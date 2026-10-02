Ситуацията в украинския град Олешки е ужасяваща, съобщи ЕС

Европейският комисар по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лахбиб заяви днес, че Русия трябва да осигури хуманитарна помощ на цивилното население в украинския град Олешки, в южната Херсонска област, който в момента е под руска окупация, тъй като ситуацията там „е ужасяваща“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Случващото се в Олешки, Украйна, е ужасяващо. Цивилните са блокирани под обсада от руските сили, без достъп до храна, лекарства, чиста вода и основни грижи. Това е неприемливо“, каза Лахбиб.

„Русия, като окупационна сила, има ясни задължения съгласно международното хуманитарно право: цивилното население трябва да бъде защитено, а предоставянето на хуманитарна помощ трябва да бъде улеснено“, добави тя.

Украинските въоръжени сили използват дронове, за да доставят храна и лекарства в окупирания от Русия град Олешки, заяви преди дни губернаторът на Херсонска област Олександър Прокудин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Олешки се намира на фронтовата линия по брега на река Днепър, която разделя руските от украинските сили. Той е окупиран от руснаците от 2022 г. насам.

Прокудин заяви, че близо 2000 души, включително около 50 деца, са държани като „заложници“ без храна, ток и вода и обвини силите на Москва, че им пречат да избягат от града. Украински официални представители предупредиха, че обстановката в Олешки се влошава.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна каза, че жителите на града от месеци страдат от недостиг на храна и „изключително ограничен“ достъп до продукти от първа необходимост. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви пред украински медии, че Русия не е приела украинско предложение да позволи на цивилните да се евакуират от Олешки.