    Украйна е в кома, но Зеленото граби ли граби парите на европейците.. Докога?

    18:20 01.10.2026

  • 36 Опа

    3 13 Отговор
    Пак греда за режима в Кремъл.

    Коментиран от #41

    18:24 01.10.2026

  • 37 Интерпретация по Оруелски

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 4608":

    Критериите ти са от Сороска пропаганда и пренаписана от евроатлантиците история.
    СССР, чиито правоприемник е Русия, устоя на вероломното нападение на Хитлер през ВСВ, разгроми хитлеристките войски и ги преследва чак до Берлин, където руски войници забиха победоносно Червеното знаме над Райхстага! Русия победи нацистите и сложи край фашистката чума, която заплашваше да погълне Европа. Русия всяка година празнува победата над фашизма във ВСВ- за руснаците това е Великата Отечествена война!
    Русия участва в Международния военен трибунал в Нюрберг, заедно със САЩ, Великобритания и Франция, на който бяха осъдени нацистките лидери на хитлеристка Германия за престъпления срещу мира и човечеството! Да, Русия победи фашизма и нацизма, с цената на 27 милиона жертви, но не го унищожи напълно, някои хитлеристи избягаха, други след време излязоха от затвора. В Европа сега неонацизма отново се надига- в ЕС и Германия управляват внуци на нацисти, които неистово мразят Русия! А Киевския режим, препогребва костите на нацисти в Украйна и въздига Бандера като свой символ. Има наченки на неофашизъм, а "коалиция от желаещи" се готви за война с Русия! На фона на всичко това пропагандата ти за Русия като "фашистка държава" е интерпретация наопаки- като по Оруел: "Войната е мир, мира е война!"

    18:25 01.10.2026

  • 38 С дълг до сега

    11 1 Отговор
    По официанни данни от 215,55 милиарда щатски долара реално няма УКРАЙНА .... нито лихви, нито главницата някога ще може да плати. А колко е реалният дълг никой не знае

    18:34 01.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Сега е момента

    3 0 Отговор
    Парите от ЧПФ-тата в украинска банка да ги вкарат хахахаха ...

    18:41 01.10.2026

  • 41 Розовото пони зеля

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Опа":

    Искаш да кажеш, пак греда за ЕС режима, че тея пари ги няма и трябва да ги търси на заем с високи вече лихви, иначе ква греда за Русия, че ЕС щял да дава пари за укрите дето даже ги няма, я пак помисли де е гредата, или по скоро златната тоалетна хахахахаха.

    18:46 01.10.2026

  • 42 Колективен руски крепостен

    0 3 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    18:48 01.10.2026

  • 43 хахахаха

    5 0 Отговор
    Разбирайте-уговорени са нови златни тоалетни, затова е таа зелева гномска радост.

    18:49 01.10.2026

  • 44 Просяка НАРКОМАН

    3 1 Отговор
    Пак баламоса евробудалите- войнолюбци да му дадат още милиарди ........за да победи НЕПОБЕДИМАТА РУСИЯ !!!!!! НАРОДИТЕ ОТ ЕВРО СЪЮЗА ЩЕ ГИ ИЗГОНЯТ МНОГО СКОРО ТИЯ КОИТО ГО ОБРИЧАТ НА ГЛАД И ЛИШЕНИЯ !!!!!!!!

    Коментиран от #55

    18:54 01.10.2026

  • 45 СЛАВА РУСИЯ !

    2 1 Отговор
    СЛАВА БА ПУТИН !!!!!!!
    СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    18:56 01.10.2026

  • 46 Перо

    5 0 Отговор
    Правителството трябва веднага да спре всякаква помощ за най-корумпираната държава и ционистки режим в света!

    19:03 01.10.2026

  • 47 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    Това което си написал е така и го знаем. . . Ама като гледам зеления просяк милионер остави ,че разруши и фалира държавата си сега е на път да фалира и Европейския колониален съюз.... И не,че има лошо в това, Но лошото че и ние сме там в тоталитарния съюз......... А като гледам ненаситния просяк ми идва да обвиня президента Путин, че го остави жив....

    Коментиран от #53

    19:03 01.10.2026

  • 48 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЕК СА ПРЕСТЪПНИЦИ":

    Абсолютно съм съгласен с никъти.....

    19:07 01.10.2026

  • 49 Офффф

    0 0 Отговор
    Бе заминавай в МВФ бе

    19:10 01.10.2026

  • 50 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Аре черта":

    Не бъди много сигурен,че от нас няма също да получи пари зеления просяк.... Сегашната месия си е червен петрухУанец и кой знае какво е обещал на урсулата в подкрепа на световния просяк милионера.....

    19:10 01.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "а не,":

    Путин не дере ли по три кожи от мужика руски за братоубийствената война.

    19:22 01.10.2026

  • 55 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Просяка НАРКОМАН":

    То и СССР бе непобедим

    19:23 01.10.2026

  • 56 Тцтцтц

    0 0 Отговор
    Курабийката не ти ли дава на заем🤣😂😂

    19:24 01.10.2026

  • 57 точка

    0 0 Отговор
    България и треснаха съдебна процедура ,и то не една! А на зеленио пор мангизи по ....ускорена процедура!!!????бреййййй кви мушенгий въртят.

    19:27 01.10.2026

  • 58 Сигобара Сигомета

    0 0 Отговор
    Румин Радив обяви, че русия се чувства слаба! 🫡

    19:30 01.10.2026

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