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Сибига: Украйна е получила четири предложения за примирие
  Тема: Украйна

Сибига: Украйна е получила четири предложения за примирие

2 Октомври, 2026 11:24 1 728 51

  • андрий сибига-
  • украйна-
  • примирие

Индия предлага най-широкия формат, Турция и Египет настояват за възстановяване на зърнения износ, а американското предложение е свързано с енергетиката

Сибига: Украйна е получила четири предложения за примирие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е получила четири предложения за прекратяване на огъня от Индия, Турция, Египет и САЩ, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха. По думите му Киев е готов да обсъжда различни формати, но настоява примирието в енергийния сектор да бъде обвързано с договорености за Черно море, предава News.bg.

Според Сибиха най-широко е предложението на Индия. Украинската позиция предвижда пълно енергийно примирие, включително прекратяване на ударите по енергийни обекти и пристанищна инфраструктура, съчетано с прекратяване на бойните действия в Черно море.

Турция и Египет са представили сходни предложения, насочени основно към постигането на примирие в Черно море и възстановяването на безопасния износ на украинско зърно.

Четвъртото предложение е от САЩ и е свързано с прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Сибиха посочи, че въпросът е бил обсъден по време на срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския държавен глава Доналд Тръмп.

Украинският външен министър заяви още, че Киев е готов да разгледа и по-широко прекратяване на огъня, включително безусловно примирие по линията на съприкосновение. По думите му евентуална договореност може да бъде постигната и в рамките на среща между Зеленски и руския президент Владимир Путин.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    56 6 Отговор
    Първото предложение на руснаците в Турция 2022г. беше най приемливо..! Вече е късно за положителна промяна в Украйна Русия ще загради повече а мършата ще остане за запада.!

    11:27 02.10.2026

  • 3 Kaлпазанин

    51 5 Отговор
    Предложения няма ,има условия .победените жалки нацисти ционисти не могат да обсъждат предложенив защото такива няма ,има условия ще ви има но е състава на РФ

    11:27 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 провинциалист

    42 5 Отговор
    Колкото и предложения да получи, малкото зелено човече е поставено там с друга задача.

    11:28 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зленски

    29 4 Отговор
    Ако трябва ще дам и Олена на руснаците, само мир да има. Аз и без това не се занимавам с жени.

    11:29 02.10.2026

  • 8 Смях

    42 3 Отговор
    Имали четири предложения, ама те видиш ли настоявали! А бе кой ви пита вас?

    11:30 02.10.2026

  • 9 Обаче

    39 4 Отговор
    Русия не предлага премирие, а Мир.

    11:30 02.10.2026

  • 10 Зеленски

    24 2 Отговор
    Дайте пари!Трябват за хартия и химикали за подписване на примирие.Ние сме миролюбци.Сегя е момента да помогнете много.

    11:31 02.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Баце ЕООД

    26 4 Отговор
    Белия байрак или до последната укра

    11:35 02.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Съдията

    28 5 Отговор
    Сваляйте гащи, развявайте бялото знаме, друг шанс нямате. Употребиха ви перфектно западна(лите), разбиха ви икономически и демографски и сега ставате завинаги зависими от тях. Ще ви "възстановят" с още милиардни заеми. Мъка, мъка либерастка.😂

    11:37 02.10.2026

  • 16 платил си

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Kaлпазанин":

    Защото хората ще напишат истината а той обича народа да няма думата и да прави което му е изгодно без последствия и недоволство.Така работят всички медии в БГ.Манипулативно!

