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Пезешкиан: Иран няма да се откаже от диалога със САЩ

Пезешкиан: Иран няма да се откаже от диалога със САЩ

1 Октомври, 2026 18:26, обновена 1 Октомври, 2026 18:16 619 13

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Техеран очаква официалния отговор на Вашингтон по предложението за прекратяване на бойните действия и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток

Пезешкиан: Иран няма да се откаже от диалога със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран няма да се откаже от диалога със САЩ, въпреки продължаващото напрежение и военните действия между двете страни, заяви президентът Масуд Пезешкиан, цитиран от полуофициалната агенция „Тасним“, предава БТА.

„Никога не сме избягвали преговорите и няма да го правим и занапред“, заяви Пезешкиан. По думите му това остава в сила въпреки американските удари срещу Иран и независимо от предишните договорености за прекратяване на огъня.

Изявлението идва на фона на последните дипломатически усилия за възстановяване на прекратяването на бойните действия в региона. Иран представи чрез посредници предложение, което предвижда прекратяване на военните действия и постепенно възстановяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток при изпълнение на определени условия.

Президентът Доналд Тръмп публично отхвърли предложението на Техеран, но американски и ирански представители продължиха контактите чрез посредници. Според Ройтерс Иран е получил американския отговор на последното си предложение на 30 септември.

Пезешкиан и други ирански представители продължават да заявяват, че дипломатическото решение остава възможно. В същото време Техеран настоява, че евентуално възстановяване на корабоплаването през Ормуз трябва да бъде обвързано с изпълнението на иранските условия.

През последните месеци САЩ и Иран постигнаха временни договорености за прекратяване на огъня, но те не доведоха до трайно спиране на военните действия.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    5 0 Отговор
    Те са луди, ще спечелим тази война много скоро!

    18:29 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Радой Ралин

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Радой Ралин":

    Българин всъщност е индианец..

    18:30 01.10.2026

  • 4 Аха

    0 0 Отговор
    в Турция го изпуснахте..

    18:32 01.10.2026

  • 5 ООН

    1 5 Отговор
    Готвим пакети хранителни помощи за Иран и РФ !

    18:33 01.10.2026

  • 6 путулер е страхливец

    4 4 Отговор
    Защото Путулер е смешно и срамно СЛАБ.

    Коментиран от #7

    18:36 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гробар

    0 2 Отговор
    Къв диалог бе? Само тояга за кравите!

    Коментиран от #10, #13

    18:45 01.10.2026

  • 9 Гробар

    1 0 Отговор
    Кога еврашистите ше си събират карантиите по жълтите павета?

    18:46 01.10.2026

  • 10 Тояги

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гробар":

    срещу Ф35 !

    18:47 01.10.2026

  • 11 Ташаков

    2 1 Отговор
    Копеи почвайте да квичите от кеф

    18:51 01.10.2026

  • 12 Ама нали

    2 0 Отговор
    щяхте да победите, сега пък нещо ще се молите

    19:07 01.10.2026

  • 13 Сартана

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гробар":

    не става бе, бате, кви тояжки ти се привиждат

    19:11 01.10.2026

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