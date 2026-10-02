Сибига: Украйна е получила четири предложения за примирие

Украйна е получила четири предложения за прекратяване на огъня от Индия, Турция, Египет и САЩ, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха. По думите му Киев е готов да обсъжда различни формати, но настоява примирието в енергийния сектор да бъде обвързано с договорености за Черно море, предава News.bg.

Според Сибиха най-широко е предложението на Индия. Украинската позиция предвижда пълно енергийно примирие, включително прекратяване на ударите по енергийни обекти и пристанищна инфраструктура, съчетано с прекратяване на бойните действия в Черно море.

Турция и Египет са представили сходни предложения, насочени основно към постигането на примирие в Черно море и възстановяването на безопасния износ на украинско зърно.

Четвъртото предложение е от САЩ и е свързано с прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Сибиха посочи, че въпросът е бил обсъден по време на срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския държавен глава Доналд Тръмп.

Украинският външен министър заяви още, че Киев е готов да разгледа и по-широко прекратяване на огъня, включително безусловно примирие по линията на съприкосновение. По думите му евентуална договореност може да бъде постигната и в рамките на среща между Зеленски и руския президент Владимир Путин.