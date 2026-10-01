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Мерц призова за единство в подкрепата за Украйна и предупреди за руската заплаха

Мерц призова за единство в подкрепата за Украйна и предупреди за руската заплаха

1 Октомври, 2026 21:24 1 037 55

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • украйна-
  • русия-
  • руска заплаха

Германският канцлер заяви, че европейската сигурност е заложена на карта в Украйна и че Берлин трябва да запази военната си подкрепа за Киев

Мерц призова за единство в подкрепата за Украйна и предупреди за руската заплаха - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц призова за единство в НАТО, Европа и Германия в подкрепата за Украйна, като предупреди, че продължаването на руската агресия създава риск за европейската сигурност. Той говори на церемонията по връчването на Международната награда за мир на Вестфалия, която тази година беше присъдена на НАТО, предава БТА.

„Европейската сигурност е заложена на карта в Украйна“, заяви Мерц. По думите му, ако Русия не бъде спряна, руската военна машина може в бъдеще да се насочи и срещу държави от НАТО. Канцлерът определи трансатлантическото единство като важна предпоставка както за възпирането, така и за евентуални преговори с Москва.

Мерц призна, че присъждането на награда за мир на военен алианс може да изглежда необичайно. Според него обаче НАТО е допринесла за предотвратяването на пряк военен конфликт между Русия и Алианса. Той обвини Москва в „насилствен ревизионизъм“ и заяви, че Германия остава готова за дипломатическо решение, ако Русия също е готова да преговаря.

Канцлерът подчерта, че Германия ще продължи да подкрепя Украйна с военни средства. Той същевременно заяви, че Берлин иска в подходящ момент да възстанови „стабилни и предвидими отношения“ с Русия, но посочи, че Москва засега не показва готовност да прекрати войната.

Натискът от „Алтернатива за Германия“

Мерц отправи призив за единство и вътре в Германия на фона на нарастващата подкрепа за крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Партията се противопоставя на мащабната германска военна помощ за Украйна, настоява за възстановяване на отношенията с Москва и за промяна на санкционната политика спрямо Русия.

На последните регионални избори в източната част на страната АзГ спечели значителна подкрепа, а партията води и в национални социологически проучвания. В Саксония-Анхалт тя получи близо 44% от гласовете, но не достигна абсолютно мнозинство в местния парламент.

Мерц заяви, че Германия няма да позволи да бъде разделена от хибридни атаки, кампании в социалните мрежи или политически послания, които според него са свързани с Москва.

Той предупреди и за последиците от евентуално мирно споразумение, постигнато при условия, диктувани от Москва. Според канцлера подобен сценарий може да засили миграционния натиск към Европа и да увеличи усещането за несигурност на континента.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    49 10 Отговор
    И сега....... този тъпанар още ли не схваща, защо германците ще му наденат гръмовит шут отзад...?!

    Коментиран от #30, #42

    21:25 01.10.2026

  • 2 На шмерца 🐛

    49 7 Отговор
    рейтингът му падна до 7%

    Коментиран от #4, #6, #43

    21:26 01.10.2026

  • 3 Другаря Ким

    33 6 Отговор
    Не се плашете, трета световна война ще бъде с ядрено оръжие

    21:26 01.10.2026

  • 4 Не шмерца, а

    23 6 Отговор

    До коментар #2 от "На шмерца 🐛":

    шмЪрца

    Коментиран от #45

    21:27 01.10.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    46 9 Отговор
    Коя руска заплаха?!
    ТИ И ДРУГИТЕ УРСУЛИ СТЕ ЗАПЛАХАТА ЗА ЕВРОПА! Не Русия!
    Хубавото е, че хората започват да се събуждат и да го виждат - още много малко време за престъпления ви остават!

    Коментиран от #48

    21:27 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Заплаха

    14 35 Отговор
    Светът ще миряса само след разпада на русията на феоди с частни армии.
    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на
    зеленио.

    21:27 01.10.2026

  • 8 САНДОКАН

    34 8 Отговор
    Този временния още ли не са го наритали германците.

    21:28 01.10.2026

  • 9 Баба ти

    28 7 Отговор
    Братът по фашизъм по потекло прахосва десетки милиарди германско евро за брата по евреоционизъм и просия по целия свят. И двамата са бъдещи трупове.

