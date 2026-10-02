Сибига: Украйна е получила четири предложения за примирие

Украйна е получила четири предложения за прекратяване на огъня от Индия, Турция, Египет и САЩ, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха. По думите му Киев е готов да обсъжда различни формати, но настоява примирието в енергийния сектор да бъде обвързано с договорености за Черно море, предава News.bg.
Според Сибиха най-широко е предложението на Индия. Украинската позиция предвижда пълно енергийно примирие, включително прекратяване на ударите по енергийни обекти и пристанищна инфраструктура, съчетано с прекратяване на бойните действия в Черно море.
Турция и Египет са представили сходни предложения, насочени основно към постигането на примирие в Черно море и възстановяването на безопасния износ на украинско зърно.
Четвъртото предложение е от САЩ и е свързано с прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Сибиха посочи, че въпросът е бил обсъден по време на срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския държавен глава Доналд Тръмп.
Украинският външен министър заяви още, че Киев е готов да разгледа и по-широко прекратяване на огъня, включително безусловно примирие по линията на съприкосновение. По думите му евентуална договореност може да бъде постигната и в рамките на среща между Зеленски и руския президент Владимир Путин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
11:27 02.10.2026
3 Kaлпазанин
11:27 02.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 провинциалист
11:28 02.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Зленски
11:29 02.10.2026
8 Смях
11:30 02.10.2026
9 Обаче
11:30 02.10.2026
10 Зеленски
11:31 02.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Баце ЕООД
11:35 02.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Съдията
11:37 02.10.2026
16 платил си
До коментар #12 от "Kaлпазанин":Защото хората ще напишат истината а той обича народа да няма думата и да прави което му е изгодно без последствия и недоволство.Така работят всички медии в БГ.Манипулативно!
11:37 02.10.2026
17 ТЪПОТО ЗЕЛ НАРКО
Коментиран от #29
11:38 02.10.2026
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #23, #34
11:39 02.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кво е това
Коментиран от #26
11:45 02.10.2026
23 Аз си имам 20 м3
До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Дърва. За цяла зима ми стигат. Пък който има дизелова кола, ще я бута.
11:46 02.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 az СВО Победа 81
1 Пак сметки без кръчмар!
2. Кръчмарят от Валдай вече каза, че няма интерес от примирие, което ще даде глътка въздух на Киев...
11:49 02.10.2026
26 стоян георгиев
До коментар #22 от "Кво е това":Украйна е била по дълго държава от русия.говорим почти за двойно по дълго.
Коментиран от #32, #36, #45
11:49 02.10.2026
27 Да, да
11:50 02.10.2026
28 Украйна
11:50 02.10.2026
29 Не бе
До коментар #17 от "ТЪПОТО ЗЕЛ НАРКО":Не са никак далновидни. Русия е написала официално писмо до Нато, че ако се опитат да блокират, изолират или нападнат Калининград, то те ще използват всичкият си наличен военен АРСЕНАЛ!!! Това включва и атомните оръжия!
И тия си мислеха че е игра, с мечка казачок да играят? А то кво се оказа? Мани, мани!!!
11:51 02.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 БПФ
Вие сте подлеци и меpзавци. Имате два варианта: капитулация или пълното ви заличаване.
11:54 02.10.2026
34 а конье
До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":откъде?
11:54 02.10.2026
35 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
11:56 02.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 стоян георгиев
До коментар #32 от "az СВО Победа 81":Такива са фалтите.митовете са руски.даже в москва не гине срам да твърдят че са киевско семе .нали това ви е руската теория как киевчани са ви създали?
Коментиран от #47
12:00 02.10.2026
38 стоян георгиев
До коментар #36 от "ма верно ли":Верно!
12:00 02.10.2026
39 стоян георгиев
До коментар #31 от "Оня":Никой не се оплаква.русия гори.
12:01 02.10.2026
40 стоян георгиев
Коментиран от #41
12:01 02.10.2026
41 Въпросче
До коментар #40 от "стоян георгиев":А сещаш ли се , че при следващия и самостоятелна Украйна няма да я има ? Най-много автономия . В РФ .
Коментиран от #44
12:07 02.10.2026
42 До стоянчо
Коментиран от #43
12:09 02.10.2026
43 стоян георгиев
До коментар #42 от "До стоянчо":Знам че това е руска глупост в която вярват хора предозирали с руска телевизия.наистина е жалко и смешно да твърдиш подобна елементарна лъжа от тия дето ги пускаха 2014 за разпънатите на кръст деца и подобни.
12:15 02.10.2026
44 стоян георгиев
До коментар #41 от "Въпросче":Естествено че ще е така.след фалита на капитализма и киев за три дена ще чакаме по добрия руски диктатор да оправи работата..хах
12:17 02.10.2026
45 Българин
До коментар #26 от "стоян георгиев":Разбира се! Също така украинските царе, украинските ръкописи на украински език от онова време? Страна толкова древна като Македония оставила следа в световната история. Смеех! 😂😂😂
12:22 02.10.2026
46 не може да бъде
Коментиран от #50
12:22 02.10.2026
47 az СВО Победа 81
До коментар #37 от "стоян георгиев":О, свещенна простота!
И....сега спорът е кой е построил пирамидите: Украинците или македонците, нали? 🤣🤣🤣🤣
12:28 02.10.2026
48 ХА ХА ХА
ВАЖНО Е ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ КОЕТО РУСИЯ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ИЛИ ТАЯ ИЗМИСЛЕНА ДЪРЖАВА ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ОТ КАРТАТА НА СВЕТА !
12:36 02.10.2026
49 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
12:39 02.10.2026
50 Така е!
До коментар #46 от "не може да бъде":Много си прав! В Черно море трябва да има спокойствие. За да стане това, Новорусия с център Одеса трябва да отиде при майка си - Русия. А по късно или заедно - и Малорусия. На Окрайнина да й дадат две три западни области, които са техни. И толкова. Ама да правят дронове, ракети - това да остане в миналото. Или да си ги прибират поляците.
12:42 02.10.2026
51 Таз шия не е от трушия!
12:51 02.10.2026