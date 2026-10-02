Пелегрини публикува снимка с Тръмп: Говорихме за енергетика, отбрана и инвестиции

Словашкият президент Петер Пелегрини публикува снимка с американския си колега Доналд Тръмп от приема, организиран от президента на САЩ в рамките на 81-вото Общо събрание на ООН в Ню Йорк. Пелегрини присъства на събитието по време на посещението си в САЩ през септември, предава БТА.

По думите на словашкия държавен глава той е използвал работната вечеря, за да проведе с Тръмп „пряк и откровен разговор“.

Сред обсъжданите теми са били енергетиката, отбраната, инвестициите, работните места и икономическите възможности за двете страни.

Пелегрини заяви, че Словакия и САЩ имат потенциал да задълбочат сътрудничеството си. Той посочи като приоритети повече инвестиции, по-голяма енергийна сигурност и партньорство, основано на взаимно уважение и общи интереси.

„Време е да изведем партньорството между Словакия и САЩ на ново равнище“, написа словашкият президент, завършвайки публикацията си с посланието: „Силни нации. Силно партньорство. Силно бъдеще“.

🇸🇰🇺🇸 A STRONGER SLOVAKIA. A STRONGER AMERICA. A STRONGER PARTNERSHIP.



It was a great honor to have a direct and open conversation with President Donald Trump during the working dinner held on the occasion of the UN General Assembly.



We spoke about what matters: energy, defense,… pic.twitter.com/NZJJb6QYgb — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) October 2, 2026