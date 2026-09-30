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Разузнаването на Южна Корея съобщи, че Ким Чен Ун страда от "изключително затлъстяване”, тежи 140 килограма

Разузнаването на Южна Корея съобщи, че Ким Чен Ун страда от "изключително затлъстяване”, тежи 140 килограма

30 Септември, 2026 13:54 1 288 38

  • северна корея-
  • ким чен ун-
  • южна корея-
  • пхенян

Севернокорейският лидер "се смята за изключително затлъстял", каза южнокорейски депутат, като се позова на информация от разузнавателните служби в Сеул

Разузнаването на Южна Корея съобщи, че Ким Чен Ун страда от "изключително затлъстяване”, тежи 140 килограма - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ким Чен Ун страда от "изключително затлъстяване", но не показва никакви здравословни проблеми, заяви днес южнокорейски депутат, позовавайки се на разузнавателни данни за здравето на севернокорейския лидер, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Здравословното състояние на Ким, който отдавна е пушач и страда от затлъстяване, както и вероятността от внезапната му смърт, са предмет на спекулации, като се имат предвид ядрените оръжия, с които разполага Северна Корея, и напрежението в региона.

Севернокорейският лидер "се смята за изключително затлъстял, с тегло над 140 кг", каза южнокорейският депутат Йон Кун-йонг, като се позова на информация от разузнавателните служби в Сеул.

Въпреки че е изложен на висок риск от сърдечно-съдови заболявания, севернокорейският лидер не е показал никакви физически затруднения, включително при енергичното изкачване на стълби, каза депутатът.

"Може да се смята, че няма никакви признаци за здравословни проблеми, като се има предвид внимателното наблюдение, което се осъществява от личния му медицински екип", добави той.

Спекулациите относно здравето на Ким се появиха през 2020 г., когато той изчезна за около 20 дни.

Баща му, Ким Чен-ир, и дядо му Ким Ир-сен, от които той наследи властта в страната, също бяха затлъстели и пушачи и починаха от сърдечен удар.

Пол Смарт, главен готвач в хотел "Метропол" в Ханой, който е работил с личните готвачи на Ким по време на срещата на върха между САЩ и Северна Корея през 2019 г., разкри тогава, че севернокорейският лидер има склонност към изискани ястия, което контрастира с продоволствените трудности, царящи в неговата изолирана комунистическа страна.

"Той обича хайвер, омари, наистина изискани продукти. Гъши дроб. Наистина обича да си доставя удоволствия", каза готвачът на "Метропол", позовавайки се на това, което са му разказали готвачите на комунистическия лидер.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е вярно

    17 12 Отговор
    Пак фейк нюз.

    13:55 30.09.2026

  • 2 Розовото прасенце

    10 4 Отговор
    Оххх, какво да направя, че сития на гладен невярва!!!

    13:56 30.09.2026

  • 3 ху-джан

    26 5 Отговор
    Е голямо разузнаване няма що! това всеки може да го види на телевизора от години.Уволнете си редактора и си намерете някой по-грамотен

    13:57 30.09.2026

  • 4 Владко Кузов /последния софиянец/

    9 11 Отговор
    И за тая червена свиня идва ЗАКоледа

    Коментиран от #17

    13:57 30.09.2026

  • 5 Пхахаха

    17 3 Отговор
    Егати разузнаването. С какво проЗЗЗДДотии се занимава.

    13:57 30.09.2026

  • 6 зле

    8 10 Отговор
    от алчен комунист кво друго??

    Коментиран от #11

    13:58 30.09.2026

  • 7 иван

    12 4 Отговор
    всякакви безмислици се публикуват

    13:58 30.09.2026

  • 8 селяк

    14 5 Отговор
    така грубо кат 80% от великите хамериканци . Нищо му нема на Кими да дое малко тука при назе за година две да на оправи

    13:59 30.09.2026

  • 9 Айде, нашата аФторка

    5 2 Отговор
    и този √мори

    14:00 30.09.2026

  • 10 Сатана Z

    13 5 Отговор
    Великите лидери като Ким Чен и Делян Пеевски могат да си позволят да носят бремето на излишните килограми,за разлика от Тръмп,който е дебел и дърт.

