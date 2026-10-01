Зеленски: ЕС и Украйна договориха мерки за покриване на финансовите и отбранителните нужди

Украйна и Европейската комисия са постигнали договореност за стъпките, необходими за покриване на бюджетните и отбранителните нужди на Киев през 2026 г. Това съобщиха президентът Володимир Зеленски и Европейската комисия, предава БТА.
„Споразумяхме се за формата, времевата рамка и стъпките, необходими за осигуряване на пълно покритие“, заяви Зеленски.
По данни на украинските власти страната има недостиг от около 27 млрд. долара за отбранителните си разходи през тази година. Паралелно с това Киев подготвя финансирането за 2027 г., когато нуждите също се очаква да останат значителни.
В съвместното изявление ЕС и Украйна посочват, че за 2027 г. ще бъде ускорена работата по отпускането на 45 млрд. евро от европейския заем за Украйна, при спазване на договорените условия. Двете страни ще започнат и оценка на допълнителните бюджетни и отбранителни потребности.
Общият европейски заем за 2026 и 2027 г. е на стойност 90 млрд. евро. По структурата му около 60 млрд. евро са предназначени за отбранителна подкрепа, а 30 млрд. евро - за бюджетни нужди. За 2026 г. ЕС вече е определил до 45 млрд. евро, от които до 16,7 млрд. евро са за бюджетна подкрепа и 28,3 млрд. евро за отбранителните способности на Украйна.
Зеленски благодари на европейските партньори и заяви, че се подготвят допълнителни мерки за укрепване на страната. В съвместното изявление се подчертава и необходимостта останалите международни партньори на Киев да изпълнят поетите финансови ангажименти на фона на продължаващите нужди на Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уффф
Коментиран от #12, #47
17:46 01.10.2026
2 гост
Коментиран от #4
17:47 01.10.2026
3 Киро
Коментиран от #14
17:48 01.10.2026
4 Уффф
До коментар #2 от "гост":Има мозък на врабче
17:49 01.10.2026
5 Путин
17:49 01.10.2026
6 Бялджип
17:49 01.10.2026
7 ЕК СА ПРЕСТЪПНИЦИ
Коментиран от #25, #48
17:50 01.10.2026
8 Вашето мнение
17:50 01.10.2026
9 Баба Яга
Коментиран от #16
17:51 01.10.2026
10 Аре черта
Коментиран от #23, #50
17:51 01.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тц,тц,тц
До коментар #1 от "Уффф":Само финансовите пазари на Азия още не е обиколил
17:54 01.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Антирашист 4607
До коментар #3 от "Киро":Противоречиш на документи на ООН ! САМО РАШИСТИТЕ ПРАВЯТ ТАКА!
Коментиран от #30
17:57 01.10.2026
15 Алоизмамникът Зельо
17:57 01.10.2026
16 Антирашист 4608
До коментар #9 от "Баба Яга":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #34, #37
18:00 01.10.2026
17 Ъхъъъъ....
18:00 01.10.2026
18 Ъхъъъъ....
-публичен външен дълг — 7 341,72 милиарда гривни (76,45%), или 141,51 милиарда евро (164,80 милиарда щатски долара);
вътрешен дълг на страната — 2 003,37 милиарда гривни (20,86%), или 38,62 милиарда евро (44,97 милиарда щатски долара);
- държавно гарантиран дълг — 257,81 милиарда гривни (2,68%), или 4,97 милиарда евро (5,79 милиарда щатски долара), включително:
гарантиран външен дълг — 196,00 милиарда гривни (2,04%), или 3,78 милиарда евро (4,40 милиарда щатски долара);
гарантиран вътрешен дълг — 61,81 милиарда гривни (0,64%), или 1,19 милиарда евро (1,39 милиарда щатски долара).
Коментиран от #26
18:01 01.10.2026
19 Баце
На евроганьовците Честито.
18:02 01.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 НЕЩАСТЕН ГАНЮ
18:02 01.10.2026
22 Ъхъъъъ....
18:04 01.10.2026
23 Ку лЕба
До коментар #10 от "Аре черта":Ще ти се, ще кихаш и благодари на умнокрасивитесороспии, ГюруФ конкретно пар екзампъл.
18:05 01.10.2026
24 Зеленски пак е по Голяма Нужда
18:05 01.10.2026
25 Антирашист 4609
До коментар #7 от "ЕК СА ПРЕСТЪПНИЦИ":Само копейки рашисти и предатели поддържат просия !
18:05 01.10.2026
26 Антирашист 4610
До коментар #18 от "Ъхъъъъ....":Кой е источника ?
Коментиран от #27, #32
18:07 01.10.2026
27 Отговарям веднага !
