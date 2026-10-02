Ситуацията в украинския град Олешки е ужасяваща, съобщи ЕС

Европейският комисар по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лахбиб заяви днес, че Русия трябва да осигури хуманитарна помощ на цивилното население в украинския град Олешки, в южната Херсонска област, който в момента е под руска окупация, тъй като ситуацията там „е ужасяваща“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Случващото се в Олешки, Украйна, е ужасяващо. Цивилните са блокирани под обсада от руските сили, без достъп до храна, лекарства, чиста вода и основни грижи. Това е неприемливо“, каза Лахбиб.
„Русия, като окупационна сила, има ясни задължения съгласно международното хуманитарно право: цивилното население трябва да бъде защитено, а предоставянето на хуманитарна помощ трябва да бъде улеснено“, добави тя.
Украинските въоръжени сили използват дронове, за да доставят храна и лекарства в окупирания от Русия град Олешки, заяви преди дни губернаторът на Херсонска област Олександър Прокудин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Олешки се намира на фронтовата линия по брега на река Днепър, която разделя руските от украинските сили. Той е окупиран от руснаците от 2022 г. насам.
Прокудин заяви, че близо 2000 души, включително около 50 деца, са държани като „заложници“ без храна, ток и вода и обвини силите на Москва, че им пречат да избягат от града. Украински официални представители предупредиха, че обстановката в Олешки се влошава.
Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна каза, че жителите на града от месеци страдат от недостиг на храна и „изключително ограничен“ достъп до продукти от първа необходимост. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви пред украински медии, че Русия не е приела украинско предложение да позволи на цивилните да се евакуират от Олешки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алекс
Коментиран от #29
22:50 02.10.2026
2 Някой
22:50 02.10.2026
3 Хаджи Папурко
22:50 02.10.2026
4 Пич
Всички знаем, че Украйна настъпва........все нанякъде......
Към Полша, може би...
22:50 02.10.2026
5 Сандо
Коментиран от #30
22:51 02.10.2026
6 Украйна пак
22:53 02.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 3.14К
22:59 02.10.2026
9 Типична европейка
Коментиран от #17
23:00 02.10.2026
10 А стига с това Олешки бе
Ако въобще е истина, да преминат от другата страна на реката и ще ги храним и тях като всички други украинци под контрола на Зеленски. Поне докато Зеленски изгони руснаците и получи репарациите от Русия и ще се върнат по родните си места.
Европеец
23:00 02.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 88888888
23:03 02.10.2026
13 Русодебил
23:03 02.10.2026
14 Сатана Z
23:03 02.10.2026
15 Бг гражданин
23:05 02.10.2026
16 Марийка
23:06 02.10.2026
17 Той Коня,Шайгу,Кадиров
До коментар #9 от "Типична европейка":Типични руснаци.Путин половин монголец
,половин евреин по майка.
23:08 02.10.2026
18 az СВО Победа 81
Алешки на практика е под блокада от ВСУ: пътищата са минирани, а хуманитарните пратки се унищожават с удари
Жителите на град Алешки в Херсонска област са принудени да рискуват живота си, за да стигнат до съседни населени места също руски за хранителни продукти. Градът е под блокада: пътищата се минират, а цивилни граждани и хуманитарни пратки попадат под обстрела на ВСУ, заяви пред местни медии Руслан Хоменко, ръководител на общинския район Алешки. По думите му, една от последните големи пратки с помощи е била унищожена през септември.
Съвсем наскоро хора, опитващи се да напуснат Алешки, за да си набавят храна от близкото село Раденск, пострадаха, след като автомобилът им се натъкна на мина на пътя; ранени са четирима души, посочи Хоменко. В града има недостиг на храна, а ръководителят на района сравни ситуацията там със събитията от времето на Великата отечествена война и дейстеията на нацистите.
В същото време хората не са изоставени. Според Хоменко редовно се организира хуманитарна помощ от страна на руската армия и доброеолци, които помагат на Алешки въпреки обстрела и опасностите.
„Щом се появи възможност, организираме евакуация на ранените и доставяме хранителни запаси“, каза ръководителят на района.
На този фон съобщенията в украинските медии, че храната се доставя на жителите чрез дронове, изглеждат особено цинични....
23:09 02.10.2026
19 Сатана Z
23:09 02.10.2026
20 хахахахха
23:13 02.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 21 век
23:13 02.10.2026
23 шаа
иначе, този прокудин с много удачно име е обзаведен. браво на родителите му.
23:14 02.10.2026
24 Българин
23:16 02.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 az СВО Победа 81
Огромен пожар в Гостомел, Киев.
Горят складовете на украинския фармацевтичен търговец "Вента", където би трябвало да има продукция на Bayer, Sanofi, Pfizer, Teva, Дарница, Фармак и др., но се чуват и вторични екзплозии....
23:22 02.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Баце ЕООД
До коментар #5 от "Сандо":Освободен по скоро... Руснаците не обсаждат, те си освободяват собствените територии
23:38 02.10.2026