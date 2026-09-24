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Украйна е изпратила двама пленени севернокорейски войници в Южна Корея
  Тема: Украйна

Украйна е изпратила двама пленени севернокорейски войници в Южна Корея

24 Септември, 2026 09:50 1 372 34

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Двамата севернокорейци бяха пленени от украинските сили в руската Курска област през януари миналата година

Украйна е изпратила двама пленени севернокорейски войници в Южна Корея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е прехвърлила двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея, заяви украинският президент Володимир Зеленски в реч пред Общото събрание на ООН, цитирана от Ройтерс и Киодо, предаде БТА.

"Наскоро изпратихме двама севернокорейски военнопленници в Република Корея", каза Зеленски.

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"Тези момчета не са лесни за залавяне живи. Един от тях, когато е разбрал, че ще бъде пленен, е направил опит да се самоубие. Бил е шокиран, че съдбата не му е позволила да умре", добави той.

Зеленски не предостави повече подробности за прехвърлянето. Не е ясно дали Пхенян е одобрил прехвърлянето на неговите граждани в Южна Корея, отбелязва Киодо.

Двамата севернокорейци бяха пленени от украинските сили в руската Курска област през януари миналата година. Те са първите севернокорейски войници, заловени живи, откакто КНДР се включи във войната между Русия и Украйна през 2024 г.

По онова време Зеленски заяви, че би ги предал на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, ако това помогне за размяна срещу украински граждани, държани в плен в Русия.

Правозащитни организации обаче го призоваха да ги изпрати в Южна Корея, изтъквайки риска от наказания, на които биха били подложени при завръщане в Северна Корея. Южнокорейски медии съобщиха, че двамата пленени войници са изразили желание да избягат и да се установят в Южна Корея.

Министерството на външните работи на Южна Корея отказа да потвърди информацията, позовавайки се на необходимостта да бъдат защитени безопасността на войниците и техните семейства. Засега няма коментар от министерството на националното обединение.

През юни Сеул изрази готовност да приеме всички севернокорейски военнопленници, участвали в бойните действия на страната на Русия. Република Коря подчерта заяви, че се противопоставя на тяхното репатриране в Русия или Северна Корея.

В речта си Зеленски отправи критики и към Пхенян за изпращането на войски в подкрепа на Москва. "Това също е безумие. Защо корейци трябва да дават живота си във война срещу Украйна? Ким Чен-ун ги използва като разменна монета и получава нещо в замяна", каза той.

Според оценки на Украйна и Южна Корея, от 2024 г. насам Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 военнослужещи в подкрепа на руската война срещу Украйна. Повечето от тях са били разположени в руската Курска област, където са подпомагали руските сили в отблъскването на украински операции.

Освен жива сила, Северна Корея е доставила на Русия милиони снаряди за оръдия и минохвъргачки, балистични ракети, далекобойна артилерия и реактивни системи за залпов огън, според украински и независими оценки.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо !

    25 13 Отговор
    Ще има трампа! Сега Северна Корея ще изпрати 200 ракети на Русия, която пък тя от своя страна, ще даде на Украйна!

    Коментиран от #4

    09:53 24.09.2026

  • 2 Начи

    24 22 Отговор
    рашките ще изпратят на кимчо доста укропчета да копат канали в северна корея за кеф на сички

    09:56 24.09.2026

  • 3 Сесесере

    16 28 Отговор
    Нашите русодебили къде искат да ги пратим?

    Коментиран от #7, #16, #25

    09:56 24.09.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 19 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо !":

    Разстрел за предателството и пораженчество Вечен срам за семействата

    09:57 24.09.2026

  • 5 авантгард

    11 10 Отговор
    Ръката на Ууудчук посяга към червеното копче.
    На панталона.
    Боли го шмайзера за 2 броя.
    Човека има далеч по-сериозни цели.
    Тръгнал зелю да изнудва Уудчука.... ха!

    09:59 24.09.2026

  • 6 Колко ли,

    18 9 Отговор
    украинчета ще заминат за Северна Корея?

    09:59 24.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Развален телефон

    15 5 Отговор
    Урконюз, цитирана от Ройтерс, цитирана от БТА, цитирана от Мара. И става лютеница, мармалад, манджа и чеверме с домашен любимец.

    10:04 24.09.2026

  • 9 Путин

    3 6 Отговор
    Елате хиляди герои

    10:12 24.09.2026

  • 10 Бръснат член

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "А вас петроханците":

    Другари на фентаниловата кралица от президентството

    10:13 24.09.2026

  • 11 Баце ЕООД

    10 4 Отговор
    Стара манджа, ама с нови глупости.

