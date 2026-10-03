Филипо коментира освиркването на Мерц и Рюте в Мюнстер

Лидерът на френската партия „Патриоти“ и кандидат за президент на Франция през 2027 г. Флориан Филипо отбеляза публично освиркванията и протестите срещу германския канцлер Фридрих Мерц и генералния секретар на НАТО Марк Рюте при връчването на Вестфалската награда за мир на алианса в Мюнстер.
НАТО получи отличието на 1 октомври в историческото кметство на германския град. Наградата беше приета от Рюте, а Мерц произнесе речта при връчването. Преди церемонията на Домплац се събраха протестиращи под лозунга „Мир вместо НАТО – без награда за военния алианс“.
Според германската полиция в протеста са участвали около 120 души. Берлинският вестник съобщи, че между 30 и 40 демонстранти са прекъснали появата на Мерц, Рюте и премиера на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст пред кметството. Прозвучали са освирквания и скандирания „Убийци“.
Реакцията беше свързана с решението наградата, носеща името на Вестфалския мир от 1648 г., да бъде връчена на НАТО на фона на войната в Украйна. Радио „Дойчландфунк“ определи протестите като ограничени спрямо очакванията, но те привлякоха внимание заради контраста между названието на отличието и ролята на наградения алианс в европейската политика за сигурност.
В речта си Мерц защити решението на организаторите. „НАТО е преди всичко съюз на свободата. Тя защитава нашата сигурност и нашето благоденствие. Тя служи на мира“, заяви германският канцлер. Той предупреди, че отслабването на подкрепата за Украйна би превърнало войната в „диктуван мир“.
Рюте също защити ролята на алианса и призова за спокойствие и продължаване на подкрепата за Киев. Представители на НАТО и германското правителство определиха организацията като фактор за сигурността и стабилността в евроатлантическото пространство.
Филипо е сред френските политици, които последователно критикуват военната подкрепа за Украйна и ролята на НАТО. Той обяви кандидатурата си за президентските избори във Франция през 2027 г. през май 2026 г.
Източници: РТ, Ен-Те-Ве, Дойчландфунк
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Наистина
Коментиран от #6
06:24 03.10.2026
3 Оня
Коментиран от #5, #7
06:26 03.10.2026
4 7676
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Така ли.А кого избраха в двете
немски провинции.Нещо не ти се
връзва коментара.
06:28 03.10.2026
5 Коста
До коментар #3 от "Оня":Ще! Нали Тръмп ще е новият Ножелов лауреат за мир....
06:31 03.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Европеец
До коментар #3 от "Оня":Защо се учудваш. ... Оксиморона е част от така наречените и не разбираеми европейски ценности налагани от кликата на фюрерката на колониалния и тоталитарен съюз....
Коментиран от #12
06:56 03.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 НАТО НЕ Е = МИР
07:04 03.10.2026
10 Уффф
07:04 03.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Оня
До коментар #7 от "Европеец":Прав си , цялото съществуване на така наречения ЕС е ОКСИМОРОН!
07:12 03.10.2026
13 Еха
07:12 03.10.2026
14 мдаааа
07:46 03.10.2026
15 Фен
07:50 03.10.2026
16 Историк
Коментиран от #18
08:08 03.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 НАТО НЕ Е = МИР
08:36 03.10.2026
21 Механик
А недейте така с тия патриоти Рюти и Мерци бе!
Те в и мислят доброто, а войната ще в и направи свободни. Тази истина те са научили от дядовците си - все сериозни функционери на СС.
08:38 03.10.2026