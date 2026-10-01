РПЦ отрече да са изгубени мощите на Дмитрий Донски край Лиман

Руската православна църква отрече информацията, че част от мощите на княз Дмитрий Донской е била изгубена по време на бойните действия в района на Лиман, предава News.bg.

Твърденията се появиха в руски и украински медии и канали, според които ковчежето с частицата от мощите е било изоставено при отстъпление на руски военнослужещи от района на Лиман. До момента няма независимо потвърждение на тази версия. Представителят на РПЦ Вахтанг Кипшидзе заяви пред „Ведомости“, че информацията е „злонамерена измислица“.

Мощите на Дмитрий Донски бяха открити през юли при реставрационни дейности в Архангелския събор на Московския Кремъл. През август патриарх Кирил обяви, че останките са идентифицирани като тези на средновековния руски княз.

През септември РПЦ изпрати част от мощите към руските военни подразделения в Донбас. Църквата определи инициативата като начин за „духовно укрепване“ на военнослужещите. Ковчегът беше пренесен и до руски военни части в районите на Купянск и Лиман.

След появата на съобщенията за евентуалната загуба на реликвата РПЦ официално отхвърли информацията. Към момента няма публични данни, които да потвърждават, че мощите са били оставени на бойното поле.

Така твърдението за загубата на реликвата остава непотвърдено, докато официалната позиция на РПЦ е, че такава загуба не е имало.