    11:37 02.10.2026

  • 17 ТЪПОТО ЗЕЛ НАРКО

    21 4 Отговор
    КЛОУНЧЕ.. ще се замисли и защо ли. ЗАЩОТО И ДНЕС ЧЕТОХ ПРОСИЯТА МУ НЯМА ДА Я ИМА ВЕЧЕ. ЧЕТА ЕU ВЕЧЕ МИСЛИ ЗА МИР И ПРЕГОВОРИ. ЯВНО И ТЕ И ТОЙ СА СЕ НАГУШКАЛИ. НО ЧЕТОХ ЧЕ ТОЙ ПРЕДУПРЕЖДАВА И ЗАДЪЛЖАВА ЕВРОПА ДА МУ ДАВА ЗАЩОТО РУСИЯ ЩЯЛА ДА Я ПРОВОКИРА И БОМБАНДИРА. А ДАНО ЖЕНКИТЕ ИИ ЕВРОПАТА ДА СЕ ОКАЖАТ ПО МИСЛЕЩИ И ДАЛНОВИДНИ.

    Коментиран от #29

    11:38 02.10.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    24 3 Отговор
    Щатите са заповядали на Европа да освободи резервите си от дизел Смятайте във какъв мащаб е кризата Точно преди зимата А зимата ще има конски впрягове

    Коментиран от #23, #34

    11:39 02.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кво е това

    22 2 Отговор
    Украйна? Никога не и било държава. Разните "революционери", дошли от Швейцария и от САЩ убили царя на Руската империя и го обявили за "окръг на СССР, административна република УССР"! До тех не е имало такава страна. А 90-те г. пияницата Елцин разпусна СССР и това парче се обяви за страна. Ама то няма изобщо опит в държавност и ето до къде го докара... Наркомани на власт със златни тоалетни!

    Коментиран от #26

    11:45 02.10.2026

  • 23 Аз си имам 20 м3

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Дърва. За цяла зима ми стигат. Пък който има дизелова кола, ще я бута.

    11:46 02.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 az СВО Победа 81

    23 2 Отговор
    Накратко:

    1 Пак сметки без кръчмар!
    2. Кръчмарят от Валдай вече каза, че няма интерес от примирие, което ще даде глътка въздух на Киев...

    11:49 02.10.2026

  • 26 стоян георгиев

    2 25 Отговор

    До коментар #22 от "Кво е това":

    Украйна е била по дълго държава от русия.говорим почти за двойно по дълго.

    Коментиран от #32, #36, #45

    11:49 02.10.2026

  • 27 Да, да

    15 1 Отговор
    Този е македонец, това което си фантазира го мисли за истина.

    11:50 02.10.2026

  • 28 Украйна

    15 1 Отговор
    не е получила получила предложение от когото трябва.

    11:50 02.10.2026

  • 29 Не бе

    24 1 Отговор

    До коментар #17 от "ТЪПОТО ЗЕЛ НАРКО":

    Не са никак далновидни. Русия е написала официално писмо до Нато, че ако се опитат да блокират, изолират или нападнат Калининград, то те ще използват всичкият си наличен военен АРСЕНАЛ!!! Това включва и атомните оръжия!
    И тия си мислеха че е игра, с мечка казачок да играят? А то кво се оказа? Мани, мани!!!

    11:51 02.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 БПФ

    26 0 Отговор
    През 22-ра година поискахте и получихте споразумение за защита на цивилното корабоплаване в Черно море. КОЙ го наруши? Кой атакува над сто цивилни кораби с руски нефт и пшеница и се ХВАЛЕШЕ с това? Когато Русия ви запука в отговор, пак ревнахте за примирие...и пак ще го нарушите, когато ви хрумне.
    Вие сте подлеци и меpзавци. Имате два варианта: капитулация или пълното ви заличаване.

    11:54 02.10.2026

  • 34 а конье

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    откъде?

    11:54 02.10.2026

  • 35 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    20 0 Отговор
    А от Кремъл получих само един отговор : Късно е либе за китка ! 🙁

    11:56 02.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян георгиев

    0 18 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 81":

    Такива са фалтите.митовете са руски.даже в москва не гине срам да твърдят че са киевско семе .нали това ви е руската теория как киевчани са ви създали?

    Коментиран от #47

    12:00 02.10.2026

  • 38 стоян георгиев

    0 13 Отговор

    До коментар #36 от "ма верно ли":

    Верно!

