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17 държави от ЕС се обявиха срещу бюджетните съкращения
  Тема: Икономика

17 държави от ЕС се обявиха срещу бюджетните съкращения

3 Октомври, 2026 05:56 1 538 18

  • бюджет на ес-
  • европейска комисия-
  • земеделие-
  • кохезионна политика-
  • българия

България е сред страните, които настояват да бъдат запазени средствата за земеделие и регионално развитие в бюджета на ЕС за 2028–2034 г.

17 държави от ЕС се обявиха срещу бюджетните съкращения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седемнадесет държави от Европейския съюз, сред които България, Италия, Испания и Полша, се обявиха против съкращаването на средствата за селско стопанство и регионална политика в следващия седемгодишен бюджет. Позицията е изложена в писмо до ирландския премиер Михол Мартин, чиято страна председателства Съвета на ЕС.

В документа правителствата настояват да бъде запазено общото финансиране за политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика. „Поради това смятаме, че общото финансиране за политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика трябва да бъде запазено в следващата МФР“, се казва в писмото, цитирано от bTV Новините.

Подписалите са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания. Инициативата е координирана от италианския премиер Джорджа Мелони и румънския президент Никушор Дан. Двамата ще бъдат домакини на неформална среща на тези държави по време на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври в Брюксел.

Сблъсък за милиарди евро

Европейската комисия предложи през юли 2025 г. многогодишна финансова рамка от близо 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г. Според предложението част от средствата за земеделие и регионално развитие трябва да бъдат пренасочени към нови приоритети, сред които отбраната и конкурентоспособността. Комисията представя бюджета като по-гъвкав и насочен към инвестиции в регионите, конкурентоспособността и сигурността.

Позицията на 17-те държави влиза в конфликт с тази на друга група от шест страни, начело с Германия. По-рано през седмицата те са призовали за намаляване на разходите с няколкостотин милиарда евро във всички области, съобщава „Политико“, цитирано от bTV Новините.

Групата „Приятели на сближаването“ предупреждава, че допълнително намаляване на парите за земеделие и кохезионната политика „само ще отслаби бюджета и рискува да подкопае обществената подкрепа за европейския проект“.

Спор и за новите приходи на ЕС

Сред спорните въпроси е въвеждането на нови общоевропейски данъчни източници, известни като „собствени ресурси“. Европейската комисия предлага пет такива източника за финансиране на бюджета и погасяване на дълга по възстановителния план след пандемията. В актуалното обяснение на Комисията очакваните приходи са оценени на 58,5 млрд. евро годишно, докато в публикацията на bTV е посочена оценка от 66 млрд. евро годишно.

В писмото 17-те държави настояват новите приходи да бъдат „действителни, справедливи, прости и да не са регресивни“. Те искат и отлагане на плащанията по дълга, натрупан след пандемията от COVID-19, които се очаква да възлизат на 25 млрд. евро годишно. Страните се противопоставят и на бюджетните корекции, от които се възползват по-богатите държави.

Следващата стъпка е ирландското председателство да представи преговорен документ, известен като „negobox“. Той ще определи рамката за разговорите между лидерите на 27-те държави от ЕС. Правителствата целят да постигнат политическо споразумение до края на годината, преди изборите във Франция, Полша и Италия да усложнят преговорите.

Източници: bTV Новините, Политико


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    25 2 Отговор
    Трябва да плащаме на Зеленски да ни пази от Русия.

    Коментиран от #5

    06:02 03.10.2026

  • 2 Факти

    31 0 Отговор
    17 държави от ЕССР се обявиха срещу бюджетните съкращения

    06:03 03.10.2026

  • 3 Важното

    39 1 Отговор
    Е да има за Зеленски и комисионни за Урсула! Какво земеделие, след като според тях Украйна изхранва целият свят!?!

    06:06 03.10.2026

  • 4 Абе

    36 0 Отговор
    то пари за зеля няма, вие за селското стопанство искате!

    06:07 03.10.2026

  • 5 Госあ

    32 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Йес! да ни пази от газта, петрола - за който имаме рафинерия, ядрената енергетика и пазарите!!! Някой трябва да изпрати делегация в Китай за преговори да ни откупят от есес

    06:12 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оня

    28 0 Отговор
    Разклащането става все по осезаемо! Интересните процеси тепърва предстоят! Тия двете на снимката ще имат билет за едно не особенно привлекателно място!

    Коментиран от #8

    06:14 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Групата

    19 0 Отговор
    от 17те "приятелки на сближаването" седи в кошарата само заради тези безотчетни пари, а не заради "ценностите".

    06:43 03.10.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 1 Отговор
    ХОРАТА НЯМА КАКВО ДА ЯДАТ
    И КЪДЕ ДА ЖИВЕЯТ
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    БАНДИТИТЕ В БРЮКСЕЛ ИСКАТ ДА ХРАНЯТ
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    .... АФЕРАТА ПФАЙЗЕР НА КВАДРАТ

    06:50 03.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Искат

    6 10 Отговор
    да лапат , да има как още и още ! Виж само кои са държавите с Ганьо начело .

    06:52 03.10.2026

  • 14 Дзак

    11 0 Отговор
    А то и отделен общ дълг ли имало?

    06:59 03.10.2026

  • 15 Тцтцтц

    11 0 Отговор
    Тия фашаги от снимката железа ли ще хрупат🤣😂😂

    Коментиран от #17

    07:29 03.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 яаа, яаа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тцтцтц":

    гросен шперцен есен

    07:47 03.10.2026

  • 18 Демократ

    0 0 Отговор
    Европа се разпада.

    08:23 03.10.2026