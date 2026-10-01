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Тръмп отхвърли предложението на Иран и допусна нови удари след изборите

Тръмп отхвърли предложението на Иран и допусна нови удари след изборите

1 Октомври, 2026 21:09, обновена 1 Октомври, 2026 21:08 1 108 15

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Американският президент заяви, че последното предложение на Техеран е недостатъчно, и отказа да изключи подновяване на военните действия след 3 ноември

Тръмп отхвърли предложението на Иран и допусна нови удари след изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, определяйки го като недостатъчно. В интервю за списание „Тайм“, проведено на 28 септември и публикувано днес, той остави отворена възможността Вашингтон да възобнови ударите срещу Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември, предава БТА.

Тръмп каза, че повече няма да приема предложения от Техеран, които според него не отговарят на условията, които би изисквал и преди година. На въпрос за евентуални бъдещи цели той отказа подробности, като заяви, че подобна информация би разкрила къде САЩ биха могли да нанесат удари.

Иран предложи седемдневен план, свързан с прекратяване на бойните действия и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Техеран поставяше като условия отпадане на американската блокада и санкциите, както и достъп до замразени средства. Вашингтон отхвърли предложението, но посредническите усилия на Катар и други държави продължават.

Спор около предупреждение за атаката от 7 октомври

В интервюто Тръмп коментира и твърденията, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил предупреден предварително за подготвяната от „Хамас“ атака на 7 октомври 2023 г.

Според публикация на израелския вестник „Аарец“ президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед е предупредил Нетаняху за предстояща атака. Нетаняху отхвърля твърдението, а Тръмп заяви, че не може да си представи израелският премиер да е получил подобно предупреждение и да не е предприел действия.

Самият Тръмп каза, че е научил за тези твърдения едва по време на интервюто. Междувременно Асошиейтед прес съобщи, че Нетаняху тайно е посетил ОАЕ през уикенда и е поискал от бин Зайед публично да отхвърли информацията.

Тръмп не даде пряка подкрепа на Нетаняху за предстоящите избори в Израел. Той заяви, че „вече не се занимава с политика“, но добави, че не би подценявал израелския премиер. За неговия съперник Гади Айзенкот каза, че „не чува лоши неща“ за него.

Междувременно продължават и сраженията в Йемен между подкрепяните от Иран хуси и правителствените сили, като последните боеве засилват опасенията за ново настъпление към Таиз.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    9 11 Отговор
    Немможвм да помогнем на съюзника от БРИКС, понеже сме бащ @ вн 0 ра3 виваащи.

    21:10 01.10.2026

  • 2 Гробар

    22 7 Отговор
    Няма по-прости от кравите. Крадат им парите, за да водят еврейски войни.

    21:10 01.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 8 Отговор
    Днес Иран ни предупреди с бомбата на Централната поща в София.

    Коментиран от #7, #12

    21:11 01.10.2026

  • 4 Сатана Z

    19 6 Отговор
    След изборите за Конгреса в Обора,на Тръмп може да му подпишат молбата за предсрочно напускане на квартирата в Беля дом.

    Коментиран от #9

    21:13 01.10.2026

  • 5 Шопо

    9 4 Отговор
    САЩ съществуват като независима държава вече 250 години, това си е цяла вечност.

    21:17 01.10.2026

  • 6 А защо

    7 4 Отговор
    чак след изборите

    21:17 01.10.2026

  • 7 ДОМ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    НАПОЛЕОНЕ
    ГАСИ ЛАМБАТА
    И НЕ ПРЕЧИ НА ДРУГИТЕ ПАЦИЕНТИ☝

    Коментиран от #11

    21:19 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДОМ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    СТАЛИНЕ
    ГАСИ ЛАМБАТА
    И НЕ ПРЕЧИ НА ДРУГИТЕ ПАЦИЕНТИ☝

    21:21 01.10.2026

  • 10 И иранците го смучат

    9 6 Отговор
    Но Европа го смуче най-много най-дълбоко и най-навътре.
    И да триете и да не триете това е истината.

    21:21 01.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Персите не предлагат ,те имат условия .лъжете досущ като евреи

    22:06 01.10.2026

  • 14 БАРС

    2 1 Отговор
    ТОЯ СЕ АРСО .ВЗЕ ДА ДОТЯГА.

    22:08 01.10.2026

  • 15 Отговорът

    3 0 Отговор
    При нови удари Тръмп ще зятъне тотално в Иран

    22:15 01.10.2026