Русия отработи настъпление към страна от Централна Азия

Руската армия е отработила настъпление и създаване на „зона за сигурност“ в територията на условна държава от Централна Азия по време на ученията „Център-2026“. Маневрите се провеждат от 28 септември до 3 октомври, а основният им етап е на полигона „Чебаркулски“ в Челябинска област. В тях участват над 47 000 военнослужещи, повече от 2000 единици въоръжение и техника, 90 летателни апарата и 77 кораба и плавателни съда.
Военни контингенти са изпратили Беларус, Китай, Киргизстан, Монголия, Пакистан и Таджикистан. Според руското Министерство на отбраната официалният сценарий предвижда отблъскване на агресия по централноазиатското направление и осигуряване на сигурността в Каспийския регион.
От отбраната към настъпление
В доклад пред руския президент Владимир Путин заместник-министърът на отбраната Юнус-Бек Евкуров посочва, че действията не се ограничават до отблъскване на удар. По думите му войските са възстановили позициите си и от 2 октомври са започнали настъпателни действия.
По време на маневрите четири самолета с далечен радиус на действие са нанесли удари по критични обекти на условния противник. Кремъл заявява, че в ученията са включени подразделения, които не участват във войната срещу Украйна. Путин подчертава, че задачите се изпълняват с отчитане на опита от войната.
Сценарият наподобява Казахстан
Украинската правда посочва, че по описанието на условната държава най-много съответства Казахстан. Страната има излаз на Каспийско море и граничи с Челябинска област, където се намира един от основните полигони на ученията.
Владимир Путин посети полигона „Чебаркулски“ на 2 октомври. Заради визитата в района са били затворени няколко участъка от пътища, а град Чебаркул е бил изолиран за три дни.
Русия е провеждала и други мащабни маневри със сходна логика. В ученията „Център-2019“ официално са участвали около 128 000 военнослужещи, а в „Център-2015“ - около 95 000. През 2019 г. руските войски са отработвали неутрализиране на условна държава в югозападната част на Русия, представена като страна, започнала война и разпространяваща тероризъм.
Източници: Украинская правда, РБК
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
03:48 03.10.2026
2 Аралското блато
Коментиран от #5
03:49 03.10.2026
3 Капейчо
03:52 03.10.2026
4 Всички ревът
Коментиран от #10
03:53 03.10.2026
5 гост
До коментар #2 от "Аралското блато":Те на 50 км от собствената си граница се оплетоха като патки с кълчища , той Африка му се прищяла, хахаха !! Раша е "велика" само на учения със сценарий , не го ли разбрахте вече , в реалността са безпомощни патки за отстрел !! Пример Украйна !!
03:53 03.10.2026
6 Промяната
03:56 03.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ПП-ДБ
ВЕДНАГА р€зид€нтката ДА СВИКВА КСНС , ТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ, НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА СЕ ОТЛАГА ОБЯВЯВАНЕТО НА ВОЙНА НА В.ПУТИН!
04:35 03.10.2026
9 Златната орда
04:49 03.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.