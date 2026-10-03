Зеленски: Целта на Путин е окупация на цяла Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че думите на руския президент Владимир Путин за загуба на украинската държавност показват, че целта на Москва е окупация на цялата страна, а не само контрол над Донбас или източните райони. Зеленски коментира изказването по време на Хелзинкския форум по сигурността.

„Това е слабост на света – че никой не спира подобни изявления“, каза Зеленски. Той припомни, че през 2005 г. Путин е определил разпадането на Съветския съюз като най-голямата трагедия на XX век, а през 2025 г. е посочил геополитическите цели като свои основни цели.

Зеленски свърза думите на Путин със съветското наследство

Украинският президент заяви, че Путин не е посочил Първата световна война, Втората световна война или Чернобилската авария като най-големи трагедии. Според Зеленски това показва, че руското ръководство поставя политическите и геополитическите цели над събитията, свързани с човешките жертви.

„Затова целта му е ясна – да върне Съветския съюз. Целта му не е източната част на Украйна, целта му не е Донбас, целта му е окупацията на цялата ни държава“, заяви Зеленски.

Той допълни, че изказването на Путин показва как руският президент вижда възможния край на войната и какво иска да постигне. В официалното съобщение за участието му във форума Зеленски определи думите на руския лидер като сигнал, че целите му не са се променили и че Москва се стреми да възстанови влиянието, което е имал Съветският съюз.

Какво каза Путин

На 1 октомври Владимир Путин заяви: „Украйна не може да съществува самостоятелно, управлява се отвън и губи държавността си“. Изказването беше направено в контекста на твърденията му, че войната е била наложена на Русия от политиката на Запада и Украйна.

Путин обвини западните държави в русофобия, в планове за разполагане на натовска инфраструктура и в подкрепа за Киев. Той също така заяви, че руските войски се ръководят от хуманитарни норми и не са атакували първи невоенни обекти – твърдения, които са част от руската позиция по войната.

Изказването на Зеленски идва на фона на продължаващата руска агресия срещу Украйна. Той призова международната общност да реагира на заявления, които поставят под въпрос суверенитета и правото на страната да съществува като независима държава.

Източници: УНИАН