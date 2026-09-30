Разузнаването на Южна Корея съобщи, че Ким Чен Ун страда от "изключително затлъстяване”, тежи 140 килограма

Ким Чен Ун страда от "изключително затлъстяване", но не показва никакви здравословни проблеми, заяви днес южнокорейски депутат, позовавайки се на разузнавателни данни за здравето на севернокорейския лидер, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Здравословното състояние на Ким, който отдавна е пушач и страда от затлъстяване, както и вероятността от внезапната му смърт, са предмет на спекулации, като се имат предвид ядрените оръжия, с които разполага Северна Корея, и напрежението в региона.
Севернокорейският лидер "се смята за изключително затлъстял, с тегло над 140 кг", каза южнокорейският депутат Йон Кун-йонг, като се позова на информация от разузнавателните служби в Сеул.
Въпреки че е изложен на висок риск от сърдечно-съдови заболявания, севернокорейският лидер не е показал никакви физически затруднения, включително при енергичното изкачване на стълби, каза депутатът.
"Може да се смята, че няма никакви признаци за здравословни проблеми, като се има предвид внимателното наблюдение, което се осъществява от личния му медицински екип", добави той.
Спекулациите относно здравето на Ким се появиха през 2020 г., когато той изчезна за около 20 дни.
Баща му, Ким Чен-ир, и дядо му Ким Ир-сен, от които той наследи властта в страната, също бяха затлъстели и пушачи и починаха от сърдечен удар.
Пол Смарт, главен готвач в хотел "Метропол" в Ханой, който е работил с личните готвачи на Ким по време на срещата на върха между САЩ и Северна Корея през 2019 г., разкри тогава, че севернокорейският лидер има склонност към изискани ястия, което контрастира с продоволствените трудности, царящи в неговата изолирана комунистическа страна.
"Той обича хайвер, омари, наистина изискани продукти. Гъши дроб. Наистина обича да си доставя удоволствия", каза готвачът на "Метропол", позовавайки се на това, което са му разказали готвачите на комунистическия лидер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е вярно
13:55 30.09.2026
2 Розовото прасенце
13:56 30.09.2026
3 ху-джан
13:57 30.09.2026
4 Владко Кузов /последния софиянец/
Коментиран от #17
13:57 30.09.2026
5 Пхахаха
13:57 30.09.2026
6 зле
Коментиран от #11
13:58 30.09.2026
7 иван
13:58 30.09.2026
8 селяк
13:59 30.09.2026
9 Айде, нашата аФторка
14:00 30.09.2026
10 Сатана Z
14:01 30.09.2026
11 селяк
До коментар #6 от "зле":същото кат Урсулчето ви
14:01 30.09.2026
12 Те щото
14:02 30.09.2026
13 Ала Бала
14:03 30.09.2026
14 Име
14:03 30.09.2026
15 ти да видиш
14:06 30.09.2026
16 Хайо
Коментиран от #35
14:07 30.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Професор
Коментиран от #22
14:09 30.09.2026
19 Един
14:09 30.09.2026
20 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
14:10 30.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хахаха
До коментар #18 от "Професор":Е то го изкара паралепипед😂
14:14 30.09.2026
23 Ами
Коментиран от #27
14:14 30.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 БРАВО
14:17 30.09.2026
26 Ха ха
14:17 30.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Трол
14:23 30.09.2026
29 Факт
14:26 30.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Очевадно е
Коментиран от #33
14:30 30.09.2026
32 Равнява се
14:30 30.09.2026
33 днешните разузнавания са по-различни
До коментар #31 от "Очевадно е":Е друго си е с разузнаване....Това ,че ни ти трябва не значи ,че на тях им е било ясно.
14:35 30.09.2026
34 И без да съм разузнавач от Южна Корея
14:39 30.09.2026
35 За Путин не се притеснявай
До коментар #16 от "Хайо":Самият той е готов да живее поне до 150 години и да управлява. А и винаги може да го продължат двойниците му един след друг.
14:44 30.09.2026
36 Великият вожд не яде варен ориз
14:47 30.09.2026
37 Хахохихи
14:55 30.09.2026
38 Тавариш Путин ще му прати билки
15:25 30.09.2026