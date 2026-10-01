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Путин: Международните конфликти вероятно ще продължат на фона на глобалните промени

Путин: Международните конфликти вероятно ще продължат на фона на глобалните промени

1 Октомври, 2026 20:24 845 55

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  • владимир путин-
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  • конфликти-
  • путин

Руският президент предупреди за риск от катастрофични сценарии и заяви, че не може да има гаранция, че оръжия за масово унищожение никога няма да бъдат използвани

Путин: Международните конфликти вероятно ще продължат на фона на глобалните промени - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международните конфликти вероятно ще продължат през следващите години на фона на промените в световния ред, заяви руският президент Владимир Путин. Според него отслабването на това, което той определи като „хегемония на Запада“, би могло да доведе до подобряване на международната ситуация, предава БТА.

Путин заяви, че фундаменталните промени в света и новите възможности, които те създават, подхранват амбициите на различни държави и готовността им да поемат рискове в стремеж към значителни политически или стратегически успехи.

Руският президент призова за действия, които да предотвратят развитието на „катастрофални сценарии“. По думите му отговорността за бъдещето на човечеството трябва да се изразява в конкретни мерки, насочени към избягване на ситуации, които могат да застрашат глобалната сигурност.

Особено внимание Путин обърна на риска от използване на оръжия за масово унищожение. „Може ли да бъдем сигурни, че такива оръжия никога няма да бъдат използвани? Разбира се, не“, заяви той, като добави, че този риск трябва да бъде отчетен и предотвратен.

Изказването идва на фона на продължаващи международни конфликти и напрежение между Русия и западните държави. В същото време Москва настоява за възстановяване на диалога със САЩ по въпросите на стратегическата стабилност и контрола върху въоръженията. Кремъл заяви през септември, че преговорите по тези теми трябва да бъдат възобновени, но предупреди, че те ще изискват продължителни и сложни експертни разговори.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 У0400 Ямбол е градът

    9 14 Отговор
    Рано или късно ще падне. Тогава руските тролове какво ще правят

    Коментиран от #2, #50

    20:27 01.10.2026

  • 2 Ами

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "У0400 Ямбол е градът":

    Ще обикалят кофите и бунищата.

    20:28 01.10.2026

  • 3 Привет

    12 4 Отговор
    Извадено от контекста
    как не ви е срам бе

    20:29 01.10.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    10 17 Отговор
    Губещият световната си хегемония запад като нищо ще използва ОМП, в отчаян опит да забави и отложи загубата си....

    Коментиран от #10, #15, #18, #22

    20:29 01.10.2026

  • 5 Киро

    9 16 Отговор
    И Киев е руски.

    Коментиран от #36

    20:29 01.10.2026

  • 6 Йода

    17 12 Отговор
    Една война ще свърши когато Путин свърши.

    20:30 01.10.2026

  • 7 Пич

    12 12 Отговор
    Дано да не съм лош пророк, но все ми се струва, че ако Урсулианците не бъдат пометени, ще ни забъркат в някоя война! Отделно, бялата раса има вековни врагове!!!
    Не става въпрос дори и за политика, а желаят тоталното ни унищожение!!!

    Коментиран от #17

    20:30 01.10.2026

  • 8 Последния Софиянец

    12 7 Отговор
    Командващият българската армия адмирал Евтимов е подал рапорт за напускане на армията.Той беше против война с Русия.Явно ни готвят за война с Русия.

    Коментиран от #23

    20:31 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Козячетата

    8 7 Отговор
    1 и 2 и сега ровите за корички...

    20:32 01.10.2026

  • 12 Яшар

    8 7 Отговор
    Аз мисля ,че Путин неистови усилия да вразуми ЕС и сащ ..особено ЕС повтаря като папагал едни и същи мантри ...виновна за ядрена война ще най вече Урсула .но това има край и след това каквото стане ...

