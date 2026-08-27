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Северна Корея обяви, че ще отговори "твърдо и незабавно" на враждебни действия от САЩ

Северна Корея обяви, че ще отговори "твърдо и незабавно" на враждебни действия от САЩ

27 Август, 2026 10:02 1 215 15

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  • ким чен ун

Северна Корея е наясно с подобни заплахи и ще даде "сериозен, незабавен и твърд отговор" на враждебни действия във всякакви сфери

Северна Корея обяви, че ще отговори "твърдо и незабавно" на враждебни действия от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Северна Корея осъди днес решението на САЩ да одобрят продажбата на ракети и прилежащото им оборудване на Южна Корея, предаде Ройтерс, като се позова на държавната севернокорейска новинарска агенция КЦТА, съобщи БТА.

Освен това Пхенян обяви, че ще отговори "твърдо и незабавно" на враждебни американски действия в която и да е област, добави КЦТА. Северна Корея посочи, че ясно разпознава постоянната вражда, проявявана към нея от страна на Вашингтон, добави Ройтерс.

"За пореден път ясно виждаме как ни се дава да разберем, че неприкритото отношение на САЩ към КНДР ще бъде винаги враждебно", заявява говорител на външното министерство в Пхенян, цитиран от КЦТА.

Това е реакция на одобрението от страна на Държавния департамент на САЩ на потенциална продажба за 125 милиона долара на Южна Корея на тактически ракети въздух-въздух "АИМ-9Х Сайдуайндър" (AIM-9X Sidewinder) и оборудване към тях, посочва Ройтерс. Според Пхенян това представлява "нова заплаха" за средата на сигурност.

Говоритерят на севернокорейското външно министерство каза, че тази година Вашигтон е одобрил продажби на Сеул на разнородни оръжейни системи, включително модернизирани ракети въздух-въдсух, военноморски и щурмови хеликоптери, както и прецизно планиращи бомби, като по този начин е насърчил Южна Корея да увеличи бойните си способности.

"Сега, когато военната интеграция на САЩ и съюзниците им в Азиатско-Тихоокеанския регион се увеличава, ние не можем да подминем неблагоприятния ефект върху регионалната среда на сигурността от американската оръжейна продажба на РК", отбеляза говорителят, използвайки абревиатура на Южна Корея от Република Корея.

Северна Корея е наясно с подобни заплахи и ще даде "сериозен, незабавен и твърд отговор" на враждебни действия във всякакви сфери, заключи той.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИС-2 🦁🦁🦁

    0 12 Отговор
    Август е тежък месец за цяла България.


    На 25 август 2005 г.подъл изстрел прекъсна живота на един от най-добрите синове на българския народ - Георги Илиев. Мир на праха му и вечна памет!

    Жоро, България не те е забравила!

    Коментиран от #2

    10:02 27.08.2026

  • 2 ВИС-2 🦁🦁🦁

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Никога няма да позволим да ни обиждат паметта на Главния! 🦁

    10:03 27.08.2026

  • 3 ТРЪМП ЗАТОВА ХАРЕСВА КИМ

    7 6 Отговор
    А НИЕ ЕДНИ САМОЛЕТИ НЕ МОЖЕМ ДА ОТКАЖЕМ.НИКОЙ НЕ УВАЖАВА ТАКИВА

    Коментиран от #15

    10:05 27.08.2026

  • 4 гост

    6 5 Отговор
    Брех...аз имам ядрено, но ти не трябва да имаш оръжия...егати и тоталитарното мислене

    Коментиран от #7

    10:08 27.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 гост

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Какво има тоя дебел смешник бе , излагация на квадрат !! Ако не са Китай и Раша да го спонсорират за бясно куче ще пукне от глад за два месеца най- много !!Пълен въздух под налягане , хахаха , ако не беше глупостта на Путлер да напада Украйна и сега щеше да се чуди как да изхрани " храбрите войни" , дето първи ще го гръмнат , само да им падне !! Знаеш ли , че в Раша се изпращат войници , дето имат минимум 4-5 близки роднини , заплашени с моментален разстрел , ако не се бият в Украйна ??

    Коментиран от #10, #13

    10:20 27.08.2026

  • 8 Орки

    6 1 Отговор
    Едно и също от руските и северно-корейските орки: те могат да се въоръжават но никой друг не може. Те могат да убиват и разрушават, но тях не могат да убиват и нищо при тях не трябва да бъде разрушавано. Това е мисленето на тези дебили.

    10:25 27.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Край

    0 3 Отговор
    Вова - гледай и слушай как се прави и се учи.

    10:31 27.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И ко стана ко...

    0 0 Отговор
    Нале Рижака щеше да гостува на Ким...
    Ма явно се отлага

    11:28 27.08.2026

  • 15 джо

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ТРЪМП ЗАТОВА ХАРЕСВА КИМ":

    Остави България погледни Русия която е Ядрена страна някой за нещо да я смята ? ,да се съобразява с нея ? , да се страхува ? когато повече от 50 страни предоставят всякакво оръжие Кремълският ид..от веднъж не ги е предупредил на официално ниво когато за тях няма никаква заплаха . Същият мухлюю е наредил да се избягват всякакви провокации което означава --нека да правят това което си искат не им забелязвайте .това са дребни неща --да убиват мирните граждани на Руската Федерация , да обстрелват дълбоко по териториите й . На същия глу..пак да му свалят гащите ,ще каже на Западните си партньори ! ,че не е колегиално и културно даже да му бръкнат в з...ка пак ще се усмихне ,че това са незначителни неща -- тоя е болен , действително е болен който е най голямата заплаха за русия не само Западът..

    11:30 27.08.2026

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