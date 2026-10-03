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Зеленски: Целта на Путин е окупация на цяла Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски: Целта на Путин е окупация на цяла Украйна

3 Октомври, 2026 03:30 777 14

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • руска агресия

Украинският президент отговори на твърдението, че страната му губи държавността си. Той заяви, че думите на руския лидер показват истинските му цели във войната.

Зеленски: Целта на Путин е окупация на цяла Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че думите на руския президент Владимир Путин за загуба на украинската държавност показват, че целта на Москва е окупация на цялата страна, а не само контрол над Донбас или източните райони. Зеленски коментира изказването по време на Хелзинкския форум по сигурността.

„Това е слабост на света – че никой не спира подобни изявления“, каза Зеленски. Той припомни, че през 2005 г. Путин е определил разпадането на Съветския съюз като най-голямата трагедия на XX век, а през 2025 г. е посочил геополитическите цели като свои основни цели.

Зеленски свърза думите на Путин със съветското наследство

Украинският президент заяви, че Путин не е посочил Първата световна война, Втората световна война или Чернобилската авария като най-големи трагедии. Според Зеленски това показва, че руското ръководство поставя политическите и геополитическите цели над събитията, свързани с човешките жертви.

„Затова целта му е ясна – да върне Съветския съюз. Целта му не е източната част на Украйна, целта му не е Донбас, целта му е окупацията на цялата ни държава“, заяви Зеленски.

Той допълни, че изказването на Путин показва как руският президент вижда възможния край на войната и какво иска да постигне. В официалното съобщение за участието му във форума Зеленски определи думите на руския лидер като сигнал, че целите му не са се променили и че Москва се стреми да възстанови влиянието, което е имал Съветският съюз.

Какво каза Путин

На 1 октомври Владимир Путин заяви: „Украйна не може да съществува самостоятелно, управлява се отвън и губи държавността си“. Изказването беше направено в контекста на твърденията му, че войната е била наложена на Русия от политиката на Запада и Украйна.

Путин обвини западните държави в русофобия, в планове за разполагане на натовска инфраструктура и в подкрепа за Киев. Той също така заяви, че руските войски се ръководят от хуманитарни норми и не са атакували първи невоенни обекти – твърдения, които са част от руската позиция по войната.

Изказването на Зеленски идва на фона на продължаващата руска агресия срещу Украйна. Той призова международната общност да реагира на заявления, които поставят под въпрос суверенитета и правото на страната да съществува като независима държава.

Източници: УНИАН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гейополитически анализ

    17 33 Отговор
    Целта е денацификация и сваляне на хунтата в Киев. Ако за това е необходимо да се окупира Украйна и да се разбие НАТО, това и ще се случи. Подкрепящите розови понита да си гризат банана.

    Коментиран от #7

    03:37 03.10.2026

  • 2 Абсурдистан

    18 2 Отговор
    Само маймуните и Тръмп не знаят, че това е целта.

    03:38 03.10.2026

  • 3 Копейкин Костя

    22 14 Отговор
    Така е.
    Хаяско I-ви иска да възстанови руската империя, а без Украйна няма как да стане!
    Това е целта, а не битка с фашисти, бандеровци, капиталисти ,марсианци и т.н.

    03:39 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 24 Отговор
    МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
    ....
    И НА 70-Я ДЕН ЗЕЛЕНЧУКА ЗАГОВОРИ
    ЗА КАПИТУЛАЦИЯТА НА ЦЯЛА УКРАЙНА :)
    ....
    КЪСА КЛЕЧКА ЗЕЛЕ , КЪСА КЛЕЧКА :)

    Коментиран от #12

    03:51 03.10.2026

  • 6 Чак сега ли го разбра този смотан

    11 10 Отговор
    наркоман, много късно му загря реотана, разсипа цяла Украйна!?

    04:02 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 8 Отговор
    НЕ Е ВЯРНО
    ....
    ЛВОВСКА ОБЛАСТ ЩЕ БЪДЕ ГЕТО КЪДЕТО ЩЕ ЖИВЕЯТ ВСИЧКИ ИНВАЛИДИ И ВДОВИЦИ НА
    ВСУ. .... ОСТАВА И БРАТУШКИТЕ ДА ИМ ПЛАЩАТ СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ И ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИИ НА НАЦИСТИТЕ ...
    .... ЕЙ ДА СИ ЖИВЕЯТ В ЛВОВСКА ОБ;АСТ И ДА ЧАКАТ ГЕРМАНЦИ , ПОЛЯЦИ И ФРАНЦУЗИ ДА ГИ ХРАНЯТ

    04:05 03.10.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    ТО ОСТАВИ СЕ ... АМИ ЗАПАДНАЛИТЕ ЗАЛОЖНИ КЪЩИ
    ПОЧНАХА ДА ПРИЕМАТ ЗАЛОЗИ
    ДАЛИ МЕРЦ ЩЕ ИЗКАРА ДО НОВА ФОДИНА ИЛИ НЕ :)
    ......
    ГЕРМАНИЯ КАПУТ , ГЕРМАНИЯ .... И ПОЧВА ЕФЕКТА НА ПЕПЕРУДАТА

    Коментиран от #13

    04:14 03.10.2026

  • 10 ДРЪПНИ МУ МАЛКО И ЩЕ Е ОК

    10 2 Отговор
    Е И НИЕ КАКВО ДА НАПРАВИМ ??? ДА СЕ МОЛИМ НА ПУТИН ЛИ , МОЛЯТ ТИ СЕ ПУТИН ,НЕ ...........!!
    СЕГА , ОБЪРНИ ОРЪЖИЕО ОБРАТНО , КЪМ ОНЕЯ ДЕТО ТИ ГО СТОВАТРВАТ И ТИ ПЪЛНЯТ БАКОВИТЕ СМЕТКИ . ПИТАЙ ГИ ЗАЩО ТЕ ВКАРАХА В ТЯХНАТА ФАШМЕЧТАНА ИГРА НА ВОЙНИ И ЗАЩО С/У РУСИЯ !!!
    НОСИ СИ КРЪСТА НАРКО , САМ СИ ВИНОВЕН ! КОЛКО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МИР ПОДМИНА ЗА ДА СЕ ВОДИШ ПО АКЪЛА ИМ ! НО ПЪК ТОВА Е ХУБАВ УРОК ЗА ДРУГИТЕ ПРОКСИТА , ДОБРЕ ДА СИ ПОМИСЛЯТ КОГАТО..............!!

    04:16 03.10.2026

  • 11 Гюро Кемуро

    6 1 Отговор
    Сутрин побеждава,
    нощем реве. Що е то?
    Денем Розово фламинго мята,
    а па нощем се измята. Що е то?
    Сири на Вивалди то горкото,
    нощем спинка у метрото. Що е то?

    04:27 03.10.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    МНОГО СЪМ ПОПУЛЯРЕН СРЕД УКРАИНСКИТЕ ФАШИСТИ
    ....
    НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ , И АЗ МИСЛЯ ЗА ВАШИТЕ МАЙКИ :)

    04:27 03.10.2026

  • 13 Румен Решетников

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Има залог за смъртта на Путлер до края на годината!

    05:19 03.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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