    Коментиран от #29

    20:32 01.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 дядя дръмпирушка

    7 10 Отговор
    Контраофанзивата на Украйна става видима – руски военни блогъри признават значителни териториални придобивки близо до Лиман
    Този раздел се фокусира върху все по-видимата украинска контраофанзива в района на Борова-Лиман, като руски военни блогъри също признават украински териториални придобивки. Стенограмата разглежда оценки, че Украйна може да е възвърнала до около 200 квадратни километра в рамките на няколко месеца, въпреки че точният ход на фронта остава неясен. Има и атаки срещу Новоросийск, докладвана украинска атака срещу руски газов завод на около 2 800 километра разстояние, както и украинското оръжейно производство и пристигането на RCH 155.

    Коментиран от #32

    20:33 01.10.2026

  • 15 Да, разбрахме

    10 10 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Ботокса що избяга от Сочи във Валдай?Следва зад Урал .
    ВСУ в момента помитат руските клетници във всички направления.

    20:35 01.10.2026

  • 16 Естествено че има

    8 4 Отговор
    риск от използване на оръжия за масово унищожение.

    20:36 01.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аа майкуууу

    16 5 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Верно ли?То това е така от 120 години.😂😂😂😂😂

    20:37 01.10.2026

  • 19 Попай

    16 10 Отговор
    Никой не се впечатлява от бъртвежите на бункерния, къс фашист.

    20:38 01.10.2026

  • 20 Ти да видиш

    10 7 Отговор
    Ботоксчето напълнили потурите,знае,че е още жив благодарение на милоста на Запада,че и пръстче размахва.
    Сопол.

    20:42 01.10.2026

  • 21 Колониализъм се нарича това

    7 2 Отговор
    което той е определил като „хегемония на Запада“ ! Нещо отдавна отречено но все още реалност за съжаление

    20:43 01.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А защо има

    3 4 Отговор
    "напрежение" между Русия и западните държави ? А?

    20:45 01.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сатана Z

    4 7 Отговор
    В пророчеството се говори,че Европа ще бъде радиоактивно блато и живите ще завиждат на мъртвите.

    Коментиран от #31, #33, #34, #35

    20:47 01.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Продължаващи международни конфликти

    5 4 Отговор
    Са дело изцяло на Запада ! Него никога никой не го е нападал

    20:50 01.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Факти

    5 2 Отговор
    Европа -10 пъти колкото БВП Раша
    НАТО -25 пъти колкото на Раша.

    Коментиран от #53, #55

    20:51 01.10.2026

  • 31 тъпичко то ми

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    да бе, ти ли го писа ??Или звездите ти го говорят

    20:52 01.10.2026

  • 32 Изкуфел си, дядка

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "дядя дръмпирушка":

    Дрънкаш за Курската дъга от времето на ВСВ!

    20:52 01.10.2026

  • 33 Гробар

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Не цяла Европа. Една хубава ядрена ракета унищожава един голям град. Това е идеята. Лондон, Париж, Брюксел, Берлин, Амстердам, Рим, Мадрид, Варшава. На първо време. Надали някой ще хаби ракети за Кочината. Освен ако не се помолим много горещо.

    20:52 01.10.2026

  • 34 А РУСКИЯ КЕНЕФ

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ
    БРЕ ИЗФЪСКАЛ?

    ЩЕ БЪДЕ ТОТАЛНО ЗАЛИЧЕН.

    20:53 01.10.2026

  • 35 Брях!!!

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    В кое пророчество?!
    Фантазьор!!!

    20:53 01.10.2026

  • 36 СПИРО

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Киро":

    КОЛКО ГОДИНИ
    ГО СЛУШАМЕ
    ТОВА .

    МИНАХА 5 ГОДИНИ ..
    ОЩЕ ТОЛКОВА ДА МИНАТ
    ПАК НЯМА ДА СТАНЕ
    РУСОТЪПАК.

