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Хитът на ABBA „The Winner Takes It All“ мина 1 млрд. слушания
  Тема: Известни личности

Хитът на ABBA „The Winner Takes It All“ мина 1 млрд. слушания

2 Октомври, 2026 11:17 588 4

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Песента от 1980 г. е третият хит на шведската група, достигнал милиардния праг в Spotify

Хитът на ABBA „The Winner Takes It All“ мина 1 млрд. слушания - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Почти 46 години след издаването си „The Winner Takes It All“ на ABBA премина границата от 1 милиард слушания в Spotify. Песента е третият хит на шведската група, достигнал този праг в стрийминг платформата, след „Dancing Queen“ и „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“. Трите композиции вече са събрали общо над 4 милиарда слушания.

„The Winner Takes It All“ е издадена през 1980 г. като водещ сингъл от албума „Super Trouper“ – седмия студиен запис на ABBA. Песента е написана от Бьорн Улвеус и Бени Андершон, а водещият вокал е на Агнета Фелтскуг. След достигането на милиардния праг композицията се присъединява към Spotify Billions Club – селекцията на платформата за песни с поне 1 милиард слушания.

Песента получи нов живот в социалните мрежи

Според Universal Music песента е получила нов тласък през 2025 г., когато по-младо поколение започва да използва текста ѝ в различни тенденции в социалните мрежи. Компанията посочва, че след това слушанията са нараснали устойчиво и „The Winner Takes It All“ е станала най-слушаната песен на ABBA за месеца.

„Това е голям хит и ме трогва много да чуя, че песента е толкова ценена“, казва Агнета Фелтскуг по повод новото постижение. „За мен това означава много.“

Един от най-разпознаваемите хитове на ABBA

„The Winner Takes It All“ се появява в период, когато ABBA вече е сред най-успешните попгрупи в света. Песента е сред най-емоционалните балади в каталога на квартета и остава свързана с характерния за групата контраст между мелодична поп аранжировка и драматичен текст.

Новият резултат показва, че интересът към музиката на ABBA продължава да се пренася към поколения, родени десетилетия след първоначалния успех на групата. Наред с „Dancing Queen“ и „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“ песента вече е част от малката група композиции на ABBA, преминали милиардната граница в Spotify.

Източник: Москва 24


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 6135

    0 0 Отговор
    Ех GenZ-та, а ако нямаме Spotify как точно броите нашите слушания?

    11:21 02.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хит

    0 0 Отговор
    Оставиха следа в световната музика,но в тях бяха вложени милиони инвестиции.Както става обаче,не издържаха на темпото,изпожениха се помежду си което беше невероятна глупост,после са намразиха до смърт и се разпърдяха.Минаха като комета по небосклона и заминаха.По шведските и норвежки фериботи и днес има голям избор на такива групи.Продуцента е важен.Пари и реклама.

    12:49 02.10.2026