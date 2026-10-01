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Полски генерал: Русия не е способна в момента да нападне държава от НАТО

Полски генерал: Русия не е способна в момента да нападне държава от НАТО

1 Октомври, 2026 19:54 1 041 50

  • полша-
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  • нато-
  • държава

Пьотър Блажеуш заяви, че украинската съпротива ограничава военните възможности на Москва, но предупреди за възможни действия за дестабилизиране на Запада

Полски генерал: Русия не е способна в момента да нападне държава от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия в момента не разполага с възможност да предприеме военна инвазия срещу държава от НАТО заради продължаващата съпротива на Украйна, заяви генерал-лейтенант Пьотър Блажеуш, полски представител във Военните комитети на НАТО и ЕС. Той направи изказването преди закрито заседание на комисии на Европейския парламент, посветено на Сувалкския коридор, съобщи Полската агенция по печата, предава БТА.

„В момента, благодарение на украинските сили, Русия не е в състояние да предприеме нахлуване в страна от НАТО“, заяви Блажеуш пред журналисти.

По думите му това не означава, че Москва не може да предприема действия с цел да създава напрежение и да отслабва западните държави. Според генерала Русия би могла да използва подобни действия за подготовка на условия за евентуални бъдещи операции.

Блажеуш заяви още, че НАТО разполага с планове за защита на Сувалкския коридор и е предприела мерки за ускоряване на реакцията при възникване на заплаха. По думите му върховният съюзнически командващ в Европа разполага с допълнителни правомощия за по-бързо вземане на решения.

Военният представител подчерта, че отбраната на региона не зависи само от военните способности на НАТО. Според него Европейският съюз може да използва икономически и правни инструменти спрямо Русия, което в комбинация с действията на Алианса би създало допълнителен натиск върху Москва.

Сувалкският коридор е стратегически сухопътен участък между Полша и Литва. Той представлява единствената сухопътна връзка на балтийските държави с останалата част от НАТО и се намира между руския Калининградски ексклав и Беларус.

Сигурността на района е сред темите, свързани с отбранителното планиране на НАТО и военната мобилност в източния фланг на Алианса. Европейският съюз също работи по мерки за улесняване на придвижването на военна техника и личен състав между държавите членки.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    34 5 Отговор
    ТИ ВИЖ УКРИЯ, КОЯТО ВИ УТРЕПА ХОРАТА И ВЗРИВИ ПРИСТАНИЩЕТО В РУМЪНИЯ

    Коментиран от #6

    19:57 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    32 6 Отговор
    Професия : Поляк

    19:58 01.10.2026

  • 4 Читател

    37 7 Отговор
    Най-великият президент на света говори в момента във Валдай и цял свят го слуша.

    Коментиран от #28, #50

    19:59 01.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тоя поляк

    26 5 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Една сутрин се събудил, видял картата на света и му хрумнала тази мисъл..

    Коментиран от #17

    20:01 01.10.2026

  • 7 Шопо

    31 9 Отговор
    Колко време ще е нужно на Русия за да превземе Българя ?
    Справка ВСВ

    Коментиран от #40

    20:01 01.10.2026

  • 8 Лакеите на Пентагона

    15 6 Отговор
    Пердоле, досущ Пилсудски от Ада.

    20:01 01.10.2026

  • 9 Отстрани

    34 6 Отговор
    Полските мижитурки през ден си менят мнението, в момента в който руснаците им скръцнат малко със зъби и те моментално подвиват страхливо опашки.

    20:01 01.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хаген Дас

    32 4 Отговор
    Защо Рюте вчера даваше обяснение след обяснение! Малко наду гащи!

    20:01 01.10.2026

  • 12 Кой напада държава от НАТО ? ..!!!

    26 4 Отговор
    Училища са подпалени по време на протести във Франция, над 600 са задържани. Според Ройтерс , нападателите са заляли с бензин директор на училище и са подпалили най-малко две училища.Полицията съобщи, че стотици млади хора са обградили пожарна кола, пристигнала в гимназия „Сент-Екзюпери“ в Марсилия, за да потуши пожар. Те са принудили пожарникарите да напуснат превозното средство и след това са го подпалили. Според доклада инцидентите са станали на фона на протести заради недостиг на учители, пренаселени класни стаи, дълги учебни часове и лошо състояние на училищните сгради.
    Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че 625 души са били задържани по време на протестите. Демонстрациите са засегнали 356 училища, а 83 полицаи и жандармери са били ранени.

    Коментиран от #16

    20:02 01.10.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    29 4 Отговор
    Тия съвсем се смахнаха!

    Довчеря ревяха, че Русия ги напада сега на 180°!