    20:55 01.10.2026

  • 37 Тъпото руско говедо Румен

    2 3 Отговор
    Путин: Ще продължим с международните конфликти и така вероятно ще предизвикаме глобалните промени... 3та световна война, все неща, за които си мечтае всеки руснак.

    20:56 01.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ПУЧЯ ВЪШКИН

    2 3 Отговор
    ПАК ЛИ ПЕЧЕНЕГИТЕ
    СА МУ ВИНОВНИ?

    ИЛИ КОСАТКИТЕ
    РЪФАТ БЯЛАТА МЕЧКА?

    20:58 01.10.2026

  • 40 Някой

    3 1 Отговор
    Руснаците предупреждаваха ли предупреждаваха при Майдана, но никой не ги слушаше. Запада действаше на омраза и расизъм, вместо да спре бандеровците самоопределящи се за фашисти. Без тях тази война нямаше да я има изобщо. Та запада бе леко казано глупав и сега това му струва трилиони евро, освен другите нещастия. Бяха и прекалено лакоми да захапят Украйна - бивша Киевска Русь/Русия или после Малорусия, от която се води произхождаща Русия, а сега съществуваща като нищо заради Русия и увеличаване много пъти от подаръците от нея.
    Та предните пренебрегвания на предупреждения доведоха до войната. В даден момент се стига до действия.

    20:59 01.10.2026

  • 41 Факти

    0 2 Отговор
    Западът не трябваше да дава на Изтока електричество, автомобили, самолети, компютри, интернет, смартфони, изкуствен интелект и т.н. Трябваше просто да го остави в Средновековието.

    21:00 01.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Факти

    1 2 Отговор
    Преди новия световен ред Русия беше в топ 10. В новия световен ред е извън топ 10. Браво, Путине.

    21:01 01.10.2026

  • 44 Над 300 000 души протистираха

    3 0 Отговор
    В Париж в еднодневна стачка в публичния сектор. Работници в образованието, здравеопазването, енергетиката, транспорта и пожарната протестираха срещу програмата за строги икономии на стойност 54 милиарда евро на премиера Себастиан Льокорню, която включва замразяване на индекса на заплатите на държавните служители. Мерките за строги икономии на Лекорню, добави тя, „се проявяват ежедневно от липсата на оборудване и колеги. Днес използвам тоалетна хартия, за да мия пациентите, защото ми свършиха ръкавиците. Понякога пристигам, за да започна смяната си, и ми казват, че няма предпазни средства, че не можем да сменяме пациентите, че няма чаршафи. Имам пациенти, на които им е студено, а аз нямам одеяла, за да им дам.“ Тази строга икономия, добави тя, е „шамар в лицето както на здравните работници, така и на пациентите“.Тя осъди войната срещу Русия: „Ние, като здравни работници, сме потенциално подвластни на мобилизация. Не съм се записала да отида във военна зона... Но днес наблюдаваме ескалация на насилието.“ Тя също така подчерта противопоставянето си на полицейските репресии: „Франция е земята на свободата на словото. Днес се страхуваме да демонстрираме, да говорим за идеите си, защото потенциално можем да бъдем ударени в очите с флашбол.“...

    21:02 01.10.2026

  • 45 ганю с ла.номета

    2 0 Отговор
    Самата статия е оръжие за масово онаниране на балкансите т03емци, голям го дървят и надалеч се изхвърлят насред фавелите в която живеят. Живота винаги ще си остане такъв в тоя кибуц, в най добрия случай

    21:02 01.10.2026

  • 46 опаа,

    0 2 Отговор
    Тоя явно има намерене да ескалра кизата вместо да я потушава. За него това е залог за живота, а не бъдещето на нацията за да коенкретзиираме повече.

