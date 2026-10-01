Путин: Международните конфликти вероятно ще продължат на фона на глобалните промени

Международните конфликти вероятно ще продължат през следващите години на фона на промените в световния ред, заяви руският президент Владимир Путин. Според него отслабването на това, което той определи като „хегемония на Запада“, би могло да доведе до подобряване на международната ситуация, предава БТА.
Путин заяви, че фундаменталните промени в света и новите възможности, които те създават, подхранват амбициите на различни държави и готовността им да поемат рискове в стремеж към значителни политически или стратегически успехи.
Руският президент призова за действия, които да предотвратят развитието на „катастрофални сценарии“. По думите му отговорността за бъдещето на човечеството трябва да се изразява в конкретни мерки, насочени към избягване на ситуации, които могат да застрашат глобалната сигурност.
Особено внимание Путин обърна на риска от използване на оръжия за масово унищожение. „Може ли да бъдем сигурни, че такива оръжия никога няма да бъдат използвани? Разбира се, не“, заяви той, като добави, че този риск трябва да бъде отчетен и предотвратен.
Изказването идва на фона на продължаващи международни конфликти и напрежение между Русия и западните държави. В същото време Москва настоява за възстановяване на диалога със САЩ по въпросите на стратегическата стабилност и контрола върху въоръженията. Кремъл заяви през септември, че преговорите по тези теми трябва да бъдат възобновени, но предупреди, че те ще изискват продължителни и сложни експертни разговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 У0400 Ямбол е градът
Коментиран от #2, #50
20:27 01.10.2026
2 Ами
До коментар #1 от "У0400 Ямбол е градът":Ще обикалят кофите и бунищата.
20:28 01.10.2026
3 Привет
как не ви е срам бе
20:29 01.10.2026
4 az СВО Победа 81
Коментиран от #10, #15, #18, #22
20:29 01.10.2026
5 Киро
Коментиран от #36
20:29 01.10.2026
6 Йода
20:30 01.10.2026
7 Пич
Не става въпрос дори и за политика, а желаят тоталното ни унищожение!!!
Коментиран от #17
20:30 01.10.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #23
20:31 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Козячетата
20:32 01.10.2026
12 Яшар
Коментиран от #29
20:32 01.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 дядя дръмпирушка
Този раздел се фокусира върху все по-видимата украинска контраофанзива в района на Борова-Лиман, като руски военни блогъри също признават украински териториални придобивки. Стенограмата разглежда оценки, че Украйна може да е възвърнала до около 200 квадратни километра в рамките на няколко месеца, въпреки че точният ход на фронта остава неясен. Има и атаки срещу Новоросийск, докладвана украинска атака срещу руски газов завод на около 2 800 километра разстояние, както и украинското оръжейно производство и пристигането на RCH 155.
Коментиран от #32
20:33 01.10.2026
15 Да, разбрахме
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Ботокса що избяга от Сочи във Валдай?Следва зад Урал .
ВСУ в момента помитат руските клетници във всички направления.
20:35 01.10.2026
16 Естествено че има
20:36 01.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аа майкуууу
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Верно ли?То това е така от 120 години.😂😂😂😂😂
20:37 01.10.2026
19 Попай
20:38 01.10.2026
20 Ти да видиш
Сопол.
20:42 01.10.2026
21 Колониализъм се нарича това
20:43 01.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А защо има
20:45 01.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сатана Z
Коментиран от #31, #33, #34, #35
20:47 01.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Продължаващи международни конфликти
20:50 01.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Факти
НАТО -25 пъти колкото на Раша.
Коментиран от #53, #55
20:51 01.10.2026
31 тъпичко то ми
До коментар #26 от "Сатана Z":да бе, ти ли го писа ??Или звездите ти го говорят
20:52 01.10.2026
32 Изкуфел си, дядка
До коментар #14 от "дядя дръмпирушка":Дрънкаш за Курската дъга от времето на ВСВ!
20:52 01.10.2026
33 Гробар
До коментар #26 от "Сатана Z":Не цяла Европа. Една хубава ядрена ракета унищожава един голям град. Това е идеята. Лондон, Париж, Брюксел, Берлин, Амстердам, Рим, Мадрид, Варшава. На първо време. Надали някой ще хаби ракети за Кочината. Освен ако не се помолим много горещо.
