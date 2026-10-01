Путин: Международните конфликти вероятно ще продължат на фона на глобалните промени

Международните конфликти вероятно ще продължат през следващите години на фона на промените в световния ред, заяви руският президент Владимир Путин. Според него отслабването на това, което той определи като „хегемония на Запада“, би могло да доведе до подобряване на международната ситуация, предава БТА.

Путин заяви, че фундаменталните промени в света и новите възможности, които те създават, подхранват амбициите на различни държави и готовността им да поемат рискове в стремеж към значителни политически или стратегически успехи.

Руският президент призова за действия, които да предотвратят развитието на „катастрофални сценарии“. По думите му отговорността за бъдещето на човечеството трябва да се изразява в конкретни мерки, насочени към избягване на ситуации, които могат да застрашат глобалната сигурност.

Особено внимание Путин обърна на риска от използване на оръжия за масово унищожение. „Може ли да бъдем сигурни, че такива оръжия никога няма да бъдат използвани? Разбира се, не“, заяви той, като добави, че този риск трябва да бъде отчетен и предотвратен.

Изказването идва на фона на продължаващи международни конфликти и напрежение между Русия и западните държави. В същото време Москва настоява за възстановяване на диалога със САЩ по въпросите на стратегическата стабилност и контрола върху въоръженията. Кремъл заяви през септември, че преговорите по тези теми трябва да бъдат възобновени, но предупреди, че те ще изискват продължителни и сложни експертни разговори.