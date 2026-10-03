17 държави от ЕС се обявиха срещу бюджетните съкращения

Седемнадесет държави от Европейския съюз, сред които България, Италия, Испания и Полша, се обявиха против съкращаването на средствата за селско стопанство и регионална политика в следващия седемгодишен бюджет. Позицията е изложена в писмо до ирландския премиер Михол Мартин, чиято страна председателства Съвета на ЕС.
В документа правителствата настояват да бъде запазено общото финансиране за политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика. „Поради това смятаме, че общото финансиране за политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика трябва да бъде запазено в следващата МФР“, се казва в писмото, цитирано от bTV Новините.
Подписалите са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания. Инициативата е координирана от италианския премиер Джорджа Мелони и румънския президент Никушор Дан. Двамата ще бъдат домакини на неформална среща на тези държави по време на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври в Брюксел.
Сблъсък за милиарди евро
Европейската комисия предложи през юли 2025 г. многогодишна финансова рамка от близо 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г. Според предложението част от средствата за земеделие и регионално развитие трябва да бъдат пренасочени към нови приоритети, сред които отбраната и конкурентоспособността. Комисията представя бюджета като по-гъвкав и насочен към инвестиции в регионите, конкурентоспособността и сигурността.
Позицията на 17-те държави влиза в конфликт с тази на друга група от шест страни, начело с Германия. По-рано през седмицата те са призовали за намаляване на разходите с няколкостотин милиарда евро във всички области, съобщава „Политико“, цитирано от bTV Новините.
Групата „Приятели на сближаването“ предупреждава, че допълнително намаляване на парите за земеделие и кохезионната политика „само ще отслаби бюджета и рискува да подкопае обществената подкрепа за европейския проект“.
Спор и за новите приходи на ЕС
Сред спорните въпроси е въвеждането на нови общоевропейски данъчни източници, известни като „собствени ресурси“. Европейската комисия предлага пет такива източника за финансиране на бюджета и погасяване на дълга по възстановителния план след пандемията. В актуалното обяснение на Комисията очакваните приходи са оценени на 58,5 млрд. евро годишно, докато в публикацията на bTV е посочена оценка от 66 млрд. евро годишно.
В писмото 17-те държави настояват новите приходи да бъдат „действителни, справедливи, прости и да не са регресивни“. Те искат и отлагане на плащанията по дълга, натрупан след пандемията от COVID-19, които се очаква да възлизат на 25 млрд. евро годишно. Страните се противопоставят и на бюджетните корекции, от които се възползват по-богатите държави.
Следващата стъпка е ирландското председателство да представи преговорен документ, известен като „negobox“. Той ще определи рамката за разговорите между лидерите на 27-те държави от ЕС. Правителствата целят да постигнат политическо споразумение до края на годината, преди изборите във Франция, Полша и Италия да усложнят преговорите.
Източници: bTV Новините, Политико
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #5
06:02 03.10.2026
2 Факти
06:03 03.10.2026
3 Важното
06:06 03.10.2026
4 Абе
06:07 03.10.2026
5 Госあ
До коментар #1 от "Шопо":Йес! да ни пази от газта, петрола - за който имаме рафинерия, ядрената енергетика и пазарите!!! Някой трябва да изпрати делегация в Китай за преговори да ни откупят от есес
06:12 03.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Оня
Коментиран от #8
06:14 03.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Групата
06:43 03.10.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И КЪДЕ ДА ЖИВЕЯТ
....
БАНДИТИТЕ В БРЮКСЕЛ ИСКАТ ДА ХРАНЯТ
ОРЪЖЕЙНИТЕ КОНЦЕРНИ
.... АФЕРАТА ПФАЙЗЕР НА КВАДРАТ
06:50 03.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Искат
06:52 03.10.2026
14 Дзак
06:59 03.10.2026
15 Тцтцтц
Коментиран от #17
07:29 03.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 яаа, яаа
До коментар #15 от "Тцтцтц":гросен шперцен есен
07:47 03.10.2026
18 Демократ
08:23 03.10.2026