Полски генерал: Русия не е способна в момента да нападне държава от НАТО

Русия в момента не разполага с възможност да предприеме военна инвазия срещу държава от НАТО заради продължаващата съпротива на Украйна, заяви генерал-лейтенант Пьотър Блажеуш, полски представител във Военните комитети на НАТО и ЕС. Той направи изказването преди закрито заседание на комисии на Европейския парламент, посветено на Сувалкския коридор, съобщи Полската агенция по печата, предава БТА.
„В момента, благодарение на украинските сили, Русия не е в състояние да предприеме нахлуване в страна от НАТО“, заяви Блажеуш пред журналисти.
По думите му това не означава, че Москва не може да предприема действия с цел да създава напрежение и да отслабва западните държави. Според генерала Русия би могла да използва подобни действия за подготовка на условия за евентуални бъдещи операции.
Блажеуш заяви още, че НАТО разполага с планове за защита на Сувалкския коридор и е предприела мерки за ускоряване на реакцията при възникване на заплаха. По думите му върховният съюзнически командващ в Европа разполага с допълнителни правомощия за по-бързо вземане на решения.
Военният представител подчерта, че отбраната на региона не зависи само от военните способности на НАТО. Според него Европейският съюз може да използва икономически и правни инструменти спрямо Русия, което в комбинация с действията на Алианса би създало допълнителен натиск върху Москва.
Сувалкският коридор е стратегически сухопътен участък между Полша и Литва. Той представлява единствената сухопътна връзка на балтийските държави с останалата част от НАТО и се намира между руския Калининградски ексклав и Беларус.
Сигурността на района е сред темите, свързани с отбранителното планиране на НАТО и военната мобилност в източния фланг на Алианса. Европейският съюз също работи по мерки за улесняване на придвижването на военна техника и личен състав между държавите членки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #6
19:57 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сатана Z
19:58 01.10.2026
4 Читател
Коментиран от #28, #50
19:59 01.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тоя поляк
До коментар #1 от "Боруна Лом":Една сутрин се събудил, видял картата на света и му хрумнала тази мисъл..
Коментиран от #17
20:01 01.10.2026
7 Шопо
Справка ВСВ
Коментиран от #40
20:01 01.10.2026
8 Лакеите на Пентагона
20:01 01.10.2026
9 Отстрани
20:01 01.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хаген Дас
20:01 01.10.2026
12 Кой напада държава от НАТО ? ..!!!
Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че 625 души са били задържани по време на протестите. Демонстрациите са засегнали 356 училища, а 83 полицаи и жандармери са били ранени.
Коментиран от #16
20:02 01.10.2026
13 az СВО Победа 81
Довчеря ревяха, че Русия ги напада сега на 180°!
🤣🤣🤣
20:05 01.10.2026
14 Фашистите напълниха гащите от страх!
20:06 01.10.2026
15 Истината:
Поливаме пустинята, но ще му даваме на нашето момче, смятат от ЕС!
Едва започнала да изплаща 90-те милиарда евро заем за Киев, Европа получи
ново искане от Кацата без дъно, Украйна за Стотици милиарда Евро за 2026 и 2027 г.
Урсулте обаче се Страхуват, защото през 2027 г. предстоят избори във:
Франция, Испания, Полша и Италия и ЕС ще Загине в този си Урсулски формат
20:07 01.10.2026
16 Гледайте какво се случва във Франция
До коментар #12 от "Кой напада държава от НАТО ? ..!!!":Протестите първоначално започнаха в и около Париж, а по-късно се разпространиха и в други части на страната. Студентите настояват за подобряване на образователните условия и казват, че демонстрациите не са замислени като актове на вандализъм.
Френският президент Еманюел Макрон осъди насилието....армията е по улиците навсякъде във Франция ..
20:10 01.10.2026
17 Боруна Лом
До коментар #6 от "Тоя поляк":ТЕЗИ ПуЛЯЦИ ЯВНО СА ГОЛЕМИ МАЗОХИСТИ ИЛИ ВЗИМАТ ПРОЦЕНТ ОТ ЗАЕМИТЕ ЗА УКРИЯ?