    21:30 01.10.2026

  • 10 Шопо

    22 8 Отговор
    ТСВ ще бъде с ЯО

    21:30 01.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Голям смешник

    26 8 Отговор
    Като останалите микрони урсорианци и Калас ц8. Онези рюттевте изпаднаха до положение на мрънкащи без гласни индивиди. Колко много мъка има в Европейския съюз

    Коментиран от #49

    21:31 01.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами

    24 7 Отговор
    Вместо да дава акъли, да сяда и да си пише оставката.
    Едва ли германците ще го изтърпят до Коледа.

    21:35 01.10.2026

  • 17 Бомбят путинова Русия на поразия

    10 23 Отговор
    Путин сам са навря я шамарите

    Коментиран от #34

    21:35 01.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    8 22 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, ИЗРАЕЛ И БРАТСКА УКРАЙНА!

    Коментиран от #23

    21:39 01.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 така, така

    19 5 Отговор
    Мерц определено има проблем с използването на невроните си. Една нормална мисъл не е в състояние да генерира. Вече намирисва, че е за диагноза.
    Нищо чудно, че Германия затъва при неговото управление

    21:41 01.10.2026

  • 23 СЛАВА НА БЪЛГАРИЯ,ДОЛУ нато

    22 7 Отговор

    До коментар #19 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    Завинаги с Русия

    Коментиран от #27, #50

    21:42 01.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Никакво такова

    24 5 Отговор
    единство в подкрепата за Украйна ! Мерц да плаща милиардите. Ние пари за смърт нямаме за даване

    Коментиран от #32, #51

    21:43 01.10.2026

  • 26 Това е пълно безумие

    17 3 Отговор
    Международната награда за мир на Вестфалия, тази година била присъдена на НАТО...ку-кууу!

    21:45 01.10.2026

  • 27 Дай инфо

    6 14 Отговор

    До коментар #23 от "СЛАВА НА БЪЛГАРИЯ,ДОЛУ нато":

    За.. "русия " на Бурятите, Удмуртите, , чеченците, алтайците ли думаш?

    Коментиран от #28, #52, #54

    21:46 01.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Браво на Мерц!

    4 16 Отговор
    Истински канцлер?

    Фатмака да слуша и да си води записки!

    Коментиран от #41

    21:52 01.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Браво на Мерц!

    5 13 Отговор

    До коментар #25 от "Никакво такова":

    Имаш и ще даваш, копей!

    Европа решава, не ти!

    Коментиран от #39, #40

    21:53 01.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Стенли

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "Бомбят путинова Русия на поразия":

    А пък зеления фасул реве на умряло

    21:57 01.10.2026

  • 35 Артилерист

    12 2 Отговор
    Фашисткият наследник Мерц се опитва да мобилизира русофобите с руска заплаха, за да спаси поста си или по-точно да удължи агонията си на тази позиция. Според мен няма да му се получи, защото Германия е в прогресираща енергийна криза, която засяга икономиката и социалния статус на германците и броженията са неизбежни. Още повече, че има силна опозиция, която обяснява неадекватността на управляващите...

    21:58 01.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Свобода на словото

    4 3 Отговор
    Много трият тука,🚾

    21:59 01.10.2026

  • 38 Стенли

    11 3 Отговор
    Мерц не разбра ли , че вече е бита карта, времето му свърши ,дойде времето на АзГ

    21:59 01.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Стенли

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "Браво на Мерц!":

    Истински , истински , колко да е истински , като всеки месец затварят по някое предприятия в германистан,и хиляди хора остават без работа , то , ако беше много хубава ситуацията в германистан , АзГ , нямаше да набира такава подкрепа

    22:06 01.10.2026

  • 42 Тежко

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    е положението при тебе

    Коментиран от #47

    22:09 01.10.2026

  • 43 Пък той

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "На шмерца 🐛":

    все още е канцлер и не се интересува от мнението ти

    22:12 01.10.2026

  • 44 Отговорът

    10 2 Отговор
    Какво огромно падение за Германия е Мертц

    22:12 01.10.2026

  • 45 Познавач

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Не шмерца, а":

    се явяваш

    22:14 01.10.2026

  • 46 Констатация

    8 2 Отговор
    Не щем акъл от разтопен Марципан!!! Кът искаш - плащаш сам, хората излишни пари нямат, те си задават въпросъ - колко ще струва Литър Бензин/Дизел и Киловат Час Електречество в края на Декември и началото на Януари!!!

    22:15 01.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Добре е

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    че нищо на зависи от разбира чи като тебе

    22:16 01.10.2026

  • 49 Дааа

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Голям смешник":

    никнеймът ти е много точен

    22:18 01.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Смъртта

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Никакво такова":

    идва от русия

    22:24 01.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

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