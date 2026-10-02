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Пелегрини публикува снимка с Тръмп: Говорихме за енергетика, отбрана и инвестиции

Пелегрини публикува снимка с Тръмп: Говорихме за енергетика, отбрана и инвестиции

2 Октомври, 2026 13:14 541 1

  • петер пелегрини-
  • доналд тръмп-
  • енергетика-
  • отбрана-
  • инвестиции

Словашкият президент заяви, че двете страни имат потенциал да разширят сътрудничеството си

Пелегрини публикува снимка с Тръмп: Говорихме за енергетика, отбрана и инвестиции - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Словашкият президент Петер Пелегрини публикува снимка с американския си колега Доналд Тръмп от приема, организиран от президента на САЩ в рамките на 81-вото Общо събрание на ООН в Ню Йорк. Пелегрини присъства на събитието по време на посещението си в САЩ през септември, предава БТА.

По думите на словашкия държавен глава той е използвал работната вечеря, за да проведе с Тръмп „пряк и откровен разговор“.

Сред обсъжданите теми са били енергетиката, отбраната, инвестициите, работните места и икономическите възможности за двете страни.

Пелегрини заяви, че Словакия и САЩ имат потенциал да задълбочат сътрудничеството си. Той посочи като приоритети повече инвестиции, по-голяма енергийна сигурност и партньорство, основано на взаимно уважение и общи интереси.

„Време е да изведем партньорството между Словакия и САЩ на ново равнище“, написа словашкият президент, завършвайки публикацията си с посланието: „Силни нации. Силно партньорство. Силно бъдеще“.


Словакия
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  • 1 Българин

    1 0 Отговор
    Всеки иска снимка с Тръмп, ама много милиарди и милиарди трябва да дадеш, за да те приемат в Белият дом!

    13:33 02.10.2026

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