Двама иранци са обвинени за терористичен заговор в Манчестър

Двама ирански граждани са обвинени във Великобритания във връзка с предполагаем терористичен заговор срещу еврейската общност в Манчестър. Салам Ахмадян, на 36 години, от Ливърпул, и Рахман Салехи, на 34 години, от Салфорд, са били арестувани от полицията за борба с тероризма на 20 септември.

Двамата са обвинени в подготовка на терористични актове по предполагаем план за нападение срещу еврейската общност в района на Манчестър. Обвиненията се отнасят до действия, извършени преди еврейския празник Йом Кипур. Информацията е съобщена от британския Отдел за борба с тероризма и от прокуратурата.

Твърденията за самоделно взривно устройство

Според прокурорите Ахмадян и Салехи са се опитали да се сдобият с компоненти за самоделна бомба. Сред материалите, споменати в обвинението, са хлор и спирачна течност, както и инструкции за изработване на взривно устройство.

Полицията твърди още, че двамата са поддържали връзка с трето лице в чужбина, вероятно в Иран, във връзка с предполагаемия заговор. Не са оповестени допълнителни подробности за самоличността на този човек.

Полицията не вижда непосредствена заплаха

Заместник-помощник комисар Вики Еванс определи обвиненията като сериозни и заяви, че разследването е довело до предотвратяване на предполагаемия заговор.

„Смята се, че във връзка с този случай няма непосредствена заплаха за обществеността“, каза Вики Еванс.

Тя призова гражданите да бъдат бдителни и да се обръщат към полицията, ако имат опасения.

Вътрешният министър Шабана Махмуд заяви, че двамата заподозрени са пристигнали във Великобритания с малки лодки преди няколко години. Това обстоятелство е част от публично огласената информация за тях, но не доказва участие в престъпление.

Ахмадян и Салехи трябва да се явят пред Уестминстърския магистратски съд на 3 октомври. Съгласно британското право обвиненията не представляват доказана вина, а съдът предстои да разгледа случая.

Източници: БНР Новините