20:11 01.10.2026
18 Първанов
Не че нещо ще направят, най- много нато да ги занули за отрицателно време
Коментиран от #35, #36, #45
20:11 01.10.2026
19 Хер Флик от Гестапо
20:12 01.10.2026
20 Иван 1
Коментиран от #33
20:14 01.10.2026
21 Вова
20:15 01.10.2026
22 ти да видиш
20:15 01.10.2026
23 Обективен
20:17 01.10.2026
24 Защо ли...?!
Коментиран от #30
20:19 01.10.2026
25 От 1867 до 1917 г.
20:19 01.10.2026
26 фас
Коментиран от #29
20:19 01.10.2026
27 РУСНАК 🇷🇺
20:22 01.10.2026
28 Европеец
До коментар #4 от "Читател":Докъде стигнахме след като ненормалните урсулци забраниха руската телевизия ..... По време на социализма трябваше петък вечер да гледахме съветските новини и съветски филм.... Нещо не ни харесваше много.... А сега като гледам през сателит и през интернет масово гледаме руска телевизия за да се информираме обективно за нещата... Това ще изгледаме речта на руския президент Владимир Путин, въпреки рестрикцията на урсулата и кликата ѝ.... Относно заглавието бих казал полският генерал донякъде е прав, а и същевременно и греши..... Русия е способна на всичко, за което сметне ,че е необходимо за нейното благополучие...... Що се касае за НАТО, Русия многократно е казвала че няма желание и намерения да напада и воюва с европейските тоталитарни и колониални страни членки на фюрелския тоталитарен съюз.... Но пък ако бесните евро пуделчета започнат да ръмжат либерастно срещу мечока и се опитат да гризнат от него нещо чудно пуделчетата да бъдат размазани от здравата меча лапа.
20:22 01.10.2026
29 Касс
До коментар #26 от "фас":Еврото има толкова бомбардировача и изтребители колкото ватенките няма да произведат за 1000 години.
Коментиран от #39, #44
20:23 01.10.2026
30 А Мала Токмачка?
До коментар #24 от "Защо ли...?!":Превзеха ли Мала Токмачка?
20:24 01.10.2026
31 Орк
20:24 01.10.2026
32 Франция гори
20:25 01.10.2026
33 пита се още
До коментар #20 от "Иван 1":За чий умряха 1,5 милиона руски солдата.
20:25 01.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Путлето Лавров,Захарова и другите фашета
До коментар #18 от "Първанов":Имат бункери.А останалите колхозници дървени тоалетни.
20:27 01.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Анонимен
20:33 01.10.2026
38 Говоренето...
20:34 01.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ох добре че са бандерите
Но за това, европейските данъкоплатци трябва да развържат още кесиите си и да не мъркат.
И да не слушат руска пропаганда, че СВО не било започнало за територии и после мирния договор в Истанбул след капитулацията на Киев, не бил за територии.
Който се информира от сериозните, авторитетни медии и институти, знае истината и не се връзва на руската пропаганда
20:39 01.10.2026
42 истината преди всичко
20:43 01.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ох пак ли бе:)
До коментар #18 от "Първанов":С изтърканата ви тъпа опорка,
Разбира се, че само луд може да си помисли че Русия ще напада неутрална Украйна като каквато бе измислена като държава, и ще я въоръжава и обучава за да я вкара в НАТО дори чрез пуч, за да не я нападнела Русия.:)
Същото се отнася и за Европа сега. Русия няма намерение и никаква файда да напада Европа освен ако европсихопатите не си го пожелаят и изработят. На Русия и е нужна силна икокомически Европа с която да е в добри търговски отношения.
20:56 01.10.2026
46 Мутата
20:56 01.10.2026
47 Помнещ
21:03 01.10.2026
48 Алкохолици
21:08 01.10.2026
49 Простият
21:13 01.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.