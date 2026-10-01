Мерц призова за единство в подкрепата за Украйна и предупреди за руската заплаха

Германският канцлер Фридрих Мерц призова за единство в НАТО, Европа и Германия в подкрепата за Украйна, като предупреди, че продължаването на руската агресия създава риск за европейската сигурност. Той говори на церемонията по връчването на Международната награда за мир на Вестфалия, която тази година беше присъдена на НАТО, предава БТА.

„Европейската сигурност е заложена на карта в Украйна“, заяви Мерц. По думите му, ако Русия не бъде спряна, руската военна машина може в бъдеще да се насочи и срещу държави от НАТО. Канцлерът определи трансатлантическото единство като важна предпоставка както за възпирането, така и за евентуални преговори с Москва.

Мерц призна, че присъждането на награда за мир на военен алианс може да изглежда необичайно. Според него обаче НАТО е допринесла за предотвратяването на пряк военен конфликт между Русия и Алианса. Той обвини Москва в „насилствен ревизионизъм“ и заяви, че Германия остава готова за дипломатическо решение, ако Русия също е готова да преговаря.

Канцлерът подчерта, че Германия ще продължи да подкрепя Украйна с военни средства. Той същевременно заяви, че Берлин иска в подходящ момент да възстанови „стабилни и предвидими отношения“ с Русия, но посочи, че Москва засега не показва готовност да прекрати войната.

Натискът от „Алтернатива за Германия“

Мерц отправи призив за единство и вътре в Германия на фона на нарастващата подкрепа за крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Партията се противопоставя на мащабната германска военна помощ за Украйна, настоява за възстановяване на отношенията с Москва и за промяна на санкционната политика спрямо Русия.

На последните регионални избори в източната част на страната АзГ спечели значителна подкрепа, а партията води и в национални социологически проучвания. В Саксония-Анхалт тя получи близо 44% от гласовете, но не достигна абсолютно мнозинство в местния парламент.

Мерц заяви, че Германия няма да позволи да бъде разделена от хибридни атаки, кампании в социалните мрежи или политически послания, които според него са свързани с Москва.

Той предупреди и за последиците от евентуално мирно споразумение, постигнато при условия, диктувани от Москва. Според канцлера подобен сценарий може да засили миграционния натиск към Европа и да увеличи усещането за несигурност на континента.