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Срещу Орбан може да започне наказателно дело
  Тема: Украйна

Срещу Орбан може да започне наказателно дело

3 Октомври, 2026 03:35 542 2

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • украйна-
  • ощадбанк-
  • пране на пари

Разследването е свързано със задържането на седем украински инкасатори, превозвали милиони долари, евро и злато. Според прокурорски доклад решението за операцията е било взето от бившия унгарски премиер.

Срещу Орбан може да започне наказателно дело - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещу бившия премиер на Унгария Виктор Орбан може да бъде образувано наказателно дело заради задържането на седем украински инкасатори, превозвали милиони долари, евро и злато към Украйна. За възможното производство съобщава „Файненшъл таймс“, позовавайки се на прокурорски доклад.

Случаят започва на 6 март, когато Националното данъчно и митническо управление на Унгария задържа седем украински граждани по подозрение за пране на пари. Те са превозвали от Австрия към Украйна 40 милиона долара, 35 милиона евро и девет килограма злато. Сред тях е бил и бивш генерал от украинските служби. Задържаните са депортирани в Украйна още същия ден.

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Какво твърди прокурорският доклад

По-късно премиерът Петер Мадяр разпорежда вътрешно разследване, което трябва да изясни ролята на Орбан и на бившия ръководител на Центъра за борба с тероризма Янош Хайду.

Според „Файненшъл таймс“ в прокурорския доклад са цитирани думи на Хайду, че „решението за задържането е взел Орбан“. Публикацията не представя това като съдебно установен факт, а като твърдение, съдържащо се в документа и подлежащо на оценка в рамките на разследването.

Разследването може да се превърне в първото наказателно производство, свързано лично с Орбан. Към момента обаче става дума за възможност за образуване на дело, а не за официално повдигнато обвинение или присъда.

Връзката със спора за руския петрол

Според унгарското издание „Телекс“ задържането е било извършено в отговор на прекратяването на доставките на руски петрол по петролопровода „Дружба“. Източници на медията определят операцията като политическа реакция заради спора около транзита.

Случаят предизвика напрежение между Будапеща и Киев. Украинските инкасатори са били задържани, докато превозвали средства на държавната банка „Ощадбанк“, а унгарските власти са проверявали произхода на парите и златото.

Орбан по-рано е заявил, че украинци са отправяли заплахи към семейството му. Не е ясно дали това твърдение има връзка с разследването за задържането на инкасаторите.

Източници: Файненшъл таймс, Телекс


Унгария
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