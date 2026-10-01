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РПЦ отрече да са изгубени мощите на Дмитрий Донски край Лиман

РПЦ отрече да са изгубени мощите на Дмитрий Донски край Лиман

1 Октомври, 2026 19:24 906 23

  • русия-
  • рпц-
  • дмитрий донски

В социалните мрежи се появиха твърдения, че реликвата е била изоставена при отстъпление на руските сили, но Руската православна църква ги определи като измислица

РПЦ отрече да са изгубени мощите на Дмитрий Донски край Лиман - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската православна църква отрече информацията, че част от мощите на княз Дмитрий Донской е била изгубена по време на бойните действия в района на Лиман, предава News.bg.

Твърденията се появиха в руски и украински медии и канали, според които ковчежето с частицата от мощите е било изоставено при отстъпление на руски военнослужещи от района на Лиман. До момента няма независимо потвърждение на тази версия. Представителят на РПЦ Вахтанг Кипшидзе заяви пред „Ведомости“, че информацията е „злонамерена измислица“.

Мощите на Дмитрий Донски бяха открити през юли при реставрационни дейности в Архангелския събор на Московския Кремъл. През август патриарх Кирил обяви, че останките са идентифицирани като тези на средновековния руски княз.

През септември РПЦ изпрати част от мощите към руските военни подразделения в Донбас. Църквата определи инициативата като начин за „духовно укрепване“ на военнослужещите. Ковчегът беше пренесен и до руски военни части в районите на Купянск и Лиман.

След появата на съобщенията за евентуалната загуба на реликвата РПЦ официално отхвърли информацията. Към момента няма публични данни, които да потвърждават, че мощите са били оставени на бойното поле.

Така твърдението за загубата на реликвата остава непотвърдено, докато официалната позиция на РПЦ е, че такава загуба не е имало.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко

    9 8 Отговор
    И мощите го продадоха и изпиха.
    Писали са ги затрити....

    Коментиран от #9

    19:27 01.10.2026

  • 2 Всичко от московия е лъжа и измама !

    12 10 Отговор
    Отричат всичко сатанистите от сектанското сборище РПЦ с главен шаман полковник Гундяев от КГБ. Отричат но не могат да ги покажат.

    Коментиран от #7

    19:27 01.10.2026

  • 3 Примати

    11 11 Отговор
    Аз не знам наясно ли сте до каква степен Украйна разнищи Русия

    Коментиран от #11

    19:28 01.10.2026

  • 4 Истината

    10 9 Отговор
    Opките са си направили самагон от мощите .

    Коментиран от #12

    19:28 01.10.2026

  • 5 Вивалди

    7 9 Отговор
    И мощите на ДДонски не помогнаха за контранастъплението при Лиман.

    19:29 01.10.2026

  • 6 Гробар

    8 2 Отговор
    А кога ще изгубим мощите на Кюмура, Дедо, Киро, Червения украинец евреин, Тиквата, Чорапа?

    19:31 01.10.2026

  • 7 без проблем

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Имат избор от много кости за последните пет години за замяна.

    19:31 01.10.2026

  • 8 Путлер е слуга на Сатаната

    6 8 Отговор
    РПЦ отдавна са една мракобесна секта, нямаща нищо общо с християнството.
    Изповядват нещо като преработен Коран от Ислямска държава, но с доста повече култ към сатаната .

    19:36 01.10.2026

  • 9 на лъжата краката..

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко":

    Тези, които пишат за загубени мощи на светец не се досещат за едно просто нещо. Мощи без Вяра не помагат. А само Вяра в нашия Бог Исус Христис, даже без мощи на светец, е достатъчна за всякакви добри дела в моето на Господа.

    Коментиран от #10

    19:39 01.10.2026

  • 10 Гробар

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "на лъжата краката..":

    Ти май ги чаткаш тия работи. Я кажи. Чудя се. Поповете носят ли гащи под расата?

    Коментиран от #15

    19:41 01.10.2026

  • 11 Не сме

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    Но наследниците на Карл 12, Наполеон и Хитлер знаят нещо по въпроса.

    Коментиран от #14

    19:41 01.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Критик

    12 5 Отговор
    Позор след позор с ватата.

    Коментиран от #20

    19:50 01.10.2026

  • 14 гост

    10 7 Отговор

    До коментар #11 от "Не сме":

    И това като всичко останало в Раша е една голяма ЛЪЖА !! Щото нямате с нищичко друго да се хвалите , си измисляте "великата победителка " Раша !! Еми не сте познали , Раша е загубила два пъти повече войни , отколкото е спечелила и тия дето е спечелила е със чужда помощ , включително всички които си изброил !!

    Коментиран от #16

    19:51 01.10.2026

  • 15 Чудех се,

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гробар":

    дали да ти напиша ли нещо поучително, но се разколебах, нали си чувал написаното за бисера... който не бива да се хвърля всекиму.. така че, Бог да ти даде мир!

    Коментиран от #18, #23

    19:54 01.10.2026

  • 16 Никой не спори

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Но все пак шведите, поляците, французите и немците знаят най-добре ..

    Коментиран от #19

    19:56 01.10.2026

  • 17 Няма страшно, фалшиви мощи,

    4 2 Отговор
    фалшив светец, предал се на монголите.

    19:57 01.10.2026

  • 18 Гробар

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Чудех се,":

    Така е. Бай Ганю всичко знае, нищо не може.

    19:57 01.10.2026

  • 19 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Никой не спори":

    Да знаят и затова са в организацията НАТО и Раша вече няма да воюва поотделно с много по-малки от нея държави , както най-обича и то с чужда помощ , а с много по-силни и можещи държави , включително с любимите ви ядрени оръжия ! Особено Швеция и Финландия , които тя доскоро смяташе едва ли не за бъдещи републики !

    Коментиран от #21

    20:18 01.10.2026

  • 20 ВАТАТА Е ПРОСТА ДРЕШКА

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Критик":

    НО ХИТЛЕР Я НЯМАШЕ И АРМИИТЕ МУ ИЗМРЯХА ОТ СТУД .......

    20:21 01.10.2026

  • 21 историята се повтаря циклично..

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    към определени исторически моменти всяка от тези, да ги наречем завоевателски империи, шведско-полската, френска и немската са владели по едно, има - няма, европейско НАТО. Единствено, до сега американската империя не влизала в пряк военин сблъсък с Русия, но мисля, че към ден днешен няма да видим подобно нещо, щатите имат да плащат 40 трилиона.. за това са им нужни живи хора, а не пусти континенти..

    20:28 01.10.2026

  • 22 РПЦ

    1 0 Отговор
    Нищо не е изгубено. На фронта пратихме фалшиви мощи.

    20:57 01.10.2026

  • 23 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чудех се,":

    Скиф кво вика чатджипити: Да, поповете носят нормално бельо (включително гащи/боксери) под расата си.
    Расото е просто горна, връхна дреха с богослужебно или ежедневно религиозно предназначение. Под него духовниците носят съвсем обикновени, ежедневни дрехи – панталони, дънки, ризи или тениски (особено извън служба), а под тях – стандартно бельо.
    Няма абсолютно никакви църковни канони или правила, които да забраняват носенето на бельо. Практическите и хигиенните съображения са същите, както при всеки друг човек.

    20:59 01.10.2026

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