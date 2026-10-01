Тръмп отхвърли предложението на Иран и допусна нови удари след изборите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, определяйки го като недостатъчно. В интервю за списание „Тайм“, проведено на 28 септември и публикувано днес, той остави отворена възможността Вашингтон да възобнови ударите срещу Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември, предава БТА.
Тръмп каза, че повече няма да приема предложения от Техеран, които според него не отговарят на условията, които би изисквал и преди година. На въпрос за евентуални бъдещи цели той отказа подробности, като заяви, че подобна информация би разкрила къде САЩ биха могли да нанесат удари.
Иран предложи седемдневен план, свързан с прекратяване на бойните действия и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Техеран поставяше като условия отпадане на американската блокада и санкциите, както и достъп до замразени средства. Вашингтон отхвърли предложението, но посредническите усилия на Катар и други държави продължават.
Спор около предупреждение за атаката от 7 октомври
В интервюто Тръмп коментира и твърденията, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил предупреден предварително за подготвяната от „Хамас“ атака на 7 октомври 2023 г.
Според публикация на израелския вестник „Аарец“ президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед е предупредил Нетаняху за предстояща атака. Нетаняху отхвърля твърдението, а Тръмп заяви, че не може да си представи израелският премиер да е получил подобно предупреждение и да не е предприел действия.
Самият Тръмп каза, че е научил за тези твърдения едва по време на интервюто. Междувременно Асошиейтед прес съобщи, че Нетаняху тайно е посетил ОАЕ през уикенда и е поискал от бин Зайед публично да отхвърли информацията.
Тръмп не даде пряка подкрепа на Нетаняху за предстоящите избори в Израел. Той заяви, че „вече не се занимава с политика“, но добави, че не би подценявал израелския премиер. За неговия съперник Гади Айзенкот каза, че „не чува лоши неща“ за него.
Междувременно продължават и сраженията в Йемен между подкрепяните от Иран хуси и правителствените сили, като последните боеве засилват опасенията за ново настъпление към Таиз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
21:10 01.10.2026
2 Гробар
21:10 01.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #12
21:11 01.10.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #9
21:13 01.10.2026
5 Шопо
21:17 01.10.2026
6 А защо
21:17 01.10.2026
7 ДОМ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
До коментар #3 от "Последния Софиянец":НАПОЛЕОНЕ
ГАСИ ЛАМБАТА
И НЕ ПРЕЧИ НА ДРУГИТЕ ПАЦИЕНТИ☝
Коментиран от #11
21:19 01.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ДОМ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
До коментар #4 от "Сатана Z":СТАЛИНЕ
ГАСИ ЛАМБАТА
И НЕ ПРЕЧИ НА ДРУГИТЕ ПАЦИЕНТИ☝
21:21 01.10.2026
10 И иранците го смучат
И да триете и да не триете това е истината.
21:21 01.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Kaлпазанин
22:06 01.10.2026
14 БАРС
22:08 01.10.2026
15 Отговорът
22:15 01.10.2026