    21:05 01.10.2026

  • 47 Над 300 000 души протистираха

    2 0 Отговор
    Относно признанието на Макрон в четвъртък, че Франция и Русия биха могли да воюват, той каза: „Когато чуваме речите на Макрон, всяка по-провокативна от предишната, когато виждаме милиардите евро, похарчени за убиване на хора във война, докато френският народ гладува, искаме да му кажем да се съсредоточи върху тези, които умират у дома, вместо да отиде да убие други. Честно казано, те ни тревожат много.“..„Днес сме в сериозни затруднения: липса на ресурси, липса на персонал и на всичкото отгоре имаме много ниски заплати“, каза той. Със заплати от 1500 евро на месец в Париж и трудов стаж, „ние сме в превишен кредит до 5-то число на месеца. Теглим заеми; днес е много сложно, дори непоносимо.“

    21:05 01.10.2026

  • 48 Голям

    2 1 Отговор
    Няма толкова нагли същества като руснаците и по-специално джуджето хаяско в кремъл... путин... идиотина бил казал:

    "Руският президент призова за действия, които да предотвратят развитието на „катастрофални сценарии“. По думите му отговорността за бъдещето на човечеството трябва да се изразява в конкретни мерки, насочени към избягване на ситуации, които могат да застрашат глобалната сигурност."

    Единствените които застрашават мира на Земята са путин и русофила тръмп... и тръгнал путин да обяснява че трябвало да се предприемат действия, за да няма катастрофални последствия... единствените адекватни действия биха били от негова страна, а именно изтегляне на руските войски от Украйна и с това и прекратяване на войната, ето така се предотвратяват реално развитието на "катастрофални сценарии"... Колко са зле руснаците... и отново са гласували за това чучело путин.

    21:06 01.10.2026

  • 49 Един

    1 1 Отговор
    Давам му 5 години само за фейса.

    21:06 01.10.2026

  • 50 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "У0400 Ямбол е градът":

    По речта на Путин. Чувства се, че той е против употреба на ОМП. И това дава козове на НАТО и сие да атакуват всячески Русия. Пример: Калининград. За мен е грешка.
    Относно замяната на Путин рано или късно: да ще ги сменят. Но сигурно ще дойде чичко Сталин 2 и ще коригира сегашната путинова доктрина. И НАТО ще иска среща и подписване на споразумения. Тогава, не сега.
    Колкото до троловете: да има ги и от двете страни. Това са платените играчи в сайта. Има привърженици и за двете страни, които не са тролове. Аз съм един от тях. Няма нищо страшно. Животът си върви. Преди Путин май ще си ходят Мерц и Макрон. И още някои. С след няколко години ,- и Урсула. Затова сега пробват да я предложат и изберат за президент на Германия. Игри.

    21:09 01.10.2026

  • 51 Западните олигарси

    0 0 Отговор
    Трепят народите си ! Експлоатация, глад и мизерия и само глобална война липсва. Затънали във дългове държави и една шепа свръх богати лумпени. Това е Запада

    Коментиран от #54

    21:10 01.10.2026

  • 52 Путин:

    0 0 Отговор
    Ще водим войни докато умра или докато съсипем света, което от двете дойде първо.

    21:12 01.10.2026

  • 53 Западните олигарси го вземат бре

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    Тва дето БВП му викаш. Никакво значение за обикновенният човек няма.

    21:13 01.10.2026

  • 54 В Русия как е?

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Западните олигарси":

    Затънали в дългове държава и една шепа свръх богати лумпени ръководени от побъркал се старец.

    21:13 01.10.2026

  • 55 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    Какво значение има БВП,щом като Европа може да престане да съществува за около 5 минути,барабар с Балканите.Достатъчно западняците лъгаха Путин.Даже Меркел си призна.Лошото е,че и нас агента Паси ни набута към западняците.Жълтоповетниците пък бутнаха ПСА.Сега Радев си трае,когато разрушават народната светиня - паметника Шипка.Е как тогава Москва ще вярва на сълзи?

    21:14 01.10.2026

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