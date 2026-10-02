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Ситуацията в украинския град Олешки е ужасяваща, съобщи ЕС
  Тема: Украйна

Ситуацията в украинския град Олешки е ужасяваща, съобщи ЕС

2 Октомври, 2026 22:46 1 286 30

  • украйна-
  • олешки-
  • ес-
  • русия-
  • хаджа лахбиб

Цивилните са блокирани под обсада от руските сили - без достъп до храна, лекарства, чиста вода и основни грижи

Ситуацията в украинския град Олешки е ужасяваща, съобщи ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският комисар по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лахбиб заяви днес, че Русия трябва да осигури хуманитарна помощ на цивилното население в украинския град Олешки, в южната Херсонска област, който в момента е под руска окупация, тъй като ситуацията там „е ужасяваща“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Случващото се в Олешки, Украйна, е ужасяващо. Цивилните са блокирани под обсада от руските сили, без достъп до храна, лекарства, чиста вода и основни грижи. Това е неприемливо“, каза Лахбиб.

„Русия, като окупационна сила, има ясни задължения съгласно международното хуманитарно право: цивилното население трябва да бъде защитено, а предоставянето на хуманитарна помощ трябва да бъде улеснено“, добави тя.

Украинските въоръжени сили използват дронове, за да доставят храна и лекарства в окупирания от Русия град Олешки, заяви преди дни губернаторът на Херсонска област Олександър Прокудин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Олешки се намира на фронтовата линия по брега на река Днепър, която разделя руските от украинските сили. Той е окупиран от руснаците от 2022 г. насам.

Прокудин заяви, че близо 2000 души, включително около 50 деца, са държани като „заложници“ без храна, ток и вода и обвини силите на Москва, че им пречат да избягат от града. Украински официални представители предупредиха, че обстановката в Олешки се влошава.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна каза, че жителите на града от месеци страдат от недостиг на храна и „изключително ограничен“ достъп до продукти от първа необходимост. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви пред украински медии, че Русия не е приела украинско предложение да позволи на цивилните да се евакуират от Олешки.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алекс

    35 8 Отговор
    Браво на братушките нашите братя по кръв !

    Коментиран от #29

    22:50 02.10.2026

  • 2 Някой

    40 5 Отговор
    Ами на война като на война. Нали ЕС я подкрепя с всички сили. Защо сега реват???

    22:50 02.10.2026

  • 3 Хаджи Папурко

    26 4 Отговор
    Абе, Перемогата, кво стана.

    22:50 02.10.2026

  • 4 Пич

    36 5 Отговор
    Лъжи и внушения!!! Аз това не го вярвам!!!
    Всички знаем, че Украйна настъпва........все нанякъде......
    Към Полша, може би...

    22:50 02.10.2026

  • 5 Сандо

    29 4 Отговор
    Окончателно - окупиран или обсаден?Всичките ви писания са такива,полуистинни и определено антируски.

    Коментиран от #30

    22:51 02.10.2026

  • 6 Украйна пак

    20 2 Отговор
    контраступи и днес.

    22:53 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 3.14К

    26 1 Отговор
    Това е брутално изопачаване на фактите, подобно на Буча, където са поставени имената на военни от Азов, националната гвардия и териториалната отбрана, представени за цивилни граждани. Олешки е подложен на непрекъснат артилерийски обстрел и движението е парализирано от украински дронове на всеки който реши да излезе. Пътищата са осеяни с взривени автомобили на доброволци и военни за доставка на продукти и лекарства от руска страна. Ал Нусра бледнеят пред терористичния режим на наркомана.

    22:59 02.10.2026

  • 9 Типична европейка

    16 1 Отговор
    Хаджа Лабиб-честито на ЕС ССР

    Коментиран от #17

    23:00 02.10.2026

  • 10 А стига с това Олешки бе

    15 2 Отговор
    Никъде другаде не пишат за тази укро-партенка.
    Ако въобще е истина, да преминат от другата страна на реката и ще ги храним и тях като всички други украинци под контрола на Зеленски. Поне докато Зеленски изгони руснаците и получи репарациите от Русия и ще се върнат по родните си места.

