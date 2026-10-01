Пезешкиан: Иран няма да се откаже от диалога със САЩ

Иран няма да се откаже от диалога със САЩ, въпреки продължаващото напрежение и военните действия между двете страни, заяви президентът Масуд Пезешкиан, цитиран от полуофициалната агенция „Тасним“, предава БТА.
„Никога не сме избягвали преговорите и няма да го правим и занапред“, заяви Пезешкиан. По думите му това остава в сила въпреки американските удари срещу Иран и независимо от предишните договорености за прекратяване на огъня.
Изявлението идва на фона на последните дипломатически усилия за възстановяване на прекратяването на бойните действия в региона. Иран представи чрез посредници предложение, което предвижда прекратяване на военните действия и постепенно възстановяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток при изпълнение на определени условия.
Президентът Доналд Тръмп публично отхвърли предложението на Техеран, но американски и ирански представители продължиха контактите чрез посредници. Според Ройтерс Иран е получил американския отговор на последното си предложение на 30 септември.
Пезешкиан и други ирански представители продължават да заявяват, че дипломатическото решение остава възможно. В същото време Техеран настоява, че евентуално възстановяване на корабоплаването през Ормуз трябва да бъде обвързано с изпълнението на иранските условия.
През последните месеци САЩ и Иран постигнаха временни договорености за прекратяване на огъня, но те не доведоха до трайно спиране на военните действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
18:29 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Радой Ралин
До коментар #2 от "Радой Ралин":Българин всъщност е индианец..
18:30 01.10.2026
4 Аха
18:32 01.10.2026
5 ООН
18:33 01.10.2026
6 путулер е страхливец
Коментиран от #7
18:36 01.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гробар
Коментиран от #10, #13
18:45 01.10.2026
9 Гробар
18:46 01.10.2026
10 Тояги
До коментар #8 от "Гробар":срещу Ф35 !
18:47 01.10.2026
11 Ташаков
18:51 01.10.2026
12 Ама нали
19:07 01.10.2026
13 Сартана
До коментар #8 от "Гробар":не става бе, бате, кви тояжки ти се привиждат
19:11 01.10.2026