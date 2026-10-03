Най-малко четирима загинаха при удар в Газа

Най-малко четирима души са загинали при израелски въздушен удар рано сутринта по жилищен блок в град Газа, съобщиха палестинските здравни власти. Информацията беше цитирана от Ройтерс.

Израелската армия не е направила коментар относно инцидента към публикуването на съобщението. Не са обявени допълнителни подробности за самоличността на жертвите или за броя на ранените.

Спор около прекратяването на огъня

Новият удар е извършен на фона на продължаващи разногласия около споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, за което САЩ са посредничили. Преговарящите не са постигнали съгласие по условията за разоръжаване на „Хамас“ и за изтеглянето на израелските войски от крайбрежния анклав.

Израел твърди, че „Хамас“ се превъоръжава и извършва нови атаки в нарушение на споразумението, което е в сила от октомври 2025 г. Палестинското движение отрича тези твърдения и обвинява Израел, че подкопава договореностите за прекратяване на огъня.

Жертвите след споразумението

Палестинските здравни власти съобщават, че най-малко 1400 палестинци са били убити при израелски удари след влизането в сила на споразумението. Израел посочва, че през същия период четирима негови войници са загинали при действия на палестински бойци в ивицата Газа.

Данните за жертвите са съобщени от страните в конфликта и не са придружени от независима оценка в информацията за последния удар.

Източници: БТА, Ройтерс