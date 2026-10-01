Тръмп отхвърли предложението на Иран и допусна нови удари след изборите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, определяйки го като недостатъчно. В интервю за списание „Тайм“, проведено на 28 септември и публикувано днес, той остави отворена възможността Вашингтон да възобнови ударите срещу Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември, предава БТА.

Тръмп каза, че повече няма да приема предложения от Техеран, които според него не отговарят на условията, които би изисквал и преди година. На въпрос за евентуални бъдещи цели той отказа подробности, като заяви, че подобна информация би разкрила къде САЩ биха могли да нанесат удари.

Иран предложи седемдневен план, свързан с прекратяване на бойните действия и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Техеран поставяше като условия отпадане на американската блокада и санкциите, както и достъп до замразени средства. Вашингтон отхвърли предложението, но посредническите усилия на Катар и други държави продължават.

Спор около предупреждение за атаката от 7 октомври

В интервюто Тръмп коментира и твърденията, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил предупреден предварително за подготвяната от „Хамас“ атака на 7 октомври 2023 г.

Според публикация на израелския вестник „Аарец“ президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед е предупредил Нетаняху за предстояща атака. Нетаняху отхвърля твърдението, а Тръмп заяви, че не може да си представи израелският премиер да е получил подобно предупреждение и да не е предприел действия.

Самият Тръмп каза, че е научил за тези твърдения едва по време на интервюто. Междувременно Асошиейтед прес съобщи, че Нетаняху тайно е посетил ОАЕ през уикенда и е поискал от бин Зайед публично да отхвърли информацията.

Тръмп не даде пряка подкрепа на Нетаняху за предстоящите избори в Израел. Той заяви, че „вече не се занимава с политика“, но добави, че не би подценявал израелския премиер. За неговия съперник Гади Айзенкот каза, че „не чува лоши неща“ за него.

Междувременно продължават и сраженията в Йемен между подкрепяните от Иран хуси и правителствените сили, като последните боеве засилват опасенията за ново настъпление към Таиз.