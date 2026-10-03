Отломки от ракета на хусите раниха човек в Саудитска Арабия

Един човек е ранен в град Ахад Рафида, провинция Асир, отломки от прехваната балистична ракета, съобщи Гражданската отбрана на Саудитска Арабия. Ракетата е била изстреляна предишната вечер от йеменските хуси.

Саудитската новинарска агенция СПА предаде, че „отломки от прехваната балистична ракета са ранили един човек“. Съобщението беше цитирано от Ройтерс. Не са съобщени допълнителни подробности за състоянието на пострадалия или за други щети.

Хусите, които са съюзници на Иран, контролират голяма част от северен Йемен, включително столицата Сана. Според Франс прес през юли гражданската война в страната е избухнала с нова сила след няколко години затишие, след като Йемен е бил въвлечен в регионалния конфликт, предизвикан от американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари.

Оттогава хусите са напреднали по западното крайбрежие на Йемен и за няколко дни са установили контрол над протока Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив.

Източници: БТА, Ройтерс