    14:01 30.09.2026

  • 11 селяк

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "зле":

    същото кат Урсулчето ви

    14:01 30.09.2026

  • 12 Те щото

    9 7 Отговор
    краварите много елегантни.

    14:02 30.09.2026

  • 13 Ала Бала

    8 3 Отговор
    Ами няма само ние да си имаме прасенца.

    14:03 30.09.2026

  • 14 Име

    9 5 Отговор
    Какви бузки е отпрало на мама момчето!

    14:03 30.09.2026

  • 15 ти да видиш

    10 4 Отговор
    Ми има пари човека,угада си! Какъв е проблема???🫤🫤🫤Между другото ,само това ли измислихте днес?🫤🤣🤣🤣

    14:06 30.09.2026

  • 16 Хайо

    8 5 Отговор
    2 години умаряха Путин ,Сега е северно корееца ,а утре кой ще е ? В крайна сметка всичко западняци преварят руснаците .И Линдзи желаеше смъртта на Путин ,но си замина преди него .

    Коментиран от #35

    14:07 30.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Професор

    10 2 Отговор
    Висок е метър и 20 и тежи 140.

    Коментиран от #22

    14:09 30.09.2026

  • 19 Един

    12 2 Отговор
    Единствения дебел севернокореец.

    14:09 30.09.2026

  • 20 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    12 2 Отговор
    Яде на цялата държава храната тоя само той дебел, друг дебел севернокореец няма по света.

    14:10 30.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Професор":

    Е то го изкара паралепипед😂

    14:14 30.09.2026

  • 23 Ами

    2 2 Отговор
    Още е млад, въпрос на време му е.

    Коментиран от #27

    14:14 30.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 БРАВО

    2 0 Отговор
    БОГАТА ДЪРЖАВА!

    14:17 30.09.2026

  • 26 Ха ха

    8 2 Отговор
    Единствения дебел с.кореец.Тоя изяжда всичкия ориз на крепостните с.корейци.

    14:17 30.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Трол

    4 0 Отговор
    Ядрените му ракети са още по-тежки.

    14:23 30.09.2026

  • 29 Факт

    4 2 Отговор
    Този като му съблечеш абсолютната власт, с която е облечен, е един противен боклук.

    14:26 30.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Очевадно е

    6 0 Отговор
    Не ми трябва разузнаване за да стигна до същия извод

    Коментиран от #33

    14:30 30.09.2026

  • 32 Равнява се

    0 1 Отговор
    на пет стандартни!

    14:30 30.09.2026

  • 33 днешните разузнавания са по-различни

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Очевадно е":

    Е друго си е с разузнаване....Това ,че ни ти трябва не значи ,че на тях им е било ясно.

    14:35 30.09.2026

  • 34 И без да съм разузнавач от Южна Корея

    2 0 Отговор
    Знам, че Ким Чен Ун страда от "изключително затлъстяване”, тежи 140 килограма. А защо само 140? Защото е много нисичък.

    14:39 30.09.2026

  • 35 За Путин не се притеснявай

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хайо":

    Самият той е готов да живее поне до 150 години и да управлява. А и винаги може да го продължат двойниците му един след друг.

    14:44 30.09.2026

  • 36 Великият вожд не яде варен ориз

    2 0 Отговор
    Обича швейцарски шоколад, шотландско уиски, френско шампанско и германски мерцедеси.

    14:47 30.09.2026

  • 37 Хахохихи

    2 0 Отговор
    Толкова е дебел че сфинкстера не може да се отвори

    14:55 30.09.2026

  • 38 Тавариш Путин ще му прати билки

    0 0 Отговор
    от Сибир и от тях ще стане 40 килограма.

    15:25 30.09.2026

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