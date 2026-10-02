Хитът на ABBA „The Winner Takes It All“ мина 1 млрд. слушания

Почти 46 години след издаването си „The Winner Takes It All“ на ABBA премина границата от 1 милиард слушания в Spotify. Песента е третият хит на шведската група, достигнал този праг в стрийминг платформата, след „Dancing Queen“ и „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“. Трите композиции вече са събрали общо над 4 милиарда слушания.
„The Winner Takes It All“ е издадена през 1980 г. като водещ сингъл от албума „Super Trouper“ – седмия студиен запис на ABBA. Песента е написана от Бьорн Улвеус и Бени Андершон, а водещият вокал е на Агнета Фелтскуг. След достигането на милиардния праг композицията се присъединява към Spotify Billions Club – селекцията на платформата за песни с поне 1 милиард слушания.
Песента получи нов живот в социалните мрежи
Според Universal Music песента е получила нов тласък през 2025 г., когато по-младо поколение започва да използва текста ѝ в различни тенденции в социалните мрежи. Компанията посочва, че след това слушанията са нараснали устойчиво и „The Winner Takes It All“ е станала най-слушаната песен на ABBA за месеца.
„Това е голям хит и ме трогва много да чуя, че песента е толкова ценена“, казва Агнета Фелтскуг по повод новото постижение. „За мен това означава много.“
Един от най-разпознаваемите хитове на ABBA
„The Winner Takes It All“ се появява в период, когато ABBA вече е сред най-успешните попгрупи в света. Песента е сред най-емоционалните балади в каталога на квартета и остава свързана с характерния за групата контраст между мелодична поп аранжировка и драматичен текст.
Новият резултат показва, че интересът към музиката на ABBA продължава да се пренася към поколения, родени десетилетия след първоначалния успех на групата. Наред с „Dancing Queen“ и „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“ песента вече е част от малката група композиции на ABBA, преминали милиардната граница в Spotify.
Източник: Москва 24
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11:21 02.10.2026
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12:49 02.10.2026