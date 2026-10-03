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Двама иранци са обвинени за терористичен заговор в Манчестър
  Тема: Иранската криза

Двама иранци са обвинени за терористичен заговор в Манчестър

3 Октомври, 2026 06:01 814 3

  • манчестър-
  • иранци-
  • терористичен заговор-
  • еврейска общност-
  • йом кипур

Салам Ахмадян и Рахман Салехи са задържани преди Йом Кипур. Полицията твърди, че предполагаемият план е бил насочен срещу еврейската общност.

Двама иранци са обвинени за терористичен заговор в Манчестър - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама ирански граждани са обвинени във Великобритания във връзка с предполагаем терористичен заговор срещу еврейската общност в Манчестър. Салам Ахмадян, на 36 години, от Ливърпул, и Рахман Салехи, на 34 години, от Салфорд, са били арестувани от полицията за борба с тероризма на 20 септември.

Двамата са обвинени в подготовка на терористични актове по предполагаем план за нападение срещу еврейската общност в района на Манчестър. Обвиненията се отнасят до действия, извършени преди еврейския празник Йом Кипур. Информацията е съобщена от британския Отдел за борба с тероризма и от прокуратурата.

Твърденията за самоделно взривно устройство

Според прокурорите Ахмадян и Салехи са се опитали да се сдобият с компоненти за самоделна бомба. Сред материалите, споменати в обвинението, са хлор и спирачна течност, както и инструкции за изработване на взривно устройство.

Полицията твърди още, че двамата са поддържали връзка с трето лице в чужбина, вероятно в Иран, във връзка с предполагаемия заговор. Не са оповестени допълнителни подробности за самоличността на този човек.

Полицията не вижда непосредствена заплаха

Заместник-помощник комисар Вики Еванс определи обвиненията като сериозни и заяви, че разследването е довело до предотвратяване на предполагаемия заговор.

„Смята се, че във връзка с този случай няма непосредствена заплаха за обществеността“, каза Вики Еванс.

Тя призова гражданите да бъдат бдителни и да се обръщат към полицията, ако имат опасения.

Вътрешният министър Шабана Махмуд заяви, че двамата заподозрени са пристигнали във Великобритания с малки лодки преди няколко години. Това обстоятелство е част от публично огласената информация за тях, но не доказва участие в престъпление.

Ахмадян и Салехи трябва да се явят пред Уестминстърския магистратски съд на 3 октомври. Съгласно британското право обвиненията не представляват доказана вина, а съдът предстои да разгледа случая.

Източници: БНР Новините


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Спирачна течност

    6 0 Отговор
    То сигурно, защото е забранена ислямистите масово се врязват с коли и бусове в тълпи и газят пешеходци! Англичаните продължават да чупят тъпомера!

    Коментиран от #3

    06:11 03.10.2026

  • 2 Дзак

    1 0 Отговор
    Странно, наскоро купувах да допълня течащата система. Факти.бг бди: Лъжеца, Ппровокатора и Ддоносника.

    06:28 03.10.2026

  • 3 007

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Спирачна течност":

    сами ги подвеждат, след това сами си ги хващат..

    07:49 03.10.2026