20:52 01.10.2026
34 А РУСКИЯ КЕНЕФ
До коментар #26 от "Сатана Z":КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ
БРЕ ИЗФЪСКАЛ?
ЩЕ БЪДЕ ТОТАЛНО ЗАЛИЧЕН.
20:53 01.10.2026
35 Брях!!!
До коментар #26 от "Сатана Z":В кое пророчество?!
Фантазьор!!!
20:53 01.10.2026
36 СПИРО
До коментар #5 от "Киро":КОЛКО ГОДИНИ
ГО СЛУШАМЕ
ТОВА .
МИНАХА 5 ГОДИНИ ..
ОЩЕ ТОЛКОВА ДА МИНАТ
ПАК НЯМА ДА СТАНЕ
РУСОТЪПАК.
20:55 01.10.2026
37 Тъпото руско говедо Румен
20:56 01.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ПУЧЯ ВЪШКИН
СА МУ ВИНОВНИ?
ИЛИ КОСАТКИТЕ
РЪФАТ БЯЛАТА МЕЧКА?
20:58 01.10.2026
40 Някой
Та предните пренебрегвания на предупреждения доведоха до войната. В даден момент се стига до действия.
20:59 01.10.2026
41 Факти
21:00 01.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Факти
21:01 01.10.2026
44 Над 300 000 души протистираха
21:02 01.10.2026
45 ганю с ла.номета
21:02 01.10.2026
46 опаа,
21:05 01.10.2026
47 Над 300 000 души протистираха
21:05 01.10.2026
48 Голям
"Руският президент призова за действия, които да предотвратят развитието на „катастрофални сценарии“. По думите му отговорността за бъдещето на човечеството трябва да се изразява в конкретни мерки, насочени към избягване на ситуации, които могат да застрашат глобалната сигурност."
Единствените които застрашават мира на Земята са путин и русофила тръмп... и тръгнал путин да обяснява че трябвало да се предприемат действия, за да няма катастрофални последствия... единствените адекватни действия биха били от негова страна, а именно изтегляне на руските войски от Украйна и с това и прекратяване на войната, ето така се предотвратяват реално развитието на "катастрофални сценарии"... Колко са зле руснаците... и отново са гласували за това чучело путин.
21:06 01.10.2026
49 Един
21:06 01.10.2026
50 Маринов
До коментар #1 от "У0400 Ямбол е градът":По речта на Путин. Чувства се, че той е против употреба на ОМП. И това дава козове на НАТО и сие да атакуват всячески Русия. Пример: Калининград. За мен е грешка.
Относно замяната на Путин рано или късно: да ще ги сменят. Но сигурно ще дойде чичко Сталин 2 и ще коригира сегашната путинова доктрина. И НАТО ще иска среща и подписване на споразумения. Тогава, не сега.
Колкото до троловете: да има ги и от двете страни. Това са платените играчи в сайта. Има привърженици и за двете страни, които не са тролове. Аз съм един от тях. Няма нищо страшно. Животът си върви. Преди Путин май ще си ходят Мерц и Макрон. И още някои. С след няколко години ,- и Урсула. Затова сега пробват да я предложат и изберат за президент на Германия. Игри.
21:09 01.10.2026
51 Западните олигарси
Коментиран от #54
21:10 01.10.2026
52 Путин:
21:12 01.10.2026
53 Западните олигарси го вземат бре
До коментар #30 от "Факти":Тва дето БВП му викаш. Никакво значение за обикновенният човек няма.
21:13 01.10.2026
54 В Русия как е?
До коментар #51 от "Западните олигарси":Затънали в дългове държава и една шепа свръх богати лумпени ръководени от побъркал се старец.
21:13 01.10.2026
55 Моряка
До коментар #30 от "Факти":Какво значение има БВП,щом като Европа може да престане да съществува за около 5 минути,барабар с Балканите.Достатъчно западняците лъгаха Путин.Даже Меркел си призна.Лошото е,че и нас агента Паси ни набута към западняците.Жълтоповетниците пък бутнаха ПСА.Сега Радев си трае,когато разрушават народната светиня - паметника Шипка.Е как тогава Москва ще вярва на сълзи?
21:14 01.10.2026