Украйна е изпратила двама пленени севернокорейски войници в Южна Корея

Украйна е прехвърлила двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея, заяви украинският президент Володимир Зеленски в реч пред Общото събрание на ООН, цитирана от Ройтерс и Киодо, предаде БТА.
"Наскоро изпратихме двама севернокорейски военнопленници в Република Корея", каза Зеленски.
"Тези момчета не са лесни за залавяне живи. Един от тях, когато е разбрал, че ще бъде пленен, е направил опит да се самоубие. Бил е шокиран, че съдбата не му е позволила да умре", добави той.
Зеленски не предостави повече подробности за прехвърлянето. Не е ясно дали Пхенян е одобрил прехвърлянето на неговите граждани в Южна Корея, отбелязва Киодо.
Двамата севернокорейци бяха пленени от украинските сили в руската Курска област през януари миналата година. Те са първите севернокорейски войници, заловени живи, откакто КНДР се включи във войната между Русия и Украйна през 2024 г.
По онова време Зеленски заяви, че би ги предал на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, ако това помогне за размяна срещу украински граждани, държани в плен в Русия.
Правозащитни организации обаче го призоваха да ги изпрати в Южна Корея, изтъквайки риска от наказания, на които биха били подложени при завръщане в Северна Корея. Южнокорейски медии съобщиха, че двамата пленени войници са изразили желание да избягат и да се установят в Южна Корея.
Министерството на външните работи на Южна Корея отказа да потвърди информацията, позовавайки се на необходимостта да бъдат защитени безопасността на войниците и техните семейства. Засега няма коментар от министерството на националното обединение.
През юни Сеул изрази готовност да приеме всички севернокорейски военнопленници, участвали в бойните действия на страната на Русия. Република Коря подчерта заяви, че се противопоставя на тяхното репатриране в Русия или Северна Корея.
В речта си Зеленски отправи критики и към Пхенян за изпращането на войски в подкрепа на Москва. "Това също е безумие. Защо корейци трябва да дават живота си във война срещу Украйна? Ким Чен-ун ги използва като разменна монета и получава нещо в замяна", каза той.
Според оценки на Украйна и Южна Корея, от 2024 г. насам Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 военнослужещи в подкрепа на руската война срещу Украйна. Повечето от тях са били разположени в руската Курска област, където са подпомагали руските сили в отблъскването на украински операции.
Освен жива сила, Северна Корея е доставила на Русия милиони снаряди за оръдия и минохвъргачки, балистични ракети, далекобойна артилерия и реактивни системи за залпов огън, според украински и независими оценки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищо !
Коментиран от #4
09:53 24.09.2026
2 Начи
09:56 24.09.2026
3 Сесесере
Коментиран от #7, #16, #25
09:56 24.09.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Нищо !":Разстрел за предателството и пораженчество Вечен срам за семействата
09:57 24.09.2026
5 авантгард
На панталона.
Боли го шмайзера за 2 броя.
Човека има далеч по-сериозни цели.
Тръгнал зелю да изнудва Уудчука.... ха!
09:59 24.09.2026
6 Колко ли,
09:59 24.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Развален телефон
10:04 24.09.2026
9 Путин
10:12 24.09.2026
10 Бръснат член
До коментар #7 от "А вас петроханците":Другари на фентаниловата кралица от президентството
10:13 24.09.2026
11 Баце ЕООД
10:14 24.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ония
Коментиран от #15
10:15 24.09.2026
14 Цеко
Коментиран от #18
10:15 24.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Е как къде?
До коментар #3 от "Сесесере":При родата от нежния пол.
10:17 24.09.2026
17 Вацев
10:19 24.09.2026
18 Ахаха
До коментар #14 от "Цеко":Ахахахаха, Русия плаща в рубли, моето момче. Нещо си измисляш май, не знаеш ли че сАнКцИтЕ РабОтЯт, ахахаха.
10:21 24.09.2026
19 НаркоЙотова
Коментиран от #21
10:21 24.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мдае
До коментар #19 от "НаркоЙотова":За тва няма вече чуждестранни легиони.. И 4те са ликвидирани, да ти напомня
10:24 24.09.2026
22 🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #24
10:26 24.09.2026
23 Баце ЕООД
Коментиран от #27
10:29 24.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Един
До коментар #3 от "Сесесере":Искат в ЕС или САЩ и от там да плюят по "запада" и да хвалят Русия и Китай.
Коментиран от #26
10:35 24.09.2026
26 Значи
До коментар #25 от "Един":Да се гледа в чужда паница е дъното на човешкото възпитание.. Ти си там
Коментиран от #28
10:37 24.09.2026
27 Антирашист 4606
До коментар #23 от "Баце ЕООД":Явно си на изток ,стой там и не се връщай !
10:39 24.09.2026
28 Един
До коментар #26 от "Значи":Я не ми гледай в паницата, ей...
Коментиран от #29
10:39 24.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 А ДА
До коментар #24 от "Давай":ТРИ ДНЯ КИЕВ , 5 ГОДИНИ ЦЪ Р..........ЛЕ. БЛАТОТО УТЕЧЕ В КАНАЛА ,ИСКА ВИ СЕ НА РАСАФИЛИТЕ ДРУГО АМА НЯМА. ГЛЕДАЙТЕ СЪВЕТСКАТА ПРОПАГАНДА . ААААА ТЕ ВЯРНО ПРЕВЗЕХА ЕВРОПА ХА ХА ХА. ИНАЧЕ 1 500 000 БЛАТАРЯ В НЕБИТИЕТО.
Коментиран от #31
10:46 24.09.2026
31 Баце ЕООД
До коментар #30 от "А ДА":Льольо, къде си тръгнал.. Не виждаш ли, как Германия е напълнила гащите. Англезите кой премиер им е сега вече?? Не е от слаба Русия това.. Затриха маса вървежни икономики сега ревете кат деца
Коментиран от #32
10:51 24.09.2026
32 🤔🤔🤔🤔
До коментар #31 от "Баце ЕООД":Направо когато ВТАРАЯ В МИРЕ превземе ОБЛАСТ в Украина ела се обади . Ама РАСАФИЛИТЕ като не ви отърва знаете да ОБИЖДАТЕ и АГРЕСИРАТЕ НЯМА БАТЕ ЧЕТИ СИ СЪВЕТСКАТА ПРОПАГАНДА И ЩЕ Я ВТАСАШ ЦР.....УЛ СЕ....КИ.
11:04 24.09.2026
33 Ахаха
11:05 24.09.2026
34 Ахаха
11:13 24.09.2026