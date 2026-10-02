Гнабри: Горд съм, че бях капитан на Германия

Серж Гнабри заяви, че е „невероятно горд“, след като изведе Германия с капитанската лента при победата с 2:0 над Сърбия в третия кръг на Лигата на нациите.

Двубоят имаше особено значение за германския отбор, тъй като беше първият успех на Юрген Клоп като селекционер на Бундестима. Гнабри определи мача като „прекрасно преживяване“ и подчерта значението на капитанската роля.

„Беше прекрасно преживяване. Невероятно горд съм, че бях капитан. Победата прави деня още по-сладък и се прибираме у дома с прекрасно чувство“, каза Гнабри.

Футболистът добави, че победата е важна за увереността на Германия. Според него отборът се намира в процес на развитие, а всеки успех помага за ускоряването му.

„Победата е важна, тя ти дава увереност. Това е процес и всеки успех помага за ускоряването му“, заяви Гнабри.

Източници: Спортал