    🤣🤣🤣

    20:05 01.10.2026

  • 14 Фашистите напълниха гащите от страх!

    31 5 Отговор
    Никога не съм предполагал,че в Европа има толкова много болни мозъци!

    20:06 01.10.2026

  • 15 Истината:

    30 3 Отговор
    Киев иска още Стотици милиарди Евро, Брюксел вече е на предела си!
    Поливаме пустинята, но ще му даваме на нашето момче, смятат от ЕС!
    Едва започнала да изплаща 90-те милиарда евро заем за Киев, Европа получи
    ново искане от Кацата без дъно, Украйна за Стотици милиарда Евро за 2026 и 2027 г.
    Урсулте обаче се Страхуват, защото през 2027 г. предстоят избори във:
    Франция, Испания, Полша и Италия и ЕС ще Загине в този си Урсулски формат

    20:07 01.10.2026

  • 16 Гледайте какво се случва във Франция

    24 2 Отговор

    До коментар #12 от "Кой напада държава от НАТО ? ..!!!":

    Протестите първоначално започнаха в и около Париж, а по-късно се разпространиха и в други части на страната. Студентите настояват за подобряване на образователните условия и казват, че демонстрациите не са замислени като актове на вандализъм.
    Френският президент Еманюел Макрон осъди насилието....армията е по улиците навсякъде във Франция ..

    20:10 01.10.2026

  • 17 Боруна Лом

    24 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя поляк":

    ТЕЗИ ПуЛЯЦИ ЯВНО СА ГОЛЕМИ МАЗОХИСТИ ИЛИ ВЗИМАТ ПРОЦЕНТ ОТ ЗАЕМИТЕ ЗА УКРИЯ?

    20:11 01.10.2026

  • 18 Първанов

    4 25 Отговор
    Лавров, Путин и Захарова също се кълняха, че няма да нападат Украйна.
    Не че нещо ще направят, най- много нато да ги занули за отрицателно време

    Коментиран от #35, #36, #45

    20:11 01.10.2026

  • 19 Хер Флик от Гестапо

    21 3 Отговор
    ...Пак ще кажа....ние в Германия имаме една поговорка за сговорчивите момичета.. "Тая е по-лесно и от Полша"

    20:12 01.10.2026

  • 20 Иван 1

    24 3 Отговор
    Пита се в задачата защо тогава ревете,че руснаците ще нападнат ЕС и делите много, много пари за оръжие вместо за социални помощи.

    Коментиран от #33

    20:14 01.10.2026

  • 21 Вова

    3 15 Отговор
    И нема нужда,и в Украйна сме неспособни....

    20:15 01.10.2026

  • 22 ти да видиш

    10 4 Отговор
    Пьотърчо на тая кълка ли лежиш ве😂

    20:15 01.10.2026

  • 23 Обективен

    12 2 Отговор
    Айде бе,я пак

    20:17 01.10.2026

  • 24 Защо ли...?!

    17 4 Отговор
    Поляците имат слава на слаби воини...?!

    Коментиран от #30

    20:19 01.10.2026

  • 25 От 1867 до 1917 г.

    17 3 Отговор
    тези земи са били територия на Сувалкската губерния на Кралство Полша , което е било част от Руската империя . Естествената граница на губернаторството на север и изток (днешна Литва) е била река Неман . Преди Втората световна война границата между Литва и Полша е минавала през този регион . По време на Студената война Сувалкският пролом не е имал стратегическо значение, тъй като Литва е била част от Съветския съюз , а Полша е била страна от Варшавския договор .Когато балтийските държави и Полша се присъединиха към НАТО през 2004 г. , тази тясна граница между Полша и Литва се превърна в уязвима точка за военния блок. Регионът се разглежда като хипотетичен сухопътен „коридор“ с дължина приблизително 100 километра, който би могъл да свърже Беларус ( руски съюзник в ОДКС ) с Калининградска област на Русия

    20:19 01.10.2026

  • 26 фас

    21 3 Отговор
    Европа не е способна дори да се уригне в лицето на руснаците,камоли да води война дори с прашки.

