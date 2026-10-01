Зеленски: ЕС и Украйна договориха мерки за покриване на финансовите и отбранителните нужди

Украйна и Европейската комисия са постигнали договореност за стъпките, необходими за покриване на бюджетните и отбранителните нужди на Киев през 2026 г. Това съобщиха президентът Володимир Зеленски и Европейската комисия, предава БТА.

„Споразумяхме се за формата, времевата рамка и стъпките, необходими за осигуряване на пълно покритие“, заяви Зеленски.

По данни на украинските власти страната има недостиг от около 27 млрд. долара за отбранителните си разходи през тази година. Паралелно с това Киев подготвя финансирането за 2027 г., когато нуждите също се очаква да останат значителни.

В съвместното изявление ЕС и Украйна посочват, че за 2027 г. ще бъде ускорена работата по отпускането на 45 млрд. евро от европейския заем за Украйна, при спазване на договорените условия. Двете страни ще започнат и оценка на допълнителните бюджетни и отбранителни потребности.

Общият европейски заем за 2026 и 2027 г. е на стойност 90 млрд. евро. По структурата му около 60 млрд. евро са предназначени за отбранителна подкрепа, а 30 млрд. евро - за бюджетни нужди. За 2026 г. ЕС вече е определил до 45 млрд. евро, от които до 16,7 млрд. евро са за бюджетна подкрепа и 28,3 млрд. евро за отбранителните способности на Украйна.

Зеленски благодари на европейските партньори и заяви, че се подготвят допълнителни мерки за укрепване на страната. В съвместното изявление се подчертава и необходимостта останалите международни партньори на Киев да изпълнят поетите финансови ангажименти на фона на продължаващите нужди на Украйна.