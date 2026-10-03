Срещу Орбан може да започне наказателно дело

Срещу бившия премиер на Унгария Виктор Орбан може да бъде образувано наказателно дело заради задържането на седем украински инкасатори, превозвали милиони долари, евро и злато към Украйна. За възможното производство съобщава „Файненшъл таймс“, позовавайки се на прокурорски доклад.

Случаят започва на 6 март, когато Националното данъчно и митническо управление на Унгария задържа седем украински граждани по подозрение за пране на пари. Те са превозвали от Австрия към Украйна 40 милиона долара, 35 милиона евро и девет килограма злато. Сред тях е бил и бивш генерал от украинските служби. Задържаните са депортирани в Украйна още същия ден.

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Какво твърди прокурорският доклад

По-късно премиерът Петер Мадяр разпорежда вътрешно разследване, което трябва да изясни ролята на Орбан и на бившия ръководител на Центъра за борба с тероризма Янош Хайду.

Според „Файненшъл таймс“ в прокурорския доклад са цитирани думи на Хайду, че „решението за задържането е взел Орбан“. Публикацията не представя това като съдебно установен факт, а като твърдение, съдържащо се в документа и подлежащо на оценка в рамките на разследването.

Разследването може да се превърне в първото наказателно производство, свързано лично с Орбан. Към момента обаче става дума за възможност за образуване на дело, а не за официално повдигнато обвинение или присъда.

Връзката със спора за руския петрол

Според унгарското издание „Телекс“ задържането е било извършено в отговор на прекратяването на доставките на руски петрол по петролопровода „Дружба“. Източници на медията определят операцията като политическа реакция заради спора около транзита.

Случаят предизвика напрежение между Будапеща и Киев. Украинските инкасатори са били задържани, докато превозвали средства на държавната банка „Ощадбанк“, а унгарските власти са проверявали произхода на парите и златото.

Орбан по-рано е заявил, че украинци са отправяли заплахи към семейството му. Не е ясно дали това твърдение има връзка с разследването за задържането на инкасаторите.

Източници: Файненшъл таймс, Телекс