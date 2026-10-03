Новини
Свят »
Саудитска Арабия »
Отломки от ракета на хусите раниха човек в Саудитска Арабия
  Тема: Иранската криза

Отломки от ракета на хусите раниха човек в Саудитска Арабия

3 Октомври, 2026 05:48 335 0

  • саудитска арабия-
  • хуси-
  • балистична ракета-
  • йемен-
  • асир

Ракетата е била прехваната над град Ахад Рафида в провинция Асир. Саудитските власти не съобщават допълнителни подробности за пострадалия.

Отломки от ракета на хусите раниха човек в Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е ранен в град Ахад Рафида, провинция Асир, отломки от прехваната балистична ракета, съобщи Гражданската отбрана на Саудитска Арабия. Ракетата е била изстреляна предишната вечер от йеменските хуси.

Саудитската новинарска агенция СПА предаде, че „отломки от прехваната балистична ракета са ранили един човек“. Съобщението беше цитирано от Ройтерс. Не са съобщени допълнителни подробности за състоянието на пострадалия или за други щети.

Хусите, които са съюзници на Иран, контролират голяма част от северен Йемен, включително столицата Сана. Според Франс прес през юли гражданската война в страната е избухнала с нова сила след няколко години затишие, след като Йемен е бил въвлечен в регионалния конфликт, предизвикан от американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари.

Оттогава хусите са напреднали по западното крайбрежие на Йемен и за няколко дни са установили контрол над протока Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив.

Източници: БТА, Ройтерс


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