    12:00 02.10.2026

  • 39 стоян георгиев

    0 16 Отговор

    До коментар #31 от "Оня":

    Никой не се оплаква.русия гори.

    12:01 02.10.2026

  • 40 стоян георгиев

    0 15 Отговор
    Путин докато е жив няма да има мир в украйна.

    Коментиран от #41

    12:01 02.10.2026

  • 41 Въпросче

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    А сещаш ли се , че при следващия и самостоятелна Украйна няма да я има ? Най-много автономия . В РФ .

    Коментиран от #44

    12:07 02.10.2026

  • 42 До стоянчо

    13 0 Отговор
    Ама ти не знаеш ли , че в учебниците на наркоманчета пише , че са изкопалиЧерно море и с пръстта са изградили Кавказ , като видях написаното разбрах , че тези хора не са добре психически , окрайната е една лудница .

    Коментиран от #43

    12:09 02.10.2026

  • 43 стоян георгиев

    0 8 Отговор

    До коментар #42 от "До стоянчо":

    Знам че това е руска глупост в която вярват хора предозирали с руска телевизия.наистина е жалко и смешно да твърдиш подобна елементарна лъжа от тия дето ги пускаха 2014 за разпънатите на кръст деца и подобни.

    12:15 02.10.2026

  • 44 стоян георгиев

    0 10 Отговор

    До коментар #41 от "Въпросче":

    Естествено че ще е така.след фалита на капитализма и киев за три дена ще чакаме по добрия руски диктатор да оправи работата..хах

    12:17 02.10.2026

  • 45 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    Разбира се! Също така украинските царе, украинските ръкописи на украински език от онова време? Страна толкова древна като Македония оставила следа в световната история. Смеех! 😂😂😂

    12:22 02.10.2026

  • 46 не може да бъде

    5 0 Отговор
    Според мен е най-добре г-н Сибига да уговори споразумението за мир с Русия посредством Сейшелските острови или държавата Науру -не е уместно да се говори с Русия .а!?...Вие ми кажете за какво служи дипломацията означава ли вече нещо или напротив !?Изобщо как може да се говори за предложения без Русия -според мен само хора с умствени увреждания може да правят това ...колкото и да е трудно каквито и проблеми да има няма как да се избегне!?Иначе -всичко ще се реши на фронта и толкова!?

    Коментиран от #50

    12:22 02.10.2026

  • 47 az СВО Победа 81

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    О, свещенна простота!

    И....сега спорът е кой е построил пирамидите: Украинците или македонците, нали? 🤣🤣🤣🤣

    12:28 02.10.2026

  • 48 ХА ХА ХА

    2 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! НЕ Е ВАЖНО КОЯ ДЪРЖАВА КАКВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МИР ПРЕДЛАГА !
    ВАЖНО Е ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ КОЕТО РУСИЯ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ИЛИ ТАЯ ИЗМИСЛЕНА ДЪРЖАВА ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ОТ КАРТАТА НА СВЕТА !

    12:36 02.10.2026

  • 49 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    3 0 Отговор
    Благодарение на голямата контра офанзива на моите бандери почти превзех Москва !!!! Извинете ме ако бъркам нещо но съм на петото петолиние !

    12:39 02.10.2026

  • 50 Така е!

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "не може да бъде":

    Много си прав! В Черно море трябва да има спокойствие. За да стане това, Новорусия с център Одеса трябва да отиде при майка си - Русия. А по късно или заедно - и Малорусия. На Окрайнина да й дадат две три западни области, които са техни. И толкова. Ама да правят дронове, ракети - това да остане в миналото. Или да си ги прибират поляците.

    12:42 02.10.2026

  • 51 Таз шия не е от трушия!

    1 0 Отговор
    Я как се е угоил Сибига! А насила мобилизираните по няколко дни стоят гладни в окопите и в жегите припадаха и си пиеха урината вместо вода. Вместо храна им караха амфетамини с дронове, а вместо вода, урина!

    12:51 02.10.2026

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