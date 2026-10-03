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Филипо коментира освиркването на Мерц и Рюте в Мюнстер
  Тема: Избори

Филипо коментира освиркването на Мерц и Рюте в Мюнстер

3 Октомври, 2026 06:16 1 882 21

  • флориан филипо-
  • фридрих мерц-
  • марк рюте-
  • нато-
  • мюнстер

Лидерът на „Патриоти“ обърна внимание на протестите при връчването на наградата за мир на НАТО. Около 120 души се събраха срещу отличаването на алианса.

Филипо коментира освиркването на Мерц и Рюте в Мюнстер - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на френската партия „Патриоти“ и кандидат за президент на Франция през 2027 г. Флориан Филипо отбеляза публично освиркванията и протестите срещу германския канцлер Фридрих Мерц и генералния секретар на НАТО Марк Рюте при връчването на Вестфалската награда за мир на алианса в Мюнстер.

НАТО получи отличието на 1 октомври в историческото кметство на германския град. Наградата беше приета от Рюте, а Мерц произнесе речта при връчването. Преди церемонията на Домплац се събраха протестиращи под лозунга „Мир вместо НАТО – без награда за военния алианс“.

Според германската полиция в протеста са участвали около 120 души. Берлинският вестник съобщи, че между 30 и 40 демонстранти са прекъснали появата на Мерц, Рюте и премиера на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст пред кметството. Прозвучали са освирквания и скандирания „Убийци“.

Реакцията беше свързана с решението наградата, носеща името на Вестфалския мир от 1648 г., да бъде връчена на НАТО на фона на войната в Украйна. Радио „Дойчландфунк“ определи протестите като ограничени спрямо очакванията, но те привлякоха внимание заради контраста между названието на отличието и ролята на наградения алианс в европейската политика за сигурност.

В речта си Мерц защити решението на организаторите. „НАТО е преди всичко съюз на свободата. Тя защитава нашата сигурност и нашето благоденствие. Тя служи на мира“, заяви германският канцлер. Той предупреди, че отслабването на подкрепата за Украйна би превърнало войната в „диктуван мир“.

Рюте също защити ролята на алианса и призова за спокойствие и продължаване на подкрепата за Киев. Представители на НАТО и германското правителство определиха организацията като фактор за сигурността и стабилността в евроатлантическото пространство.

Филипо е сред френските политици, които последователно критикуват военната подкрепа за Украйна и ролята на НАТО. Той обяви кандидатурата си за президентските избори във Франция през 2027 г. през май 2026 г.

Източници: РТ, Ен-Те-Ве, Дойчландфунк


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наистина

    71 3 Отговор
    освиркаха военолюбците !

    Коментиран от #6

    06:24 03.10.2026

  • 3 Оня

    89 3 Отговор
    Няма такъв смях! ОКСИМОРОН - НАТО - НАГРАДА ЗА МИР! Ей на туй му се вика гьонсурат!

    Коментиран от #5, #7

    06:26 03.10.2026

  • 4 7676

    35 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Така ли.А кого избраха в двете
    немски провинции.Нещо не ти се
    връзва коментара.

    06:28 03.10.2026

  • 5 Коста

    30 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оня":

    Ще! Нали Тръмп ще е новият Ножелов лауреат за мир....

    06:31 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Европеец

    39 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оня":

    Защо се учудваш. ... Оксиморона е част от така наречените и не разбираеми европейски ценности налагани от кликата на фюрерката на колониалния и тоталитарен съюз....

    Коментиран от #12

    06:56 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НАТО НЕ Е = МИР

    48 1 Отговор
    Егати и майтапа - награда за мир на НАТО...

    07:04 03.10.2026

  • 10 Уффф

    50 0 Отговор
    НАТО получава награда за мир!?? Това е върхът на лицемерието и цинизма!

    07:04 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оня

    27 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Прав си , цялото съществуване на така наречения ЕС е ОКСИМОРОН!

    07:12 03.10.2026

  • 13 Еха

    32 0 Отговор
    Направо да не повярваш. И нас ни управляват такива хора. Цинизъм с главни букви.

    07:12 03.10.2026

  • 14 мдаааа

    15 0 Отговор
    А у нас военолюбците са на почит, миротворците са анатемосани и срещу тях се протестира пример срещу Радев, Йотова...

    07:46 03.10.2026

  • 15 Фен

    16 0 Отговор
    Награда за мир за НАТО!? Някой да се сеща за една операция на НАТО, която да не е чисто агресивна и непредизвикана?

    07:50 03.10.2026

  • 16 Историк

    2 11 Отговор
    Интересно проруско събитие, на което не се казва,че руснаците са убийци, защото вече 5 години показват на света какви чудовищни престъпления извършват в Украйна и до каква тежка хуманитарна криза доведоха света с блокирането на износа на зърно от Украйна. Путин плаща прескъпо в цяла Европа за подкрепата на престъпленията си.

    Коментиран от #18

    08:08 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 НАТО НЕ Е = МИР

    0 0 Отговор
    Наградата за мир трябваше за я дадат на Рижото ПСЕ, защото се отбранява от Иран...

    08:36 03.10.2026

  • 21 Механик

    1 0 Отговор
    Еее, може ли така грубо и безчовечно бе?!
    А недейте така с тия патриоти Рюти и Мерци бе!
    Те в и мислят доброто, а войната ще в и направи свободни. Тази истина те са научили от дядовците си - все сериозни функционери на СС.

    08:38 03.10.2026

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