    10:14 24.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ония

    8 9 Отговор
    Зеления Глупак нали беше качил няква снимка на едни "корейци".. Още тогава паднах от смях

    Коментиран от #15

    10:15 24.09.2026

  • 14 Цеко

    5 10 Отговор
    А Путлер плаща по един милион ойро компенсация на Северна Корея за всеки един загинал войник...и за тези е платил!

    Коментиран от #18

    10:15 24.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Е как къде?

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сесесере":

    При родата от нежния пол.

    10:17 24.09.2026

  • 17 Вацев

    5 8 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    10:19 24.09.2026

  • 18 Ахаха

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "Цеко":

    Ахахахаха, Русия плаща в рубли, моето момче. Нещо си измисляш май, не знаеш ли че сАнКцИтЕ РабОтЯт, ахахаха.

    10:21 24.09.2026

  • 19 НаркоЙотова

    7 7 Отговор
    Братята Колумбийци млатят яко ватата!

    Коментиран от #21

    10:21 24.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мдае

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "НаркоЙотова":

    За тва няма вече чуждестранни легиони.. И 4те са ликвидирани, да ти напомня

    10:24 24.09.2026

  • 22 🤔🤔🤔🤔

    6 11 Отговор
    Русия я чака съдбата на Северна Корея. Голям ГОЛОД ще ги гони ,ГОРИВО НЯМА ,ИНТЕРНЕТ НЯМА, ДЕФИЦИТ НА СТОКИ.Логистиката куца. ФАЛШИФИЦИРАНИ ИЗБОРИ. СКРИТА МОБИЛИЗАЦИЯ Аиде още 500 000 СМЪРТНИКА за БЛАГОТО на ДИКТАТОРА на фронта. Икономика пред ФАЛИТ. То кво ли произвеждат освен едни горива. Така че Путин ДАВАЙ ,ДАВАЙ в същия дух. НАЙ ДОБРОТО ПРЕДСТОИ.

    Коментиран от #24

    10:26 24.09.2026

  • 23 Баце ЕООД

    6 4 Отговор
    Ех колко е красив западния страх.. Да им се чуди човек, откъде намират толкова памперси. Акциите на фирмата сигурно са до небето

    Коментиран от #27

    10:29 24.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Един

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сесесере":

    Искат в ЕС или САЩ и от там да плюят по "запада" и да хвалят Русия и Китай.

    Коментиран от #26

    10:35 24.09.2026

  • 26 Значи

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Един":

    Да се гледа в чужда паница е дъното на човешкото възпитание.. Ти си там

    Коментиран от #28

    10:37 24.09.2026

  • 27 Антирашист 4606

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Баце ЕООД":

    Явно си на изток ,стой там и не се връщай !

    10:39 24.09.2026

  • 28 Един

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Значи":

    Я не ми гледай в паницата, ей...

    Коментиран от #29

    10:39 24.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А ДА

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Давай":

    ТРИ ДНЯ КИЕВ , 5 ГОДИНИ ЦЪ Р..........ЛЕ. БЛАТОТО УТЕЧЕ В КАНАЛА ,ИСКА ВИ СЕ НА РАСАФИЛИТЕ ДРУГО АМА НЯМА. ГЛЕДАЙТЕ СЪВЕТСКАТА ПРОПАГАНДА . ААААА ТЕ ВЯРНО ПРЕВЗЕХА ЕВРОПА ХА ХА ХА. ИНАЧЕ 1 500 000 БЛАТАРЯ В НЕБИТИЕТО.

    Коментиран от #31

    10:46 24.09.2026

  • 31 Баце ЕООД

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "А ДА":

    Льольо, къде си тръгнал.. Не виждаш ли, как Германия е напълнила гащите. Англезите кой премиер им е сега вече?? Не е от слаба Русия това.. Затриха маса вървежни икономики сега ревете кат деца

    Коментиран от #32

    10:51 24.09.2026

  • 32 🤔🤔🤔🤔

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Баце ЕООД":

    Направо когато ВТАРАЯ В МИРЕ превземе ОБЛАСТ в Украина ела се обади . Ама РАСАФИЛИТЕ като не ви отърва знаете да ОБИЖДАТЕ и АГРЕСИРАТЕ НЯМА БАТЕ ЧЕТИ СИ СЪВЕТСКАТА ПРОПАГАНДА И ЩЕ Я ВТАСАШ ЦР.....УЛ СЕ....КИ.

    11:04 24.09.2026

  • 33 Ахаха

    5 1 Отговор
    Значи северно корейчетата ги пращат на почивка в Южна Корея, ама собствения си народ яко бусификация и в месомелачката.

    11:05 24.09.2026

  • 34 Ахаха

    3 2 Отговор
    Много смело говори, ама вчера пак да яли яко ракети

    11:13 24.09.2026