Пезешкиан: Иран няма да се откаже от диалога със САЩ

Иран няма да се откаже от диалога със САЩ, въпреки продължаващото напрежение и военните действия между двете страни, заяви президентът Масуд Пезешкиан, цитиран от полуофициалната агенция „Тасним“, предава БТА.

„Никога не сме избягвали преговорите и няма да го правим и занапред“, заяви Пезешкиан. По думите му това остава в сила въпреки американските удари срещу Иран и независимо от предишните договорености за прекратяване на огъня.

Изявлението идва на фона на последните дипломатически усилия за възстановяване на прекратяването на бойните действия в региона. Иран представи чрез посредници предложение, което предвижда прекратяване на военните действия и постепенно възстановяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток при изпълнение на определени условия.

Президентът Доналд Тръмп публично отхвърли предложението на Техеран, но американски и ирански представители продължиха контактите чрез посредници. Според Ройтерс Иран е получил американския отговор на последното си предложение на 30 септември.

Пезешкиан и други ирански представители продължават да заявяват, че дипломатическото решение остава възможно. В същото време Техеран настоява, че евентуално възстановяване на корабоплаването през Ормуз трябва да бъде обвързано с изпълнението на иранските условия.

През последните месеци САЩ и Иран постигнаха временни договорености за прекратяване на огъня, но те не доведоха до трайно спиране на военните действия.