    Коментиран от #29

    20:19 01.10.2026

  • 27 РУСНАК 🇷🇺

    19 1 Отговор
    Аз, руснакът, мисля, че отдавна е необходимо да поставим всички на мястото си. Без война. Необходимо е пълно петролно и газово ембарго по отношение на Европа. Трябва да покажем на всички кой е главния на света. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    20:22 01.10.2026

  • 28 Европеец

    23 2 Отговор

    До коментар #4 от "Читател":

    Докъде стигнахме след като ненормалните урсулци забраниха руската телевизия ..... По време на социализма трябваше петък вечер да гледахме съветските новини и съветски филм.... Нещо не ни харесваше много.... А сега като гледам през сателит и през интернет масово гледаме руска телевизия за да се информираме обективно за нещата... Това ще изгледаме речта на руския президент Владимир Путин, въпреки рестрикцията на урсулата и кликата ѝ.... Относно заглавието бих казал полският генерал донякъде е прав, а и същевременно и греши..... Русия е способна на всичко, за което сметне ,че е необходимо за нейното благополучие...... Що се касае за НАТО, Русия многократно е казвала че няма желание и намерения да напада и воюва с европейските тоталитарни и колониални страни членки на фюрелския тоталитарен съюз.... Но пък ако бесните евро пуделчета започнат да ръмжат либерастно срещу мечока и се опитат да гризнат от него нещо чудно пуделчетата да бъдат размазани от здравата меча лапа.

    20:22 01.10.2026

  • 29 Касс

    2 24 Отговор

    До коментар #26 от "фас":

    Еврото има толкова бомбардировача и изтребители колкото ватенките няма да произведат за 1000 години.

    Коментиран от #39, #44

    20:23 01.10.2026

  • 30 А Мала Токмачка?

    1 11 Отговор

    До коментар #24 от "Защо ли...?!":

    Превзеха ли Мала Токмачка?

    20:24 01.10.2026

  • 31 Орк

    18 1 Отговор
    За какво и притрябвала Европа на Русия? Вие вече сте нападнати от мигранти. Няма я Европа. Някога била, а сега я няма.

    20:24 01.10.2026

  • 32 Франция гори

    15 2 Отговор
    Цялата гори

    20:25 01.10.2026

  • 33 пита се още

    2 13 Отговор

    До коментар #20 от "Иван 1":

    За чий умряха 1,5 милиона руски солдата.

    20:25 01.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Путлето Лавров,Захарова и другите фашета

    1 19 Отговор

    До коментар #18 от "Първанов":

    Имат бункери.А останалите колхозници дървени тоалетни.

    20:27 01.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Анонимен

    12 1 Отговор
    Момче, не дърпай дявола за опашката!

    20:33 01.10.2026

  • 38 Говоренето...

    12 0 Отговор
    ...на глупости от политици наистина е безценно -> с всеки изминал ден се убеждавам, че не само БГ политиците у нас са иди...оти!

    20:34 01.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ох добре че са бандерите

    8 1 Отговор
    за да ловят украинци по улиците и пращат на фронта, че да спират така Русия да не нападне Европа. И опазват демокрацията, човешките свободи, редът основан на правила и новите европейски ценности.
    Но за това, европейските данъкоплатци трябва да развържат още кесиите си и да не мъркат.
    И да не слушат руска пропаганда, че СВО не било започнало за територии и после мирния договор в Истанбул след капитулацията на Киев, не бил за територии.
    Който се информира от сериозните, авторитетни медии и институти, знае истината и не се връзва на руската пропаганда

    20:39 01.10.2026

  • 42 истината преди всичко

    10 0 Отговор
    Само този ли не е разбрал , че войната между Русия и евроНатото ще бьде най кратката в историята. Всьщност тогава за каква война става дума? Защо постоянно ни говорят и пишет за това?!?

    20:43 01.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ох пак ли бе:)

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Първанов":

    С изтърканата ви тъпа опорка,
    Разбира се, че само луд може да си помисли че Русия ще напада неутрална Украйна като каквато бе измислена като държава, и ще я въоръжава и обучава за да я вкара в НАТО дори чрез пуч, за да не я нападнела Русия.:)

    Същото се отнася и за Европа сега. Русия няма намерение и никаква файда да напада Европа освен ако европсихопатите не си го пожелаят и изработят. На Русия и е нужна силна икокомически Европа с която да е в добри търговски отношения.

    20:56 01.10.2026

  • 46 Мутата

    8 0 Отговор
    Тоя полски джендър що не пробва, ще го изплющът директно през гащите.

    20:56 01.10.2026

  • 47 Помнещ

    6 0 Отговор
    Шизофреници. Един ден говорят, че вече ни нападат, на другия нямали достатъчно сили ...

    21:03 01.10.2026

  • 48 Алкохолици

    2 0 Отговор
    Номер 1 , страх ги тресе !

    21:08 01.10.2026

  • 49 Простият

    0 0 Отговор
    Тоя каун по добре да обясни защо и е на Русия да напада някой от НАТО, ако натуту не направи някоя простотия да нападне Русия, щото натуту все около руските граници се мота.

    21:13 01.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

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