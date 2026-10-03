Латвийците избират парламент на фона на войната в Украйна

Латвийците гласуват днес на парламентарни избори, които се провеждат на фона на войната в Украйна, опасенията от руска агресия и нарушенията на въздушното пространство от дронове. Вотът може да остави властта в ръцете на сегашния проукраински служебен премиер Андрис Кулбергс, но политическата фрагментация вероятно ще затрудни сформирането на ново правителство.

Латвия е член на НАТО и Европейския съюз. Според Ройтерс опасенията за сигурността са сред водещите теми в кампанията, след като в страната са регистрирани случаи на навлизане на отклонили се военни дронове. Дроновете са били украински, а латвийски официални представители са обвинили Русия, че е причинила отклоняването им от траекторията.

Кулбергс води, но без гаранция за мнозинство

Социологическите проучвания поставят центристката формация „Обединена листа“ на Кулбергс начело с около 14% от гласовете. След нея е партията „Суверенна власт“, определяна като открито проруска. Очакваната победа на формацията на премиера не означава автоматично осигурено мнозинство в 100-местния Сейм.

47-годишният бизнесмен и любител рали пилот Кулбергс пое властта през май, след като предишната управляваща коалиция се разпадна заради начина, по който е реагирала на инцидентите с дронове. В интервю за Ройтерс той заяви: „Трябва да предоставим на Украйна всичко необходимо още сега, за да може тя да вземе превес и да спечели.“

По време на кампанията Кулбергс обеща повече възможности за противодействие срещу дронове на латвийска територия и запазване на разходите за отбрана на равнище 5% от брутния вътрешен продукт.

Противниците му настояват за край на помощта за Украйна

„Суверенна власт“ заявява, че Латвия трябва да прекрати всякаква помощ за Украйна и да насочи повече средства към разходите за живот, особено сред рускоговорящото малцинство.

Лидерката на партията Юлия Степаненко каза пред Ройтерс: „Избирателите ни искат мир, да спрат да търсят убежища, да не преживяват повече въздушни тревоги.“ Тя добави: „Войната не трябва да се насърчава по никакъв начин, включително чрез финансирането ѝ... Украйна трябва да победи, но чрез мирни преговори.“

Избирателните секции отварят в 8 часа и затварят в 20 часа местно време, което съвпада с българското. Първите резултати се очакват няколко часа по-късно, а окончателният резултат вероятно ще бъде известен след полунощ. Депутатите в Сейма се избират за четиригодишен мандат.

Източници: БТА, Ройтерс