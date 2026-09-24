Украйна е изпратила двама пленени севернокорейски войници в Южна Корея

Украйна е прехвърлила двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея, заяви украинският президент Володимир Зеленски в реч пред Общото събрание на ООН, цитирана от Ройтерс и Киодо, предаде БТА.

"Наскоро изпратихме двама севернокорейски военнопленници в Република Корея", каза Зеленски.

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"Тези момчета не са лесни за залавяне живи. Един от тях, когато е разбрал, че ще бъде пленен, е направил опит да се самоубие. Бил е шокиран, че съдбата не му е позволила да умре", добави той.

Зеленски не предостави повече подробности за прехвърлянето. Не е ясно дали Пхенян е одобрил прехвърлянето на неговите граждани в Южна Корея, отбелязва Киодо.

Двамата севернокорейци бяха пленени от украинските сили в руската Курска област през януари миналата година. Те са първите севернокорейски войници, заловени живи, откакто КНДР се включи във войната между Русия и Украйна през 2024 г.

По онова време Зеленски заяви, че би ги предал на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, ако това помогне за размяна срещу украински граждани, държани в плен в Русия.

Правозащитни организации обаче го призоваха да ги изпрати в Южна Корея, изтъквайки риска от наказания, на които биха били подложени при завръщане в Северна Корея. Южнокорейски медии съобщиха, че двамата пленени войници са изразили желание да избягат и да се установят в Южна Корея.

Министерството на външните работи на Южна Корея отказа да потвърди информацията, позовавайки се на необходимостта да бъдат защитени безопасността на войниците и техните семейства. Засега няма коментар от министерството на националното обединение.

През юни Сеул изрази готовност да приеме всички севернокорейски военнопленници, участвали в бойните действия на страната на Русия. Република Коря подчерта заяви, че се противопоставя на тяхното репатриране в Русия или Северна Корея.

В речта си Зеленски отправи критики и към Пхенян за изпращането на войски в подкрепа на Москва. "Това също е безумие. Защо корейци трябва да дават живота си във война срещу Украйна? Ким Чен-ун ги използва като разменна монета и получава нещо в замяна", каза той.

Според оценки на Украйна и Южна Корея, от 2024 г. насам Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 военнослужещи в подкрепа на руската война срещу Украйна. Повечето от тях са били разположени в руската Курска област, където са подпомагали руските сили в отблъскването на украински операции.

Освен жива сила, Северна Корея е доставила на Русия милиони снаряди за оръдия и минохвъргачки, балистични ракети, далекобойна артилерия и реактивни системи за залпов огън, според украински и независими оценки.