    Европеец

    23:00 02.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 88888888

    13 1 Отговор
    ами, като е ужасна - продължавайте да се дървите още повече

    23:03 02.10.2026

  • 13 Русодебил

    2 11 Отговор
    Ние дрътите русодебили страдаме от старческо безсъние, затова заставаме на амбразурата!

    23:03 02.10.2026

  • 14 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Смешки.Цивилните укъри са преоблечени нацисти от Азов.

    23:03 02.10.2026

  • 15 Бг гражданин

    13 2 Отговор
    Намат ли бяло знаме,имат но те не са цив3 лни ,а фашизирани азовци и под наркоза..

    23:05 02.10.2026

  • 16 Марийка

    11 1 Отговор
    Моите глЮпости нямат край.

    23:06 02.10.2026

  • 17 Той Коня,Шайгу,Кадиров

    2 13 Отговор

    До коментар #9 от "Типична европейка":

    Типични руснаци.Путин половин монголец
    ,половин евреин по майка.

    23:08 02.10.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    15 2 Отговор
    Накратко:

    Алешки на практика е под блокада от ВСУ: пътищата са минирани, а хуманитарните пратки се унищожават с удари

    Жителите на град Алешки в Херсонска област са принудени да рискуват живота си, за да стигнат до съседни населени места също руски за хранителни продукти. Градът е под блокада: пътищата се минират, а цивилни граждани и хуманитарни пратки попадат под обстрела на ВСУ, заяви пред местни медии Руслан Хоменко, ръководител на общинския район Алешки. По думите му, една от последните големи пратки с помощи е била унищожена през септември.

    Съвсем наскоро хора, опитващи се да напуснат Алешки, за да си набавят храна от близкото село Раденск, пострадаха, след като автомобилът им се натъкна на мина на пътя; ранени са четирима души, посочи Хоменко. В града има недостиг на храна, а ръководителят на района сравни ситуацията там със събитията от времето на Великата отечествена война и дейстеията на нацистите.

    В същото време хората не са изоставени. Според Хоменко редовно се организира хуманитарна помощ от страна на руската армия и доброеолци, които помагат на Алешки въпреки обстрела и опасностите.

    „Щом се появи възможност, организираме евакуация на ранените и доставяме хранителни запаси“, каза ръководителят на района.

    На този фон съобщенията в украинските медии, че храната се доставя на жителите чрез дронове, изглеждат особено цинични....

    23:09 02.10.2026

  • 19 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Тази вечер Киевчани ще спят с тенджери на главите за да си спомнят времето когато скачаха на Майдана. За разлика от Сърбите, нито един Укър не отиде на моста над Днепър за да го пази от нападене както направиха братята сърби след нападението на НАТО по мостовете на река Сава. Страхливци

    23:09 02.10.2026

  • 20 хахахахха

    7 1 Отговор
    продължавайте да лъжете,така все повече карате хората да заемат страната на Русия

    23:13 02.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 21 век

    7 0 Отговор
    В днешно време никой не напада цивилни,освен някой луд.

    23:13 02.10.2026

  • 23 шаа

    5 1 Отговор
    конкретно там руснаците няколко пъти приканваха цивилните да се изнесат, но наркохунтата попречи на собственото си цивилно население да се изнесе. и в момента пречи. ако цивилен премине към руката част - веднага е приет. ако се опита да се "спаси" в украинската част, чака го огън. а за дроновете с "храна" и "лекарства" на укрите западната преса мълчи, защото знае какво всъщност има на тези дронове.

    иначе, този прокудин с много удачно име е обзаведен. браво на родителите му.

    23:14 02.10.2026

  • 24 Българин

    1 5 Отговор
    Руските боклкуци нямат място в цивилизацията.

    23:16 02.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Започна нощното тричане на нацисгите.

    Огромен пожар в Гостомел, Киев.

    Горят складовете на украинския фармацевтичен търговец "Вента", където би трябвало да има продукция на Bayer, Sanofi, Pfizer, Teva, Дарница, Фармак и др., но се чуват и вторични екзплозии....

    23:22 02.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сандо":

    Освободен по скоро... Руснаците не обсаждат, те си освободяват собствените територии

    23:38 02.10.2026

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