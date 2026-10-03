Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Русия отработи настъпление към страна от Централна Азия

Русия отработи настъпление към страна от Централна Азия

3 Октомври, 2026 03:37, обновена 3 Октомври, 2026 03:43 639 10

  • русия-
  • център-2026-
  • военни учения-
  • казахстан-
  • владимир путин

В ученията „Център-2026“ участват над 47 000 военнослужещи, 90 летателни апарата и 77 кораба. Сценарият включва създаване на зона за сигурност в прилежаща територия.

Русия отработи настъпление към страна от Централна Азия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия е отработила настъпление и създаване на „зона за сигурност“ в територията на условна държава от Централна Азия по време на ученията „Център-2026“. Маневрите се провеждат от 28 септември до 3 октомври, а основният им етап е на полигона „Чебаркулски“ в Челябинска област. В тях участват над 47 000 военнослужещи, повече от 2000 единици въоръжение и техника, 90 летателни апарата и 77 кораба и плавателни съда.

Военни контингенти са изпратили Беларус, Китай, Киргизстан, Монголия, Пакистан и Таджикистан. Според руското Министерство на отбраната официалният сценарий предвижда отблъскване на агресия по централноазиатското направление и осигуряване на сигурността в Каспийския регион.

От отбраната към настъпление

В доклад пред руския президент Владимир Путин заместник-министърът на отбраната Юнус-Бек Евкуров посочва, че действията не се ограничават до отблъскване на удар. По думите му войските са възстановили позициите си и от 2 октомври са започнали настъпателни действия.

„Коалиционната групировка отразява главния удар по южноуралското направление, възстанови позициите си и вече от 2 октомври води настъпателни действия за освобождаване на завзетата територия и създаване на зона за сигурност в прилежащата територия“, заявява Евкуров.

По време на маневрите четири самолета с далечен радиус на действие са нанесли удари по критични обекти на условния противник. Кремъл заявява, че в ученията са включени подразделения, които не участват във войната срещу Украйна. Путин подчертава, че задачите се изпълняват с отчитане на опита от войната.

Сценарият наподобява Казахстан

Украинската правда посочва, че по описанието на условната държава най-много съответства Казахстан. Страната има излаз на Каспийско море и граничи с Челябинска област, където се намира един от основните полигони на ученията.

Владимир Путин посети полигона „Чебаркулски“ на 2 октомври. Заради визитата в района са били затворени няколко участъка от пътища, а град Чебаркул е бил изолиран за три дни.

Русия е провеждала и други мащабни маневри със сходна логика. В ученията „Център-2019“ официално са участвали около 128 000 военнослужещи, а в „Център-2015“ - около 95 000. През 2019 г. руските войски са отработвали неутрализиране на условна държава в югозападната част на Русия, представена като страна, започнала война и разпространяваща тероризъм.

Източници: Украинская правда, РБК


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    7 5 Отговор
    Това СССР го отработваше 10 години в Афганистан и после се спомина !! Същото чака и остатъка от него РФ !!

    03:48 03.10.2026

  • 2 Аралското блато

    2 1 Отговор
    Ако е за някоя централно африканска държава като тутууленд и една десета от участващите в това учение бройки стигат.

    Коментиран от #5

    03:49 03.10.2026

  • 3 Капейчо

    2 2 Отговор
    Я, каква изненада!

    03:52 03.10.2026

  • 4 Всички ревът

    5 5 Отговор
    Че Русия нямат войници, нямат самолети, нямат кораби.... А накрая правят учения с повече техника от прехваленото НАТО... И то при условие, че воюват на друг фронт!

    Коментиран от #10

    03:53 03.10.2026

  • 5 гост

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Аралското блато":

    Те на 50 км от собствената си граница се оплетоха като патки с кълчища , той Африка му се прищяла, хахаха !! Раша е "велика" само на учения със сценарий , не го ли разбрахте вече , в реалността са безпомощни патки за отстрел !! Пример Украйна !!

    03:53 03.10.2026

  • 6 Промяната

    1 3 Отговор
    Три ядрени държави са като царица и двата топа в шаха.

    03:56 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПП-ДБ

    1 1 Отговор
    НЕ Е КАЗАХСТАН, на$, на$ ЩЕ НАПАДНАТ ЛОШИТЕ РУС НА ЦИ!
    ВЕДНАГА р€зид€нтката ДА СВИКВА КСНС , ТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ, НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА СЕ ОТЛАГА ОБЯВЯВАНЕТО НА ВОЙНА НА В.ПУТИН!

    04:35 03.10.2026

  • 9 Златната орда

    2 2 Отговор
    Варварска страна! Нищо друго не умее, освен да воюва! Дано да се разпадне час по-скоро и да престане да създава проблеми на съседите си и на международната общност!

    04:49 03.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания