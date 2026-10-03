Русия отработи настъпление към страна от Централна Азия

Руската армия е отработила настъпление и създаване на „зона за сигурност“ в територията на условна държава от Централна Азия по време на ученията „Център-2026“. Маневрите се провеждат от 28 септември до 3 октомври, а основният им етап е на полигона „Чебаркулски“ в Челябинска област. В тях участват над 47 000 военнослужещи, повече от 2000 единици въоръжение и техника, 90 летателни апарата и 77 кораба и плавателни съда.

Военни контингенти са изпратили Беларус, Китай, Киргизстан, Монголия, Пакистан и Таджикистан. Според руското Министерство на отбраната официалният сценарий предвижда отблъскване на агресия по централноазиатското направление и осигуряване на сигурността в Каспийския регион.

От отбраната към настъпление

В доклад пред руския президент Владимир Путин заместник-министърът на отбраната Юнус-Бек Евкуров посочва, че действията не се ограничават до отблъскване на удар. По думите му войските са възстановили позициите си и от 2 октомври са започнали настъпателни действия.

„Коалиционната групировка отразява главния удар по южноуралското направление, възстанови позициите си и вече от 2 октомври води настъпателни действия за освобождаване на завзетата територия и създаване на зона за сигурност в прилежащата територия“, заявява Евкуров.

По време на маневрите четири самолета с далечен радиус на действие са нанесли удари по критични обекти на условния противник. Кремъл заявява, че в ученията са включени подразделения, които не участват във войната срещу Украйна. Путин подчертава, че задачите се изпълняват с отчитане на опита от войната.

Сценарият наподобява Казахстан

Украинската правда посочва, че по описанието на условната държава най-много съответства Казахстан. Страната има излаз на Каспийско море и граничи с Челябинска област, където се намира един от основните полигони на ученията.

Владимир Путин посети полигона „Чебаркулски“ на 2 октомври. Заради визитата в района са били затворени няколко участъка от пътища, а град Чебаркул е бил изолиран за три дни.

Русия е провеждала и други мащабни маневри със сходна логика. В ученията „Център-2019“ официално са участвали около 128 000 военнослужещи, а в „Център-2015“ - около 95 000. През 2019 г. руските войски са отработвали неутрализиране на условна държава в югозападната част на Русия, представена като страна, започнала война и разпространяваща тероризъм.

Източници: Украинская правда, РБК