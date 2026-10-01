Мерц призова за единство в подкрепата за Украйна и предупреди за руската заплаха

Германският канцлер Фридрих Мерц призова за единство в НАТО, Европа и Германия в подкрепата за Украйна, като предупреди, че продължаването на руската агресия създава риск за европейската сигурност. Той говори на церемонията по връчването на Международната награда за мир на Вестфалия, която тази година беше присъдена на НАТО, предава БТА.
„Европейската сигурност е заложена на карта в Украйна“, заяви Мерц. По думите му, ако Русия не бъде спряна, руската военна машина може в бъдеще да се насочи и срещу държави от НАТО. Канцлерът определи трансатлантическото единство като важна предпоставка както за възпирането, така и за евентуални преговори с Москва.
Мерц призна, че присъждането на награда за мир на военен алианс може да изглежда необичайно. Според него обаче НАТО е допринесла за предотвратяването на пряк военен конфликт между Русия и Алианса. Той обвини Москва в „насилствен ревизионизъм“ и заяви, че Германия остава готова за дипломатическо решение, ако Русия също е готова да преговаря.
Канцлерът подчерта, че Германия ще продължи да подкрепя Украйна с военни средства. Той същевременно заяви, че Берлин иска в подходящ момент да възстанови „стабилни и предвидими отношения“ с Русия, но посочи, че Москва засега не показва готовност да прекрати войната.
Натискът от „Алтернатива за Германия“
Мерц отправи призив за единство и вътре в Германия на фона на нарастващата подкрепа за крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Партията се противопоставя на мащабната германска военна помощ за Украйна, настоява за възстановяване на отношенията с Москва и за промяна на санкционната политика спрямо Русия.
На последните регионални избори в източната част на страната АзГ спечели значителна подкрепа, а партията води и в национални социологически проучвания. В Саксония-Анхалт тя получи близо 44% от гласовете, но не достигна абсолютно мнозинство в местния парламент.
Мерц заяви, че Германия няма да позволи да бъде разделена от хибридни атаки, кампании в социалните мрежи или политически послания, които според него са свързани с Москва.
Той предупреди и за последиците от евентуално мирно споразумение, постигнато при условия, диктувани от Москва. Според канцлера подобен сценарий може да засили миграционния натиск към Европа и да увеличи усещането за несигурност на континента.
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1 Пич
Коментиран от #30, #42
21:25 01.10.2026
2 На шмерца 🐛
Коментиран от #4, #6, #43
21:26 01.10.2026
3 Другаря Ким
21:26 01.10.2026
4 Не шмерца, а
До коментар #2 от "На шмерца 🐛":шмЪрца
Коментиран от #45
21:27 01.10.2026
5 ДрайвингПлежър
ТИ И ДРУГИТЕ УРСУЛИ СТЕ ЗАПЛАХАТА ЗА ЕВРОПА! Не Русия!
Хубавото е, че хората започват да се събуждат и да го виждат - още много малко време за престъпления ви остават!
Коментиран от #48
21:27 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Заплаха
Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на
зеленио.
21:27 01.10.2026
8 САНДОКАН
21:28 01.10.2026
9 Баба ти
21:30 01.10.2026
10 Шопо
21:30 01.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Голям смешник
Коментиран от #49
21:31 01.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами
Едва ли германците ще го изтърпят до Коледа.
21:35 01.10.2026
17 Бомбят путинова Русия на поразия
Коментиран от #34
21:35 01.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
Коментиран от #23
21:39 01.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 така, така
Нищо чудно, че Германия затъва при неговото управление
21:41 01.10.2026
23 СЛАВА НА БЪЛГАРИЯ,ДОЛУ нато
До коментар #19 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":Завинаги с Русия
Коментиран от #27, #50
21:42 01.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Никакво такова
Коментиран от #32, #51
21:43 01.10.2026
26 Това е пълно безумие
21:45 01.10.2026
27 Дай инфо
До коментар #23 от "СЛАВА НА БЪЛГАРИЯ,ДОЛУ нато":За.. "русия " на Бурятите, Удмуртите, , чеченците, алтайците ли думаш?
Коментиран от #28, #52, #54
21:46 01.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Браво на Мерц!
Фатмака да слуша и да си води записки!
Коментиран от #41
21:52 01.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Браво на Мерц!
До коментар #25 от "Никакво такова":Имаш и ще даваш, копей!
Европа решава, не ти!
Коментиран от #39, #40
21:53 01.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Стенли
До коментар #17 от "Бомбят путинова Русия на поразия":А пък зеления фасул реве на умряло
21:57 01.10.2026
35 Артилерист
21:58 01.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Свобода на словото
21:59 01.10.2026
38 Стенли
21:59 01.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Стенли
До коментар #29 от "Браво на Мерц!":Истински , истински , колко да е истински , като всеки месец затварят по някое предприятия в германистан,и хиляди хора остават без работа , то , ако беше много хубава ситуацията в германистан , АзГ , нямаше да набира такава подкрепа
22:06 01.10.2026
42 Тежко
До коментар #1 от "Пич":е положението при тебе
Коментиран от #47
22:09 01.10.2026
43 Пък той
До коментар #2 от "На шмерца 🐛":все още е канцлер и не се интересува от мнението ти
22:12 01.10.2026
44 Отговорът
22:12 01.10.2026
45 Познавач
До коментар #4 от "Не шмерца, а":се явяваш
22:14 01.10.2026
46 Констатация
22:15 01.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Добре е
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":че нищо на зависи от разбира чи като тебе
22:16 01.10.2026
49 Дааа
До коментар #12 от "Голям смешник":никнеймът ти е много точен
22:18 01.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Смъртта
До коментар #25 от "Никакво такова":идва от русия
22:24 01.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.