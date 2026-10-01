РПЦ отрече да са изгубени мощите на Дмитрий Донски край Лиман

Руската православна църква отрече информацията, че част от мощите на княз Дмитрий Донской е била изгубена по време на бойните действия в района на Лиман, предава News.bg.
Твърденията се появиха в руски и украински медии и канали, според които ковчежето с частицата от мощите е било изоставено при отстъпление на руски военнослужещи от района на Лиман. До момента няма независимо потвърждение на тази версия. Представителят на РПЦ Вахтанг Кипшидзе заяви пред „Ведомости“, че информацията е „злонамерена измислица“.
Мощите на Дмитрий Донски бяха открити през юли при реставрационни дейности в Архангелския събор на Московския Кремъл. През август патриарх Кирил обяви, че останките са идентифицирани като тези на средновековния руски княз.
През септември РПЦ изпрати част от мощите към руските военни подразделения в Донбас. Църквата определи инициативата като начин за „духовно укрепване“ на военнослужещите. Ковчегът беше пренесен и до руски военни части в районите на Купянск и Лиман.
След появата на съобщенията за евентуалната загуба на реликвата РПЦ официално отхвърли информацията. Към момента няма публични данни, които да потвърждават, че мощите са били оставени на бойното поле.
Така твърдението за загубата на реликвата остава непотвърдено, докато официалната позиция на РПЦ е, че такава загуба не е имало.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко
Писали са ги затрити....
Коментиран от #9
19:27 01.10.2026
2 Всичко от московия е лъжа и измама !
Коментиран от #7
19:27 01.10.2026
3 Примати
Коментиран от #11
19:28 01.10.2026
4 Истината
Коментиран от #12
19:28 01.10.2026
5 Вивалди
19:29 01.10.2026
6 Гробар
19:31 01.10.2026
7 без проблем
До коментар #2 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Имат избор от много кости за последните пет години за замяна.
19:31 01.10.2026
8 Путлер е слуга на Сатаната
Изповядват нещо като преработен Коран от Ислямска държава, но с доста повече култ към сатаната .
19:36 01.10.2026
9 на лъжата краката..
До коментар #1 от "Данко":Тези, които пишат за загубени мощи на светец не се досещат за едно просто нещо. Мощи без Вяра не помагат. А само Вяра в нашия Бог Исус Христис, даже без мощи на светец, е достатъчна за всякакви добри дела в моето на Господа.
Коментиран от #10
19:39 01.10.2026
10 Гробар
До коментар #9 от "на лъжата краката..":Ти май ги чаткаш тия работи. Я кажи. Чудя се. Поповете носят ли гащи под расата?
Коментиран от #15
19:41 01.10.2026
11 Не сме
До коментар #3 от "Примати":Но наследниците на Карл 12, Наполеон и Хитлер знаят нещо по въпроса.
Коментиран от #14
19:41 01.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Критик
Коментиран от #20
19:50 01.10.2026
14 гост
До коментар #11 от "Не сме":И това като всичко останало в Раша е една голяма ЛЪЖА !! Щото нямате с нищичко друго да се хвалите , си измисляте "великата победителка " Раша !! Еми не сте познали , Раша е загубила два пъти повече войни , отколкото е спечелила и тия дето е спечелила е със чужда помощ , включително всички които си изброил !!
Коментиран от #16
19:51 01.10.2026
15 Чудех се,
До коментар #10 от "Гробар":дали да ти напиша ли нещо поучително, но се разколебах, нали си чувал написаното за бисера... който не бива да се хвърля всекиму.. така че, Бог да ти даде мир!
Коментиран от #18, #23
19:54 01.10.2026
16 Никой не спори
До коментар #14 от "гост":Но все пак шведите, поляците, французите и немците знаят най-добре ..
Коментиран от #19
19:56 01.10.2026
17 Няма страшно, фалшиви мощи,
19:57 01.10.2026
18 Гробар
До коментар #15 от "Чудех се,":Така е. Бай Ганю всичко знае, нищо не може.
19:57 01.10.2026
19 гост
До коментар #16 от "Никой не спори":Да знаят и затова са в организацията НАТО и Раша вече няма да воюва поотделно с много по-малки от нея държави , както най-обича и то с чужда помощ , а с много по-силни и можещи държави , включително с любимите ви ядрени оръжия ! Особено Швеция и Финландия , които тя доскоро смяташе едва ли не за бъдещи републики !
Коментиран от #21
20:18 01.10.2026
20 ВАТАТА Е ПРОСТА ДРЕШКА
До коментар #13 от "Критик":НО ХИТЛЕР Я НЯМАШЕ И АРМИИТЕ МУ ИЗМРЯХА ОТ СТУД .......
20:21 01.10.2026
21 историята се повтаря циклично..
До коментар #19 от "гост":към определени исторически моменти всяка от тези, да ги наречем завоевателски империи, шведско-полската, френска и немската са владели по едно, има - няма, европейско НАТО. Единствено, до сега американската империя не влизала в пряк военин сблъсък с Русия, но мисля, че към ден днешен няма да видим подобно нещо, щатите имат да плащат 40 трилиона.. за това са им нужни живи хора, а не пусти континенти..
20:28 01.10.2026
22 РПЦ
20:57 01.10.2026
23 Гробар
До коментар #15 от "Чудех се,":Скиф кво вика чатджипити: Да, поповете носят нормално бельо (включително гащи/боксери) под расата си.
Расото е просто горна, връхна дреха с богослужебно или ежедневно религиозно предназначение. Под него духовниците носят съвсем обикновени, ежедневни дрехи – панталони, дънки, ризи или тениски (особено извън служба), а под тях – стандартно бельо.
Няма абсолютно никакви църковни канони или правила, които да забраняват носенето на бельо. Практическите и хигиенните съображения са същите, както при всеки друг човек.
20:59 01.10.2026