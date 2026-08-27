Северна Корея обяви, че ще отговори "твърдо и незабавно" на враждебни действия от САЩ

Министерството на външните работи на Северна Корея осъди днес решението на САЩ да одобрят продажбата на ракети и прилежащото им оборудване на Южна Корея, предаде Ройтерс, като се позова на държавната севернокорейска новинарска агенция КЦТА, съобщи БТА.
Освен това Пхенян обяви, че ще отговори "твърдо и незабавно" на враждебни американски действия в която и да е област, добави КЦТА. Северна Корея посочи, че ясно разпознава постоянната вражда, проявявана към нея от страна на Вашингтон, добави Ройтерс.
"За пореден път ясно виждаме как ни се дава да разберем, че неприкритото отношение на САЩ към КНДР ще бъде винаги враждебно", заявява говорител на външното министерство в Пхенян, цитиран от КЦТА.
Това е реакция на одобрението от страна на Държавния департамент на САЩ на потенциална продажба за 125 милиона долара на Южна Корея на тактически ракети въздух-въздух "АИМ-9Х Сайдуайндър" (AIM-9X Sidewinder) и оборудване към тях, посочва Ройтерс. Според Пхенян това представлява "нова заплаха" за средата на сигурност.
Говоритерят на севернокорейското външно министерство каза, че тази година Вашигтон е одобрил продажби на Сеул на разнородни оръжейни системи, включително модернизирани ракети въздух-въдсух, военноморски и щурмови хеликоптери, както и прецизно планиращи бомби, като по този начин е насърчил Южна Корея да увеличи бойните си способности.
"Сега, когато военната интеграция на САЩ и съюзниците им в Азиатско-Тихоокеанския регион се увеличава, ние не можем да подминем неблагоприятния ефект върху регионалната среда на сигурността от американската оръжейна продажба на РК", отбеляза говорителят, използвайки абревиатура на Южна Корея от Република Корея.
Северна Корея е наясно с подобни заплахи и ще даде "сериозен, незабавен и твърд отговор" на враждебни действия във всякакви сфери, заключи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВИС-2 🦁🦁🦁
На 25 август 2005 г.подъл изстрел прекъсна живота на един от най-добрите синове на българския народ - Георги Илиев. Мир на праха му и вечна памет!
Жоро, България не те е забравила!
Коментиран от #2
10:02 27.08.2026
2 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #1 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Никога няма да позволим да ни обиждат паметта на Главния! 🦁
10:03 27.08.2026
3 ТРЪМП ЗАТОВА ХАРЕСВА КИМ
Коментиран от #15
10:05 27.08.2026
4 гост
Коментиран от #7
10:08 27.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 гост
До коментар #4 от "гост":Какво има тоя дебел смешник бе , излагация на квадрат !! Ако не са Китай и Раша да го спонсорират за бясно куче ще пукне от глад за два месеца най- много !!Пълен въздух под налягане , хахаха , ако не беше глупостта на Путлер да напада Украйна и сега щеше да се чуди как да изхрани " храбрите войни" , дето първи ще го гръмнат , само да им падне !! Знаеш ли , че в Раша се изпращат войници , дето имат минимум 4-5 близки роднини , заплашени с моментален разстрел , ако не се бият в Украйна ??
Коментиран от #10, #13
10:20 27.08.2026
8 Орки
10:25 27.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Край
10:31 27.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И ко стана ко...
Ма явно се отлага
11:28 27.08.2026
15 джо
До коментар #3 от "ТРЪМП ЗАТОВА ХАРЕСВА КИМ":Остави България погледни Русия която е Ядрена страна някой за нещо да я смята ? ,да се съобразява с нея ? , да се страхува ? когато повече от 50 страни предоставят всякакво оръжие Кремълският ид..от веднъж не ги е предупредил на официално ниво когато за тях няма никаква заплаха . Същият мухлюю е наредил да се избягват всякакви провокации което означава --нека да правят това което си искат не им забелязвайте .това са дребни неща --да убиват мирните граждани на Руската Федерация , да обстрелват дълбоко по териториите й . На същия глу..пак да му свалят гащите ,ще каже на Западните си партньори ! ,че не е колегиално и културно даже да му бръкнат в з...ка пак ще се усмихне ,че това са незначителни неща -- тоя е болен , действително е болен който е най голямата заплаха за русия не само Западът..
11:30 27.08.2026