Лидерът на френската партия „Патриоти“ и кандидат за президент на Франция през 2027 г. Флориан Филипо отбеляза публично освиркванията и протестите срещу германския канцлер Фридрих Мерц и генералния секретар на НАТО Марк Рюте при връчването на Вестфалската награда за мир на алианса в Мюнстер.

НАТО получи отличието на 1 октомври в историческото кметство на германския град. Наградата беше приета от Рюте, а Мерц произнесе речта при връчването. Преди церемонията на Домплац се събраха протестиращи под лозунга „Мир вместо НАТО – без награда за военния алианс“.

Според германската полиция в протеста са участвали около 120 души. Берлинският вестник съобщи, че между 30 и 40 демонстранти са прекъснали появата на Мерц, Рюте и премиера на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст пред кметството. Прозвучали са освирквания и скандирания „Убийци“.

Реакцията беше свързана с решението наградата, носеща името на Вестфалския мир от 1648 г., да бъде връчена на НАТО на фона на войната в Украйна. Радио „Дойчландфунк“ определи протестите като ограничени спрямо очакванията, но те привлякоха внимание заради контраста между названието на отличието и ролята на наградения алианс в европейската политика за сигурност.

В речта си Мерц защити решението на организаторите. „НАТО е преди всичко съюз на свободата. Тя защитава нашата сигурност и нашето благоденствие. Тя служи на мира“, заяви германският канцлер. Той предупреди, че отслабването на подкрепата за Украйна би превърнало войната в „диктуван мир“.

Рюте също защити ролята на алианса и призова за спокойствие и продължаване на подкрепата за Киев. Представители на НАТО и германското правителство определиха организацията като фактор за сигурността и стабилността в евроатлантическото пространство.

Филипо е сред френските политици, които последователно критикуват военната подкрепа за Украйна и ролята на НАТО. Той обяви кандидатурата си за президентските избори във Франция през 2027 г. през май 2026 г.

Източници: РТ, Ен-Те-Ве, Дойчландфунк