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Проучване: Одобрението за икономическата политика на Тръмп достигна ново дъно

Проучване: Одобрението за икономическата политика на Тръмп достигна ново дъно

1 Октомври, 2026 18:14 642 7

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Само 17% от американците одобряват действията на президента по отношение на разходите за живот, а 26% дават положителна оценка на икономическата му политика

Проучване: Одобрението за икономическата политика на Тръмп достигна ново дъно - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ново проучване на Associated Press и NORC показва спад в общественото одобрение за начина, по който президентът Доналд Тръмп се справя с икономиката и поскъпването на живота. Само 17% от пълнолетните американци одобряват действията му по отношение на разходите за живот, а 26% одобряват икономическата му политика като цяло - най-ниското ниво в проучването досега, предава БТА.

Около 65% от американците смятат, че политиките на Тръмп носят по-голяма част от отговорността за високите цени, докато други посочват фактори извън контрола на президента. Сред републиканците картината е различна - 67% отдават високите цени предимно на външни фактори, въпреки че около шест от десет не одобряват начина, по който Тръмп се справя с разходите за живот.

Проучването показва и засилваща се тревога за основни разходи. Около половината от американците са „много“ или „изключително“ притеснени дали ще могат да си позволят гориво, а приблизително толкова изразяват сериозна тревога и за цените на хранителните продукти.

Одобрението за икономическата политика на Тръмп е спаднало с 14 процентни пункта спрямо март 2025 г. Около 70% от анкетираните определят представянето му по отношение на разходите за живот като по-лошо от очакваното, като сред тях е и значителна част от републиканците.

Недоволството се разпростира и върху други направления. Само около трима от десет американци одобряват начина, по който Тръмп води търговските преговори, а 64% смятат, че президентът е прекалил с въвеждането на мита. По отношение на Иран 69% заявяват, че войната не си е струвала, докато само 28% одобряват начина, по който Тръмп се справя с отношенията с Техеран.

Като цяло около 30% одобряват работата на Тръмп като президент, а около 60% смятат, че страната е в по-лошо състояние, отколкото при началото на втория му мандат. Един от секторите, в които той запазва по-високо одобрение, е сигурността по границите - около половината от американците дават положителна оценка.

Резултатите идват на фона на активна предизборна кампания преди междинните избори през ноември. Тръмп посещава традиционно силни за републиканците щати като Тексас и Оклахома, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс води кампания във Флорида. Според AP усилията са насочени и към повишаване на активността сред републиканските избиратели.

Проучването показва и разлика спрямо обществените нагласи при президента Джо Байдън по време на инфлационния пик през 2022 г. Тогава икономическото одобрение за Байдън също е било ниско, но по-малка част от американците са свързвали високите цени директно с неговите политики.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Личната

    16 0 Отговор
    му икономика е супер!

    Коментиран от #7

    18:16 01.10.2026

  • 2 Робот

    4 1 Отговор
    По 10.000.долара на всеки кравар и дони пак ще язди магарето...!

    18:16 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Скоро одобрението за него

    4 0 Отговор
    ще е с отрицателна величина

    18:55 01.10.2026

  • 5 Цял свят го мрази.

    4 1 Отговор
    Също като Путин

    18:55 01.10.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Политиката му е в личен план и облага хората да се управят сами

    19:11 01.10.2026

  • 7 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Личната":

    Прав си..... Вероятното същото се отнася и за новата месия лётчика червения петрохУански негодяи.... А не правят изследвания за неговата икономическа политика, защото резултата си е кръгла нула....

    19:21 01.10.2026