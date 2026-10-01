Полски генерал: Русия не е способна в момента да нападне държава от НАТО

Русия в момента не разполага с възможност да предприеме военна инвазия срещу държава от НАТО заради продължаващата съпротива на Украйна, заяви генерал-лейтенант Пьотър Блажеуш, полски представител във Военните комитети на НАТО и ЕС. Той направи изказването преди закрито заседание на комисии на Европейския парламент, посветено на Сувалкския коридор, съобщи Полската агенция по печата, предава БТА.

„В момента, благодарение на украинските сили, Русия не е в състояние да предприеме нахлуване в страна от НАТО“, заяви Блажеуш пред журналисти.

По думите му това не означава, че Москва не може да предприема действия с цел да създава напрежение и да отслабва западните държави. Според генерала Русия би могла да използва подобни действия за подготовка на условия за евентуални бъдещи операции.

Блажеуш заяви още, че НАТО разполага с планове за защита на Сувалкския коридор и е предприела мерки за ускоряване на реакцията при възникване на заплаха. По думите му върховният съюзнически командващ в Европа разполага с допълнителни правомощия за по-бързо вземане на решения.

Военният представител подчерта, че отбраната на региона не зависи само от военните способности на НАТО. Според него Европейският съюз може да използва икономически и правни инструменти спрямо Русия, което в комбинация с действията на Алианса би създало допълнителен натиск върху Москва.

Сувалкският коридор е стратегически сухопътен участък между Полша и Литва. Той представлява единствената сухопътна връзка на балтийските държави с останалата част от НАТО и се намира между руския Калининградски ексклав и Беларус.

Сигурността на района е сред темите, свързани с отбранителното планиране на НАТО и военната мобилност в източния фланг на Алианса. Европейският съюз също работи по мерки за улесняване на придвижването на военна техника и личен състав между държавите членки.