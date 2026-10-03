17 държави от ЕС се обявиха срещу бюджетните съкращения

Седемнадесет държави от Европейския съюз, сред които България, Италия, Испания и Полша, се обявиха против съкращаването на средствата за селско стопанство и регионална политика в следващия седемгодишен бюджет. Позицията е изложена в писмо до ирландския премиер Михол Мартин, чиято страна председателства Съвета на ЕС.

В документа правителствата настояват да бъде запазено общото финансиране за политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика. „Поради това смятаме, че общото финансиране за политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика трябва да бъде запазено в следващата МФР“, се казва в писмото, цитирано от bTV Новините.

Подписалите са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания. Инициативата е координирана от италианския премиер Джорджа Мелони и румънския президент Никушор Дан. Двамата ще бъдат домакини на неформална среща на тези държави по време на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври в Брюксел.

Сблъсък за милиарди евро

Европейската комисия предложи през юли 2025 г. многогодишна финансова рамка от близо 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г. Според предложението част от средствата за земеделие и регионално развитие трябва да бъдат пренасочени към нови приоритети, сред които отбраната и конкурентоспособността. Комисията представя бюджета като по-гъвкав и насочен към инвестиции в регионите, конкурентоспособността и сигурността.

Позицията на 17-те държави влиза в конфликт с тази на друга група от шест страни, начело с Германия. По-рано през седмицата те са призовали за намаляване на разходите с няколкостотин милиарда евро във всички области, съобщава „Политико“, цитирано от bTV Новините.

Групата „Приятели на сближаването“ предупреждава, че допълнително намаляване на парите за земеделие и кохезионната политика „само ще отслаби бюджета и рискува да подкопае обществената подкрепа за европейския проект“.

Спор и за новите приходи на ЕС

Сред спорните въпроси е въвеждането на нови общоевропейски данъчни източници, известни като „собствени ресурси“. Европейската комисия предлага пет такива източника за финансиране на бюджета и погасяване на дълга по възстановителния план след пандемията. В актуалното обяснение на Комисията очакваните приходи са оценени на 58,5 млрд. евро годишно, докато в публикацията на bTV е посочена оценка от 66 млрд. евро годишно.

В писмото 17-те държави настояват новите приходи да бъдат „действителни, справедливи, прости и да не са регресивни“. Те искат и отлагане на плащанията по дълга, натрупан след пандемията от COVID-19, които се очаква да възлизат на 25 млрд. евро годишно. Страните се противопоставят и на бюджетните корекции, от които се възползват по-богатите държави.

Следващата стъпка е ирландското председателство да представи преговорен документ, известен като „negobox“. Той ще определи рамката за разговорите между лидерите на 27-те държави от ЕС. Правителствата целят да постигнат политическо споразумение до края на годината, преди изборите във Франция, Полша и Италия да усложнят преговорите.

Източници: bTV Новините, Политико