До коментар #26 от "Антирашист 4610":Такива данни предоставя пресслужбата на Министерството на финансите на Украйна, като отбелязва, че това има и "предимства". Така среднопретегленият лихвен процент по дълга и срокът за неговото погасяване са намалели донякъде. Според Министерството на финансите, държавният дълг на Украйна е разпределен, както следва: ......и т.н ...
18:11 01.10.2026
28 ЗЕЛЕНСКИ И УРСУЛА
18:12 01.10.2026
29 нннн
18:13 01.10.2026
30 Има обаче и едни други по-важни
До коментар #14 от "Антирашист 4607":документи, където пише условията за съществуване на измислената държава. Надлежно подписани и заковани с Конституция. Благодарение щедрото съгласие на Русия.
При нарушение, разбира се, територията се връща обратно.
18:15 01.10.2026
31 Анонимен
18:16 01.10.2026
32 Цитирам я точно
До коментар #26 от "Антирашист 4610":колега ! Не е фейк !
18:16 01.10.2026
33 Факти
18:18 01.10.2026
34 Абсолютна глупост!!!
До коментар #16 от "Антирашист 4608":Не четеш което е истината, а вероятно четеш евангелието на дявола. Давай така, щом ти е хубаво!
18:20 01.10.2026
35 Слуга на народа
18:20 01.10.2026
36 Опа
Коментиран от #41
18:24 01.10.2026
37 Интерпретация по Оруелски
До коментар #16 от "Антирашист 4608":Критериите ти са от Сороска пропаганда и пренаписана от евроатлантиците история.
СССР, чиито правоприемник е Русия, устоя на вероломното нападение на Хитлер през ВСВ, разгроми хитлеристките войски и ги преследва чак до Берлин, където руски войници забиха победоносно Червеното знаме над Райхстага! Русия победи нацистите и сложи край фашистката чума, която заплашваше да погълне Европа. Русия всяка година празнува победата над фашизма във ВСВ- за руснаците това е Великата Отечествена война!
Русия участва в Международния военен трибунал в Нюрберг, заедно със САЩ, Великобритания и Франция, на който бяха осъдени нацистките лидери на хитлеристка Германия за престъпления срещу мира и човечеството! Да, Русия победи фашизма и нацизма, с цената на 27 милиона жертви, но не го унищожи напълно, някои хитлеристи избягаха, други след време излязоха от затвора. В Европа сега неонацизма отново се надига- в ЕС и Германия управляват внуци на нацисти, които неистово мразят Русия! А Киевския режим, препогребва костите на нацисти в Украйна и въздига Бандера като свой символ. Има наченки на неофашизъм, а "коалиция от желаещи" се готви за война с Русия! На фона на всичко това пропагандата ти за Русия като "фашистка държава" е интерпретация наопаки- като по Оруел: "Войната е мир, мира е война!"
18:25 01.10.2026
38 С дълг до сега
18:34 01.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Сега е момента
18:41 01.10.2026
41 Розовото пони зеля
До коментар #36 от "Опа":Искаш да кажеш, пак греда за ЕС режима, че тея пари ги няма и трябва да ги търси на заем с високи вече лихви, иначе ква греда за Русия, че ЕС щял да дава пари за укрите дето даже ги няма, я пак помисли де е гредата, или по скоро златната тоалетна хахахахаха.
18:46 01.10.2026
42 Колективен руски крепостен
18:48 01.10.2026
43 хахахаха
18:49 01.10.2026
44 Просяка НАРКОМАН
Коментиран от #55
18:54 01.10.2026
45 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!
18:56 01.10.2026
46 Перо
19:03 01.10.2026
47 Европеец
До коментар #1 от "Уффф":Това което си написал е така и го знаем. . . Ама като гледам зеления просяк милионер остави ,че разруши и фалира държавата си сега е на път да фалира и Европейския колониален съюз.... И не,че има лошо в това, Но лошото че и ние сме там в тоталитарния съюз......... А като гледам ненаситния просяк ми идва да обвиня президента Путин, че го остави жив....
Коментиран от #53
19:03 01.10.2026
48 Европеец
До коментар #7 от "ЕК СА ПРЕСТЪПНИЦИ":Абсолютно съм съгласен с никъти.....
19:07 01.10.2026
49 Офффф
19:10 01.10.2026
50 Европеец
До коментар #10 от "Аре черта":Не бъди много сигурен,че от нас няма също да получи пари зеления просяк.... Сегашната месия си е червен петрухУанец и кой знае какво е обещал на урсулата в подкрепа на световния просяк милионера.....
19:10 01.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #53 от "а не,":Путин не дере ли по три кожи от мужика руски за братоубийствената война.
19:22 01.10.2026
55 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #44 от "Просяка НАРКОМАН":То и СССР бе непобедим
19:23 01.10.2026
56 Тцтцтц
19:24 01.10.2026
57 точка
19:27 01.10.2026
58 Сигобара Сигомета
19:30 01.10.2026