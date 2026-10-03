Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Латвия »
Латвийците избират парламент на фона на войната в Украйна
  Тема: Избори

Латвийците избират парламент на фона на войната в Украйна

3 Октомври, 2026 05:44, обновена 3 Октомври, 2026 05:46 376 1

  • латвия-
  • парламентарни избори-
  • андрис кулбергс-
  • украйна-
  • дронове

Проучванията дават преднина на формацията на служебния премиер Андрис Кулбергс, но политическата фрагментация може да затрудни съставянето на правителство.

Латвийците избират парламент на фона на войната в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Латвийците гласуват днес на парламентарни избори, които се провеждат на фона на войната в Украйна, опасенията от руска агресия и нарушенията на въздушното пространство от дронове. Вотът може да остави властта в ръцете на сегашния проукраински служебен премиер Андрис Кулбергс, но политическата фрагментация вероятно ще затрудни сформирането на ново правителство.

Латвия е член на НАТО и Европейския съюз. Според Ройтерс опасенията за сигурността са сред водещите теми в кампанията, след като в страната са регистрирани случаи на навлизане на отклонили се военни дронове. Дроновете са били украински, а латвийски официални представители са обвинили Русия, че е причинила отклоняването им от траекторията.

Кулбергс води, но без гаранция за мнозинство

Социологическите проучвания поставят центристката формация „Обединена листа“ на Кулбергс начело с около 14% от гласовете. След нея е партията „Суверенна власт“, определяна като открито проруска. Очакваната победа на формацията на премиера не означава автоматично осигурено мнозинство в 100-местния Сейм.

47-годишният бизнесмен и любител рали пилот Кулбергс пое властта през май, след като предишната управляваща коалиция се разпадна заради начина, по който е реагирала на инцидентите с дронове. В интервю за Ройтерс той заяви: „Трябва да предоставим на Украйна всичко необходимо още сега, за да може тя да вземе превес и да спечели.“

По време на кампанията Кулбергс обеща повече възможности за противодействие срещу дронове на латвийска територия и запазване на разходите за отбрана на равнище 5% от брутния вътрешен продукт.

Противниците му настояват за край на помощта за Украйна

„Суверенна власт“ заявява, че Латвия трябва да прекрати всякаква помощ за Украйна и да насочи повече средства към разходите за живот, особено сред рускоговорящото малцинство.

Лидерката на партията Юлия Степаненко каза пред Ройтерс: „Избирателите ни искат мир, да спрат да търсят убежища, да не преживяват повече въздушни тревоги.“ Тя добави: „Войната не трябва да се насърчава по никакъв начин, включително чрез финансирането ѝ... Украйна трябва да победи, но чрез мирни преговори.“

Избирателните секции отварят в 8 часа и затварят в 20 часа местно време, което съвпада с българското. Първите резултати се очакват няколко часа по-късно, а окончателният резултат вероятно ще бъде известен след полунощ. Депутатите в Сейма се избират за четиригодишен мандат.

Източници: БТА, Ройтерс


Латвия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И кво

    0 0 Отговор
    Ми те всички избори във всяка държава са на фона на войната .

    06:27 03.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания