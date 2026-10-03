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Най-малко четирима загинаха при удар в Газа
  Тема: Бъдещето на Газа

Най-малко четирима загинаха при удар в Газа

3 Октомври, 2026 05:46 342 0

  • газа-
  • израелски въздушен удар-
  • палестински здравни власти-
  • прекратяване на огъня-
  • хамас

Палестинските здравни власти съобщиха, че израелската атака е поразила жилищен блок в град Газа. Израелската армия все още не е коментирала случая.

Най-малко четирима загинаха при удар в Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко четирима души са загинали при израелски въздушен удар рано сутринта по жилищен блок в град Газа, съобщиха палестинските здравни власти. Информацията беше цитирана от Ройтерс.

Израелската армия не е направила коментар относно инцидента към публикуването на съобщението. Не са обявени допълнителни подробности за самоличността на жертвите или за броя на ранените.

Спор около прекратяването на огъня

Новият удар е извършен на фона на продължаващи разногласия около споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, за което САЩ са посредничили. Преговарящите не са постигнали съгласие по условията за разоръжаване на „Хамас“ и за изтеглянето на израелските войски от крайбрежния анклав.

Израел твърди, че „Хамас“ се превъоръжава и извършва нови атаки в нарушение на споразумението, което е в сила от октомври 2025 г. Палестинското движение отрича тези твърдения и обвинява Израел, че подкопава договореностите за прекратяване на огъня.

Жертвите след споразумението

Палестинските здравни власти съобщават, че най-малко 1400 палестинци са били убити при израелски удари след влизането в сила на споразумението. Израел посочва, че през същия период четирима негови войници са загинали при действия на палестински бойци в ивицата Газа.

Данните за жертвите са съобщени от страните в конфликта и не са придружени от независима оценка в информацията за последния удар.

Източници: БТА, Ройтерс


Израел
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